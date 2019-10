First Pacific : Disclosures filed by PT Indofood Sukses Makmur Tbk ("Indofood"), a 50.1% owned subsidiary of First Pacific Company Limited, to the Indonesia Stock Exchange, in relation to (i) Press Release relating to Indofood's financial results for the period ended 30 September 2019; and (ii) Indofood's Interim Unaudited Consolidated Financial Statements for the nine months ended 30 September 2019. 0 10/30/2019 | 08:22pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT Please refer to the attached disclosures filed by PT Indofood Sukses Makmur Tbk ("Indofood"), a 50.1% owned subsidiary of First Pacific Company Limited, to the Indonesia Stock Exchange, in relation to (i) Press Release relating to Indofood's financial results for the period ended 30 September 2019; and (ii) Indofood's Interim Unaudited Consolidated Financial Statements for the nine months ended 30 September 2019. Dated this the 31st day of October, 2019 As at the date of this announcement, the Board of Directors of First Pacific Company Limited comprises the following directors: Executive Directors: Manuel V. Pangilinan, Christopher H. Young, Managing Director and Chief Executive Officer Chief Financial Officer Non-executive Directors: Anthoni Salim, Chairman Benny S. Santoso Tedy Djuhar Independent Non-executive Directors: Prof. Edward K.Y. Chen, GBS, CBE, JP Margaret Leung Ko May Yee, SBS, JP Philip Fan Yan Hok Madeleine Lee Suh Shin PRESS RELEASE For Immediate Release INDOFOOD FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2019 Consolidated net sales increased 6% to Rp57.85 trillion

Income from operations increased 5% to Rp7.15 trillion ∙ Income for the period attributable to equity holders of the parent entity increased 25% to Rp3.53 trillion Jakarta, 31 October 2019 - PT Indofood Sukses Makmur Tbk ("Indofood" or the "Company") today announced its financial results for the period ended 30 September 2019. Consolidated net sales increased 6% to Rp57.85 trillion from Rp54.74 trillion in the same period last year. Income from operations increased 5% to Rp7.15 trillion with operating margin of 12.4%. Income for the period attributable to the equity holders of the parent entity grew by 25% to Rp3.53 trillion from Rp2.82 trillion and net margin improved to 6.1% from 5.2%. Anthoni Salim, the President Director and Chief Executive Officer of Indofood, said: "Indofood has shown its resilience as evidenced by positive growth in top line and profitability in this year's nine months period. CBP and Bogasari Group continued to report strong performance, while Agribusiness Group was undermined by lower CPO price over the year. Moving forward, we will remain focus in capturing opportunities and maintaining our competitive advantages." --End--- About PT Indofood Sukses Makmur Tbk Over the last two decades, Indofood has progressively transformed into a Total Food Solutions company with operations in all stages of food manufacturing, from the production of raw materials and their processing, to consumer products in the market. Today, it is renowned as a well-established company and a leading player in each business category in which it operates. In its business operations, Indofood capitalizes on economies of scale and a resilient business model with four complementary Strategic Business Groups ("Group"), namely: Consumer Branded Products ("CBP")

Supported by the strength of its product brands, the Group produces a diverse range of consumer branded products including noodles, dairy products, snack foods, food seasonings, nutrition and special foods, and beverages.

Supported by the strength of its product brands, the Group produces a diverse range of consumer branded products including noodles, dairy products, snack foods, food seasonings, nutrition and special foods, and beverages. Bogasari

The Group is primarily a producer of wheat flour as well as pasta, with business operations supported by its own shipping and packaging units.

The Group is primarily a producer of wheat flour as well as pasta, with business operations supported by its own shipping and packaging units. Agribusiness

The Group's principal activities range from research and development, seed breeding, oil palm cultivation and milling, to the production and marketing of branded cooking oils, margarine and shortening. The Group also cultivates and processes rubber, sugar cane and other crops.

