GP Investments : Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais - Versão em Português

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240 - 4º ao 12º andares - Golden Tower 04711-130 - São Paulo - SP Brasil Tel.: + 55 (11) 5186-1000 Fax: + 55 (11) 5181-2911 www.deloitte.com.br (Tradução Livre para o Português do Original Emitido Anteriormente em Inglês) RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONSOLIDADAS Aos Administradores e Acionistas da GP Investments, Ltd. Introdução Revisamos as informações financeiras intermediárias consolidadas da GP Investments, Ltd., que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A Administração é responsável pela elaboração dessas informações financeiras intermediárias consolidadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas com base em nossa revisão. Alcance da revisão Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas internacionais de revisão de informações intermediárias (ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América. A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro. A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter. © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Outros assuntos Auditoria e revisão dos valores correspondentes Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outro auditor independente, que emitiu relatório datado de 30 de março de 2020, sem modificação. Os valores correspondentes aos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2019, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente revisados por outro auditor independente, que emitiu relatório datado de 14 de agosto de 2019, sem modificação. São Paulo, 14 de agosto de 2020 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes 2020-SPO-1852 VF.docx © 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 2 GP Investments, Ltd. Balanço patrimonial consolidado em 30 de junho de 2020 e dezembro de 2019 Em milhares de dólares, exceto quando indicado 30 de junho 31 de dezembro 30 de junho 31 de dezembro Ativo Nota 2020 2019 Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019 Circulante (Não auditado) Circulante (Não auditado) Caixa e equivalentes de caixa 3 48,447 66,488 Contas a pagar 3,401 4,695 Aplicações financeiras 4 98,280 100,981 Tributos a recolher 838 1,832 Taxas de administração e performance 48 27,918 Provisão para salários, bônus e encargos sociais 949 38,461 Despesas diferidas e pagas antecipadamente 575 820 Juros provisionados sobre bônus perpétuos 1,396 1,396 Outros 9,064 17,173 Outros 3,161 2,412 156,414 213,380 9,745 48,796 Não circulante Bônus perpétuos 10 69,573 69,941 Provisão para contingências 11 29,978 29,978 Não circulante 99,551 99,919 Investimentos Equity portfolio 7(a) 388,686 565,609 Patrimônio Liquido 15 Investimentos financeiros ao valor justo Capital social 274 274 por meio do resultado 7(b) 5,838 8,524 Reserva de capital 600,961 597,639 Recebíveis de partes relacionadas 6 15,200 15,204 Prejuízos acumulados (297,920) (208,559) Fundos mantidos em garantia (escrow) 5 3,179 9,364 Outras perdas abrangentes acumuladas (27,532) (23,802) Recebíveis de empregados e acionistas 5,838 8,519 BDRs adquiridos por subsidiária direta Imobilizado 613 740 (ações em tesouraria) (4,574) (988) Outros 552 3,812 Atribuído aos acionistas 271,209 364,564 Participação de não controladores 195,815 311,873 419,906 611,772 467,024 676,437 Total de ativos 576,320 825,152 Total do passivo e patrimônio líquido 576,320 825,152 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas. 3 de 25 GP Investments, Ltd. Demonstração intermediária consolidada do resultado para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Período de seis meses Período de três meses findo em 30 de junho de findo em 30 de junho de Nota 2020 2019 2020 2019 Receitas (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) Valorização (desvalorização) no valor justo dos investimentos 7(a) (183,962) 71,888 51,281 48,542 Reversão do valor justo não realizado dos investimentos of equity portfolio 7(a) 25,810 (13,598) 30,690 (10,847) Ganhos (perdas) realizados - private equity, líquidos (25,774) 12,566 (30,674) 9,523 Taxas de administração 2,977 4,995 1,063 2,416 Dividendos 117 2,527 117 8 Taxas de performance - 179 - 179 Outros 137 450 - 322 Total de receita (180,695) 79,007 52,477 50,143 Despesas 17 Gerais e administrativas (6,948) (9,986) (3,364) (4,496) Contingências (426) (892) (225) (369) Bônus e taxas de performance sobre ganho realizado 5,779 - 5,727 - Bônus e taxas de performance sobre ganho não realizado (1,090) (2,684) (653) (1,428) Total de despesas (2,685) (13,562) 1,485 (6,293) Receitas financeiras 2,593 4,571 1,448 2,037 Despesas financeiras (15,444) (5,670) (2,280) (1,844) Despesas financeiras, líquidas (12,851) (1,099) (832) 193 Lucro (prejuízo) líquido antes dos impostos (196,231) 64,346 53,130 44,043 Impostos de renda e contribuição social 9 (214) (593) - (313) Lucro líquido (prejuízo) do exercício (196,445) 63,753 53,130 43,730 Atribuível a Acionistas da GP Investments, Ltd. (89,361) 25,422 25,262 18,934 Participação de não controladores (107,084) 38,331 27,868 24,796 (196,445) 63,753 53,130 43,730 Média ponderada do número de ações - básico 15(b) 109,745,820 109,745,820 109,745,820 109,745,820 Lucro (prejuízo) por ação atribuído à GP Investments, Ltd. - básico em US$ (0.81) 0.23 0.23 0.17 Média ponderada do número de ações - diluído 15(b) 109,745,820 109,745,820 109,745,820 109,745,820 Lucro (prejuízo) por ação atribuído à GP Investments, Ltd. - básico em US$ (0.81) 0.23 0.23 0.17 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas. 4 de 25 GP Investments, Ltd. Demonstração intermediária consolidada do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Período de seis meses Período de três meses findo em 30 de junho findo em 30 de junho 2020 2019 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) Lucro líquido (prejuízo) do período (196,445) 63,753 53,130 43,730 Outros resultados abrangentes Ajuste de conversão de moedas estrangeiras (3,856) 192 (525) 262 Outros resultados abrangentes, líquidos de (3,856) 192 (525) 262 Impostos Resultado abrangente (200,301) 63,945 52,605 43,992 Atribuível a Acionistas da GP Investments, Ltd. (93,090) 25,607 24,737 19,186 Participação de não controladores (107,211) 38,338 27,868 24,806 Resultado