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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Oslo Bors  >  Flex LNG Ltd.    FLNG   BMG359472021

FLEX LNG LTD.

(FLNG)
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40 NOK   -4.53%
12:35pFLEX LNG : Arctic 24 March 2020
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Flex LNG : Arctic 24 March 2020

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03/23/2020 | 12:35pm EDT

Webcast

March 24, 2020

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

MATTERS DISCUSSED IN THIS PRESENTATION MAY CONSTITUTE FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995 PROVIDES SAFE HARBOR PROTECTIONS FOR FORWARD-LOOKING STATEMENTS IN ORDER TO ENCOURAGE COMPANIES TO PROVIDE PROSPECTIVE INFORMATION ABOUT THEIR BUSINESS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS INCLUDE STATEMENTS CONCERNING PLANS, OBJECTIVES, GOALS, STRATEGIES, FUTURE EVENTS OR PERFORMANCE, AND UNDERLYING ASSUMPTIONS AND OTHER STATEMENTS, WHICH ARE OTHER THAN STATEMENTS OF HISTORICAL FACTS.

FLEX LNG LTD. ("FLEX LNG" OR "THE COMPANY") DESIRES TO TAKE ADVANTAGE OF THE SAFE HARBOR PROVISIONS OF THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995 AND IS INCLUDING THIS CAUTIONARY STATEMENT IN CONNECTION WITH THIS SAFE HARBOR LEGISLATION. THE WORDS "BELIEVE," "EXPECT," "ANTICIPATE," "ESTIMATE," "INTEND," "PLAN," "TARGET," "PROJECT," "LIKELY," "MAY," "WILL," "WOULD," "COULD" AND SIMILAR EXPRESSIONS IDENTIFY FORWARD-LOOKING STATEMENTS.

THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS IN THIS PRESENTATION ARE BASED UPON VARIOUS ASSUMPTIONS, MANY OF WHICH ARE BASED, IN TURN, UPON FURTHER ASSUMPTIONS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MANAGEMENT'S EXAMINATION OF HISTORICAL OPERATING TRENDS, DATA CONTAINED IN THE COMPANY'S RECORDS AND OTHER DATA AVAILABLE FROM THIRD PARTIES. ALTHOUGH FLEX LNG BELIEVES THAT THESE ASSUMPTIONS WERE REASONABLE WHEN MADE, BECAUSE THESE ASSUMPTIONS ARE INHERENTLY SUBJECT TO SIGNIFICANT UNCERTAINTIES AND CONTINGENCIES WHICH ARE DIFFICULT OR IMPOSSIBLE TO PREDICT AND ARE BEYOND THE COMPANY'S CONTROL, THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT THE COMPANY WILL ACHIEVE OR ACCOMPLISH THESE EXPECTATIONS, BELIEFS OR PROJECTIONS. FLEX LNG UNDERTAKES NO OBLIGATION, AND SPECIFICALLY DECLINES ANY OBLIGATION, EXCEPT AS REQUIRED BY LAW, TO PUBLICLY UPDATE OR REVISE ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS, WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE EVENTS OR OTHERWISE.

