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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Garanti Faktoring AS    GARFA   TRAAKFIN91P6

GARANTI FAKTORING AS

(GARFA)
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Garanti Faktoring : Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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08/12/2020 | 10:38am EDT

Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12 Ağustos 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 14 Ağustos 2020, vade bitiş tarihi 11 Aralık 2020 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 120 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. İhracın talep toplama tarihi 13/08/2020 tarihine uzatılmıştır. İhraç valörü 14/08/2020 olmuştur.

Disclaimer

Garanti Faktoring AS published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 August 2020 14:37:03 UTC
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10:38aGARANTI FAKTORING : Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı ..
PU
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Financials
Sales 2019 53,8 M 7,35 M 7,35 M
Net income 2019 20,0 M 2,73 M 2,73 M
Net Debt 2019 2 008 M 274 M 274 M
P/E ratio 2019 15,4x
Yield 2019 -
Capitalization 747 M 103 M 102 M
EV / Sales 2018 -52,8x
EV / Sales 2019 43,0x
Nbr of Employees 126
Free-Float 8,38%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Kaya Yildirim General Manager & Director
Recep Bastug Chairman
Nilgün Yilmaz Manager-Operations & Legislation
Ali Temel Vice Chairman
Osman Bahri Turgut Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
GARANTI FAKTORING AS103
TOKYO CENTURY CORPORATION2.05%6 844
FREDDIE MAC-29.92%6 700
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED-6.55%5 822
BOC AVIATION LIMITED-37.98%4 401
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE COMPANY LIMITED-28.75%4 209
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