abrangente (200,301) 63,945 52,605 (82,596) As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas. 5 de 25 GP Investments, Ltd. Demonstração intermediária consolidada das mutações no patrimônio líquido para o semestre findo em 30 de junho de 2020 e 2019 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Em 31 de dezembro de 2018 Aporte de capital de Limited Partners Distribuição a Limited Partners Distribuição para não controladores - Spice Aumento de capital Aquisição de ações em tesouraria Variações na participação de acionistas não controladores Remuneração baseada em ações reconhecidas no período Lucro líquido do período Ganho na diluição de participação de acionistas não controladores Ajuste cumulativo de conversão Em 30 de junho de 2019 (Não auditado) Em 31 de dezembro de 2019 Aporte de capital de Limited Partners Distribuição a Limited Partners Não controladores - Spice Recompra de ações de nãop controladores - Bravo/Brio - Spice Aquisição de ações em tesouraria Variações na participação de acionistas não controladores Remuneração baseada em ações reconhecidas no período Lucro líquido do período Ganho na diluição de participação de acionistas não controladores Venda de participação não controladora - BRZ Ajuste cumulativo de conversão Nota 15(d) (i) 15(d) (ii) 15(d) (i) 15(d) (ii) (c) (ii) Outros resultados BDRs adquiridos por subsidiária direta Prejuízos abrangentes Participação de não Capital Social Reserva de capital acumulados acumulados (ações em tesouraria) controladores Total 274 597,360 (282,880) (23,200) (322) 315,730 606,962 6,619 6,619 (10,602) (10,602) (4,000) (4,000) (55) (55) (538) (538) (614) (614) 189 189 25,422 38,331 63,753 5 5 185 7 192 274 597,499 (257,458) (23,016) (860) 345,471 661,910 274 597,639 (208,559) (23,802) (988) 311,873 676,437 1,894 1,894 (3,832) (3,832) 1,978 1,978 (8,583) (8,583) (3,586) (3,586) 548 548 156 156 (89,361) (107,084) (196,445) 3,166 3,166 (853) (853) (3,730) (126) (3,856) Em 30 de junho de 2020 (Não auditado) 274 600,961 (297,920) (27,532) (4,574) 195,815 467,024 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas. 6 de 25 GP Investments, Ltd. Demonstração intermediária consolidada dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Fluxos de caixa das atividades operacionais Lucro líquido (prejuízo) do período Reconciliação do lucro líquido (prejuízo) com os fluxos de caixa das atividades operacionais Valorização (desvalorização) no valor justo dos investimentos Reversão do valor justo não realizado na alienação de investimentos Participação de não controladores Perda na diluição da participação dos acionistas minoritários Perdas (ganhos) realizadas Remuneração baseada em ações Juros acumulados e variação cambial na contas escrow Juros acumulados em valores de empréstimos a receber Juros provisionados sobre bônus perpétuos Juros acumulados sobre ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes Amortização de custos diferidos e despesas antecipadas Hypo carry Depreciação de ativo imobilizado Reserva de capial Mudanças nos ativos/passivos Recebíveis de empréstimos de parte relacionada Taxas de gestão Recebíveis (a pagar) de empregados e acionistas Contas a (receber) pagar Impostos a (receber) pagar Outros passivos - longo prazo Salários, bônus e encargos sociais Outros ativos Outros passivos Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investimento Recursos provenientes da venda de aplicações financeiras Aquisição de investimentos financeiros Transferência para SPVs para pagamento de despesas Aplicações financeiras e títulos para negociação, líquidos Aquisição (venda) de investimentos através da Spice Aquisição de Rimini Street Inc. Recursos provenientes de contas Escrow Venda (aquisição) de investimentos de real estate Venda (aquisição) de ativos imobilizados Venda (aquisição) de outros ativos Venda (aquisição) de ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes Caixa líquido (utilizado) proveniente das atividades de investimento Aporte de capital de Limited Partners - investimentos Aporte de capital de Limited Partners - real estate Distribuição de capital para Limited Partners Distribuição de capital para Limited Partners - real estate Distribuição para não-controladores Amortização de Notas Perpétuas Subscrição de capital Aqusição de ações em tesouraria Participação de não-controladores - FoodFirst/Spice Recompra de ações de não-controladores controladora - Spice Venda de participação não-controladora - BRZ Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento Efeitos de variações cambiais em caixa e equivalentes de caixa Aumento (diminuíção) líquido de caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício Informações suplementares Supplemental information Juros pagos Imposto de renda e contribuições sociais pagos Notes (a) (a) 7 (a) 15 (d) (i) 15 (d) (i) 15 (d) (ii) 15 (d) (ii) Período de seis meses Período de três meses findo em 30 de junho findo em 30 de junho 2020 2019 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) (196,445) 63,753 53,130 43,730 183,962 (71,888) (51,282) (48,542) (25,810) 13,598 (30,690) 10,847 - (12,566) - - (29) (5) (1) - 25,774 - 30,674 (9,523) 157 187 63 78 1,306 (503) 152 (160) - (16) - (24) (126) (205) 22 (298) 2,812 76 430 (35) 245 799 237 411 26,806 - - - 59 114 26 56 181 - (17) - 18,890 (6,656) 2,744 (3,460) 5 2,651 (1) 1,306 1,098 (289) 1 (323) 2,681 (389) 567 (268) (1,295) (3,733) (1,222) (784) (994) 147 (597) 151 3,261 - 29 - (37,513) (1,405) (5,938) 1,542 8,117 501 2,158 406 713 1,652 2,257 3,567 (5,037) (7,521) (2) 2,137 6,432 15,015 1,282 (3,683) (961) (3,175) (65) (108) (375) (26) (103) (229) (538) (1,291) (271) (7,106) (5,358) (3,074) (3,148) - (22) - (22) 4,880 12,381 - 9,344 2,603 2,603 - 67 (48) (6) (29) (4,930) (4,235) (3,012) (3,211) 2,407 24 (47) 24 333 15,883 (6,746) 2,519 1,687 - - 208 1,101 208 (2,169) (1,070) (1,530) (1,530) (1,908) (132) (2,106) (132) (2,106) (242) (23,179) 188 - (55) - (120) (3,586) (538) (3,586) (549) (456) - 1,978 (2,955) (2,955) (853) - - (10,028) (27,756) (6,017) (2,587) (3,308) (420) (1,474) (609) (18,040) (19,809) (14,239) 1,460 66,488 101,097 62,687 1,461 48,447 81,288 48,447 79,827 3,750 6,375 1,875 2,875 627 370 18 197 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas. 7 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Negócio

