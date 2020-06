Financials EUR USD Sales 2020 56 454 M 63 537 M 63 537 M Net income 2020 1 981 M 2 229 M 2 229 M Net Debt 2020 25 582 M 28 792 M 28 792 M P/E ratio 2020 13,5x Yield 2020 5,43% Capitalization 26 291 M 29 471 M 29 590 M EV / Sales 2019 EV / Sales 2020 0,92x Nbr of Employees 171 000 Free-Float 72,2% Chart ENGIE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends ENGIE Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bearish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 21 Average target price 13,09 € Last Close Price 10,90 € Spread / Highest target 60,6% Spread / Average Target 20,1% Spread / Lowest Target -24,7% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Claire Waysand Chief Executive Officer Jean-Pierre Clamadieu Chairman Paulo Jorge Tavares Almirante Group Chief Operating Officer & Executive VP Judith Hartmann CFO, Executive VP-United Kingdom & Ireland Yves Le Gélard Chief Information & Digital Officer Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) ENGIE -24.34% 29 471 ORSTED A/S 9.75% 47 762 NATIONAL GRID PLC 2.34% 41 814 SEMPRA ENERGY -25.66% 32 944 E.ON SE 2.21% 28 450 ELECTRICITÉ DE FRANCE -19.64% 27 712