Geox : Filing of documentation regarding the items on the agenda for the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Si rende noto che, dalla data odierna, sono disponibili al pubblico, presso la sede sociale, Via Feltrina Centro n. 16, 31044 in Biadene di Montebelluna (TV), e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com) la Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 5, 6 e 7 all' ordine del giorno della parte ordinaria - e il documento informativo ex art. 84-bis, del Regolamento Emittenti, relativo all'approvazione del "Piano di Stock Grant 2019-2021" - nonché la relazione illustrativa sui punti 1, 2 e 3 allo ordine del giorno della parte straordinaria della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Geox S.p.A., convocata per il 16 Aprile 2019 in unica convocazione. I documenti sono, altresì, consultabili sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2019".

Biadene di Montebelluna, 15 marzo 2019

FILING OF DOCUMENTATION REGARDING THE ITEMS ON THE AGENDA FOR THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Notice is hereby given that, as of today, the Directors' Report regarding items 5, 6 and 7 on the ordinary shareholders' meeting agenda is publicly available at the company's registered office in Via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), and on the authorised storage system eMarket Storage (www.emarketstorage.com), together with the information document pursuant to art. 84-bis of the Issuers' Regulations, relating to approval of the "2019-2021 Stock Grant Plan", and the explanatory report regarding items 1, 2 and 3 on the extraordinary shareholders' meeting agenda. Both the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Geox S.p.A. has been convened (with a single call) for April 16, 2019. These documents are also available on the Company's websitewww.geox.bix, in the Governance section under "Shareholders' Meeting 2019".

Biadene di Montebelluna, March 15th, 2019

Il Gruppo Geox opera nel settore delle calzature classiche e casual per uomo, donna e bambino di fascia di prezzo medio alta e nel settore dell'abbigliamento. Geox deve il proprio successo alla costante focalizzazione sul prodotto, caratterizzato dall'applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di garantire traspirabilità e impermeabilità, e fonda le proprie strategie di crescita futura sulla continua innovazione tecnologica.

Geox è una delle società leader a livello mondiale nell'"International Lifestyle Casual Footwear Market". L'innovazione di Geox è protetta da ben 38 diversi brevetti e 24 più recenti domande di brevetto.

The Geox Group operates in the classic and casual footwear sector for men, women and children, with a medium/high price level, and in the apparel sector. The success of Geox is due to its constant focus on applying innovative solutions and technologies to products, guaranteeing both impermeability and breathability. Geox is one of the leading brands in the "International Lifestyle Casual Footwear Market". Geox technology is protected by 38 different patents and by 24 more recent patent applications.