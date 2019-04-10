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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Nyse MKT  >  Gran Tierra Energy Inc    GTE

GRAN TIERRA ENERGY INC

(GTE)
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2.46 USD   -3.53%
04/08Canadian Stocks Edge Higher
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04/03GRAN TIERRA ENERGY : Notification of Director / PDMR Shareholding
PU
04/02GRAN TIERRA ENERGY : GTE Transaction in Own Shares
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Gran Tierra Energy : GTE Transaction in Own Shares

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04/10/2019 | 02:13am EDT

GRAN TIERRA ENERGY INC.

Company Announcement - Transaction in Own Shares

April 9, 2019

On March 11, 2019 Gran Tierra Energy Inc. ("Gran Tierra") announced a normal course issuer bid (the "NCIB") through the facilities of the Toronto Stock Exchange ("TSX") and eligible alternative trading platforms in Canada. The Company received regulatory approval from the TSX to commence the 2019 NCIB on March 13, 2019. Pursuant to the NCIB, Gran Tierra may purchase for cancellation up to 19,353,951 of its shares of common stock for a one year period at prevailing market prices at the time of purchase. The NCIB commenced on March 13, 2019 and will expire on March 12, 2020 or earlier if the 5.00% share maximum is reached. The purpose of the NCIB is to reduce the share capital of Gran Tierra.

The following transactions were made under the NCIB during the period April 1, 2019 to April 5, 2019:

Transaction Date

Daily total volume

Daily volume weighted

Gross Value (CAD)

(# Shares)

average price of shares

acquired (CAD)

April 1, 2019

167,525

$3.12

$522,982.00

April 2, 2019

167,525

$3.13

$524,081.75

April 3, 2019

167,525

$3.06

$513,081.50

April 4, 2019

167,525

$3.08

$515,195.00

April 5, 2019

167,525

$3.18

$532,268.75

Exchange Aggregated Data

Volume weighted average price Volume (CAD)

Platform

Apr. 1, 2019

Apr. 2, 2019

Apr. 3, 2019

Apr. 4, 2019

Apr. 5, 2019

TSX

60,225

65,525

65,825

75,325

69,725

Pure

12,800

7,000

3,700

5,700

2,100

Chi-X

22,600

27,600

29,400

19,000

16,500

Omega

6,500

5,100

7,400

8,400

600

Alpha

2,500

0

1,600

0

0

NEO

62,900

62,300

59,600

59,100

78,600

TSX

$3.12

$3.12

$3.07

$3.08

$3.17

Pure

$3.14

$3.14

$3.07

$3.07

$3.17

Chi-X

$3.12

$3.13

$3.06

$3.07

$3.17

Omega

$3.11

$3.14

$3.05

$3.07

$3.17

Alpha

$3.10

-

$3.07

-

-

NEO

$3.13

$3.13

$3.06

$3.07

$3.18

All transactions were made under ISIN US38500T1016 and effected by RBC Dominion Securities Inc. on behalf of Gran Tierra. A full breakdown of the individual trades is attached to this announcement. Gran Tierra intends to cancel all of the purchased shares. Following the above transactions, Gran Tierra will have 383,320,057 issued and outstanding shares.

Contact Information:

Gary Guidry

Chief Executive Officer

Ryan Ellson

Chief Financial Officer

Rodger Trimble

Vice President, Investor Relations

(403)265-3221info@grantierra.com

Transaction

Time

Date

Time

Zone

Volume

Price

Currency

Platform

April 1, 2019

09:32:12

EDT

800

3.08

CAD

NEO

April 1, 2019

09:32:28

EDT

100

3.08

CAD

TSX

April 1, 2019

09:32:28

EDT

100

3.08

CAD

NEO

April 1, 2019

09:32:28

EDT

100

3.08

CAD

NEO

April 1, 2019

09:32:28

EDT

100

3.08

CAD

TSX

April 1, 2019

09:33:15

EDT

200

3.08

CAD

TSX

April 1, 2019

09:33:15

EDT

600

3.08

CAD

TSX

April 1, 2019

09:33:54

EDT

100

3.08

CAD

TSX

April 1, 2019

09:35:42

EDT

100

3.08

CAD

TSX

April 1, 2019

09:37:00

EDT

800

3.09

CAD

TSX

April 1, 2019

09:37:00

EDT

100

3.09

CAD

TSX

April 1, 2019

09:37:00

EDT

600

3.09

CAD

TSX

April 1, 2019

09:37:00

EDT

700

3.09

CAD

Alpha

April 1, 2019

09:37:00

EDT

100

3.09

CAD

TSX

April 1, 2019

09:37:43

EDT

1700

3.09

CAD

TSX

April 1, 2019

09:37:43

EDT

1600

3.09

CAD

NEO

April 1, 2019

09:43:00

EDT

2000

3.1

CAD

Chi-X

April 1, 2019

09:43:00

EDT

200

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

09:43:00

EDT

1000

3.1

CAD

Chi-X

April 1, 2019

09:43:00

EDT

500

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

09:43:00

EDT

800

3.1

CAD

Chi-X

April 1, 2019

09:45:57

EDT

1000

3.09

CAD

TSX

April 1, 2019

09:45:57

EDT

300

3.09

CAD

NEO

April 1, 2019

09:45:57

EDT

800

3.09

CAD

NEO

April 1, 2019

09:59:07

EDT

200

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

09:59:19

EDT

1700

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

09:59:44

EDT

1800

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

09:59:44

EDT

2100

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

09:59:44

EDT

2100

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

09:59:44

EDT

800

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

09:59:44

EDT

300

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

09:59:44

EDT

500

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

10:08:20

EDT

200

3.12

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:08:20

EDT

500

3.12

CAD

NEO

April 1, 2019

10:08:20

EDT

100

3.12

CAD

NEO

April 1, 2019

10:08:20

EDT

2500

3.12

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:08:20

EDT

400

3.12

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:08:20

EDT

800

3.12

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:08:20

EDT

1000

3.12

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:08:20

EDT

600

3.12

CAD

Pure

April 1, 2019

10:08:20

EDT

400

3.12

CAD

Pure

April 1, 2019

10:09:24

EDT

100

3.12

CAD

Pure

April 1, 2019

10:09:24

EDT

400

3.12

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:09:24

EDT

400

3.12

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:09:24

EDT

200

3.12

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:26

EDT

800

3.12

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:10:26

EDT

100

3.12

CAD

TSX

April 1, 2019

10:10:26

EDT

100

3.12

CAD

TSX

April 1, 2019

10:10:26

EDT

100

3.12

CAD

TSX

April 1, 2019

10:10:54

EDT

200

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:54

EDT

100

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:54

EDT

100

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:54

EDT

100

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:54

EDT

100

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:55

EDT

700

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:55

EDT

1800

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

10:10:55

EDT

100

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:55

EDT

100

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:55

EDT

100

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:10:55

EDT

200

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:18:43

EDT

100

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:18:43

EDT

1000

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:18:43

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

10:20:44

EDT

1200

3.12

CAD

NEO

April 1, 2019

10:23:04

EDT

1700

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:23:04

EDT

500

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:26:49

EDT

1000

3.12

CAD

NEO

April 1, 2019

10:27:06

EDT

1300

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:27:06

EDT

500

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:27:06

EDT

400

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

10:33:56

EDT

2300

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

10:33:56

EDT

2400

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:33:56

EDT

300

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

10:33:56

EDT

300

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:35:49

EDT

200

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

10:39:05

EDT

1000

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

10:41:06

EDT

900

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

11:00:37

EDT

200

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:37

EDT

1100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:37

EDT

1000

