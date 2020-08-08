Ford Otomotiv Sanayi : Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Şirketimizin 07 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

16 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, (C) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Lisa Katharine King, Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle 07.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.

Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Sn. Kay Marie Hart toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Söz konusu atama toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.