Far East Consortium International : NOTICE OF CANCELLATION OF ORIGINAL SHARE CERTIFICATE AND ISSUE OF NEW CERTIFICATE

Form NS4 表格 Notice of Cancellation of Original Share Companies Registry Certificate and Issue of New Certificate

公 司 註 冊 處 有關取消原有股份證明書及 發出新股份證明書的公告

and having cancelled such certificates, the Company has issued the following new share certificates:

並 由 於 已 取 消 此 等 股 份 證 明 書 , 該 公 司 已 發 出 以 下 新 股 份 證 明 書 :

Holder of New Share Certificate New Certificate Number Number of Shares Class of Shares 新 股 份 證 明 書 持 有 人 新 股 份 證 明 書 編 號 股 份 數 目 股 份 類 別 Ma Yuk Ki 4077808 60 Ordinary 普通股 - do - 4077809 5 - do - - do - 4077810 118 - do - - do - 4077811 - 4077812 @ 1,000 - do - - do - 4077813 30 - do - - do - 4077814 67 - do - - do - 4077815 94 - do - - do - 4077816 106 - do - - do - 4077817 42 - do - - do - 4077818 359 - do - - do - 4077819 31 - do - - do - 4077820 53 - do - - do - 4077821 34 - do - - do - 4077822 74 - do - - do - 4077823 38 - do - - do - 4077824 180 - do - - do - 4077825 33 - do - - do - 4077826 36 - do - - do - 4077827 26 - do - - do - 4077828 59 - do - - do - 4077829 33 - do - - do - 4077830 119 - do - - do - 4077831 33 - do - - do - 4077832 126 - do - - do - 4077833 35 - do - - do - 4077834 175 - do - - do - 4077835 40 - do - - do - 4077836 158 - do - - do - 4077837 41 - do - - do - 4077838 193 - do - - do - 4077839 45 - do -

A copy of this Notice has been delivered to the Stock Exchange of Hong Kong Limited.

本 公 告 的 文 本 已 交 付 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 。