CSE Bulletin: New Listing - Gaia Grow Corp. (GAIA)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 15 avril/April 2020) - The common shares of Gaia Grow Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Gaia Grow Corp. (the “Company”) is a licenced cultivator of industrial hemp. The Company’s business model leverages contract farming to utilize existing farmland and skilled farmers to cultivate industrial hemp, which it then sells to processors to be turned into hemp fibre and cannabidiol oil and concentrates. The Company expects to expand its operations to include retail cannabis stores in British Columbia.

_________________________________

L'inscription à la cote du CSE des actions ordinaires de Gaia Grow Corp. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Gaia Grow Corp. (la «Société») est un cultivateur agréé de chanvre industriel. Le modèle d’affaires de la société tire parti de l’agriculture contractuelle pour utiliser les terres agricoles existantes et des agriculteurs qualifiés pour cultiver du chanvre industriel, qu’elle vend ensuite aux transformateurs pour la transformer en fibres de chanvre et en huile et concentrés de cannabidiol. La société prévoit d'étendre ses activités pour inclure les magasins de vente au détail de cannabis en Colombie-Britannique.

Issuer/Émetteur: Gaia Grow Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): GAIA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 202 501 981 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 3 850 000 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 36269A 10 7 ISIN: CA 36269A 10 7 5 Boardlot/Quotité: 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 16 avril/April 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end/Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for GAIA. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com.