GP Investments, Ltd. ("Companhia" ou "GP") é uma companhia domiciliada nas Ilhas das Bermudas ("Bermudas") e suas operações abrangem o negócio de private equity e o ramo imobiliário, o que inclui a administração de Limited Partnerships realizada por meio de suas controladas GP North America, GP UK Corporate, GP Cash Management, GPAM e GPIC.

As ações da Companhia são listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo e negociadas no mercado Euro MTF e no Brasil, onde as ações são também listadas e negociadas na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) na bolsa de valores brasileira (B3) sob o ticker "GPIV33". Resumo das principais políticas contábeis Base de preparação

As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América ("US GAAP").

As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e do trimestre findo em 30 de junho de 2019, considerando que seu objetivo é fornecer uma atualização sobre as atividades, eventos e circunstâncias significativas em relação àquelas apresentadas nas demonstrações financeiras anuais.

A preparação das demonstrações financeiras intermediárias requer que a Administração faça estimativas e premissas que afetam os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas e divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras. Os resultados reais podem diferir dessas estimativas. Tais estimativas incluem, mas não se limitam, à avaliação dos investimentos feitos pela GP e suas subsidiárias. 3 Caixa e equivalentes de caixa 30 de junho 31 de dezembro Moeda 2020 2019 (Não auditado) Dólar norte-americano (US$) 47,669 63,451 Real (R$) 716 2,473 Franco suíço (CHF) 62 410 Libra esterlina (GBP) 0 153 Euro (EUR) 0 1 48,447 66,488 8 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma 4 Investimentos financeiros Aplicações financeiras em títulos mobiliários para 30 de junho 31 de dezembro negociação (a valor justo) Moeda 2020 2019 (Não auditado) Títulos privados US$ 5,427 29,501 Fundos de investimento R$ 398 568 Fundos de investimento US$ 37,536 15,812 Depósitos de margem US$ 54,919 55,100 98,280 100,981 As reservas de caixa referem-se ao valor retido no nível do GPCP IV Fund para passivos potenciais que possam surgir durante o processo de liquidação do GPCP IV do Fund. 5 Valores à receber provenientes de "Escrow accounts" 30 de junho 31 de dezembro 2020 2019 (Não auditado) Venda de Sascar 3,179 9,364 3,179 9,364 Venda Sascar Em junho de 2014, o GPCP V anunciou a venda da Sascar para o Michelin Group pelo valor total da empresa de R $ 1,6 bilhão, traduzindo-se em um FMV de aproximadamente US $ 221 milhões para o GPCP V. O negócio compreende 100% das ações da Sascar e o GPCP V receberá R $ 543,9 milhões, já tendo recebido R $ 474,8 milhões até dezembro de 2014. Além disso, R$ 69,1 milhões (equivalente a US $ 28,2 milhões) serão mantidos em custódia e recebidos nos próximos cinco anos. O valor do compromisso é ajustado mensalmente e em 30 de junho de 2020 era equivalente a US $ 3.179 (31 de dezembro de 2019 - US $ 9.364) 9 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma 6 Contas a receber de partes relacionadas Em 30 de junho de 2020, a Companhia mantinha recebíveis de partes relacionadas no total de US$ 15,200 (31 de dezembro de 2019 - US $ 15.204). Esses recebíveis estão relacionados à GP Investments Acquisition Corp. ("GPIAC") e à LBR (Lácteos Brasil SA ) O valor total é dividido da seguinte forma: 30 de junho 31 de dezembro Recebíveis 2020 2019 (Não auditado) Recebíveis de LBR 2,840 2,844 Recebíveis de GPIAC 12,360 12,360 15,200 15,204 O valor a receber de GPIAC refere-se ao montante gasto que a Companhia usou na aquisição de Rimini. 10 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma 7 Investimentos Equity portfolio

