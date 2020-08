MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de valores de Sao Paulo > GP Investments, Ltd. GPIV33 BRGPIVBDR003 GP INVESTMENTS, LTD. (GPIV33) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de valores de Sao Paulo - 08/14 4.7 BRL -0.63% 03:33a GP INVESTMENTS : Itr PU 08/15 GP INVESTMENTS : Demonstrações Financeiras USGAAP 2T20* PU 08/15 GP INVESTMENTS : 2Q20 Results PU Summary Charts News Calendar Company Financials Consensus News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news GP Investments : ITR 0 08/17/2020 | 03:33am EDT Send by mail :

Versão : 1 Ãndice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 4 Demonstração do Resultado Abrangente 5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) 6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 8 DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 9 Demonstração de Valor Adicionado 10 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 11 Notas Explicativas 19 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 40 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 41 Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações Trimestre Atual (Unidades) 30/06/2020 Do Capital Integralizado Ordinárias 34.424.288 Preferenciais 75.321.532 Total 109.745.820 Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 4.735.975 Total 4.735.975 PÃGINA: 1 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD.Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 1 Ativo Total 3.155.930 3.325.940 1.01 Ativo Circulante 856.524 860.070 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 265.296 267.993 1.01.02 Aplicações Financeiras 538.181 407.024 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 538.181 407.024 Resultado 1.01.02.01.02 Títulos Designados a Valor Justo 538.181 407.024 1.01.03 Contas a Receber 263 112.529 1.01.03.01 Clientes 263 112.529 1.01.03.01.01 Taxas de administração e performance 263 112.529 1.01.07 Despesas Antecipadas 3.149 3.305 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 49.635 69.219 1.02 Ativo Não Circulante 2.299.406 2.465.870 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 167.604 183.087 1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 49.377 72.101 Resultado 1.02.01.01.01 Títulos Designados a Valor Justo 49.377 72.101 1.02.01.04 Contas a Receber 31.969 34.338 1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber 31.969 34.338 1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 83.235 61.283 1.02.01.09.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 83.235 61.283 1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 3.023 15.365 1.02.01.10.01 Ativos Não-Correntes a Venda 3.023 15.365 1.02.02 Investimentos 2.128.445 2.279.800 1.02.02.01 Participações Societárias 2.128.445 2.279.800 1.02.03 Imobilizado 3.357 2.983 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 3.357 2.983 PÃGINA: 2 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD.Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 2 Passivo Total 3.155.930 3.325.940 2.01 Passivo Circulante 53.365 196.682 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 5.197 155.025 2.01.02 Fornecedores 18.624 18.924 2.01.03 Obrigações Fiscais 4.589 7.384 2.01.05 Outras Obrigações 17.311 9.722 2.01.05.02 Outros 17.311 9.722 2.01.05.02.06 Outros 17.311 9.722 2.01.06 Provisões 7.644 5.627 2.01.06.02 Outras Provisões 7.644 5.627 2.01.06.02.04 Juros provisionados 7.644 5.627 2.02 Passivo Não Circulante 545.142 402.743 2.02.02 Outras Obrigações 380.982 281.911 2.02.02.02 Outros 380.982 281.911 2.02.02.02.05 Bonus perpetuos 380.982 281.911 2.02.04 Provisões 164.160 120.832 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 2.557.423 2.726.515 2.03.01 Capital Social Realizado 330 330 2.03.02 Reservas de Capital 946.607 948.089 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -807.787 -431.967 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 1.345.990 952.992 2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 1.072.283 1.257.071 PÃGINA: 3 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 282.610 -758.674 196.672 305.439 3.03 Resultado Bruto 282.610 -758.674 196.672 305.439 3.04 Despesas/Receitas Operacionais 7.997 -10.626 -24.684 -52.073 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -18.116 -36.073 -17.635 -38.320 3.04.05 Outras Despesas Operacionais 26.113 25.447 -7.049 -13.753 3.04.05.01 Bonificações, líquidas 27.325 27.557 -5.602 -10.335 3.04.05.02 Provisão para Contingências -1.212 -2.110 -1.447 -3.418 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 290.607 -769.300 171.988 253.366 3.06 Resultado Financeiro -4.481 -58.150 757 -4.112 3.06.01 Receitas Financeiras 7.798 12.911 7.989 17.538 3.06.02 Despesas Financeiras -12.279 -71.061 -7.232 -21.650 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 286.126 -827.450 172.745 249.254 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 0 -956 -1.232 -2.287 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 286.126 -828.406 171.513 246.967 3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 286.126 -828.406 171.513 246.967 3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 136.046 -375.831 74.261 98.710 3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 150.080 -452.575 97.252 148.257 3.99.01.01 ON 1,24 -3,42 0,67666 0,89944 3.99.01.02 PN 1,24 -3,42 0,67666 0,89944 PÃGINA: 4 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 286.131 -828.400 171.513 246.967 4.02 Outros Resultados Abrangentes 118.147 706.351 -42.591 -27.190 4.02.03 Ajuste de conversão de moeda estrangeira -2.828 -17.703 1.027 760 4.02.04 Ajuste Cumulativo de Conversão 120.975 724.054 -43.618 -27.950 4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 404.278 -122.049 128.922 219.777 4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 203.868 17.178 54.367 85.789 4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 200.410 -139.227 74.555 133.988 PÃGINA: 5 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -22.496 -27.998 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 108.177 284 6.01.01.01 Lucro do Exercício -828.406 246.967 6.01.01.02 Ganho na diluição de participação de acionistas não -130 -19 controladores 6.01.01.03 Taxa de performance recebível calculada hipoteticamente 119.708 0 6.01.01.04 Reversão no valor justo não realizado dos investimentos -143.485 52.910 6.01.01.05 Ganhos Realizados, líquidos - private equity 143.310 -48.817 6.01.01.06 Depreciação (Apreciação) no valor justo dos investimentos 774.360 -278.363 6.01.01.07 Juros e variação cambial sobre fundos em garantia 5.972 0 6.01.01.08 Remuneração baseada em ações 759 725 6.01.01.09 Amortização das Despesas Diferidas com Emissão Dívidas 1.312 3.074 6.01.01.10 Juros acumulados em Bônus Perpétuos -543 -818 6.01.01.12 Juros sobre Empréstimos a Receber 0 -64 6.01.01.13 Depreciação do Ativo Fixo 287 438 6.01.01.14 Provisão de imposto de renda e contribuição social a pagar 2.816 1.425 6.01.01.15 Reserva de caixa 792 0 6.01.01.17 Juros Provisionados 0 -1.920 6.01.01.18 Outros 2 0 6.01.01.19 Juros sobre ativos financeiros ao valor justo por meio de 12.953 281 outros resultados abrangentes 6.01.01.20 Juros sobre empréstimos a Pagar 18.470 24.465 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -109.386 -2.392 6.01.02.01 Contas e tributos a Pagar -6.907 -14.188 6.01.02.06 Salários, Bonificações e Encargos Sociais -172.983 -5.054 6.01.02.11 Outros Ativos 38.222 14.348 6.01.02.12 Outros Passivos 5.260 -5.624 6.01.02.13 Taxas de Administração e Performance 4.904 -1.135 6.01.02.14 Empréstimos a receber de partes relacionadas 23 10.191 6.01.02.15 Recebíveis de empregados e acionistas 12.494 -1.511 6.01.02.17 Impostos e multas a pagar -4.988 581 6.01.02.18 Outros passivos - longo prazo 14.589 0 6.01.03 Outros -21.287 -25.890 6.01.03.01 Imposto de renda e contribuição social pagos -2.816 -1.425 6.01.03.02 Juros pagos -18.471 -24.465 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -4.719 60.244 6.02.05 Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, -2.210 -2.069 líquidos 6.02.06 Recursos provenientes da venda de investimentos 29.901 56.582 financeiros 6.02.08 Recursos provenientes de fundos em garantia 21.793 48.093 6.02.11 Aquisição de investimentos através da Spice -34.561 -20.675 6.02.12 Aquisição de investimentos financeiros -19.368 -3.631 6.02.13 Aquisição de móveis e equipamentos 294 -182 6.02.14 (Aquisição) Venda de outros investimentos 0 -16.453 6.02.15 Recursos provenientes da venda de investimentos - Real 14.018 0 Estate PÃGINA: 6 