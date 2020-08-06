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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S.    EREGL   TRAEREGL91G3

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.

(EREGL)
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Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T : Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

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08/06/2020 | 11:29am EDT

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 06/08/2020

KARAR SAYISI: 9712

Şirketimizce hazırlanan ve sınırlı bağımsız denetime tabi olan 01.01.2020 - 30.06.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('SPK') II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ('Tebliğ') uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ('TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Kurtuluş Bedri VAROĞLU

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Ali FİDAN

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

İbrahim Emrah SİLAV

Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı

Disclaimer

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS published this content on 06 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 August 2020 15:28:17 UTC
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Financials
Sales 2020 26 534 M 3 654 M 3 654 M
Net income 2020 2 480 M 342 M 342 M
Net cash 2020 4 278 M 589 M 589 M
P/E ratio 2020 11,3x
Yield 2020 10,2%
Capitalization 28 105 M 3 997 M 3 871 M
EV / Sales 2020 0,90x
EV / Sales 2021 0,80x
Nbr of Employees 11 394
Free-Float 38,6%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 15
Average target price 9,94 TRY
Last Close Price 8,03 TRY
Spread / Highest target 55,7%
Spread / Average Target 23,8%
Spread / Lowest Target -6,60%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Salih Cem Oral General Manager
Süleyman Savas Erdem Chairman
Ural Durusu Executive Vice President-Operations
Ibrahim Emrah Silav Chief Financial Officer
Eric Vitse Chief Technology Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.3 997
ARCELORMITTAL-38.14%13 296
NUCOR-22.74%13 093
POSCO-15.01%13 052
NIPPON STEEL CORPORATION-40.42%8 638
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS-3.93%6 198
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