The Group's principal activities range from research and development, seed breeding, oil palm cultivation and milling, to the production and marketing of branded cooking oils, margarine and shortening. The Group also cultivates and processes rubber, sugar cane and other crops. Distribution

With the most extensive distribution network in Indonesia, the Group distributes the majority of the consumer products manufactured by Indofood and its subsidiaries, as well as by third parties, to the market. For further information, please contact: Victor Suhendra Corporate Secretary PT Indofood Sukses Makmur Tbk Tel : +6221 5795 8822 Fax: +6221 5793 7373 Email: victor.suhendra@indofood.co.id The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF KONSOLIDASIAN INTERIM FINANCIAL POSITION Tanggal 30 September 2019 As of September 30, 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Unless Otherwise Stated) (Tidak Diaudit) (Unaudited) Catatan/ 30 September 2019/ 31 Desember 2018/ Notes September 30, 2019 December 31, 2018 ASET ASSETS ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 2,4,33,34,37 9.408.189 8.809.253 Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek 2,5,33,34 3.471.654 4.118.936 Short-term investments Piutang 2,33,34,37 Accounts receivable Usaha 3,6 Trade Pihak ketiga - neto 4.653.798 4.258.499 Third parties - net Pihak berelasi 31 1.182.286 1.143.472 Related parties Bukan usaha Non-trade Pihak ketiga 212.647 951.589 Third parties Pihak berelasi 31 192.847 219.116 Related parties Persediaan - neto 2,3,7 11.363.892 11.644.156 Inventories - net Aset biologis 10 523.797 516.656 Biological Assets Uang muka dan jaminan 8 796.618 822.966 Advances and deposits Pajak dibayar dimuka 2,3,18 445.903 503.769 Prepaid taxes Biaya dibayar di muka dan aset Prepaid expenses and lancar lainnya 2 453.339 284.206 other current assets Total Aset Lancar 32.704.970 33.272.618 Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS Tagihan pajak penghasilan 2,3,18 218.683 446.277 Claims for tax refund 2,3,32, Piutang plasma - neto 34,35 1.432.031 1.355.312 Plasma receivables - net Aset pajak tangguhan - neto 2,3,18 1.857.744 1.854.918 Deferred tax assets - net Investasi jangka panjang 2,9,34,36 4.637.749 4.171.390 Long-term investments 2,3,11, Aset tetap - neto 31 42.795.427 42.388.236 Fixed assets - net Properti investasi 2 42.188 42.188 Investment property Biaya ditangguhkan - neto 2 834.803 805.980 Deferred charges - net Goodwill 2,3,12 4.320.534 4.320.534 Goodwill Aset tak berwujud - neto 2,3,12 2.044.399 2.136.679 Intangible assets - net Biaya dibayar di muka jangka panjang 2 852.921 899.443 Long term prepayments 2,13, Aset tidak lancar lainnya 31,32,34 5.320.183 4.844.221 Other non-current assets Total Aset Tidak Lancar 64.356.662 63.265.178 Total Non-Current Assets TOTAL ASET 36 97.061.632 96.537.796 TOTAL ASSETS Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan The accompanying notes to the consolidated financial bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian statements form an integral part of these consolidated secara keseluruhan. financial statements taken as a whole. 1 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan) FINANCIAL POSITION (continued) Tanggal 30 September 2019 As of September 30, 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Unless Otherwise Stated)(Unaudited) (Tidak Diaudit) Catatan/ 30 September 2019/ 31 Desember 2018/ Notes September 30, 2019 December 31, 2018 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Utang bank jangka pendek dan Short-term bank loans and cerukan 2,14,33,34,37 17.221.695 17.131.455 overdraft Utang trust receipts 2,15,33,34,37 70.870 605.883 Trust receipts payable Utang usaha 2,16,33,34,37 Trade payables Pihak ketiga 3.351.111 3.963.547 Third parties Pihak berelasi 31 95.006 65.398 Related parties Utang lain-lain - Pihak ketiga 2,34,37 1.478.123 1.471.841 Other payables - Third parties Beban akrual 2,17,33,34 2.553.650 2.289.856 Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja jangka Short-term employee pendek 2,17 955.553 877.226 benefits liability Utang pajak 2,3,18 776.165 296.533 Taxes payable Utang jangka panjang yang jatuh 2,11, Current maturities of long- tempo dalam waktu satu tahun 19,33,34 term debts Utang bank 37 972.689 2.501.023 Bank loans Utang obligasi 33 - 1.998.799 Bonds payable Liability for purchases of Utang pembelian aset tetap - 2.541 fixed assets Total Liabilitas Jangka Pendek 27.474.862 31.204.102 Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh 2,11, Long-term debts - net of tempo dalam waktu satu tahun 19,33,34 current maturities Utang bank 7.303.628 5.312.877 Bank loans Utang obligasi 1.993.801 1.992.058 Bonds payable Lainnya 7.319 184.640 Others Total utang jangka panjang 9.304.748 7.489.575 Total long-term debts Liabilitas pajak tangguhan - neto 2,3,18 902.707 991.843 Deferred tax liabilities - net Utang kepada pihak-pihak berelasi 2,31,33,34 427.859 427.859 Due to related parties Liabilities for employee Liabilitas imbalan kerja karyawan 2,3,20 6.871.510 6.406.539 benefits Liabilitas estimasi atas biaya Estimated liabilities for pembongkaran aset tetap 2,3,11 113.195 101.078 assets dismantling costs Total Non-Current Total Liabilitas Jangka Panjang 17.620.019 15.416.894 Liabilities TOTAL LIABILITAS 45.094.881 46.620.996 TOTAL LIABILITIES Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan The accompanying notes to the consolidated financial bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian statements form an integral part of these consolidated secara keseluruhan. financial statements taken as a whole. 2 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan) FINANCIAL POSITION (continued) Tanggal 30 September 2019 As of September 30, 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Unless Otherwise Stated) (Tidak Diaudit) (Unaudited) Catatan/ 30 September 2019/ 31 Desember 2018/ Notes September 30, 2019 December 31, 2018 EKUITAS EQUITY Modal saham - nilai nominal Rp100 (angka penuh) per Capital stock - Rp100 (full saham amount) par value per share Modal dasar - 30.000.000.000 Authorized - saham 30,000,000,000 shares Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid - penuh - 8.780.426.500 saham 21 878.043 878.043 8,780,426,500 shares Tambahan modal disetor 2,22 283.732 283.732 Additional paid-in capital Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk Unrealized gains on dijual 2 1.647.588 1.425.098 available-for-sale financial assets Selisih atas perubahan ekuitas Difference from changes in Entitas Anak dan dampak equity of Subsidiaries and effects of transaksi dengan kepentingan transactions with non-controlling nonpengendali 1,22 7.192.328 6.649.034 interests Selisih kurs atas penjabaran Exchange differences on laporan keuangan 2 969.124 1.074.413 translation of financial statements Saldo laba Retained earnings Cadangan umum 23 115.000 110.000 Appropriated for general reserve Belum ditentukan penggunaannya 25.210.897 23.193.960 Unappropriated Ekuitas yang Dapat Equity Attributable to Diatribusikan kepada Pemilik Equity Holders of Entitas Induk 36.296.712 33.614.280 the Parent Entity Kepentingan Nonpengendali 2,24 15.670.039 16.302.520 Non-controlling Interests TOTAL EKUITAS 51.966.751 49.916.800 TOTAL EQUITY TOTAL LIABILITAS DAN TOTAL LIABILITIES AND EKUITAS 97.061.632 96.537.796 EQUITY Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan The accompanying notes to the consolidated financial bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian statements form an integral part of these consolidated secara keseluruhan. financial statements taken as a whole. 