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

11:00:37

EDT

700

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

11:00:37

EDT

800

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:37

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:37

EDT

5100

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

11:00:37

EDT

900

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

11:00:37

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:37

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:37

EDT

200

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

11:00:37

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:37

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:37

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:37

EDT

300

3.11

CAD

Pure

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

11:00:38

EDT

100

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

800

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:00:38

EDT

1400

3.11

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:09:02

EDT

4500

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

11:09:02

EDT

400

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

11:09:02

EDT

100

3.11

CAD

Pure

April 1, 2019

11:09:02

EDT

600

3.11

CAD

Pure

April 1, 2019

11:09:02

EDT

400

3.11

CAD

Pure

April 1, 2019

11:18:38

EDT

2600

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

11:23:00

EDT

3300

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:23:00

EDT

3400

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

11:23:00

EDT

500

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

11:23:00

EDT

500

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:40:05

EDT

200

3.11

CAD

Omega

April 1, 2019

11:40:05

EDT

600

3.11

CAD

Omega

April 1, 2019

11:40:05

EDT

100

3.11

CAD

Omega

April 1, 2019

11:40:05

EDT

300

3.11

CAD

Omega

April 1, 2019

11:40:05

EDT

900

3.11

CAD

Omega

April 1, 2019

11:40:05

EDT

100

3.11

CAD

Alpha

April 1, 2019

11:40:05

EDT

500

3.11

CAD

Alpha

April 1, 2019

11:40:05

EDT

1200

3.11

CAD

Alpha

April 1, 2019

11:42:11

EDT

400

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:42:11

EDT

400

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:42:11

EDT

1000

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:42:11

EDT

1400

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

11:42:11

EDT

100

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

11:42:11

EDT

300

3.1

CAD

NEO

April 1, 2019

11:53:11

EDT

500

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:53:11

EDT

200

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:53:11

EDT

100

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:56:19

EDT

400

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:56:19

EDT

200

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:56:19

EDT

200

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:56:19

EDT

100

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:56:19

EDT

1400

3.1

CAD

TSX

April 1, 2019

11:58:21

EDT

700

3.1

CAD

Chi-X

April 1, 2019

11:58:21

EDT

100

3.1

CAD

Pure

April 1, 2019

11:58:21

EDT

100

3.1

CAD

Pure

April 1, 2019

12:01:25

EDT

500

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

12:01:25

EDT

1600

3.11

CAD

TSX

April 1, 2019

12:05:29

EDT

400

3.11

CAD

Omega

April 1, 2019

12:05:29

EDT

500

3.11

CAD

NEO

April 1, 2019

12:05:29

EDT

100

3.11

CAD

Omega

April 1, 2019

12:05:29

EDT

300

3.11

CAD

Omega

Disclaimer

Gran Tierra Energy Inc. published this content on 09 April 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 April 2019 22:17:14 UTC
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Latest news on GRAN TIERRA ENERGY INC
04/08Canadian Stocks Edge Higher
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04/03GRAN TIERRA ENERGY : Notification of Director / PDMR Shareholding
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03/17GRAN TIERRA ENERGY : Announces New-Country Entry into Ecuador
AQ
03/13GRAN TIERRA ENERGY : Results of Operations and Financial Condition, Financial St..
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03/11GRAN TIERRA ENERGY INC. : Announces Approval of Normal Course Issuer Bid and Est..
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Financials ($)
Sales 2019 710 M
EBIT 2019 145 M
Net income 2019 116 M
Debt 2019 392 M
Yield 2019 -
P/E ratio 2019 9,56
P/E ratio 2020 8,95
EV / Sales 2019 1,94x
EV / Sales 2020 1,53x
Capitalization 985 M
Chart GRAN TIERRA ENERGY INC
Duration : Period :
Gran Tierra Energy Inc Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 9
Average target price 4,93 $
Spread / Average Target 93%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Gary Stephen Guidry President, CEO & Non-Independent Director
Robert Bruce Hodgins Chairman
Ryan Ellson Chief Financial Officer
Peter James Dey Independent Director
Ronald William Royal Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
GRAN TIERRA ENERGY INC13.36%985
CNOOC LTD23.68%84 811
CONOCOPHILLIPS5.37%75 317
EOG RESOURCES INC.13.03%57 211
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION11.39%50 886
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD18.18%34 618
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