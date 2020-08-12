Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yat : Sözleşme İmzalanması

Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu'nun Sözleşmesinin Uzatılması Hakkında
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
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