Em 30 de junho de 2020, o portfólio de ações da Companhia consiste principalmente em investimentos feitos pelos fundos GPCP III, GPCP IV, GPCP V, GPCP V, GPCP VI, GPRE e pela subsidiária GPIC. Variação líquida em ganho (perda) não realizada no 30 de junho de 2020 31 de dezembro de 2019 período findo em 30 de junho (Não auditado) Total Avaliação do Total Avaliação direto e General direto e General indireto - % Custo Partner indireto - % Custo Partner 2020 2019 (Não auditado) Investimentos a valor justo dos fundos consolidados de private equity Nível I RHI Magnesita - - - - - - - 31,029 Centauro (*) 14.7 141,149 211,818 16.9 141,149 309,500 (97,682) 35,511 BR Properties 2.2 26,644 14,729 2.2 26,644 32,483 (17,754) 4,084 167,793 226,547 167,793 341,983 (115,436) 70,624 Nível III Lácteos Brasil (LBR) 38.9 260,890 - 38.9 260,878 - (12) (10) San Antonio 58.1 354,401 - 58.1 354,401 - - - Allis 75.1 56,507 - 75.1 56,482 - (25) (27) EBAM 76.9 82,973 - 76.9 82,941 - (32) 147 Beleza Natural 32.6 - - 32.6 30,652 - 30,652 85 754,771 - 785,354 - 30,583 195 *Em abril de 2019, a Centauro lançou seu IPO (Oferta Pública Inicial), tornando-se uma empresa listada na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Após o IPO, a participação da GP na empresa foi diluída para 16,9%. Em setembro de 2019, o investimento da GP no Centauro é mostrado como uma empresa de nível I. (*) 11 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Variação líquida em ganho (perda) não realizada no 30 de junho de 2020 31 de dezembro de 2019 período findo em 30 de junho Total (Não auditado) Total Avaliação Avaliação do direto e General direto e General indireto - % Custo Partner indireto - % Custo Partner 2020 2019 Investimentos detidos diretamente (Não auditado) pela Companhia Rimini Street 1.9 12,015 6,180 1.9 12,000 4,656 1,509 180 GP Investments Acquisition Corp. - Nível III 1.1 6,088 1,798 1.1 6,088 817 981 (127) Spice - Nível III 58.4 #REF! 58.5 200,363 163,821 (74,728) Direct Co-Investments 196,065 85,839 188,491 149,268 (71,004) 432 Global EM Funds Portfolio 8,732 10,416 8,219 13,611 (3,709) 2,506 Latin American Portfolio 122 125 620 595 28 1,962 Asia-Pacific Funds Portfolio 3,033 305 3,033 347 (43) - Conta Escrow (4,880) (13,598) Outros investimentos 27,012 44,959 25,084 33,901 9,129 (30) 1,175,632 376,169 1,196,681 545,178 (152,842) 62,144 Investimentos de real estate 57,589 12,517 60,193 20,431 (5,310) (3,854) Total 1,233,221 388,686 1,256,874 565,609 (158,152) 58,290 12 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma As alterações na conta de investimento foram as seguintes: 30 de junho 31 de dezembro 2020 2019 (Não auditado) No início do exercício 565,609 537,379 Valorização (desvalorização) no valor justo (183,962) 192,144 Reversão no valor justo não realizado dos investimentos 25,810 (31,581) Beleza Natural - custo de desinvestimento (30,652) - Transferência para SPVs para pagamento de despesas 69 709 Redução de em real estate (2,604) (10,049) Liberação de Escrow 4,880 13,598 Retorno de capital - Portfolio de Spice 16 (8,044) Custo de desinvestimento RHI Magnesita - (159,580) Mudanças de investimentos - outros investimentos 1,935 829 Portfólio de Spice - investimento em Leon Restaurants - 7,715 Portfólio de Spice - investimento em The Craftory 4,537 9,587 Portfólio de Spice - investimento em Rimini Street Inc. 3,048 - Portfólio de Spice - investimento em FoodFirst Global Restaurants, Inc. - 12,901 No final do exercício 388,686 565,608 No primeiro semestre de 2020, o surto de COVID-19 causou incertezas sem precedentes, além de graves conseqüências econômicas e sociais em todo o mundo. Lock-downs e medidas de distanciamento social tiveram efeitos particularmente negativos nos setores de varejo e restaurantes, aos quais a Companhia está fortemente exposta. Como resultado, o valor justo de mercado da Companhia foi impactado negativamente. Centauro, um investimento da Companhia (Nível I) em espaço de varejo, sofreu impacto no seu valor de mercado, principalmente devido a restrições impostas às suas atividades em suas lojas, conforme informações divulgadas no mercado. As atividades de comércio eletrônico continuam funcionando através da plataforma online da Centauro. Durante o primeiro trimestre de 2020, FoodFirst, um investimento da Spice (Nível III) no espaço de restaurantes, fechou todos, exceto vinte e um de seus restaurantes nos Estados Unidos, o que causou um declínio acentuado nas vendas em todo o sistema, interrompendo assim todos os Esforços significativos de recuperação da empresa. Posteriormente, em 10 de abril de 2020, a empresa buscou proteção nos termos de um registro do Capítulo 11 no Estado da Flórida. Em 17 de junho de 2020, uma joint venture ("JV") formada entre Earl Enterprises, a empresa-mãe de Buca di Beppo e Planet Hollywood, e Spice Private Equity Ltd. ("Spice PE") e co-investidores adquiriram substancialmente todos os ativos da FoodFirst, incluindo BRIO Italian Grille e BRAVO! Marcas de cozinha italiana. Em 4 de agosto de 2020, o processo de recuperação judicial da FoodFirst foi julgado pelo Tribunal de Falências de Orlando. Para financiar o processo de reestruturação, aquisição de dívida garantida e outras despesas, a Spice PE investiu US $ 4,5 milhões, o que agora representa o valor justo de mercado de sua participação indireta de aproximadamente 35% do interesse econômico da JV, em comparação com a participação de 60% da Spice PE participação na FoodFirst em dezembro de 2019 (31 de dezembro de 2019 o valor justo era de US $ 36 milhões). Leon, um investimento da Spice (Nível III) no espaço de restaurante, teve sua queda nas vendas em lojas de um dígito em comparação com o primeiro trimestre de 2019. Antecipando-se ao bloqueio no Reino Unido, a LEON converteu várias unidades em pequenas mercearias, vendendo refeições prontas e seus próprios produtos de varejo. Além disso, a estratégia de entrega foi fortalecida em uma tentativa de mitigar quedas adicionais nas 13 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma vendas de consumo in loco. O valor justo de tal investimento em 30 de junho de 2020 é de US $ 49 milhões (31 de dezembro de 2019 era de US $ 72 milhões). A Empresa, por meio de uma de suas subsidiárias, adquiriu aproximadamente 5% da participação adicional das ações da Spice. Em 17 de maio de 2020, a Companhia vendeu todas as suas ações da Beleza Natural a um preço de RS $ 1,00. 