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 6.02.16 Aquisição de investimentos - Rimini 0 -86 6.02.17 Transferência para SPVs para pagamento de despesas -506 -1.429 6.02.18 Aquisição de ativos financeiros ao valor justo por meio de 10.706 94 outros resultados abrangentes 6.02.19 Venda (Aquisição) de outros investimentos -24.786 0 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -50.318 -104.995 6.03.01 Aquisição de ações em tesouraria -19.312 -2.117 6.03.02 Aporte de Capital Pelos Limited Partners 7.534 0 6.03.06 Recompra de ações de não controladores - BRZ -3.809 0 6.03.07 Acionistas não controladores - FoodFirst -218 0 6.03.11 Aporte de Capital Pelos Limited Partners - Real Estate 1.120 4.149 6.03.12 Distribuição de Recursos para Limited Partners - Real Estate -6.833 -7.190 6.03.14 Recompra de ações de não controladores - Spice -15.914 0 6.03.15 Aumento de capital 0 -226 6.03.17 Distribuição a outros - não controladores -711 -8.260 6.03.18 Distribuição a Limited Partners -11.094 -4.032 6.03.19 Amortização de bônus perpétuos -1.081 -87.319 6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 74.836 -7.470 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -2.697 -80.219 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 267.993 391.731 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 265.296 311.512 PÃGINA: 7 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Participação dos Não Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Controladores Consolidado Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 330 948.089 0 -431.967 952.992 1.469.444 1.257.071 2.726.515 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 330 948.089 0 -431.967 952.992 1.469.444 1.257.071 2.726.515 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 -1.482 0 0 0 -1.482 -45.561 -47.043 5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0 -19.312 0 0 0 -19.312 0 -19.312 5.04.08 Remuneração em ações reconhecida no 0 754 0 0 0 754 0 754 período 5.04.09 Ganho na diluição de participação de 0 17.076 0 0 0 17.076 0 17.076 acionistas não controladores 5.04.10 Aportes de capital pelos Limited Partners 0 0 0 0 0 0 8.649 8.649 5.04.11 Distribuição a Limited Partners 0 0 0 0 0 0 -18.642 -18.642 5.04.12 Acionistas não-controladores Spice 0 0 0 0 0 0 10.652 10.652 5.04.13 Variações nas participações de acionistas 0 0 0 0 0 0 1.574 1.574 não controladores 5.04.14 Venda de participação em não 0 0 0 0 0 0 -3.809 -3.809 controladores BRZ 5.04.15 Recompra de ações de não controladores 0 0 0 0 0 0 -43.985 -43.985 Bravo/Rio - Spice 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -375.820 392.998 17.178 -139.227 -122.049 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -375.820 0 -375.820 -452.575 -828.395 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 392.998 392.998 313.348 706.346 5.05.02.06 Ajuste cumulativo de conversão - CTA 0 0 0 0 410.139 410.139 313.910 724.049 5.05.02.07 Outros resultados abrangentes 0 0 0 0 -17.141 -17.141 -562 -17.703 5.07 Saldos Finais 330 946.607 0 -807.787 1.345.990 1.485.140 1.072.283 2.557.423 PÃGINA: 8 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Participação dos Não Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Controladores Consolidado Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 330 949.627 0 -730.769 909.274 1.128.462 1.223.394 2.351.856 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 330 949.627 0 -730.769 909.274 1.128.462 1.223.394 2.351.856 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 -1.593 0 0 0 -1.593 -33.468 -35.061 5.04.01 Aumentos de Capital 0 -226 0 0 0 -226 0 -226 5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0 -2.111 0 0 0 -2.111 -3.412 -5.523 5.04.08 Remuneração em ações reconhecida no 0 725 0 0 0 725 0 725 período 5.04.09 Ganho na diluição de participação de 0 19 0 0 0 19 0 19 acionistas não controladores 5.04.10 Aportes de capital pelos Limited Partners 0 0 0 0 0 0 25.791 25.791 5.04.11 Distribuição a Limited Partners 0 0 0 0 0 0 -41.124 -41.124 5.04.12 Acionistas não-controladores Spice 0 0 0 0 0 0 -15.688 -15.688 5.04.13 Variações nas participações de acionistas 0 0 0 0 0 0 965 965 não controladores 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 98.710 -12.921 85.789 133.988 219.777 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 98.710 0 98.710 148.257 246.967 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -12.921 -12.921 -14.269 -27.190 5.05.02.06 Ajuste cumulativo de conversão - CTA 0 0 0 0 -13.657 -13.657 -14.293 -27.950 5.05.02.07 Outros resultados abrangentes 0 0 0 0 736 736 24 760 5.07 Saldos Finais 330 948.034 0 -632.059 896.353 1.212.658 1.323.914 2.536.572 PÃGINA: 9 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD.Versão : 1 Demonstração de Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 7.01 Receitas 1 1 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -1 -1 PÃGINA: 10 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 1 Companhias Listadas em Bolsa Data do investimento Veículo de investimento Novembro 2012 GPCP V Indústria Liquidez do ativo Varejo de Artigos Esportivos Companhia de capital aberto A Centauro(B3: CNTO3) é a maior varejista de artigos esportivos da América Latina. Fundada em abril de 1981 em Belo Horizonte, Minas Gerais, a companhia agora está presente em todo o país com quase 200 lojas em 22 de 26 estados e no Distrito Federal. As lojas da Centauro são construídas para serem verdadeiros templos dedicados ao esporte, nas quais os clientes não apenas compram, mas também desfrutam de uma experiência de compra sem igual. O foco da companhia é tornar a tecnologia um elemento cada vez mais importante nessa experiência, oferecendo iniciativas omnichannel - que são fundamentais para sua estratégia por meio da integração das operações on-line e off-line.

Atualização 2T20 As vendas da empresa foram diretamente afetadas no 2T20 devido à COVID-19, apresentando uma queda de 51,8% em same stores sales, considerando apenas 78 lojas abertas até meados de junho, e um aumento de 105% de same stores salesno e-commerce. Embora as vendas por plataforma de e-commerce estejam prosperando, as vendas nas lojas físicas ainda estão se recuperando à medida que os shoppings estão reabrindo de forma gradual. Em junho, a Centauro levantou BRL 900 milhões (30 milhões de ações) em uma oferta de Follow-Onprecificada em BRL 30,00 por ação. Como estratégia de marketing, a empresa vem criando conteúdo e fazendo live streamspromovendo a prática de exercícios em casa, já que as medidas de distanciamento social estão fazendo com que as pessoas se exercitem em casa. Este cenário cria uma boa oportunidade para vendas por e-commerce neste segmento. GP Investments PÃGINA: 11 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 2 Data do investimento Veículo de investimento Junho/2016 GPCP VI Indústria Liquidez do ativo Imóveis Comerciais Companhia de capital aberto A BR Properties(B3: BRPR3) é uma das principais companhias de investimento imobiliário comercial no Brasil. A companhia tem como foco a aquisição, locação, administração, incorporação e venda de imóveis comerciais. Suas operações concentram-se, principalmente, no segmento de imóveis de alto padrão, incluindo escritórios e armazéns (logísticos e industriais) localizados nas principais regiões metropolitanas do país. Atualização 2T20 A taxa de desocupação física da Empresa no 2T20 foi de 19,2%, uma queda em relação a 20,1% no fim do 1T20, em função da locação de 6.116 metros quadrados de área bruta no trimestre. A receita líquida caiu 23% em relação ao 2T19 com a venda de ativos, no entanto, na mesma base de propriedades, as receitas líquidas aumentaram 13%. Devido à otimização da estrutura de capital ao longo dos últimos trimestres, a BRPR reduziu suas despesas financeiras em 92% em comparação ao 2T19. Como consequência, o FFO atingiu BRL 45,7 milhões, um aumento de 1,109% em relação ao ano anterior. A margem de FFO foi de 61%, o nível mais alto da história da companhia. Durante o trimestre, a BR Properties concluiu um programa de recompra de ações lançado em março, tendo adquirido 4 milhões de ações ao preço médio de BRL 8,81 por ação. Diante da situação da COVID-19 que afetou a economia do país, a BR Properties continua monitorando seu portfólio de locação a fim de compreender as necessidades especiais do ponto de vista operacional, bem como os possíveis impactos financeiros da crise em cada cliente. Nesse contexto, a companhia concedeu o diferimento de locação aos locatários mais vulneráveis a esses impactos. Os diferimentos outorgados durante o trimestre representam cerca de 5% da receita bruta da companhia. GP Investments PÃGINA: 12 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 3 Data do investimento Veículo de investimento Outubro de 2017 GP, Spice PE e GPIAC Indústria Liquidez do ativo Suporte a Programas Corporat Companhia de capital aberto A Rimini Street, Inc.