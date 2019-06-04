First Tractor : Overseas Regulatory Announcement (Chinese version) (in PDF)

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條而作出。

以 下 為 第 一 拖 拉 機 股 份 有 限 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站(www.sse.com.cn) 所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告》。

承 董 事 會 命

第 一 拖 拉 機 股 份 有 限 公 司

于 麗 娜

公 司 秘 書

中 國‧洛 陽 2019 年6 月4 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 黎 曉 煜 先 生（董 事 長）、蔡 濟 波 先 生（副 董 事 長）、吳 勇 先 生 及 劉 繼 國 先 生；非 執 行 董 事 李 鶴 鵬 先 生、謝 東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、 王 玉 茹 女 士 及 薛 立 品 先 生。