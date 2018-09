Esprinet : Operazione con parti correlate

Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

Vimercate (Monza Brianza) 19 settembre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. in data odierna ha approvatoun'operazione avente ad oggetto il riassetto dell'impianto contrattuale inerente irapporti di locazione tra la Società (quale conduttrice) e le parti correlate della stessa M.B. Immobiliare S.r.l.("M.B.") e Immobiliare Selene S.r.l. ("Selene")e relativi rispettivamente ai complessi immobiliari siti in Cavenago e in Cambiago.

Nell'ambito di detta operazione è previstala stipula di un nuovo contratto di locazione tra Esprinet S.p.A. e M.B., avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Cavenago, e la stipula di un nuovo contratto di locazione tra Esprinet S.p.A. e Selene, avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Cambiago.

Entrambi i nuovi contratti di locazione avranno durata decennale a decorrere dal 1 gennaio 2019, con rinnovo per ulteriore periodo di 6 anni.

L'operazione costituisce una "operazione con parti correlate" ai sensi del Regolamento Consob Operazioni Parti Correlate n. 17221/2010 (il "Regolamento OPC") e della Procedura per la gestione ed approvazione delleoperazioni con parti correlate adottata dalla Società (la "Procedura OPC") in quanto M.B. e Selene sono"PartiCorrelate" di EsprinetS.p.A., ai sensi della Procedura OPC. Infatti, i consiglieri Maurizio Rota, Marco Monti e Tommaso Stefanelli, in proprio e unitamente ad alcuni familiari, detengono indirettamente una partecipazione del capitale sociale rispettivamente di M.B. e di Selene.Inoltre, l'operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura Parti Correlate nonché dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, inquanto il controvalore economico complessivo della stessa supera le soglie di rilevanza rilevanti.

L'iterche ha condotto all'approvazione dell'operazione ha visto il coinvolgimento del comitato controllo e rischi con funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate sin dalle fasi preliminari delle trattative con M.B. e Selene. II comitato, nelle proprie valutazioni, è stato assistito da un esperto indipendente e, in data 11 settembre 2018,ha emesso il proprio parere favorevole circa l'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni.

Per maggiori informazioni, si rinvia al documento informativo redatto ai sensidell'art. 7 della Procedura OPC e dell'art. 5 del Regolamento OPCche sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa di ESPRINET S.p.A. in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, sul sito internet di ESPRINET S.p.A.www.esprinet.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com),nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Per informazioni:

Michele Bertacco

Esprinet S.p.A.-Chief Investor Relations and Communication Officer Tel. +39 02 40496.1 -michele.bertacco@esprinet.com

Esprinet (Borsa Italiana: PRT),è la holding di un Gruppo attivo nella distribuzione "business-to-business" di tecnologia alvertice del mercato in Italia e Spagna.Il fatturato consolidato 2017, pari a € 3,2 miliardi, posiziona Esprinet tra i primi 50gruppi industriali Italiani e tra i primi 10 distributori mondiali. Grazie ad un modello di business basato sulla coesistenza di differenti canali di vendita modellati sulle caratteristiche specifiche di 36.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza circa 700 marchi e oltre 57.000 prodotti disponibili nei 130.000 mq di magazzini gestiti. Tramite la divisione V-Valley, Esprinet distribuisce prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse. Le attività del Gruppo si estendono anche al territorio portoghese e alla produzione e vendita dei marchi propri "Celly" (accessori per smartphone) e "Nilox" (tecnologiaoutdoor).

Press release in accordance with Consob Regulation no. 11971/99

Vimercate (Monza Brianza) 19 September 2018- During today's meeting, the Board of Directors of Esprinet S.p.A. (the "Company") approved a transaction concerning the realignment of the current contractualframework relating to the lease agreements entered into between the Company (as tenant) and its relatedparties M.B. Immobiliare S.r.l. ("M.B.") and Immobiliare Selene S.r.l. ("Selene"), in connection to the real estatecomplexes located in Cambiago and Cavenago.

The transaction involves the drawing up of new lease agreements between Esprinet S.p.A. and M.B., with regards to the real estate complex located in Cavenago, and between Esprinet S.p.A. and Selene with regards to the real estate complex located in Cambiago.

Both agreements have a ten-year duration starting from 1 January 2019, with renewal for a further period of six years.

The transaction constitutes a "related party transaction" pursuant to the Consob Regulation on Related Parties n.17221/2010 (the "OPC Regulation") and to the Procedure on the approval of related party transactions passed by the Company (the "OPC Procedure") as, according to the OPC Procedure, M.B. and Selene are "related parties" of Esprinet S.p.A. Such qualification results from thefact that the directors Maurizio Rota, Marco Monti and Tommaso Stefanelli, together with other family members, indirectly own astake of M.B. and Selene's corporate capital. The transaction is furthermore qualified as a "material transaction" pursuant tothe OPC Procedure and Annex 3 of the OPC Regulation, as its total economic value exceeds the relevant threshold.

The Related Parties Committee has been consistently involved throughout the approval procedure of the transaction, starting from the preliminary negotiations between the Company and M.B. and Selene. The Committee has been assisted by an independent expert and has issued its favorable opinion on theCompany's interest towards the transaction and on the substantial convenience of the transactions' termsand conditions on 11 September 2018.

For further information, please refer to the informative document drawn up pursuant to art. 7 of the OPC Procedure and art. 5 of the OPC Regulation made available to the publicat the Company's officein Vimercate(MB), Via Energy Park, n. 20, on the Company's websitewww.esprinet.com, and on the authorized storage system "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), within the terms provided for by the applicable law.

For further information:

Michele Bertacco

Esprinet S.p.A.-IR and Communications Director

Tel. +39 02 40496.1 -michele.bertacco@esprinet.com

Esprinet (based in Vimercate Italy; Borsa Italiana: PRT), is the holding of a Group engaged in the "B2B" distribution oftechnology products at the top of the market in Italy and Spain. The 2017 turnover of € 3.2 billion places Esprinet amongthe top 50 Italian industrial groups and the top 10 distributors worldwide. Thanks to a business model based on the coexistence of different sales channels tailored to the specific characteristics of 36.000 reseller clients, Esprinet markets about 700 brands and over 57,000 products available in 130,000 square meters of managed warehouses. Through the V-Valley division, Esprinet is able to distribute value-added products, services and ITsolutions. The Group's activities also cover Portugal, and the production and sales of the named brands "Celly" (smartphones accessories) and "Nilox" (outdoortechnology).