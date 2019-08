Far East Consortium International : NOTICE OF CANCELLATION OF ORIGINAL SHARE CERTIFICATE AND ISSUE OF NEW CERTIFICATE

Form NS4 表格 Notice of Cancellation of Original Share Companies Registry Certificate and Issue of New Certificate

公 司 註 冊 處 有關取消原有股份證明書及 發出新股份證明書的公告

- 2 -

and having cancelled such certificates, the Company has issued the following new share certificates:

並 由 於 已 取 消 此 等 股 份 證 明 書 , 該 公 司 已 發 出 以 下 新 股 份 證 明 書 :

Holder of New Share Certificate New Certificate Number Number of Shares Class of Shares 新 股 份 證 明 書 持 有 人 新 股 份 證 明 書 編 號 股 份 數 目 股 份 類 別 Yau Shu Wa (Deceased) 4077705 59 Ordinary 普通股 - do - 4077706 32 - do - - do - 4077707 33 - do - - do - 4077708 44 - do - - do - 4077709 50 - do - - do - 4077710 62 - do - - do - 4077711 23 - do - - do - 4077712 14 - do - - do - 4077713 23 - do - - do - 4077714 13 - do - - do - 4077715 20 - do - - do - 4077716 14 - do - - do - 4077717 25 - do - - do - 4077718 16 - do - - do - 4077719 35 - do - - do - 4077720 18 - do - - do - 4077721 85 - do - - do - 4077722 15 - do - - do - 4077723 17 - do - - do - 4077724 12 - do - - do - 4077725 28 - do - - do - 4077726 16 - do - - do - 4077727 56 - do - - do - 4077728 15 - do - - do - 4077729 60 - do - - do - 4077730 17 - do - - do - 4077731 83 - do - - do - 4077732 19 - do - - do - 4077733 75 - do - - do - 4077734 91 - do - - do - 4077735 21 - do - - do - 4077736 95 - do - - do - 4077737 83 - do - - do - 4077738 19 - do - - do - 4077739 103 - do -

A copy of this Notice has been delivered to the Stock Exchange of Hong Kong Limited.

本 公 告 的 文 本 已 交 付 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 。