Esprinet : Update on the execution of the own share purchase plan

Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99 Aggiornamento sullo stato di attuazione del piano di acquisto azioni proprie Vimercate (Monza e Brianza), 19 agosto 2019 - In attuazione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti dell'8 maggio 2019 ed in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie annunciato da Esprinet S.p.A. lo scorso 27 giugno, Esprinet comunica di avere complessivamente acquistato, tramite Banca IMI S.p.A., dal 12 agosto 2019 al 16 agosto 2019, n. 107.000 azioni ordinarie Esprinet S.p.A., corrispondenti allo 0,20% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario pari a 2,8944 euro per azione. Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, il dettaglio degli acquisti effettuati nel periodo sopra indicato: Data N. Azioni Prezzo medio di Controvalore acquistate acquisto (euro) (euro) 12/08/2019 29.000 2,8895 83.795,50 13/08/2019 28.000 2,9080 81.423,44 14/08/2019 28.000 2,8919 80.974,04 16/08/2019 22.000 2,8869 63.511,80 Totale 107.000 2,8944 309.704,78 Per effetto di tali acquisti, alla data del 16 agosto 2019 Esprinet S.p.A. detiene n. 1.729.108 azioni proprie, pari al 3,30% del capitale sociale. In conformità all'art. 2, paragrafi 2 e 3 del Regolamento UE 2016/1052, in allegato al presente comunicato si riportano, in forma dettagliata e su base giornaliera, le informazioni relative alle operazioni di acquisto compiute nel periodo sopra indicato. Il presente comunicato stampa è pubblicato sul sito internet della società (www.esprinet.com) alla sezione "Investor Relations - Sala Stampa". Per informazioni: Esprinet S.p.A. Esprinet S.p.A. - IR and Communications Tel. +39 02 40496.1 - investor@esprinet.com Esprinet (Borsa Italiana: PRT), è la holding di un Gruppo attivo nella distribuzione "business-to-business" di tecnologia al vertice del mercato in Italia e Spagna. Il fatturato consolidato 2018 di circa € 3,6 miliardi, posiziona Esprinet tra i primi 50 gruppi industriali Italiani e tra i primi 10 distributori mondiali. Grazie ad un modello di business basato sulla coesistenza di differenti canali di vendita modellati sulle caratteristiche specifiche di 36.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza circa 850 marchi ed oltre 63.000 prodotti disponibili nei 130.000 mq di magazzini gestiti. Tramite la divisione V-Valley, Esprinet distribuisce prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse. Le attività del Gruppo si estendono anche al territorio portoghese e alla produzione e vendita dei marchi propri "Celly" (accessori per smartphone) e "Nilox" (tecnologia outdoor). 1 Press release in accordance with Consob Regulation no. 11971/99 Update on the execution of the own share purchase plan Vimercate (MB), August 19th, 2019 - Following the Shareholders Meeting's resolution of May 8th 2019, executing the Share Purchase Plan announced on June 27th, Esprinet communicates the purchase of a total of 107,000 ordinary shares of Esprinet S.p.A. (i.e. 0.20% of total share capital), through Banca IMI S.p.A., between August 12th 2019 and August 16th 2019, for an average purchase price of euro 2.8944 per share. Find below the table with the details of the purchases completed in the aforementioned period, as per the information provided by Banca IMI S.p.A.: Date No. Shares Average purchase Counter Value price (euro) (euro) 12/08/2019 29,000 2.8895 83,795.50 13/08/2019 28,000 2.9080 81,423.44 14/08/2019 28,000 2.8919 80,974.04 16/08/2019 22,000 2.8869 63,511.80 Total 107,000 2.8944 309,704.78 As a consequence of the abovementioned purchases, Esprinet owns 1,729,108 of own shares (i.e. 3.30% of share capital) as of August 16th, 2019. In compliance with art. 2, par. 2 and 3 of the UE 2016/1052 Regulation, the information related to the purchase realized between August 12th 2019 and August 16th, 2019 - detailed and listed on daily bases - are quoted in the attachment to the present press release. The present press release is available on the Company's website (www.esprinet.com) in the section "Investor Relations - Press Room". For further information: Esprinet S.p.A. Esprinet S.p.A. - IR and Communications Tel. +39 02 40496.1 - investor@esprinet.com Esprinet (based in Vimercate Italy; Borsa Italiana: PRT), is the holding of a Group engaged in the "B2B" distribution of technology products at the top of the market in Italy and Spain. The 2018 turnover of € 3.6 billion places Esprinet among the top 50 Italian industrial groups and the top 10 distributors worldwide. Thanks to a business model based on the coexistence of different sales channels tailored to the specific characteristics of 36.000 reseller clients, Esprinet markets about 850 brands and over 63,000 products available in 130,000 square meters of managed warehouses. Through the V-Valley division, Esprinet is able to distribute value-added products, services and IT solutions. 13/08/2019 15:29:36 Buy 344 2,9000 MTA EUR 9wcT0021U ESPRINET Banca IMI Spa 2599 IT0003850929 13/08/2019 15:29:36 Buy 600 2,9000 MTA EUR 9wcT0021V ESPRINET Banca IMI Spa 2599 IT0003850929 13/08/2019 15:32:28 Buy 549 2,9000 MTA EUR 9wcT002Bp ESPRINET Banca IMI Spa 2599 IT0003850929 13/08/2019 15:32:36 Buy 151 2,9000 MTA EUR 9wcT002Cd ESPRINET Banca IMI Spa 2599 IT0003850929 13/08/2019 15:48:45 Buy 210 2,9300 MTA EUR 9wcT003Fm ESPRINET Banca IMI Spa 2599 IT0003850929 13/08/2019 15:48:46 Buy 108 2,9300 MTA EUR 9wcT003G9 