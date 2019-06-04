First Tractor : Overseas Regulatory Announcement (Chinese version) (in PDF)

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
海 外 監 管 公 告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條而作出。
以 下 為 第 一 拖 拉 機 股 份 有 限 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站(www.sse.com.cn) 所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告》。
承 董 事 會 命
第 一 拖 拉 機 股 份 有 限 公 司
于 麗 娜
公 司 秘 書
中 國‧洛 陽 2019 年6 月4 日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 黎 曉 煜 先 生（董 事 長）、蔡 濟 波 先 生（副 董 事 長）、吳 勇 先 生 及 劉 繼 國 先 生；非 執 行 董 事 李 鶴 鵬 先 生、謝 東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、 王 玉 茹 女 士 及 薛 立 品 先 生。
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证券代码：601038
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证券简称：一拖股份
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公告编号：临 2019－28
第一拖拉机股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2019 年 6
月 4 日以通讯方式召开第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议形成以下决议：
一、《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任赵俊芬女士为公司财务总监，任期自公司董事会聘任之日起至第八届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于洛阳拖拉机研究所有限公司向洛阳智能农业装备研究院有限公司
增资的议案》
同意公司控股子公司洛阳拖拉机研究所有限公司（以下简称"拖研所公司"） 与公司控股股东中国一拖集团有限公司等共同增资。此次增资以 2019 年 3 月 31 日为评估基准日洛阳智能农业装备研究院有限公司净资产评估值为基础，拖研所 公司以现金或实物资产出资人民币 483.9 万元（增资金额最终以经备案的评估结 果为准），持股比例约为 3%。
由于上述交易构成关联交易，关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、 周泓海回避表决,表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 4 名独立董事已就上述交易发表事前认可及独立董事意见。公司将在增 资协议签署后，及时发布关联交易及相关进展公告。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2019 年 6 月 5 日
附件
赵俊芬女士，1979 年 3 月出生，高级会计师，现任中国一拖集团有限公司
党委常委。赵女士曾任恒天重工股份有限公司财务部部长、总会计师，郑州纺机
工程技术有限公司总会计师。赵女士曾就读于河南财经政法大学、对外经济贸易
大学，拥有高级管理人员工商管理硕士学位。赵女士在企业财务管理方面拥有丰
富经验。
Disclaimer
First Tractor Company Limited published this content on 04 June 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 June 2019 17:52:02 UTC