3 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada For the Nine-Month Period ended Tanggal 30 September 2019 September 30, 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Unless Otherwise Stated) (Tidak diaudit) (Unaudited) Periode Sembilan bulan yang berakhir pada Tanggal 30 September/Nine-month Catatan/ Period Ended September 30, Notes 2019 2018 2,26,31,32, PENJUALAN NETO 36 57.845.448 54.742.187 NET SALES 2,11,27, BEBAN POKOK PENJUALAN 31,32 40.846.528 39.272.319 COST OF GOODS SOLD LABA BRUTO 16.998.920 15.469.868 GROSS PROFIT 2,11,28, Beban penjualan dan distribusi 31 (6.509.121 ) (6.167.825 ) Selling and distribution expenses 2,11,28, General and administrative Beban umum dan administrasi 31 (3.609.608 ) (3.434.551 ) expenses Gain from fair value of biological Laba dari nilai wajar aset biologis 64.570 5.091 assets Penghasilan operasi lain 2,28,31,32 618.336 1.159.596 Other operating income Beban operasi lain 2,28,31 (408.709 ) (240.401 ) Other operating expenses LABA USAHA 36 7.154.388 6.791.778 INCOME FROM OPERATIONS Penghasilan keuangan 2,29,36 513.038 382.220 Finance income Beban keuangan 2,30,36 (1.306.065 ) (1.833.323 ) Finance expenses Pajak final atas penghasilan bunga 2,36 (60.527 ) (74.450 ) Final tax on interest income Bagian atas laba/(rugi) neto entitas Share in net gains/(losses) of associates asosiasi dan ventura bersama 2,9,36 (105.435 ) 29.784 and joint ventures LABA SEBELUM BEBAN PAJAK INCOME BEFORE INCOME TAX PENGHASILAN 18,36 6.195.399 5.296.009 EXPENSE Beban Pajak Penghasilan 2,3,18,36 (2.000.001 ) (1.715.919 ) Income Tax Expense LABA PERIODE BERJALAN 36 4.195.398 3.580.090 INCOME FOR THE PERIOD Other comprehensive income Penghasilan (rugi) komprehensif lain (losses) Pos yang tidak akan direklasifikasi ke Items that will not be reclassified to laba rugi setelah pajak: profit or loss, net of tax: Laba (rugi) pengukuran kembali atas Re-measurement gains (losses) liabilitas imbalan kerja karyawan 2,20 (11.898 ) 14.871 of employees' benefit liabilities Bagian rugi komprehensif lain dari Share of other comprehensive entitas asosiasi dan ventura losses of associates and bersama 9 (4.881 ) (9.011 ) joint ventures Pos yang dapat direklasifikasi ke laba Items that may be reclassified to rugi: profit or loss: Laba yang belum terealisasi dari aset Unrealized gains on keuangan tersedia untuk dijual 2 412.606 496.613 available-for-sale financial assets Selisih kurs atas penjabaran laporan Exchange differences on keuangan 2 (73.537 ) 236.126 translation of financial statements Bagian penghasilan (rugi) komprehensif Share of other comprehensive lain dari entitas asosiasi dan ventura income (losses) of associates and bersama 9 (85.893 ) 4.621 joint ventures Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income periode berjalan 236.397 743.220 for the period TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE PERIODE BERJALAN 4.431.795 4.323.310 INCOME FOR THE PERIOD Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan The accompanying notes to the consolidated financial bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian statements form an integral part of these consolidated secara keseluruhan. financial statements taken as a whole. 4 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN LABA RUGI DAN INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFIT OR LOSS AND KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan) OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada For the Nine-month Period Ended Tanggal 30 September 2019 September 30, 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, (Expressed in Millions of Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Unless Otherwise Stated) (Tidak Diaudit) (Unaudited) Periode Sembilan bulan yang berakhir pada Tanggal 30 September/Nine-month Catatan/ Period Ended September 30, Notes 2019 2018 Laba periode berjalan yang dapat Income for the period diatribusikan kepada: attributable to: Pemilik entitas induk 3.530.968 2.819.942 Equity holders of the parent entity Kepentingan nonpengendali 664.430 760.148 Non-controlling interests Total 4.195.398 3.580.090 Total Total laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan Total comprehensive income for kepada: the period attributable to: Pemilik entitas induk 