Expert System S p A : Dopo l'aumento di capitale di 25 milioni di Euro, Expert System rafforza l'organizzazione con nuovi responsabili vendite e marketing

Prime iniziative concrete nella realizzazione del piano strategico 'Path to Lead'

Expert System, leader nel mercato dell'Artificial Intelligence, dopo aver completato con successo la raccolta di 25 milioni di Euro, a seguito delle recenti operazioni di aumento di capitale in opzione (8 milioni di Euro) e riservato a investitori istituzionali (17 milioni di Euro), annuncia la nomina di Colin Matthews a Chief Revenue Officer (CRO) e di Keith C. Lincoln a Chief Marketing Officer (CMO). Con queste iniziative Expert System continua il suo processo di crescita e consolidamento della leadership globale nell'offerta, su larga scala, di tecnologia e strumenti per la creazione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni aziendali di intelligenza artificiale basate sulla comprensione del linguaggio.

Walt Mayo, CEO di Expert System, ha dichiarato: 'Siamo molto soddisfatti della fiducia e del rapido riscontro dimostrati dagli azionisti e dai nuovi investitori nei confronti del nostro piano strategico, e siamo felici di accogliere nel nostro team nuove figure chiave. In un momento in cui le aziende fanno sempre più affidamento sui dati per prendere decisioni migliori, più rapide e consapevoli, le opportunità offerte dal mercato dell'intelligenza artificiale applicata all'analisi del linguaggio naturale lasciano prevedere per Expert System una grande crescita nel breve periodo. Contando su una profonda conoscenza ed esperienza nel settore, Colin e Keith ci consentiranno di trarre il massimo vantaggio dai punti di forza della nostra tecnologia e del nostro team per sfruttare pienamente questo potenziale e proseguire nel nostro percorso di innovazione e crescita internazionale, a partire dagli Stati Uniti.'

In qualità di CRO, Colin Matthews guiderà l'organizzazione delle vendite di Expert System a livello globale. Vanta 25 anni di esperienza nella creazione, sviluppo e gestione di team commerciali in aziende internazionali in rapida crescita nel settore Software as a Service (SaaS). Prima di entrare in Expert System, Colin ha ricoperto il ruolo di Senior VP Sales di Avoka, che con il suo contributo ha raddoppiato il fatturato, favorendo l'acquisizione dell'azienda da parte di Temeos, leader nel settore dei software per istituti bancari. Ha occupato inoltre posizioni dirigenziali nei settori commerciali di varie importanti aziende fintech, contribuendo al successo delle due IPO di LifeLock (ID Analytics) e Yodlee. Colin si è laureato in Ingegneria industriale presso la Dalhousie University di Halifax, Canada.

'Sono entusiasta di entrare in Expert System in un momento così stimolante,' ha dichiarato Colin Matthews, CRO di Expert System. 'Il valore che la tecnologia di intelligenza artificiale applicata al linguaggio naturale può apportare a qualsiasi tipo di organizzazione è un fattore cruciale. Tutto il mio impegno sarà orientato a strutturare e promuovere un'organizzazione commerciale dotata di tutte le caratteristiche necessarie per trasmettere questo valore ad aziende, organizzazioni governative e partner tecnologici in tutto il mondo.'

In qualità di CMO, Keith C. Lincoln sarà responsabile dell'organizzazione del marketing a livello globale e avrà il compito di comunicare il valore dei prodotti e delle soluzioni di Expert System a tutti i clienti, da data scientist e sviluppatori a partner e fornitori di soluzioni tecnologiche, e tramite tutti i canali. Vanta 20 anni di esperienza nella creazione, nella gestione e nell'ampliamento di team marketing di altissimo livello in multinazionali SaaS in rapida crescita. Keith ha diretto team pluripremiati presso InsightSquared, XebiaLabs, Telerik e SmartBear Software ed è stato speaker a importanti eventi di settore, tra i quali la Hubspot's Inbound Conference, SxSW e il MarketingProfs B2B Summit. Keith si è laureato in marketing presso la Syracuse University e ha conseguito un Master in Business Administration presso la University of Virginia.

'Sono lieto di unirmi ad Expert System con l'obiettivo di lavorare con i nostri team internazionali e comunicare lo straordinario valore dell'intelligenza artificiale per risolvere i problemi legati alla comprensione del linguaggio naturale per migliorare i processi decisionali e ottimizzare i risultati di business,' ha dichiarato Keith C. Lincoln, CMO di Expert System. 'Da oltre 20 anni, grazie alla sua capacità innovativa, Expert System occupa una posizione di leadership nel settore ed è per me motivo di orgoglio poter offrire il mio contributo per proseguire il cammino di crescita ed espansione dell'azienda in una fase così importante, specialmente negli Stati Uniti, dove la nostra nuova strategia di sviluppo può avere l'impatto più significativo e in breve tempo.'

Malgrado le sfide poste dalla crisi del COVID-19, la raccolta di 33,4 milioni di Euro - derivanti, oltre che dal suddetto aumento di capitale, dalla vendita della partecipazione del 17% di CY4Gate (5,4 milioni di Euro) e da un precedente aumento di capitale effettuato nel maggio scorso (3 milioni di Euro) - conferma l'interesse verso l'offerta tecnologica di Expert System orientata alla comprensione, rapida e su vasta scala, dei dati strategici presenti in testi e documenti scritti in linguaggio naturale. Con l'aggiunta di queste nuove figure chiave nel management, l'Azienda potrà realizzare il piano strategico 'Path to Lead' per diventare la piattaforma globale di riferimento per la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione e la gestione di soluzioni di intelligenza artificiale per un ampio numero di use case aziendali basati sul Natural Language Understanding e sul Natural Language Processing.