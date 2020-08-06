Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T : Faaliyet Raporu (Konsolide)

Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA

SINIRLI DENETİM RAPORU

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ('Şirket') ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte 'Grup' olarak anılacaktır). 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alankonsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolidefinansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Grupyönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansalbilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 6 Ağustos 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucunaçıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ('SBDS') 2410 'Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansalbilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansaltablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönemkonsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacıözet konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolidefinansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolidefinansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansaltablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Volkan Becerik SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 6 Ağustos 2020