3.783.960 3.522.409 Equity holders of the parent entity Kepentingan nonpengendali 647.835 800.901 Non-controlling interests Total 4.431.795 4.323.310 Total LABA PER SAHAM DASAR YANG BASIC EARNINGS PER SHARE DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA ATTRIBUTABLE TO EQUITY PEMILIK ENTITAS INDUK HOLDERS OF THE PARENT ENTITY (angka penuh) 2,25 402 321 (full amount) Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan The accompanying notes to the consolidated financial bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian statements form an integral part of these consolidated secara keseluruhan. financial statements taken as a whole. 5 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019 For the Nine-month Period Ended September 30, 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated) (Tidak Diaudit) (Unaudited) Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity Selisih atas Perubahan Ekuitas Entitas Anak dan Laba (Rugi) Dampak Transaksi yang Belum dengan Selisih Kurs Terealisasi dari Kepentingan atas Aset Keuangan Nonpengendali/ Penjabaran Modal Tersedia untuk Difference from Laporan Ditempatkan Tambahan Dijual/ Changes in Equity Keuangan/ Saldo Laba/Retained Earnings dan Disetor Modal Unrealized of Subsidiaries Exchange Penuh/ Disetor/ Gains (Losses) and Effects of Differences on Cadangan Kepentingan Issued and Additional on Available-for- Transactions with Translation of Umum/ Belum Ditentukan Nonpengendali/ Catatan/ Fully Paid Paid-in sale Financial Non-controlling Financial Appropriated for Penggunaannya/ Sub-total/ Non-controlling Total Ekuitas/ Notes Capital Capital Assets Interests Statements General Reserve Unappropriated Sub-total Interests Total Equity Balance December 31, 2017 Saldo 31 Desember 2017 878.043 283.732 951.812 6.754.788 932.027 105.000 Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual 2 - - 293.959 163.150 - - Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan 2 - - - 257.297 - Akuisisi dari kepentingan nonpengendali dan entitas anak baru 1 - - - (360.963 ) - - Kontribusi modal dari kepentingan Nonpengendali - - - - - - Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan 20 - - - - - - Pencadangan saldo laba sebagai cadangan - - - umum - - 5.000 Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama - - - (2.616 ) (564 ) - Dividen kas - - - - - - Laba periode berjalan - - - - - - Saldo 30 September 2018 878.043 283.732 1.245.771 6.554.359 1.188.760 110.000 Saldo 31 Desember 2018 878.043 283.732 1.425.098 6.649.034 1.074.413 110.000 Laba yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual 2 - - 222.490 145.759 - - Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan 2 - - - - (50.673 ) - Akuisisi dari kepentingan nonpengendali 1 - - - 399.925 - - Kontribusi modal dari kepentingan Nonpengendali - - - - - - Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan 20 - - - - - - Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum 24 - - - - - 5.000 Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama - - - (2.390 ) (54.616 ) - Dividen kas - - - - - - Laba periode berjalan - - - - - - Saldo 30 September 2019 878.043 283.732 1.647.588 7.192.328 969.124 115.000 21.397.123 31.302.525 15.800.241 47.102.766 Unrealized gains on - 457.109 39.504 496.613 available for sale financial assets Exchange differences on translation of - 257.297 (21.171 ) 236.126 financial statements Acquisition from non-controlling - (360.963 ) 252.901 (108.062 ) Interests and new subsudiaries - - 5.234 5.234 Capital contribution from non-controlling interests Re-measurement loss of employees' (8.823 ) (8.823 ) 23.694 14.871 benefit liabilities (5.000 ) - - - Appropriation for general reserve Share of other comprehensive 64 (3.116 ) (1.274 ) (4.390 ) Gain (Loss) of associates and joint ventures (2.080.961 ) (2.080.961 ) (688.523 ) (2.769.484) Cash dividends 2.819.942 2.819.942 760.148 3.580.090 Income for the period 22.122.345 32.383.010 16.170.754 48.553.764 Balance