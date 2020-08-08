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FORD OTOMOTIV SANAYI AS

(FROTO)
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Ford Otomotiv Sanayi : Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama

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08/08/2020 | 04:29am EDT

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

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İlgili Fonlar

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 07 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

16 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, (C) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Lisa Katharine King, Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle 07.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.

Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Sn. Kay Marie Hart toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Söz konusu atama toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Disclaimer

Ford Otomotiv Sanayi AS published this content on 07 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 August 2020 08:28:08 UTC
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Financials
Sales 2020 39 052 M 5 356 M 5 356 M
Net income 2020 2 404 M 330 M 330 M
Net Debt 2020 2 869 M 394 M 394 M
P/E ratio 2020 11,0x
Yield 2020 5,25%
Capitalization 27 020 M 3 737 M 3 706 M
EV / Sales 2020 0,77x
EV / Sales 2021 0,60x
Nbr of Employees -
Free-Float 20,5%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 15
Average target price 86,44 TRY
Last Close Price 77,00 TRY
Spread / Highest target 35,1%
Spread / Average Target 12,3%
Spread / Lowest Target -7,27%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Haydar Yenigün General Manager & Executive Director
Ali Yildirim Koç Chairman
Ismail Oguz Toprakoglu CFO, Assistant GM-Accounting & Finance
Ali Ihsan Ilkbahar Non-Executive Director
William Richard Periam Director & Deputy General Manager
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
FORD OTOMOTIV SANAYI AS3 737
FERRARI N.V.12.75%34 481
BYD COMPANY LIMITED101.67%32 536
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-24.11%30 700
MARUTI SUZUKI INDIA LTD-9.36%26 434
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.-29.53%17 335
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