FONCIERE ATLAND : rapport annuel Attestation du responsable

Responsable du Rapport Financier Annuel 2018

Georges Rocchietta – Président Directeur Général de FONCIERE ATLAND

Attestation de la personne responsable du rapport financier annuel 2018

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion, présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Fait à Paris, le 21 mars 2019