14 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Aplicações financeiras avaliadas ao valor justo por meio do resultado 2020 2019 Valor justo em Ganho (perda) Valor justo em Ganho (perda) Investimentos em fundos Moeda País 30 de junho Custo não realizado 31 de dezmbro Custo não realizado Nível FMV Custo Logística Brasil R$ Brazil 1,147 196 (2,266) 4,166 949 (288) Empreendedor Brasil R$ Brazil 764 237 (95) 953 331 (24) Brasil Agronegócio FIP R$ Brazil 1,023 1,543 (102) 1,680 2,098 (124) Brasil Sustentabilidade FIP R$ Brazil 579 577 15 782 795 18 Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP R$ Brazil 615 1,042 146 826 1,399 (57) Terras Brasil R$ Brazil 37 183 (15) 117 248 (5) GP FIDC FCVS 1 R$ Brazil 72 (146) 218 GP FIDC FCVS 2 R$ Brazil 1,601 86 1,515 Total 5,838 3,717 (583) 8,524 5,821 (480) 15 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma 8 Mensurações a0 valor justo 30 de junho de 2020 (Não auditado) Total Nível I Nível II Nível III Investimentos em fundos de equity portfólio a valor justo 331,210 232,727 98,483 Investimentos em real estate 12,517 12,517 Outros investimentos 44,959 44,959 Total de equity portfólio 388,686 232,727 155,959 Investimentos em fundos - aplicações financeiras avaliadas ao valor justo por meio do resultado 5,838 5,838 Aplicações financeiras 98,280 98,280 Total de ativos a valor justo 492,804 331,007 161,797 31 de dezembro de 2019 Total Nível I Nível II Nível III Investimentos em fundos de equity portfólio 511.277 346.639 164.638 a valor justo 20.431 20.431 Investimentos de real estate 33.901 33.901 Outros investimentos Total equity portfólio 565.609 346.639 218.970 Investimentos em fundos - aplicações financeiras avaliadas ao valor justo por meio do resultado 8.524 8.524 Aplicações financeiras ao valor justo 100.981 100.981 Total de ativos a valor justo 675.114 447.620 227.494 Em 31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020, os investimentos em San Antonio, LBR, Allis, Imóveis, EBAM, Beleza Natural e Portfólio da Spice foram classificados como Nível III. Nos casos dessas entidades não listadas, os valores justos foram baseados em dados não observáveis, calculados, entre outros, utilizando a metodologia de fluxo de caixa descontado, a abordagem de receita (isto é, múltiplos do EBTIDA) ou as últimas aquisições recentes de preços acordadas com investidores não relacionados, como conforme orientação da ASC 820-10. As mudanças na carteira de investimentos e nos fundos mensurados ao valor justo por meio do resultado, para os quais a Companhia utilizou dados de Nível III para determinar o valor justo no período de três meses findo em 30 de junho de 2020, são as seguintes: 16 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Balanço em 31 de dezembro de 2019 227,494 Perdas não realizadas (44,225) Reversão no valor justo não realizado dos investimentos 4,880 Beleza Natural - custo de desinvestimento (30,652) Transferências para SPV's para pagamento de despesas 69 Real Estate - redução de capital (2,604) Retorno de capital - Spice portfolio 16 Spice portfolio - investmento em Leon Restaurants - Spice portfolio - investmento em The Craftory 4,537 Spice portfolio - investmento em Rimini Street Inc. - Spice portfolio - investmento em FoodFirst Global Restaurants, Inc. 3,048 Alterações de investimentos - outros investimentos 1,920 Alterações de investimentos financeiras por meio do resultado (2,686) Balanço em 30 de junho de 2020 (Não auditado) 161,797 Em 31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020, a Companhia classificava os seguintes investimentos como Nível I: Rimini Street, Inc., Centauro e BR Properties, cujos valores justos eram baseados nos preços cotados observáveis na Bolsa de Londres , NASDAQ e B3, respectivamente. 9 Impostos sobre a renda Os valores de imposto de renda e contribuição social para os períodos de três meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, apresentados nas demonstrações do resultado, são reconciliados com as taxas nominais da seguinte forma: Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido Lucro (prejuízo) gerado pelas entidades domiciliadas nas Bahamas, Bermudas e Ilhas Cayman (lucro não tributável/despesas não dedutíveis) Lucro líquido atribuível às subsidiárias brasileiras da GP Investments, Ltd. antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido Taxas nominais de impostos de renda e contribuição social sobre o lucro líquido - 34% Ajustes para obter a taxa efetiva Efeito líquido do regime de lucro presumido no Brasil Despesa de imposto de renda e contribuição social 30 de junho 30 de junho 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) (196,231) 64,346 (196,445)61,146 (3,200) (1,088) (18)495 (214)(593) 17 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma 10 Bônus perpétuos Taxa de juros 30 de junho 31 de dezembro Moeda anual - % 2020 2019 (Não auditado) Bônus perpétuos Dólar americano 10 69,573 69,941 69,573 69,941 11 Provisão para Contingências Em 30 de junho de 2020, a provisão para contingências é de US $ 29.978 (31 de dezembro de 2019 - US $ 29.978). A Administração acredita que divulgações adicionais relacionadas a essas provisões podem impactar negativamente a solução desses casos. Com base nos fatos atuais e levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos da Companhia, a administração acredita que as provisões existentes são suficientes para cobrir eventuais processos atuais relacionados a perdas. Perdas possíveis, não provisionadas no balanço patrimonial