September 30, 2018 23.193.960 33.614.280 16.302.520 49.916.800 Balance December 31, 2018 - 368.249 44.357 412.606 Unrealized gains on available for sale financial assets Exchange differences on translation of - (50.673 ) (22.864 ) (73.537) financial statements Acquisition from non-controlling - 399.925 (813.860 ) (413.935 ) Interests - - 33 33 Capital contribution from non-controlling interests Re-measurement loss of employees' (7.578 ) (7.578 ) (4.320 ) (11.898) benefit liabilities (5.000 ) - - - Appropriation for general reserve Share of other comprehensive - (57.006) (33.768 ) (90.774) income (loss) of associates and joint ventures (1.501.453 ) (1.501.453 ) (466.489 ) (1.967.942) Cash dividends 3.530.968 3.530.968 664.430 4.195.398 Income for the period 25.210.897 36.296.712 15.670.039 51.966.751 Balance September 30, 2019 Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. these consolidated financial statements taken as a whole. 6 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir CASH FLOWS pada Tanggal 30 September 2019 For the Nine-month Period Ended (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, September 30, 2019 Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Millions of Rupiah, (Tidak Diaudit) Unless Otherwise Stated) (Unaudited) Periode Sembilan bulan yang berakhir pada Tanggal 30 September/Nine-month Catatan/ Period Ended September 30, Notes 2019 2018 ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERASI OPERATING ACTIVITIES Penerimaan kas dari pelanggan 57.556.860 54.073.767 Cash received from customers Pembayaran kas kepada pemasok (29.046.347 ) (29.476.933 ) Cash paid to suppliers Pembayaran untuk beban produksi Payments for production and dan usaha (12.955.582 ) (12.808.410 ) operating expenses Pembayaran kepada karyawan (6.109.540 ) (5.632.155 ) Payments to employees Kas yang diperoleh dari operasi 9.445.391 6.156.269 Cash generated from operations Penerimaan penghasilan bunga 285.436 375.949 Receipts of interest income Pembayaran pajak - neto (1.630.404 ) (2.391.150 ) Payments of taxes - net Pembayaran beban bunga (1.263.818 ) (1.070.645 ) Payments of interest expense Penerimaan lainnya - neto 818.038 568.003 Other receipts- net Kas Neto yang Diperoleh dari Net Cash Provided by Aktivitas Operasi 7.654.643 3.638.426 Operating Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTASI INVESTING ACTIVITIES Proceeds from short term Penerimaan investasi jangka pendek 647.378 - investments Penerimaan dari penjualan Proceeds from sale aset tetap 11 20.842 50.789 of fixed assets Penambahan aset tak berwujud (7.649 ) - Additions to intangible assets Uang muka penyertaan di entitas Advances for investment in asosiasi dan ventura bersama (20.000 ) - associates and joint ventures Penambahan aset biologis (139.179 ) (94.231 ) Addition to biological assets Penambahan investasi dan Addition to investments and penyertaan di entitas asosiasi (188.265 ) (723.816 ) contribution in associates Akusisi Entitas Anak dari Kepentingan Acquisition of a Subsidiary from nonpengendali (413.934 ) (180.275 ) non-controlling interests Penambahan aset tetap, tanaman Additions to fixed assets, perkebunan dan pembayaran uang plantations and payments of muka aset tetap (3.479.516 ) (4.360.688 ) advances for fixed assets Akuisisi entitas anak baru, setelah Acquisition of new Subsidiaries, dikurangi kas dan cerukan yang net of cash and overdraft diperoleh - (223.373 ) acquired Kas Neto yang Digunakan untuk Net Cash Used in Investing Aktivitas Investasi (3.580.323 ) (5.531.594 ) Activities Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan The accompanying notes to the consolidated financial bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian statements form an integral part of these consolidated secara keseluruhan. financial statements taken as a whole. 