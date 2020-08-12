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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yat.    GSRAY   TRAGSRAY91X9

GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YAT.

(GSRAY)
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Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yat : Sözleşme İmzalanması

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08/12/2020 | 03:03pm EDT

Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu'nun Sözleşmesinin Uzatılması Hakkında

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Disclaimer

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatirimlar AS published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 August 2020 19:02:06 UTC
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Financials
Sales 2020 900 M 124 M 124 M
Net income 2020 -46,7 M -6,42 M -6,42 M
Net Debt 2020 1 443 M 198 M 198 M
P/E ratio 2020 -39,2x
Yield 2020 -
Capitalization 1 382 M 190 M 190 M
EV / Sales 2019 1,51x
EV / Sales 2020 3,64x
Nbr of Employees -
Free-Float 1,16%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Mustafa Cengiz Chairman
Sedef Hacisalihoglu Director-Financial Affairs & Purchasing Operations
Fatih Özcan Director-Information Technology
Ahmet Nasuhi Sezgin Vice Chairman
Mehmet Aydin Özbek Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YAT.192
BOOKING HOLDINGS INC.-12.11%73 916
ORIENTAL LAND CO., LTD.-6.12%41 933
TRIP.COM GROUP LIMITED-14.55%16 864
EXPEDIA GROUP, INC.-18.51%12 445
VAIL RESORTS, INC.-10.56%8 618
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