Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T : EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Company General Info Form

08/01/2019-17:58:17

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Company General Info Form ) Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Integrated Iron and Steel Production 2.900.000.000,00 2.751.325.633,16 TRY 94,87 Full Consolidation Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Iron Ore and Pellet 120.000.000,00 108.000.000,00 TRY 90,00 Full Consolidation Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Steel Service Center 39.952.781,00 39.952.781,00 TRY 100,00 Full Consolidation Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. Management and Consultancy 7.500.000,00 7.500.000,00 TRY 100,00 Full Consolidation Erdemir Romania SRL Silicon Steel Production 81.501.550,00 81.501.550,00 RON 100,00 Full Consolidation Erdemir Asia Pacific Private Limited Trading 250.000,00 250.000,00 USD 100,00 Full Consolidation Erdemir Enerji Üretim A.Ş. Energy Production 8.000.000,00 8.000.000,00 TRY 100,00 Full Consolidation İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. Industrial Gas Production and Sales 201.666.600,00 100.833.300,00 TRY 50 Equity Pick up www.kap.org.tr/en/Bildirim/730170 BIST