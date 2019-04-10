Gran Tierra Energy : GTE Transaction in Own Shares
04/10/2019 | 02:13am EDT
GRAN TIERRA ENERGY INC.
Company Announcement - Transaction in Own Shares
April 9, 2019
On March 11, 2019 Gran Tierra Energy Inc. ("Gran Tierra") announced a normal course issuer bid (the "NCIB") through the facilities of the Toronto Stock Exchange ("TSX") and eligible alternative trading platforms in Canada. The Company received regulatory approval from the TSX to commence the 2019 NCIB on March 13, 2019. Pursuant to the NCIB, Gran Tierra may purchase for cancellation up to 19,353,951 of its shares of common stock for a one year period at prevailing market prices at the time of purchase. The NCIB commenced on March 13, 2019 and will expire on March 12, 2020 or earlier if the 5.00% share maximum is reached. The purpose of the NCIB is to reduce the share capital of Gran Tierra.
The following transactions were made under the NCIB during the period April 1, 2019 to April 5, 2019:
Transaction Date
Daily total volume
Daily volume weighted
Gross Value (CAD)
(# Shares)
average price of shares
acquired (CAD)
April 1, 2019
167,525
$3.12
$522,982.00
April 2, 2019
167,525
$3.13
$524,081.75
April 3, 2019
167,525
$3.06
$513,081.50
April 4, 2019
167,525
$3.08
$515,195.00
April 5, 2019
167,525
$3.18
$532,268.75
Exchange Aggregated Data
Volume weighted average price Volume (CAD)
Platform
Apr. 1, 2019
Apr. 2, 2019
Apr. 3, 2019
Apr. 4, 2019
Apr. 5, 2019
TSX
60,225
65,525
65,825
75,325
69,725
Pure
12,800
7,000
3,700
5,700
2,100
Chi-X
22,600
27,600
29,400
19,000
16,500
Omega
6,500
5,100
7,400
8,400
600
Alpha
2,500
0
1,600
0
0
NEO
62,900
62,300
59,600
59,100
78,600
TSX
$3.12
$3.12
$3.07
$3.08
$3.17
Pure
$3.14
$3.14
$3.07
$3.07
$3.17
Chi-X
$3.12
$3.13
$3.06
$3.07
$3.17
Omega
$3.11
$3.14
$3.05
$3.07
$3.17
Alpha
$3.10
-
$3.07
-
-
NEO
$3.13
$3.13
$3.06
$3.07
$3.18
All transactions were made under ISIN US38500T1016 and effected by RBC Dominion Securities Inc. on behalf of Gran Tierra. A full breakdown of the individual trades is attached to this announcement. Gran Tierra intends to cancel all of the purchased shares. Following the above transactions, Gran Tierra will have 383,320,057 issued and outstanding shares.