Em 30 de dezembro de 2019, a Companhia possuía litígios cíveis e trabalhistas envolvendo riscos de perdas classificados pela Administração como possíveis, no montante de US $ 76.838 e US $ 2.600, respectivamente, que se baseiam na avaliação dos consultores jurídicos, para os quais não há provisão. por perdas estimadas foi reconhecido.

Não houve alterações significativas nos saldos de contingências não provisionadas no balanço patrimonial. durante o período findo em 30 de junho de 2020. Para informações mais detalhadas, consulte a Nota 11 das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Compromissos

Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía US $ 209.313, US $ 4,453, US $ 4,975 e US $ 4,063 em compromissos pendentes com o GPCP V, GP Real Estate A, LP, GP Real Estate B, LP e GP Real Estate C, LP, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - US$ 223,462, US$ 4,175, US$ 4,657 e US$ 3,816, respectivamente).

O capital comprometido não financiado dos parceiros limitados não é mostrado no balanço patrimonial, pois a GP não tem direito incondicional de receber dinheiro desde que não tenha identificado um investimento para investir. Valor justo dos instrumentos financeiros

O ASC 825-10 - Disclosures About Fair Value of Financial Instruments requer a divulgação dos valores

justos estimados dos instrumentos financeiros. O valor justo de um instrumento financeiro é o valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação atual entre as partes que desejam fazer o negócio, em vez de uma venda ou liquidação forçada. Os preços de mercado cotados, se disponíveis, são utilizados como estimativas do valor justo dos instrumentos financeiros.

O valor justo dos instrumentos financeiros aproxima-se de seu valor contábil e está representado, principalmente, por aplicações financeiras.

Risco cambial

A exposição ao risco cambial decorre de ativos em moedas que não sejam funcionais da empresa (dólar americano). A principal exposição corresponde ao portfólio de investimentos da GP, que atualmente possui ativos em dólar, real e libra esterlina.

Em 30 de junho de 2020, a GP Cash Management Ltd não possuía exposições a investimentos de curto prazo com preços em moedas que não sejam funcionais da empresa.

18 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Riscos e gestão de riscos

Os principais riscos relacionados aos instrumentos financeiros são: risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e risco cambial. O gerenciamento desses riscos é um processo que envolve diferentes níveis da Companhia e abrange diversas políticas e estratégias. Além dos investimentos em ações e participações no GPCP III, GPCP IV, GPCP V e GPCP VI, em 30 de junho de 2020, não havia concentração significativa de riscos de crédito, mercado, liquidez ou moeda relacionados a bancos e fundos de investimento financeiro.

Não houve alterações significativas no gerenciamento de riscos e riscos durante o período findo em 30 de junho de 2020. Para informações mais detalhadas, consulte a Nota 14 das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Patrimônio líquido Capital

As alterações no número de ações estão resumidas da seguinte forma: 30 de junho 31 de dezembro 2020 2019 (Não auditado) Classe A - no início e no final do exercício 75,321,532 75,321,532 Classe B - no início e no final do exercício 34,424,288 34,424,288 Total - no final do exercício 109,745,820 109,745,820 Lucro (prejuizo) por ação

O lucro (prejuízo) por ação para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 e 2020 é baseado no número médio ponderado de ações (em milhares, exceto no valor das ações), como segue: 30 de junho 30 de junho 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) Lucro líquido do exercício atribuído a GP Investments (89,361) 25,422 Média ponderada das ações ordinárias em circulação - básico 109,745,820 109,745,820 Efeito dos títulos diluídos Ações potenciais atribuídas ao plano de opções de ações - - Média ponderada das ações ordinárias em circulação - diluído 109,745,820 109,745,820 Lucro (prejuízo) por ação - básico (0.81) 0.23 Lucro (prejuízo) por ação - diluído (0.81) 0.23 Ações em tesouraria

Sempre que as ações compradas (ações em tesouraria) são canceladas, a Companhia tem automaticamente o direito de recomprar até 10% do free float da nova Companhia.