(Nasdaq: RMNI) é líder global no fornecimento de serviços de suporte de software empresarial de terceiros para produtos Oracle e SAP e parceira de Salesforce. A companhia oferece administração e suporte premium, ultra responsivo e integrado que permite aos licenciados reduzirem significativamente seus custos, liberando recursos para impulsionar a inovação e melhorar os resultados de seus negócios. Atualização 2T20 A base de clientes da Rimini continuou crescendo em dois dígitos, tendo aumentado 13,9% nos últimos 12 meses e atingindo 2.159 clientes ativos. A companhia atingiu receita trimestral recorde de USD 78,4 milhões, dentro das diretrizes para o trimestre e aumento de 12,2% em contraste com USD 69,9 milhões no ano anterior. O EBITDA ajustado foi de USD 9,6 milhões no 2T20, em comparação com USD 8,5 milhões no 2T19. A companhia forneceu diretrizes de receita para o 3T20 na faixa de USD 78,5 milhões a USD 80,5 milhões. Também elevou o piso da diretriz de receita para o exercício completo de USD 310 milhões para USD 314 milhões, resultando em uma diretriz de receita para o ano inteiro de 2020 na faixa de USD 314 milhões para USD 320 milhões. GP Investments PÃGINA: 13 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 4 Companhias Privadas Data do investimento Veículo de investimento Agosto de 2017 Spice Private Equity Indústria Liquidez do ativo Restaurantes Companhia de capital fechado Fundada em 2005, a LEONé uma rede de fast foodsaudável, sediada no Reino Unido. Os fundadores se propuseram a provar que é possível servir comida fast foodque seja saborosa e saudável - Fast Food Natural. O menu é inspirado nos sabores, na variedade e no equilíbrio natural da culinária mediterrânea e oferecido a preços razoáveis. Atualização 2T20 medida que os restaurantes começam a reabrir gradualmente, a LEON continuou a progredir em suas inúmeras iniciativas digitais dentro e fora das lojas. A funcionalidade click and collect foi implementada em restaurantes por aplicativo móvel da LEON, e o serviço de delivery retomou seu crescimento, tendo representado uma parcela significativa das vendas totais no trimestre. As atividades comerciais de produtos próprios continuaram crescendo com novos canais, incluindo a Amazon. A campanha Feed Britain, que entrega refeições pré-prontas e produtos frescos para mais de 500 códigos postais no Reino Unido deve ser relançada em breve como LEON at Home, que deve incluir muitos dos produtos da LEON e continuar vendendo os produtos mais desejados da Feed Britain. Por fim, no segundo trimestre, a LEON avançou com êxito sua campanha FeedNHS, que apoia a disponibilização de mais de 460,000 refeições para trabalhadores de cuidados intensivos do Sistema Nacional de Saúde da Grã-Bretanha durante a pandemia. GP Investments PÃGINA: 14 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 5 Data do investimento Veículo de investimento Maio 2018 Spice Private Equity Indústria Liquidez do ativo Restaurantes Companhia de capital fechado ABravo Brio(anteriormente denominada FoodFirst Global Restaurants) é a proprietária e operadora líder de duas marcas distintas de restaurantes italianos no segmento de refeições sofisticadas e acessíveis: Bravo Fresh Italian e Brio Italian Mediterranean. A Bravo Brio busca ser a melhor companhia de restaurantes italianos dos Estados Unidos e concentra-se em fornecer aos seus clientes uma excelente experiência gastronômica com um desempenho consistente. Atualização 2T20 Em virtude da pandemia da Covid-19 e suas medidas de distanciamento social, a FoodFirst teve que fechar a maioria de seus restaurantes nos Estados Unidos, levando a companhia a buscar proteção sob o Chapter 11 do Código de Falência dos Estados Unidos no início de abril. Durante os procedimentos do Chapter 11, a Spice PE formou uma joint venture ("JV") com a Earl Enterprises para fornecer suporte financeiro e operacional à empresa. Como parte do processo, a JV adquiriu substancialmente todos os ativos da FoodFirst, incluindo as marcas BRIO Italian Grille e BRAVO! Marcas Italian Kitchen. No início de agosto, o processo de falência da FoodFirst foi encerrado pelo Tribunal de Falências de Orlando. Olhando para o futuro, a JV espera continuar trabalhando em conjunto com os ex-proprietários da FoodFirst e assumir as operações de aproximadamente 65 restaurantes. A gestão está trabalhando para abrir com segurança os espaços de refeições seguindo as diretrizes do governo e protocolos de higiene. GP Investments PÃGINA: 15 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 6 CompanhiasTechnology-driven Data do investimento Veículo de investimento Março de 2020 Investimentos proprietários Indústria Liquidez do ativo Fintech Companhia de capital fechado ABlué uma fintech que oferece soluções financeiras inovadoras para varejistas e fornecedores independentes em segmentos selecionados, como colchões, móveis, óculos e moda. A plataforma digital da Blu oferece soluções simples e vantajosas que ajudam os varejistas a crescer e reduzir os custos de transação, enquanto permite que as indústrias vendam mais sem nenhum risco de inadimplência. Hoje, mais de 12 mil lojas e 2 mil fornecedores estão conectados pelo marketplaceda Blu. Atualização 2T20 Apesar do impacto da crise da COVID-19 nas operações físicas de varejo em todo o país, a Blu apresentou um forte crescimento do TPV (volume total transacionado) no 2T20 quando comparado ao 2T19, com base em sua oferta única de produtos e estratégia comercial. Diante da pandemia, a Blu lançou uma campanha para ajudar os lojistas independentes a retomar suas operações, que contou com a adoção de mais de 500 fornecedores. Além disso, durante o 2T20, a companhia lançou novas soluções em sua plataforma, como um aplicativo móvel de CRM que permite aos varejistas vender on-line, bem como novas opções de pagamento em seu marketplaceB2B. GP Investments PÃGINA: 16 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 7 Data do investimento Veículo de investimento Maio 2018 Spice Private Equity Indústria Liquidez do ativo Plataforma de investimento Companhia de capital fechado A The Craftoryé uma holding de investimentos com cerca de USD 375 milhões em capital permanente a ser utilizado em até 10 das marcas mais ousadas do mundo no espaço dinâmico dos bens de consumo. A companhia se concentra na Europa e nos EUA, buscando marcas de consumo de alto crescimento com receita anual de no mínimo USD 10 milhões. O objetivo é impulsionar as vendas com operações expansíveis, narrativa eficaz e marketing digital. A The Craftory é dirigida por empreendedores e especialistas e marcas que buscam alcançar seus objetivos empregando modelos de negócio verdadeiramente disruptivos, por meio dos quais eles podem alavancar sua experiência e expertise, ajudando a impulsionar o crescimento. Atualização 2T20 As empresas do portfólio da Craftory continuam crescendo em um ritmo rápido com base em seus modelos de distribuição de venda direta ao consumidor final, estratégia digital e propósitos justos. A equipe da Craftory segue ativamente interagindo com suas investidas, ajudando-as a adaptar seus processos, fortalecer suas equipes e evoluir sua estratégia. A companhia continua a monitorar um pipeline robusto de possíveis metas de investimento, com a maioria delas com sede nos EUA. Algumas das categorias em foco são alimentos & bebidas e beleza & cosméticos. GP Investments PÃGINA: 17 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 8 A Spice Private Equity Ltd. ("Spice PE") é uma companhia de investimentos focada em investimentos globais em patrimônio privado com ações negociadas na SIX Swiss Exchange (Bolsa de Valores da Suíça) sob o código SPCE. A GP Investments tornou-se acionista controladora da Spice PE em 2016, como parte da estratégia da GP de buscar uma carteira de companhias com ambições de liderança global, fazendo uso de capital proprietário. Como um veículo de investimento negociado na bolsa, a Spice PE fornece à GP diversas oportunidades de capital permanente por meio do qual a GP pode investir em companhias em todo o mundo. Leon, Rimini Street, FoodFirst e The Craftory são exemplos de investimentos diretos feitos pela GP via Spice PE. Atualização 2T20 A Spice PE apresentou um NAV de USD 124,9 milhões no fim de 2T20, um aumento de 2,6% quando comparado com USD 121,7 milhões ao fim do 1T20. O balanço patrimonial da empresa é composto por Caixa e Equivalentes (21%), Investimentos Diretos (69%) e o Legacy Portfolio(10%). O balanço patrimonial da empresa livre de dívidas. O aumento no NAV reflete principalmente a valorização das ações da Rimini Street durante o trimestre. Durante o trimestre, a Spice PE aportou USD 4,5 milhões na Bravo Brio como parte do processo de reestruturação da FoodFirst. GP Investments PÃGINA: 18 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s informações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 1 Operações GP Investments, Ltd. ("Companhia" ou "GP") é uma companhia de investimentos domiciliada nas Ilhas das Bermudas ("Bermudas") e suas operações abrangem o negócio de private equity e o ramo imobiliário, o que inclui a administração de Limited Partnerships realizada por meio de suas controladas GP North America, GP UK Corporate, GP Cash Management, GPAM e GPIC. As ações da Companhia são listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo e negociadas no mercado Euro MTF e no Brasil, onde as ações são também listadas e negociadas na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) na bolsa de valores brasileira (B3) sob o ticker "GPIV33". 