7 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir CASH FLOWS pada Tanggal 30 September 2019 For the Nine-month Period Ended (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, September 30, 2019 Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Millions of Rupiah, (Tidak Diaudit) Unless Otherwise Stated) (Unaudited) Periode Sembilan bulan yang berakhir pada Tanggal 30 September/Nine-month Catatan/ Period Ended September 30, Notes 2019 2018 ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES Penerimaan dari utang bank jangka pendek 29.319.214 21.970.574 Proceeds from short-term bank loans Penerimaan dari utang bank jangka panjang 1.953.887 1.327.334 Proceeds from long-term bank loans Kontribusi modal dan uang muka Capital contribution and setoran modal dari kepentingan advance for stock subscription nonpengendali 7.000 3.414 from non-controlling interests Penerimaan pinjaman jangka Proceeds of long-term panjang dari pihak berelasi - 67.900 borrowings from related parties Pembayaran pinjaman jangka Payment of long-term borrowings panjang dari pihak berelasi - (1.700 ) from related parties Pembayaran atas pembelian aset Payments of liability for purchases of tetap (2.481 ) (2.368 ) fixed assets Pembayaran utang jangka panjang lainnya (177.321 ) - Payments of other long-term loans Pembayaran dividen kas entitas Payment of cash dividends by anak kepada kepentingan subsidiaries to non-controlling nonpengendali (466.489 ) (688.523 ) interests Pembayaran utang bank jangka panjang 19 (1.456.140 ) (4.309.343 ) Payments of long-term bank loans Pembayaran dividen kas (1.501.453 ) (2.080.961 ) Payments of cash dividends Pembayaran obligasi rupiah VII 19 (2.000.000 ) - Payment of Rupiah bonds VII Pembayaran utang bank jangka pendek 19 (29.039.764 ) (15.918.978 ) Payments of short-term bank loans Kas Neto yang Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Net Cash Provided By (Used in) Pendanaan (3.363.547 ) 367.349 Financing Activities NET EFFECTS OF CHANGES DAMPAK NETO PERUBAHAN IN EXCHANGE RATES ON NILAI TUKAR ATAS KAS DAN CASH AND CASH SETARA KAS (110.549 ) 497.289 EQUIVALENTS NET INCREASE (DECREASE) IN KENAIKAN (PENURUNAN) NETO CASH AND KAS DAN SETARA KAS 600.224 (1.028.530 ) CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS PADA EQUIVALENTS AT AWAL PERIODE 4 8.786.237 13.689.998 BEGINNING OF PERIOD CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS PADA EQUIVALENTS AT AKHIR PERIODE 4 9.386.461 12.661.468 END OF PERIOD Cash and cash equivalents Kas dan setara kas terdiri dari: consist of: Kas dan setara kas 4 9.408.189 12.661.468 Cash and cash equivalents Cerukan (21.728 ) - Overdraft Neto 9.386.461 12.661.468 Net Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan The accompanying notes to the consolidated financial bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian statements form an integral part of these consolidated secara keseluruhan. financial statements taken as a whole. 8 Attachments Original document

Permalink Disclaimer First Pacific Company Limited published this content on 31 October 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 October 2019 00:21:11 UTC 0 Latest news on FIRST PACIFIC COMPANY LIMI 08:22p FIRST PACIFIC : Disclosures filed by PT Indofood Sukses Makmur Tbk ("Indofood"),.. PU 07:57p FIRST PACIFIC : Announcement made by pt indofood sukses makmur tbk in relation t.. PU 06:19a FIRST PACIFIC : Notification Letter with Change Request Form - Notice of Publica.. PU 05:48a FIRST PACIFIC : Form of Proxy for use at the SGM to be held on 15 November 2019 PU 05:42a MAJOR TRANSACTION : Kkr to invest in the hospitals business of metro pacific inv.. PU 10/15 FIRST PACIFIC : KKR-led consortium invests $685 million in Philippines' top hosp.. RE 10/15 FIRST PACIFIC : Disclosures filed by Metro Pacific Investments Corporation ("MPI.. PU 10/14 MAJOR TRANSACTION : Kkr to invest in the hospitals business of metro pacific inv.. PU 10/10 CONTINUING CONNECTED TRANSACTIONS : (1) revised framework agreement between mayn.. PU 09/19 FIRST PACIFIC : Notification Letter with Change Request Form to Shareholder(s) -.. PU