IN ADDITION TO THESE IMPORTANT FACTORS, OTHER IMPORTANT FACTORS THAT, IN THE COMPANY'S VIEW, COULD CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY FROM THOSE DISCUSSED IN THE FORWARD-LOOKING STATEMENTS INCLUDE: UNFORESEEN LIABILITIES, FUTURE CAPITAL EXPENDITURES, THE STRENGTH OF WORLD ECONOMIES AND CURRENCIES, GENERAL MARKET CONDITIONS, INCLUDING FLUCTUATIONS IN CHARTER RATES AND VESSEL VALUES, CHANGES IN DEMAND IN THE LNG TANKER MARKET, CHANGES IN THE COMPANY'S OPERATING EXPENSES, INCLUDING BUNKER PRICES, DRY-DOCKING AND INSURANCE COSTS, THE FUEL EFFICIENCY OF THE COMPANY'S VESSELS, THE MARKET FOR THE COMPANY'S VESSELS, AVAILABILITY OF FINANCING AND REFINANCING, ABILITY TO COMPLY WITH COVENANTS IN SUCH FINANCING ARRANGEMENTS, FAILURE OF COUNTERPARTIES TO FULLY PERFORM THEIR CONTRACTS WITH THE COMPANY, CHANGES IN GOVERNMENTAL RULES AND REGULATIONS OR ACTIONS TAKEN BY REGULATORY AUTHORITIES, INCLUDING THOSE THAT MAY LIMIT THE COMMERCIAL USEFUL LIVES OF LNG TANKERS, POTENTIAL LIABILITY FROM PENDING OR FUTURE LITIGATION, GENERAL DOMESTIC AND INTERNATIONAL POLITICAL CONDITIONS, POTENTIAL DISRUPTION OF SHIPPING ROUTES DUE TO ACCIDENTS OR POLITICAL EVENTS, VESSEL BREAKDOWNS AND INSTANCES OF OFF-HIRE, AND OTHER FACTORS, INCLUDING THOSE THAT MAY BE DESCRIBED FROM TIME TO TIME IN THE REPORTS AND OTHER DOCUMENTS THAT THE COMPANY FILES WITH OR FURNISHES TO THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ("SEC").

FOR A MORE COMPLETE DISCUSSION OF CERTAIN OF THESE AND OTHER RISKS AND UNCERTAINTIES ASSOCIATED WITH THE COMPANY, PLEASE REFER TO THE REPORTS AND OTHER DOCUMENTS THAT FLEX LNG FILES WITH OR FURNISHES TO THE SEC.

THIS PRESENTATION IS NOT AN OFFER TO PURCHASE OR SELL, OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SELL, ANY SECURITIES OR A SOLICITATION OF ANY VOTE OR APPROVAL.

2

STATUS AND NEAR-TERM OUTLOOK

LNGCs

Q1-20

Q2-20

Q3-20

Q4-20

Q1-21

Q2-21Q3-21Q4-21

Flex Endeavour

Spot

Flex Enterprise

Variable TC

Options to Q1-2024

Flex Ranger

Fixed TC

Fixed TC

Option Q2-2022

Flex Rainbow

Variable TC

Options to Q1-2021

Flex Constellation

Spot

Flex Courageous

Spot

Flex Aurora

Yard

-----

Open

Flex Amber

Yard

-----

Open

Flex Artemis

Yard

Variable TC firm to Q2-2025 with options Q2-2030

Flex Resolute

Yard

Open

Flex Freedom

Yard

Open

Flex Volunteer

Yard

-----

Open

Flex Vigilant

Yard

-----

Open

  • Anticipate TCE in Q1-20 to be close to $70kpdr¹ vs. $94kpdr in Q4-19
  • Dividend of $0.10 per share for Q4-19 (EPS $0.44) payable on or about March 25, 2020
  • Three of six ships on water covered by TCPs

1) Subject normal operation and up-time on vessels

3

LNG IMPORTS ARE UP

Chinese LNG import rebounded and stabilized (weekly basis)

2

1.8

1.6

1.4

tons

1.2

Million

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Million tons

All-time high European LNG import expected in March

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

  1. Source: , Kpler and Company

4

LESS SHIPS MEANS HIGHER FREIGHT RATES

160,000

40

140,000

35

120,000

30

100,000

25

TC $/Day

80,000

20

#vesselsof

60,000

15

40,000

10

20,000

5

0

Jul-19

0

Jan-19

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-19

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20

Mar-20

Open East of Suez

Open West of Suez

LNG 145K CBM Spot (Steam)

LNG 160K CBM (TFDE)

DF-2S

1)