2 Resumo das principais políticas contábeis As informações financeiras intermediárias consolidadas da Companhia estão sendo apresentadas em conformidade com o IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitido pelo International Accounting Standards Board - IASB, e de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das informações financeiras intermediárias consolidadas, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A moeda funcional da Companhia é o dólar americano, uma vez que a maioria das transações e dos negócios da Companhia são efetuados nesta moeda. Para fins das informações financeiras intermediárias consolidadas em IFRS, estas são convertidas e apresentadas em reais, da seguinte forma: Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço; As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias; e Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no patrimônio líquido, na conta "Ajustes acumulados de conversão (CTA)". As informações financeiras intermediárias consolidadas devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e informações financeiras intermediárias consolidadas para o trimestre findo em 30 de junho de 2019, considerando que o seu objetivo é fornecer uma atualização sobre as atividades, eventos e circunstâncias significativas em relação à quelas apresentadas na demonstração financeira anual.As políticas contábeis adotadas pela Companhia não sofreram alterações relevantes no período das informações apresentadas. Para obter informações mais detalhadas, deve-se ler em conjunto com a Nota 3 das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. As informações financeiras intermediárias consolidadas do período findo em 30 de junho de 2020 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 06 de agosto de 2020. 3 Riscos e gestão de riscos Os principais riscos relacionados aos instrumentos financeiros são: risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e risco de moeda. A Administração desses riscos é um processo que envolve diferentes níveis da Companhia e abrange várias políticas e estratégias. Além do investimento da Companhia em ações e sua participação no GPCP III, GPCP IV, GPCP V, GPCP VI e Magma II, em 30 de junho de 2020, não havia concentração significativa de risco de crédito, de mercado, de liquidez e de moeda com relação a bancos e fundos de investimentos financeiros. 1 de 18 PÃGINA: 19 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s informações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Não houve mudanças significativas nos riscos e gestão de risco durante o período findo em 30 de junho de 2020. Para obter informações mais detalhadas, deve-se ler em conjunto com a Nota 3 das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 3.1 Análise de sensibilidade A seguir apresentamos a análise de sensibilidade dos principais riscos de mercado a que a Companhia está exposta. Sensibilidade ao risco de moeda A exposição ao risco de moeda decorre de ativos denominados em moedas que não sejam a moeda funcional da GP (dólar norte-americano). A principal exposição refere-se a carteira de investimentos da GP, que atualmente possui ativos em dólar norte-americano, real brasileiro, francos suíços e libra esterlina. Em 30 de junho de 2020, a GP Cash Management não possuía exposições em ativos com moedas diferente da moeda funcional da Companhia. 3.2 Gestão de capital A política de gestão de capital da GP considera o cumprimento dos compromissos atuais e futuros relacionados à s atividades da Companhia, a manutenção de níveis de capital condizentes com o perfil da dívida e o cumprimento do plano de recompra de ações de sua própria emissão, na forma aprovada pelo conselho de administração. Em linha com estes objetivos, os recursos de caixa e equivalentes de caixa de curto prazo são utilizados com a finalidade de obter a melhor taxa de retorno possível, investindo predominantemente em investimentos conservadores, sem colocar em risco a liquidez necessária para cumprir os compromissos atuais e futuros inerentes à s atividades da GP. Os índices de alavancagem financeira da GP, com base nas demonstrações financeiras em US GAAP, que é o princípio contábil primário da GP, podem ser assim sumarizados: 30 de junho 31 de dezembro de 2020 de 2019 (Não auditado) Passivos de curto prazo Juros provisionados 7,644 5,627 Passivos de longo prazo Bônus perpétuos 380,982 281,911 Total dívida controladora 388,626 287,538 (-) Caixa e equivalente de caixa (938) (914) Dívida líquida 387,688 286,624 Total do patrimônio líquido (GP Investments) 2,557,423 2,726,515 Capital total 2,945,112 3,013,139 Percentual 13.16 9.51 O índice de alavancagem financeira (dívida líquida dividida pelo capital total) variou de 9,51% em 31 de dezembro de 2019 para 15.03% em 30 de junho de 2020. Em maio de 2008, o Conselho de Administração da 2 de 18 PÃGINA: 20 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s informações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Companhia aprovou as Diretrizes e Políticas Gerais da Companhia (General Guidelines and Policies) definindo que a GP deverá sempre buscar manter seu nível máximo de alavancagem financeira em 50%. A variação entre os períodos apresentados é considerada saudável e normal pela administração dado que o índice de alavancagem financeira está em cumprimento com a política definida pelo Conselho de Administração. O capital da GP, assim como os riscos de mercado, é gerenciado de forma independente das empresas investidas pelos fundos de private equity geridos pela GP. O capital não é administrado ao nível consolidado, que inclui operações de captação e empréstimos as empresas de portfólio. Além disso, a GP não é garantidora de nenhuma dívida ou empréstimo das empresas investidas pelos fundos de private equity. 3.3 Estimativa do valor justo Pressupõe-se que os saldos a receber pelo valor contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. A GP aplica o IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da hierarquia de mensuração do valor justo. A tabela abaixo apresenta os ativos mensurados pelo valor justo em 30 de junho de 2020, classificados conforme os níveis de mensuração do valor justo: Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado Investimentos em "real estate" Outros investimentos Total de participações societárias Investimentos em fundos - ativos financeiros a valor justo por meio do resultado Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado Total do ativo ao valor justo 30 de junho de 2020 (Não auditado) Nível I Nível II Nível III Total 1,274,413 539,291 1,813,704 68,543 68,543 246,198 246,198 1,274,413 854,032 2,128,445 31,969 31,969 538,181 538,181 1,812,594 886,001 2,698,595 A tabela abaixo apresenta os ativos mensurados pelo valor justo em 31 de dezembro de 2019, classificados conforme os níveis de mensuração do valor justo: 3 de 18 PÃGINA: 21 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s informações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 31 de dezembro de 2019 Nível I Nível II Nível III Total Ativos financeiros mensurados ao valor justo por 1.397.198 663.605 2.060.803 meio do resultado Investimentos em "real estate" 82.351 82.351 Outros investimentos 136.646 136.646 Total de participações societárias 1.397.198 882.602 2.279.800 Investimentos em fundos - ativos financeiros a valor 34.358 34.358 justo por meio do resultado Ativos financeiros mensurados ao valor justo por 407.024 407.024 meio do resultado Total do ativo ao valor justo 1.804.222 916.960 2.721.182 O negócio de equity portfolio consiste dos investimentos feitos por GPCP III, GPCP IV, GPCP V, Magma Fund e pela subsidiária GPIC. Os investimentos são registrados pelos valores justos, com resultados realizados e não realizados decorrentes de mudanças no valor justo, incluídos na linha de "Ganhos (perdas) realizados (não realizados) de valor justo", na demonstração do resultado do período. O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado) é baseado nos preços de mercado, cotados na data do balanço. Esses instrumentos estão incluídos no Nível I. O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e baseiam-se o menos possível nas estimativas específicas da Companhia. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível II. Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível III. A tabela abaixo apresenta as mudanças nos instrumentos de Nível III para o período findo em 30 de junho de 2020: 4 de 18 PÃGINA: 22 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s informações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.453.511 Desvalorização no valor justo dos investimentos 4.206 Reversão no valor justo não realizado dos investimentos (52.910) Listagem de Centauro - Transferência de Nível I para Nível III (374.887) Transferências para SPVs para pagamentos de despesas 1.442 Retorno de capital - Portfolio Spice (12.509) Alteração de investimentos: outros investimentos 16.536 Perda não realizado em ativos financeiros a valor justo por meio do resultado (1.028) Portfolio de Spice - investimento em The Crafotry, Ltd 25.663 Variação cambial 58.039 Saldo em 30 de junho de 2019 (não auditado) 1.118.062 Desvalorização no valor justo dos investimentos (262.830) Reversão no valor justo não realizado dos investimentos 106.569 Transferências para SPVs para pagamentos de despesas (5.126) Retorno de capital - Portfolio Spice (16.808) Portfolio de Spice - investimento em The Crafotry, Ltd 22.712 Portfolio de Spice - investimento em FoodFirst Global Restaurants, Inc. 75.937 Alteração de investimentos: outros investimentos (10.659) Perda não realizado em ativos financeiros a valor justo por meio do resultado (409) Variação cambial (110.488) Saldo em 31 de dezembro de 2019 916.960 Desvalorização no valor justo dos investimentos (144.187) Reversão no valor justo não realizado dos investimentos 21.793 Transferências para SPVs para pagamentos de despesas 378 Retorno de capital - Portfolio Spice 21.793 Portfolio de Spice - investimento em The Crafotry, Ltd - Portfolio de Spice - investimento em Leon Restaurants 24.845 Portfolio de Spice - investimento em FoodFirst Global Restaurants, Inc. - Alteração de investimentos: outros investimentos 79.004 Perda não realizado em ativos financeiros a valor justo por meio do resultado (3.826) Variação cambial (30.758) Saldo em 30 de junho de 2020 (não auditado) 886.001 5 de 18 PÃGINA: 23 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s informações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 4 Instrumentos financeiros por categoria Ativos a valor justo Ativos ao custo por meio do amortizado resultado Total (Não auditado) 30 de junho de 2020 Ativos, conforme o balanço patrimonial Caixa e equivalentes de caixa 265,296 265,296 Empréstimos a receber de partes relacionadas 115,467 115,467 Outras contas a receber 55,806 55,806 Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 570,150 570,150 Fundos em garantia - contas Escrow (i) 17,408 17,408 Equity portfolio 2,128,445 2,128,445 436,569 2,716,003 3,152,572 Passivos ao custo amortizado (Não auditado) 30 de junho de 2020 Passivo, conforme o balanço patrimonial Títulos perpétuos 380,982 Contas a pagar 18,624 Outros passivos 17,311 416,917 Ativos a valor justo Ativos ao custo por meio do amortizado resultado Total 31 de dezembro de 2019 Ativos, conforme o balanço patrimonial Caixa e equivalentes de caixa 267,993 267,993 Empréstimos a receber de partes relacionadas 95,621 95,621 Taxas de Administração 112,529 112,529 Outras contas a receber 87,889 87,889 Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 441,382 441,382 Fundos em garantia 37,743 37,743 Equity portfolio 2,279,800 2,279,800 564,032 2,758,925 3,322,957 6 de 18 PÃGINA: 24 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s informações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Passivos ao custo amortizado 31 de dezembro de 2019 Passivo, conforme o balanço patrimonial Títulos perpétuos 281,911 Contas a pagar 18,924 Outros passivos 9,722 310,557 5 Caixa e equivalentes de caixa 30 de junho de 31 de dezembro Moeda 2020 de 2019 (Não auditado) Dólar norte-americano (US$) 261,035 255,751 Real (R$) 3,921 9,968 Franco suíço (CHF) 340 1,653 Euro (EUR) - 4 Libra esterlina (GBP) - 617 265,296 267,993 6 Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado Abertura e composição de saldos 30 de junho 31 de dezembro Moeda de 2020 de 2019 (Não auditado) Circulante Investimentos financeiros Corporate bonds US$ 29,718 118,910 Fundos de investimentos R$ 2,179 2,289 Fundos de investimentos US$ 205,547 63,733 Reserva de caixa US$ 300,737 222,092 538,181 407,024 Não circulante Equity portfolio 2,128,445 2,279,800 Investimentos ao valor justo por meio do resultado 31,969 34,358 2,698,595 2,721,182 As reservas de caixa referem-se ao valor retido no nível do GPCP IV Fund para passivos potenciais que possam surgir durante o processo de liquidação do GPCP IV do fundo. 7 de 18 PÃGINA: 25 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (b) Equity portfolio Em 30 de junho de 2020, o equity portfolio da Companhia é composto principalmente por investimentos realizados pelos fundos GPCP III, GPCP IV, GPCP V, GPCP VI, GPRE e pelas subsidiária GPIC. 30 de junho de 2020 31 de dezembro de 2019 Variação líquida em ganho (Não auditado) (perda) não realizado sobre investimentos no exercício Total Avaliação Total Avaliação findo em 30 de junho direto e doGeneral direto e doGeneral indireto - % Custo Partner indireto - % Custo Partner 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) Investimentos a valor justo dos fundos consolidados de private equity Nível I RHI Magnesita - - - - - - 90.589 Centauro (*) 14,7 772.932 1.159.915 16,9 568.929 1.247.502 (392.345) (2.148) BR Properties 2,2 145.903 80.656 2,2 107.394 130.929 (80.391) 5.713 918.834 1.240.571 676.323 1.378.431 (472.736) 94.154 Nível III Lácteos Brasil 38,9 1.428.634 - 38,9 1.051.521 - (54) San Antonio 58,1 1.940.700 - 58,1 1.428.484 - - Allis 75,1 309.432 75,1 227.662 - (121) (45) EBAM 76,9 454.360 - 76,9 334.310 - (155) (411) Beleza Natural 32,6 - - 32,6 123.549 - 165.106 (264) 4.133.125 - 3.165.525 - 164.776 (720) Em abril de 2019, a Centauro lançou seu IPO ( Initial Public Offering), tornando-se uma empresa listada na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Após o IPO, a participação da GP na empresa foi diluída para 16,9%. Em setembro de 2019, o investimento da GP em Centauro é mostrado como empresa de nível I. 8 de 18 PÃGINA: 26 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 30 de junho de 2020 31 de dezembro de 2019 Variação líquida em ganho (Não auditado) (perda) não realizado sobre investimentos no exercício Total Avaliação Total Avaliação findo em 30 de junho direto e doGeneral direto e do General indireto - % Custo Partner indireto - % Custo Partner 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) Investimento detidos diretamente pela Companhia Rimini Street 1,9 65.794 33.842 1,9 48.368 18.767 7.894 (678) GP Investments Acquisition Corp. - Nível III 1,1 33.338 9.846 1,1 24.539 3.293 5.146 (1.353) Spice - Nível III 58,5 58,5 Direct Co-Investments 1.073.654 470.054 759.749 601.655 (314.144) (746) Global EM Funds Portfolio 47.818 57.036 33.129 54.863 (16.723) 8.257 Latin American Portfolio 671 685 2.498 2.396 133 (4.839) Asia-Pacific Funds Portfolio 16.610 1.670 12.226 1.398 (192) Conta Escrow (21.793) (10.367) Outros investimentos 147.915 246.198 68.911 136.646 38.810 6 6.437.760 2.059.902 4.791.270 2.197.449 (608.828) 93.392 Investimentos em Real Estate 315.357 68.543 242.620 82.351 (22.047) (15.782) 6.753.117 2.128.445 5.033.890 2.279.800 (630.875) (75.610) 9 de 18 PÃGINA: 27 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma As mutações na conta de investimentos do Equity Portfolioforam como segue: 30 de junho de 30 de junho de 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) No ínicio do período 2.279.800 2.082.236 Valorização (desvalorização) no valor justo (774.360) 278.363 Reversão no valor justo não realizado na alienação de