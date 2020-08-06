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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S.    EREGL   TRAEREGL91G3

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.

(EREGL)
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Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T : Faaliyet Raporu (Konsolide)

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08/06/2020 | 11:29am EDT
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA

SINIRLI DENETİM RAPORU

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ('Şirket') ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte 'Grup' olarak anılacaktır). 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alankonsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolidefinansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Grupyönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansalbilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 6 Ağustos 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucunaçıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ('SBDS') 2410 'Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansalbilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansaltablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönemkonsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacıözet konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolidefinansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolidefinansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansaltablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Volkan Becerik SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 6 Ağustos 2020

Disclaimer

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS published this content on 06 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 August 2020 15:28:17 UTC
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Financials
Sales 2020 26 534 M 3 654 M 3 654 M
Net income 2020 2 480 M 342 M 342 M
Net cash 2020 4 278 M 589 M 589 M
P/E ratio 2020 11,3x
Yield 2020 10,2%
Capitalization 28 105 M 3 997 M 3 871 M
EV / Sales 2020 0,90x
EV / Sales 2021 0,80x
Nbr of Employees 11 394
Free-Float 38,6%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 15
Average target price 9,94 TRY
Last Close Price 8,03 TRY
Spread / Highest target 55,7%
Spread / Average Target 23,8%
Spread / Lowest Target -6,60%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Salih Cem Oral General Manager
Süleyman Savas Erdem Chairman
Ural Durusu Executive Vice President-Operations
Ibrahim Emrah Silav Chief Financial Officer
Eric Vitse Chief Technology Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.3 997
ARCELORMITTAL-38.14%13 296
NUCOR-22.74%13 093
POSCO-15.01%13 052
NIPPON STEEL CORPORATION-40.42%8 638
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS-3.93%6 198
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