Source: Affinty

5

WHOLE LNG MARKET WILL TURN INTO CONTANGO

One month ago

Today

12.0

10.0

8.0

/ MMbtu

6.0

4.0

$

2.0

0.0

JKM Asia

TTF Future

JCC 13%

Source: Bloomberg, CME

12.0

Oil linked (JCC 13%) is basis for

70

~70% of delivered cargoes

10.0

60

8.0

50

6.0

40

4.0

2.0

30

0.0

20

TTF Europe

Henry Hub USA

Brent

JKM Asia

TTF Europe

JKM Future

Henry Hub Future

Henry Hub USA

TTF Future

JKM Future

Henry Hub Future

JCC 13%

6

LONG TERM FINANCING SECURED AND LIMITED REMAINING CAPEX

$m

350

300

250

200

150

100

50

-

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

$300M Sale and Charterback

$157.5M Sale and Leasback

$100M Term Loan

$250M Term Loan

$629M ECA Facility

  • Long funding secured with first loan maturity in July 2024
  • Staggered debt maturity profile, mitigating re-financing risk

$m

1,400

1,200

349

1,000

800

1,286

629

600

400

56

200

126

-

126

Newbuilding

Pre-paid

Financing(1)

Net capex

Capex 2021

capex

capex

2020 NBs

2020 NBs

NBs

  • Unfunded capex in 2020 of $56m vs. cash of $129m as per Dec 31
  • Accordion of $50m under $629m financing for 2020 NBs(2)
  • Remaining capex of $126m per vessel for the two NBs scheduled for delivery in 2021 in line with recent bank financings and well below Hyundai Glovis sale and charterback of $150m per vessel

1)

The $629m ECA facility for the 2020 newbuildings remains subject customary closing conditions. Repayment schedule for $629m ECA facility based on contracted delivery dates for the five newbuildings. The 12-year ECA tranche under the

7

$629m ECA facility will mature at same time as the $250m commercial tranche if commercial tranche is not refinanced on terms acceptable to the ECA lenders.

2)

$50m accordion is uncommitted and subject to acceptable long-term charters and credit approval by lenders.

SUMMARY

  • Both LNG product market and freight market rebounded during last month
  • Anticipate TCE of close to $70kpdr in Q1
  • The whole LNG product market will be in steep contango and cheap LNG is pushing out coal
  • Attractive long-term debt secured with first maturities in July 2024 and very limited remaining capex to fund
  • Flex LNG very well capitalized with $840m equity, $129m of cash at year-end 2019 and industry low cash-break even levels of ~$45kpdr
  • LNG is a long story with annual growth of 4% expected over the next two decades
  • LNG fleet of 13 ships consist entirely of next generation large LNG carriers (MEGI/XDF)

8

Q&A

Disclaimer

FLEX LNG Ltd. published this content on 23 March 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 March 2020 16:34:06 UTC
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Sales 2019 119 M
EBIT 2019 56,5 M
Net income 2019 20,7 M
Debt 2019 653 M
Yield 2019 8,03%
P/E ratio 2019 8,69x
P/E ratio 2020 3,08x
EV / Sales2019 7,08x
EV / Sales2020 7,05x
Capitalization 191 M
Chart FLEX LNG LTD.
Duration : Period :
Flex LNG Ltd. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends FLEX LNG LTD.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 6
Average target price 14,08  $
Last Close Price 3,53  $
Spread / Highest target 519%
Spread / Average Target 299%
Spread / Lowest Target 145%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Øystein Moksheim Kalleklev Chief Executive Officer
David McManus Non-Executive Chairman
Harald Gurvin Chief Financial Officer
Marius Hermansen Independent Director
Ola Lorentzon Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
FLEX LNG LTD.-53.91%194
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY1.73%1 537 233
CNOOC LIMITED-0.16%41 044
CONOCOPHILLIPS-58.73%29 018
EOG RESOURCES, INC.-58.35%20 308
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED-43.83%12 060
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