investimentos 143.485 (52.910) Beleza Natual - custo de desinvestimento (165.106) - Tranferência para SPVpara pagamento de despesas 378 1.442 Redução de capital - Real Estate (14.260) - Conta escrow 21.793 52.296 Retorno de capital - Portfolio em Spice 17.245 (12.509) Alteração em investimentos - outros investimentos 79.004 16.536 Portfolio de Spice - investimento em Leon Restaurants - - Portfolio de Spice - investimento em The Craftory, Ltd 24.845 25.663 Portfolio de Spice - investimento em Rimini Street Inc. 16.691 - Portfolio de Spice - investimento em FoodFirst Global Restaurants, Inc. - - Variação Cambial 498.929 (16.793) No final do período 2.128.445 2.374.323 No primeiro semestre de 2020, o surto de COVID-19 causou incertezas sem precedentes, bem como graves consequências econômicas e sociais em todo o mundo. Os bloqueios e medidas de distanciamento social têm tido efeitos particularmente negativos nos setores de retalho e restauração, aos quais a Empresa está fortemente exposta. Como resultado, o valor justo de mercado da Empresa foi impactado negativamente. A Centauro, investimento da Companhia (Nível I) em espaço de varejo, sofreu impacto no seu valor de mercado, principalmente devido à s restrições impostas à sua atividade em suas lojas de acordo com informações divulgadas ao mercado. As atividades de e-commerce continuam funcionando através da plataforma online da Centauro. Durante o primeiro trimestre de 2020, FoodFirst, um investimento da Spice (Nível III) no segmento de restaurantes, fechou todos, exceto vinte e um de seus restaurantes nos Estados Unidos, o que causou um declínio acentuado nas vendas em todo o sistema, interrompendo todos os esforços significativos de recuperação da empresa. Posteriormente, em 10 de abril de 2020, a empresa buscou proteção nos termos de um pedido do Capítulo 11 no Estado da Flórida. Em 17 de junho de 2020, uma joint venture ("JV") formada entre Earl Enterprises, a empresa-mãe de Buca di Beppo e Planet Hollywood, e Spice Private Equity Ltd. ("Spice PE") e co-investidores adquiriram substancialmente todos os ativos da FoodFirst, incluindo BRIO Italian Grille e BRAVO! Marcas de cozinha italiana. Em 4 de agosto de 2020, o processo de recuperação judicial da FoodFirst foi arquivado pelo Tribunal de Falências de Orlando. Para financiar o processo de reestruturação, aquisição de dívida garantida e outras despesas, a Spice PE investiu US $ 4,5 milhões, o que agora representa o valor justo de mercado de sua participação indireta de aproximadamente 35% do interesse econômico da JV, em comparação com a participação de 60% da Spice PE participação na FoodFirst em dezembro de 2019 (31 de dezembro de 2019 o valor justo era de US $ 36 milhões). 10 de 18 PÃGINA: 28 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Leon, um investimento da Spice (Nível III) no espaço de restaurante, teve sua queda nas vendas mesmas lojas de um dígito em comparação com o primeiro trimestre de 2019. Antecipando-se ao bloqueio no Reino Unido, a LEON converteu várias unidades em pequenos supermercados lojas, vendendo refeições prontas e seus próprios produtos de varejo. Além disso, a estratégia de entrega foi fortalecida em uma tentativa de mitigar quedas adicionais nas vendas de refeições. O valor justo desse investimento em 30 de junho de 2020 é de US $ 49 milhões (em 31 de dezembro de 2019 era de US $ 72 milhões). A Companhia, por meio de uma de suas subsidiárias, adquiriu aproximadamente 5% da participação adicional das ações da Spice. Em 17 de maio, a Companhia vendeu todas as suas ações da Beleza Natural a um preço de RS $ 1,00. (c ) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado Os ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado incluem: 30 de junho de 2020 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) Moeda Domicílio Total Custo Ganho Total Custo Ganho (perda) não (perda) não Investimentos em fundos Nível III Logística Brasil R$ Brasil 6,281 1,074 (12,204) 16,791 3,824 (5,932) Empreendedor Brasil R$ Brasil 4,183 1,296 (511) 3,842 1,434 (969) Brasil Agronegócio FIP R$ Brasil 5,601 8,447 (549) 6,770 8,397 577 Brasil Sustentabilidade FIP R$ Brasil 3,171 3,161 80 3,154 3,204 (608) Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP R$ Brasil 3,365 5,705 784 3,328 5,599 (434) Terras Brasil R$ Brasil 202 1,000 (79) 473 996 279 GP FIDC FCVS R$ Brasil 397 -798 1,175 - - - GP FIDC FCVS 2 R$ Brasil 8,769 470 8,161 - - - 31,969 20,355 (3,143) 35,795 23,454 (6,332) 7 Valores a receber provenientes de "Escrow accounts" 30 de junho 31 de dezembro de 2020 de 2019 (Não auditado) Venda de Sascar (i) 17.408 37.743 17.408 37.743 Venda de Sascar Em junho de 2014, o GPCP V anunciou a venda da Sascar para o Grupo Michelin pelo valor total de R$ 1,6 bilhões, correspondendo ao valor justo de aproximadamente US$ 221 milhões para o GPCP V. A participação do GPCP V na Sascar era de R$ 543,9 milhões, já tendo recebido R$ 474,8 milhões até dezembro de 2014. Os R$ 69,1 milhões restantes devem ser mantidos em garantia até a finalização das causas legais envolvidas. Essa 11 de 18 PÃGINA: 29 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma "Escrow account" é corrigida mensalmente e em 30 de junho de 2020 era equivalente a R$ 17.312 (31 de dezembro de 2019 - R$ 37.473). 8 Bônus perpétuos Taxa de juros 30 de junho 31 de dezembro Moeda anual de 2020 de 2019 (Não auditado) Bônus pérpetuos Dólares norte- americanos 10% 380.982 281.911 380.982 281.911 Em 30 de junho de 2020, o saldo de bônus perpétuos totaliza R$ 380.982 (31 de dezembro de 2019 - R$ 281.911) 9 Provisão para riscos Em 30 de junho de 2020, a provisão para riscos era de R$ 164.159 (31 de dezembro de 2019 - R$ 120.832). A administração entende que uma divulgação adicional referente a esses processos poderia prejudicar a resolução final das causas. Com base nos fatos atuais e levando em conta a opinião de seus consultores jurídicos, a administração da Companhia entende que as provisões existentes são suficientes para fazer face a eventuais perdas relacionadas a esses processos. Perdas possíveis, não provisionadas no balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía riscos cíveis e trabalhistas envolvendo riscos e perdas classificadas pela administração como possíveis, nos valores de R$ 309.710 e R$ 10 (31 de dezembro de 2018 R$ 398.713 de riscos cíveis e R$ 100 de riscos trabalhistas), respectivamente, baseadas na avaliação dos consultores legais, para as quais não foram reconhecidas provisões para perdas. Não houve mudanças significativas nas provisões durante o período findo em 30 de junho de 2020. Para mais detalhes, por favor ler em conjunto com a nota 10 das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 10 Patrimônio líquido (a) Capital As mudanças nos números de ações nos períodos apresentados estão resumidas abaixo: 12 de 18 PÃGINA: 30 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 30 de junho 31 de dezembro de 2020 de 2019 (Não auditado) Classe A - no início do período 75.321.532 75.321.532 Novas ações emitidas Classe A - no final do período 75.321.532 75.321.532 Classe B - no início e no final do período 34.424.288 34.424.288 Total - no final do período 109.745.820 109.745.820 (b) Lucro por ação O lucro por ação para o período de três meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 foi calculado com base na média ponderada de ações, de acordo com a tabela abaixo (em milhares de dólares, exceto quanto ao número de ações): 30 de junho 30 de junho de 2020 de 2019 (Não auditado) (Não auditado) Lucro líquido (prejuízo) do período atribuído à GP Investments (375.830) 98.710 Média ponderada das ações ordinárias em circulação - básico 109.745.820 109.745.820 Efeito dos títulos diluídos Potenciais ações atribuíveis a opções de compra de ações - Média ponderada das ações ordinárias em circulação - diluído 109.745.820 109.745.820 Lucro líquido (prejuízo) por ações - básico (3,42) 0,90 Lucro líquido (prejuízo) por ações - diluído (3,42) 0,90 (c) Ações em tesouraria Uma vez que que as ações compradas (ações em tesouraria) são canceladas, a Companhia tem automaticamente o direito de recomprar até 10% do free float da nova Companhia. Durante 2019, a GP, por meio de suas subsidiárias integrais GPCM e GP Cash Management, adquiriu um total de 648.668 ações em tesouraria. Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a Companhia comprou um total de 4.735.975, representando R$ 19.312. (d) Participação de não controladores 13 de 18 PÃGINA: 31 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Aportes de capital de Limited Partners Aportes de capital de Limited Partners referem-se ao montante total compromissado pelos Limited Partners de acordo com os termos dos regulamentos dos fundos de private equity e real estate, para fins de investimentos. Durante o período de três meses findo em 30 de junho de 2020, o aporte de capital de Limited Partners totalizou R$ 8.649 (31 de dezembro de 2019 - R$ 199.494). Distribuição para Limited Partners Distribuição para Limited Partners referem-se ao montante devido aos Limited Partners referente ao desinvestimento em investimentos dos fundos de private equity e real estate. Durante o período de três meses findo em 30 de junho de 2020, a distribuição de capital para Limited Partners totalizou R$ 18.642 (31 de dezembro de 2019 - R$ 449.049). 11 Opções de compra de ações Em 14 de março de 2016, o Conselho da Administração aprovou o cancelamento parcial dos programas de opções de compra de ações de 2006, 2009 e 2011, previamente acordado entre a Companhia e os beneficiários. Nessa data, o Conselho também aprovou um novo programa de opções de ações para atribuição de 13.000.000 ações Classe A (o "Programa 2016"). Em 30 de junho de 2020, os Programas de Opções de compra de ações existentes são: 2011 - Plano de Opção de Compra de Ações Em 25 de abril de 2011, o Conselho de Administração da Companhia, mediante a anuência do Comitê de Nomeação e Remuneração, aprovou e implantou o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano de 2011") para o Programa de 2006 e as formas de adesão entre a Companhia e os beneficiários do Plano. As opções outorgadas expirarão em dez anos, com um período de "vesting" de cinco anos de 20% ao ano. O Programa permite a emissão de ações por meio da emissão de novas ações. Em 30 de junho de 2020, foram concedidas 440.009 opções, mas não exercidas pelos titulares. As informações sobre a movimentação do número das opções em aberto para funcionários são as seguintes: Em 31 de dezembro de 2018 Options forfeited Em 31 de dezembro de 2019 Em 30 de junho de 2020 Número de Preço do opções elegíveis exercício - Valor justo para exercício US $ de mercado - US $ 1,029,569 (589,560) vários 0.43 440,009 440,009 14 de 18 PÃGINA: 32 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma De acordo com o método de mensuração de opções Black & Scholes, o valor justo das opções outorgadas segundo o Plano de 2011 foi mensurado na data da outorga. Para fins de cálculo, as seguintes premissas foram utilizadas: Percentual Preço de Taxa de Volatilidade Taxa livre de Valor justo exercício Opções outorgadas Fev ereiro de 201 2 2,54 5,0 45,01 2,02 0,92 Setem bro de 201 2 2,1 4 5,0 47 ,1 9 1 ,57 0,56 Janeiro de 201 3 2,54 5,0 46,48 1 ,7 0 0,7 3 Setem bro de 201 3 1 ,63 5,0 44,7 9 2,7 3 0,59 Abril de 201 4 1 ,89 5,0 38,1 1 2,7 0 0,3 6 Setem bro de 201 4 2,1 8 5,0 38,43 2,59 0,47 Agosto de 201 5 1 ,83 5,0 38,96 2,23 0,43 A volatilidade esperada do preço das ações foi determinada com base na volatilidade das ações Classe A da Companhia.

A taxa de juros baseia-se na taxa das Letras do Tesouro Nacional dos Estados Unidos para um período semelhante ao prazo esperado das opções. Não houve valor intrínseco para o total de opções do programa de 2011 em 30 de junho de 2020 devido ao valor de mercado de US$ 0,87 ser menor que o preço de exercício das opções. Para o período de três meses findo em 30 de junho de 2020, uma despesa de R$ 0 (30 de junho de 2019 -R$ 11) foi registrada em relação ao Programa 2011, e é apresentado em "Despesas gerais e administrativas". 2016 - Plano de Opção de Compra de Ações Em 2016, o Conselho de Administração, mediante a anuência do Comitê de Nomeação e Remuneração, aprovou e implantou o Programa de Opção de Ações ("Programa 2016") e a forma de adesão entre a Companhia e cada beneficiário. Um total de 13.000.000 ações de Classe A da Companhia pode ser concedido de acordo com o Programa. Em 16 de maio de 2016, 12.200.000 opções de ações foram concedidas e irão expirar depois de dez anos, com um período de "vesting" de cinco anos baseado em um preço de exercício de US$ 1,9767. Em 31 de maio de 2017, 600.000 ações foram exercidas pelos beneficiários. Em 31 de março de 2019 e 2020, foram concedidas 8.000.000 opções, mas não exercidas pelos titulares. As informações relacionadas com o número de opções em aberto são as seguintes: 15 de 18 PÃGINA: 33 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Valor justo Total de opções em circulação de mercado - US $ Em 31 de dezembro de 2016 12,200,000 1.98 Options exercised during the period (600,000) Em 31 de dezembro de 2017 11,600,000 Options forfeited (3,600,000) Options granted 900,000 1.68 Em 31 de dezembro de 2018 8,900,000 Em 31 de dezembro de 2019 8,900,000 Em 30 de junho de 2020 8,900,000 De acordo com o método de mensuração de opções Black & Scholes, o valor justo das opções outorgadas segundo o Plano de 2016 foi mensurado na data da outorga. Para fins de cálculo, as seguintes premissas foram utilizadas Percentual Taxa de Volatilidade Taxa livre de Valor justo Preço de exercício rendimento média anual risco (**) de mercado da Opções outorgadas Maio de 201 6 1 ,98 5,0 40,31 1 ,85 0,44 A volatilidade esperada do preço das ações foi determinada com base na volatilidade das ações Classe A da Companhia.

A taxa de juros baseia-se na taxa das Letras do Tesouro Nacional dos Estados Unidos para um período semelhante ao prazo esperado das opções. Não houve valor intrínseco para o total de opções do programa de 2016 em 30 de junho de 2020 devido ao valor de mercado de US$ 0,87 ser menor que o preço de exercício das opções. Para o período de três meses findo em 30 de junho de 2020, uma despesa de R$ 345 foi registrada em relação ao Programa 2016 (30 de junho de 2019 - R$ 291), e é apresentado em "Despesas gerais e administrativas". 16 de 18 PÃGINA: 34 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 12 Despesas por natureza Período de seis meses findo em Período de três meses findo em 30 de junho 30 de junho 2020 2019 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) (Não auditado) Salários (16.179) (18.887) (7.383) (9.109) Contingências (2.109) (3.417) (1.212) (1.446) Despesas tributárias (2.636) (2.297) (1.546) (1.678) Bônus e taxas de performance sobre ganho realizado (5.468) (10.333) (3.517) (5.601) Bônus e taxas de performance sobre ganho não realizad 33.026 (889) 30.841 (467) Projetos (775) (1.665) (395) (342) Opções de compra de ações (760) (719) (339) (307) Auditoria e consultoria (4.801) (4.964) (2.261) (2.119) Aluguel (2.506) (2.250) (1.250) (1.144) Viagens (682) (1.100) (243) (649) Escritório (346) (819) (153) (498) Outras (7.390) (4.733) (4.545) (1.324) (10.626) (52.073) 7.997 (24.684) 13 Imposto de renda e contribuição social O imposto de renda e a contribuição social para o período findo em 30 de junho de 2020 e 2019 estão apresentados nas demonstrações de resultados e foram reconciliados conforme abaixo: 30 de junho de 30 de junho de 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) Lucro (prejuízo) do exercício antes do imposto de renda e contribuição social (827.444) 249.254 Resultado gerado pelas controladas domiciliadas nas Bahamas, Bermudas e Ilhas Cayman (lucro não tributável/despesas não dedutíveis) (1.057.935) (235.161) Lucro líquido (prejuízo) atribuível à s subsidiárias da GP Investments, Ltd. antes do imposto de renda e contribuição social (1.885.379) 14.093 Alíquotas nominais de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido - 34% 641.029 (4.792) Ajustes para obter as alíquotas efetivas Efeito líquido dos impostos apurados sob o regime de lucro presumido no Brasil (641.985) 2.505 Despesa de imposto de renda e contribuição social (956) (2.287) 17 de 18 PÃGINA: 35 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Compromissos

Em 30 de junho de 2020, a Companhia já havia cumprido seu compromisso de investimento no GPCP III e GPCP IV. Em 30 de junho de 2020, a Companhia possui compromissos em aberto nos valores de R$ 1.146.197, R$ 24.384, R$ 27.243 e R$ 22.248 com o GPCP V, GP Real Estate A, LP, GP Real Estate B, LP e a GP Real Estate C, LP, respectivamente (31 de dezembro de 2019 - R$ 866.429, R$ 14.379, R$ 12.190 e R$ 21.246, respectivamente). Compromissos de capital não captados pelos Limited Partners não são consolidados no balanço patrimonial, visto que a GP não possui o direito incondicional de receber caixa pelo fato de não ter identificado um investimento. Empréstimos a receber de partes relacionadas

Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía recebíveis de partes relacionadas no valor de R$ 15.552 (31 de dezembro de 2019 - R$ 14.786). Esses recebíveis são relacionados à LBR, GP Investments Acquisition Corp.