Durante 2019, a GP, por meio de suas subsidiárias integrais GPCM e GP Cash Management, adquiriu um total de 648.668 ações em tesouraria. Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a Companhia

19 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma adquiriu o total de 4,735,975 ações, representando US$ 3,586. Participação de não controladores Aportes de capital de Limited Partners

A contribuição de capital da Limited Partners refere-se ao valor comprometido da Limited Partners, de acordo com os termos do contrato de fundos de investimento em private equity e imobiliário para fins de investimento. Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a contribuição de capital da Limited Partners totalizou US$ 1,894 (30 de junho de 2019 - US$ 6,619). Distribuição para Limited Partners A distribuição para Limited Partners refere-se à parcela de desinvestimentos em carteira de ações devido aos Limited Partners de fundos de private equity e imobiliário. Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a distribuição de recursos foi de US$ 3,832 (30 de junho de 2019 - US$ 10,602). 16 Opções de compra de ações GP

Plano de opção de compra de ações

Em 14 de março de 2016, o Conselho de Administração aprovou o cancelamento parcial dos Programas de Opção de Compra de Ações de 2006, 2009 e 2011, previamente acordados entre a Companhia e os beneficiários. Nesse dia, o Conselho também aprovou um novo programa de opção de compra de ações para a concessão de 13.000.000 de ações Classe A (o "Programa 2016").