("GPIAC"), conforme apresentado abaixo: 30 de junho de 31 de dezembro Recebíveis 2020 de 2019 (Não auditado) Recebível de LBR 15.552 14.786 Recebível de GPIAC 67.683 64.256 83.235 79.042 O valor a receber de GPIAC refere-se ao montante gasto que a Companhia usou na aquisição de Rimini. 16 Informações por segmento As operações da Companhia são geridas por meio de dois segmentos operacionais: o segmento de private equitye o segmento imobiliário ("Real Estate"), que representam as informações por segmento disponíveis para a nossa Diretoria Executiva, que as utiliza para avaliar o desempenho e alocar recursos. Esses segmentos foram estabelecidos com base na natureza das atividades de investimento em cada fundo, incluindo o tipo específico de investimento feito, a frequência de negociação e o nível de controle sobre o investimento. Os resultados financeiros dos segmentos são como segue: 18 de 18 PÃGINA: 36 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Período de seis meses findo em 30 de junho 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) Real estate Private Total Real estate Private Total equity equity Valorização no valor justo dos investimentos (23.920) (750.440) (774.360) (14.472) 292.835 278.363 Reversão no valor justo não realizado dos investimentos - 143.485 143.485 - (52.910) (52.910) Ganhos realizados, líquidos - (143.310) (143.310) - 48.817 48.817 Taxas de administração - 14.272 14.272 - 19.195 19.195 Dividendos 834 (204) 630 9.496 31 9.527 Taxas de performance - - - - 702 702 Outros - 609 609 - 1745 1.745 Total de receitas (23.086) (735.588) (758.674) (4.976) 310.415 305.439 Gerais e administrativas (546) (35.527) (36.073) (442) (37.878) (38.320) Contingências - (2.110) (2.110) - (3.418) (3.418) Bonificações e taxa de performance sobre ganho não realizado - 28.890 Bonificações e taxa de performance sobre ganho realizado - (1.333) (1.333) 0 (10.335) (10.335) Total de despesas (546) (38.970) (10.626) (442) (51.631) (52.073) Receitas financeiras - 12.911 12.911 - 17.538 17.538 Despesas financeiras (20) (71.041) (71.061) (12) (21.638) (21.650) Receitas (despesas) financeiras (20) (58.130) (58.150) (12) (4.100) (4.112) Imposto de renda - (956) (956) - (2.287) (2.287) Lucro líquido (prejuízo) (23.652) (833.644) (828.406) (5.430) 252.397 246.967 19 de 18 PÃGINA: 37 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Período de três meses findo em 30 de junho 2020 2019 (Não auditado) (Não auditado) Real estate Private Total Real estate Private Total equity equity Valorização no valor justo dos investimentos 8.051 268.118 276.169 1.310 189.076 190.386 Reversão no valor justo não realizado dos investimentos 165.278 165.278 (42.543) (42.543) Ganhos realizados, líquidos (165.192) (165.192) 37.350 37.350 Taxas de administração 5.725 5.725 9.476 9.476 Dividendos 630 630 31 31 Taxas de performance - - 702 702 Outros - - 1.270 1.270 Total de receitas 8.051 274.559 282.610 1.310 195.362 196.672 Gerais e administrativas (318) (17.798) (18.116) (141) (17.494) (17.635) Contingências (1.212) (1.212) (1.447) (1.447) Bonificações e taxa de performance sobre ganho não realizado 30.842 - Bonificações e taxa de performance sobre ganho realizado (3.517) (3.517) (5.602) (5.602) Total de despesas (318) (22.527) 7.997 (141) (24.543) (24.684) Receitas financeiras 7.798 7.798 7.989 7.989 Despesas financeiras (11) (12.268) (12.279) (4) (7.228) (7.232) Receitas (despesas) financeiras (11) (4.470) (4.481) (4) 761 757 Imposto de renda - (1.232) (1.232) Lucro líquido (prejuízo) 7.722 247.562 286.126 1.165 170.348 171.513 20 de 18 PÃGINA: 38 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Notas Explicativas GP Investments, Ltd. Notas explicativas da administração à s demonstrações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de junho de 2020 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma Os itens do balanço patrimonial mais relevantes por segmento são os seguintes: 30 de junho de 2020 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) Private Total Private Total Real estate equity Real estate equity Investments at fair value 68.543 2.059.902 2.128.445 82.351 2.197.449 2.279.800 Total assets 68.543 3.087.386 3.155.929 82.351 3.243.589 3.325.940 17 Eventos subsequentes Após o período de 30 de junho, foram adquiridas 450 ações para manutenção em tesouraria. * * 21 de 18 PÃGINA: 39 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva GP Investments, Ltd. Informações Financeiras Intermediárias Consolidadas Referentes ao Trimestre Findo em 30 de Junho de 2020 e Relatório sobre a Revisão de Informações Financeiras Trimestrais Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes RELATÃ"RIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÃRIAS CONSOLIDADAS Aos Administradores e Acionistas da GP Investments, Ltd. Introdução Revisamos as informações financeiras intermediárias consolidadas da GP Investments, Ltd. ³Companhia´contidas no Formulário de Informações Trimestrais â€'ITR, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos nessa data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas. A Administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações financeiras intermediárias consolidadas de acordo com a norma internacional IAS 34 ³Interim Financial Reporting´emitida pelo ³International Accounting Standards Board - IASB´assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão. Alcance da revisão Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 ³Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity´Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente à s pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias consolidadas Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a norma internacional IAS 34, aplicável à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM. Outros assuntos Valores correspondentes Os valores correspondentes ao exercício findo em31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outro auditor independente, que emitiu relatório datado de 30 de março de 2020, sem modificação. Os valores correspondentes aos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2019, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente revisados por outro auditor independente, que emitiu relatório datado de 14 de agosto de 2019, sem modificação. São Paulo, 14 de agosto de 2020 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Guilherme Jorge Dagli Júnior Auditores Independentes Contador CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 223225/O-0 PÃGINA: 40 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Em atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso VI, da Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, o Diretor Presidente e o Diretor de Relações com Investidores da GP INVESTMENTS, LTD., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 07.857.850/0001-50, com sede em 16 Burnaby Street, Hamilton, HM 11 â€'Bermuda, Bermudas, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras consolidadas apresentadas. São Paulo, 14 de agosto de 2020. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Diretor Presidente Rodrigo Boscolo Diretor de Relações com Investidores PÃGINA: 41 de 42 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - GP INVESTMENTS, LTD. Versão : 1 Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O RELATÃ"RIO DO AUDITOR INDEPENDENTE Declaração do Diretor Presidente Eu, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, declaro que: Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório do auditor elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes não havendo qualquer discordância; Revisei este relatório das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2020 da GP INVESTMENTS, LTD. e, baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais informações refletem adequadamente todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira correspondente ao período apresentado.

São Paulo, 14 de agosto de 2020. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Diretor Presidente Declaração do Diretor de Relações com Investidores Eu, Rodrigo Boscolo, declaro que: Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório do auditor elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes não havendo qualquer discordância; Revisei este relatório das informações trimestrais relativas ao período findo em 30 de junho de 2020 da GP INVESTMENTS, LTD. e, baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais informações refletem adequadamente todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira correspondente ao período apresentado.

São Paulo, 14 de agosto de 2020. Rodrigo Boscolo Diretor de Relações com Investidores PÃGINA: 42 de 42 Attachments Original document