Em 30 de junho de 2020, os Programas de Opções de Ações existentes são: Plano de compra de ações de 2011 Em 25 de abril de 2011, o Conselho de Administração aprovou e adotou, com a concordância do Comitê de Nomeação e Remuneração, um Programa de Opção de Compra de Ações subordinado ("Programa 2011") ao Programa de Opção de Compra de Ações de 2006 e a forma de contratos a serem celebrados. firmado entre a Companhia e cada beneficiário. As opções outorgadas expiram após dez anos, com um período de carência de cinco anos de 20% ao ano. O Programa permite a emissão de ações através de ações recém-emitidas. Em 31 de março de 2020, 440.009 opções foram outorgadas, mas não exercidas pelos detentores. As informações relacionadas ao número de opções pendentes para os funcionários são as seguintes: Número de opções Valor justo pendentes para de mercado da opção A valor justo funcionários US$ de mercado US$ em 31 de dezembro de 2017 1,029,569 Opções forfeited (589,560) various 0.43 Em dezembro de 2018 440,009 Em junho de 2020 440,009 De acordo com o método de precificação de opções Black-Scholes, o valor justo das opções concedidas no Programa de 2011 foi mensurado na data da concessão. Para fins de cálculo, foram utilizadas as seguintes premissas: 20 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Percentual Preço do Taxa de Volatilidade média Taxa livre Valor justo de Mercado - exercício Rendimento anual esperada (i) de risco (ii) dólares norte-americanos Opções outorgadas Fevereiro de 2012 2,54 5,0 45,01 2,02 0,92 Setembro de 2012 2,14 5,0 47,19 1,57 0,56 Janeiro de 2013 2,54 5,0 46,48 1,70 0,73 Setembro de 2013 1,63 5,0 44,79 2,73 0,59 Abril de 2014 1,89 5,0 38,11 2,70 0,36 Setembro de 2014 2,18 5,0 38,43 2,59 0,47 Agosto de 2015 1,83 5,0 38,96 2,23 0,43 A premissa esperada de volatilidade do preço das ações foi determinada usando a volatilidade das ações classe A da Companhia. A taxa de juros é baseada na taxa de letras do Tesouro dos EUA por um período semelhante ao prazo esperado das opções. Não havia valor intrínseco do total de opções do programa de 2011 em 30 de junho de 2020 devido ao valor justo de mercado de US $ 0,87 ser menor que o preço de exercício das opções. Para o período de três meses findo em 30 de junho de 2020, uma despesa de US $ 0 (30 de junho de 2019 - US $ 3) foi registrada em relação ao Programa de 2011 e é apresentada em "Despesas gerais e administrativas". Plano de compra de ações de 2016 Em 2016, o Conselho de Administração aprovou e adotou, com a concordância do Comitê de Nomeação e Remuneração, o Programa de Opção para Compra de Ações ("Programa 2016") e a forma de contratos a serem celebrados entre a Companhia e cada beneficiário. Um total de 13.000.000 de ações classe A da Companhia pode ser concedido sob o Programa. Em 16 de maio de 2016, foram concedidas 12.200.000 opções e expirarão após dez anos, com um período de carência de cinco anos, com base no preço de exercício de US $ 1.9767. Em 31 de maio de 2017, 600.000 ações foram exercidas pelos beneficiários. Durante o período de três meses findo em 31 de março de 2018, 3.600.000 opções foram perdidas pelos funcionários que deixaram a Companhia. Em maio de 2018, foram concedidas 900.000 opções aos funcionários. Em 31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020, 8.900.000 opções foram outorgadas, mas não exercidas pelos detentores. As informações relacionadas ao número de opções pendentes para os funcionários são as seguintes: Número total Preço de de opções exercício em pendentes US$ Em 31 de dezembro de 2016 12.200.000 1,98 Opções exercidas dutante o período (600,000) Em 31 de dezembro de 2017 11.600.000 Opções forfeited (3.600.000) 1,68 Opções outorgadas 900.000 Em 31 de dezembro de 2018 8.900.000 Em 31 de dezembro de 2019 8.900.000 Em 31 de dezembro 2020 8.900.000 21 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma De acordo com o método de precificação de opções Black-Scholes, o valor justo das opções concedidas no Programa de 2016 foi mensurado na data da concessão. Para fins de cálculo, foram utilizadas as seguintes premissas: Percentual Preço do Taxa de Volatilidade média Taxa livre de Valor justo de exercício rendimento anual esperada (i) risco (ii) Mercado - US$ Opções outorgadas Maio de 2016 1,98 5,0 40,31 1,85 0,44 Maio 2018 1,69 5,0 37,83 3,00 0,51 A premissa esperada de volatilidade do preço das ações foi determinada usando a volatilidade das ações classe A da Companhia. A taxa de juros é baseada na taxa de Letras do Tesouro dos EUA para um período semelhante ao prazo esperado das opções. Não havia valor intrínseco do total das opções do programa de 2016 em 30 de junho de 2020 devido ao valor justo de mercado de US $ 0,87 ser inferior ao preço de exercício das opções Para o período de três meses findo em 30 de junho de 2020, uma despesa de US $ 63 foi registrada em relação ao Programa de 2016 (30 de junho de 2019 - US $ 75), e está apresentada em "Despesas gerais e administrativas. 17 Despesas Período de seis meses Período de três meses findo em 30 de junho findo em 30 de junho 2020 2019 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) Salários (3,341) (4,917) (1,371) (2,323) Contingências (426) (892) (225) (369) Despesas tributárias (531) (592) (287) (428) Bônus e taxas de perfomance sobre ganho realizado (1,090) (2,684) (653) (1,428) Bônus e taxas de perfomance sobre ganho não realizado 6,216 (231) 5,727 (119) Projetos (158) (438) (73) (87) Opções de compra de ações (157) (187) (63) (78) Auditoria e consultoria (989) (1,295) (420) (540) Aluguel (513) (585) (232) (292) Viagens (144) (285) (45) (165) Escritório (72) (212) (28) (127) Outros (1,480) (1,243) (844) (337) Total de despesas (2,685) (13,562) 1,485 (6,293) 18 Informações por segmento As operações da Companhia são gerenciadas através de dois segmentos operacionais: o negócio de private equity e o imobiliário, os quais representam as informações do segmento disponíveis e utilizadas pela gerência executiva para avaliar o desempenho e alocar recursos. Esses segmentos foram estabelecidos com base na natureza das atividades de investimento em cada fundo, incluindo o tipo específico de investimento realizado, a frequência das negociações e o nível de controle sobre o investimento. Os resultados financeiros para os segmentos são os seguintes: 22 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Período de seis meses findo em junho 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) Real estate Private Total Real estate Private equity equity Total Valorização (depreciação) do valor justo dos investimentos (5,624) (178,338) (183,962) (3,854) 75,742 71,888 Reversão do valor justo não realizado dos investimentos 25,810 25,810 (13,598) (13,598) Ganhos (perdas) realizados - private equity, líquidos (25,774) (25,774) 12,566 12,566 Taxa de administração (279) 3,256 2,977 4,995 4,995 Dividendos 117 117 2,519 8 2,527 Taxa de performance - - 179 179 Outros 137 137 449 449 Total receita (5,903) (174,792) (180,695) (1,335) 80,341 79,006 Gerais e administrativas (110) (6,838) (6,948) (116) (9,870) (9,986) Provisão para contingências (426) (426) (892) (892) Bonificações e taxas de performance sobre ganho não realizado 5,779 5,779 - - Bonificações e taxas de performance sobre ganho realizado (1,090) (1,090) (2,684) (2,684) Total despesas (110) (2,575) (2,685) (116) (13,446) (13,562) Receitas financeiras 2,593 2,593 4,571 4,571 Despesas financeiras (4) (15,440) (15,444) (3) (5,667) (5,670) Despesas financeiras, líquidas (4) (12,847) (12,851) (3) (1,096) (1,099) Imposto de renda (214) (214) (593) (593) Lucro (prejuízo) líquido do exercício (6,017) (190,428) (196,445) (1,454) 65,206 63,753 23 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Período de três meses findo em junho de 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) Real estate Private Total Real estate Private equity equity Total Valorização (depreciação) do valor justo dos investimentos 1,495 49,786 51,281 334 48,208 48,542 Reversão do valor justo não realizado dos investimentos 30,690 30,690 (10,847) (10,847) Ganhos (perdas) realizados - private equity, líquidos (30,674) (30,674) 9,523 9,523 Taxa de administração 1,063 1,063 2,183 2,416 Dividendos (93) 210 117 233 8 8 Taxa de performance 179 - 179 179 Outros - - 324 324 Total receita 1,402 51,254 52,477 567 49,578 50,145 Gerais e administrativas (59) (3,305) (3,364) (36) (4,460) (4,496) Provisão para contingências (225) (225) (369) (369) Bonificações e taxas de performance sobre ganho não realizado (653) (653) (1,428) (1,428) Bonificações e taxas de performance sobre ganho realizado 5,727 5,727 - - Total despesas (59) 1,544 1,485 (36) (6,257) (6,293) Receitas financeiras 1,448 1,448 2,037 2,037 Despesas financeiras (2) (2,278) (2,280) (1) (1,843) (1,844) Unrealized loss on derivative instruments, net Despesas financeiras, líquidas (2) (830) (832) (1) 194 193 Imposto de renda - - (313) (313) Lucro (prejuízo) líquido do exercício 1,341 51,968 53,130 530 43,202 43,730 24 de 25 GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de dólares, exceto quando indicado de outra forma Os itens do balanço patrimonial mais relevantes por segmento são os seguintes: 30 de junho de 2020 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) Real Private Total Real Private Total estate equity estate equity Investments at fair value 12,517 376,169 388,686 20,431 545,178 565,609 Total assets 12,517 563,803 576,320 20,431 804,721 825,152 19 Eventos subsequentes Após 30 de junho, foram adquiridas 450 ações em tesouraria. * * 25 de 25 Attachments Original document