Contact Information:
Gary Guidry
Chief Executive Officer
Ryan Ellson
Chief Financial Officer
Rodger Trimble
Vice President, Investor Relations
(403) 265-3221 info@grantierra.com
Transaction
Time
Date
Time
Zone
Volume
Price
Currency
Platform
April 1, 2019
09:32:12
EDT
800
3.08
CAD
NEO
April 1, 2019
09:32:28
EDT
100
3.08
CAD
TSX
April 1, 2019
09:32:28
EDT
100
3.08
CAD
NEO
April 1, 2019
09:32:28
EDT
100
3.08
CAD
NEO
April 1, 2019
09:32:28
EDT
100
3.08
CAD
TSX
April 1, 2019
09:33:15
EDT
200
3.08
CAD
TSX
April 1, 2019
09:33:15
EDT
600
3.08
CAD
TSX
April 1, 2019
09:33:54
EDT
100
3.08
CAD
TSX
April 1, 2019
09:35:42
EDT
100
3.08
CAD
TSX
April 1, 2019
09:37:00
EDT
800
3.09
CAD
TSX
April 1, 2019
09:37:00
EDT
100
3.09
CAD
TSX
April 1, 2019
09:37:00
EDT
600
3.09
CAD
TSX
April 1, 2019
09:37:00
EDT
700
3.09
CAD
Alpha
April 1, 2019
09:37:00
EDT
100
3.09
CAD
TSX
April 1, 2019
09:37:43
EDT
1700
3.09
CAD
TSX
April 1, 2019
09:37:43
EDT
1600
3.09
CAD
NEO
April 1, 2019
09:43:00
EDT
2000
3.1
CAD
Chi-X
April 1, 2019
09:43:00
EDT
200
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
09:43:00
EDT
1000
3.1
CAD
Chi-X
April 1, 2019
09:43:00
EDT
500
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
09:43:00
EDT
800
3.1
CAD
Chi-X
April 1, 2019
09:45:57
EDT
1000
3.09
CAD
TSX
April 1, 2019
09:45:57
EDT
300
3.09
CAD
NEO
April 1, 2019
09:45:57
EDT
800
3.09
CAD
NEO
April 1, 2019
09:59:07
EDT
200
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
09:59:19
EDT
1700
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
09:59:44
EDT
1800
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
09:59:44
EDT
2100
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
09:59:44
EDT
2100
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
09:59:44
EDT
800
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
09:59:44
EDT
300
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
09:59:44
EDT
500
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
10:08:20
EDT
200
3.12
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:08:20
EDT
500
3.12
CAD
NEO
April 1, 2019
10:08:20
EDT
100
3.12
CAD
NEO
April 1, 2019
10:08:20
EDT
2500
3.12
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:08:20
EDT
400
3.12
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:08:20
EDT
800
3.12
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:08:20
EDT
1000
3.12
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:08:20
EDT
600
3.12
CAD
Pure
April 1, 2019
10:08:20
EDT
400
3.12
CAD
Pure
April 1, 2019
10:09:24
EDT
100
3.12
CAD
Pure
April 1, 2019
10:09:24
EDT
400
3.12
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:09:24
EDT
400
3.12
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:09:24
EDT
200
3.12
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:26
EDT
800
3.12
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:10:26
EDT
100
3.12
CAD
TSX
April 1, 2019
10:10:26
EDT
100
3.12
CAD
TSX
April 1, 2019
10:10:26
EDT
100
3.12
CAD
TSX
April 1, 2019
10:10:54
EDT
200
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:54
EDT
100
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:54
EDT
100
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:54
EDT
100
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:54
EDT
100
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:55
EDT
700
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:55
EDT
1800
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
10:10:55
EDT
100
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:55
EDT
100
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:55
EDT
100
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:10:55
EDT
200
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:18:43
EDT
100
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:18:43
EDT
1000
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:18:43
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
10:20:44
EDT
1200
3.12
CAD
NEO
April 1, 2019
10:23:04
EDT
1700
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:23:04
EDT
500
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:26:49
EDT
1000
3.12
CAD
NEO
April 1, 2019
10:27:06
EDT
1300
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:27:06
EDT
500
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:27:06
EDT
400
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
10:33:56
EDT
2300
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
10:33:56
EDT
2400
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:33:56
EDT
300
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
10:33:56
EDT
300
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:35:49
EDT
200
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
10:39:05
EDT
1000
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
10:41:06
EDT
900
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
11:00:37
EDT
200
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:37
EDT
1100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:37
EDT
1000
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
11:00:37
EDT
700
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
11:00:37
EDT
800
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:37
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:37
EDT
5100
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
11:00:37
EDT
900
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
11:00:37
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:37
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:37
EDT
200
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
11:00:37
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:37
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:37
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:37
EDT
300
3.11
CAD
Pure
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
11:00:38
EDT
100
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
800
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:00:38
EDT
1400
3.11
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:09:02
EDT
4500
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
11:09:02
EDT
400
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
11:09:02
EDT
100
3.11
CAD
Pure
April 1, 2019
11:09:02
EDT
600
3.11
CAD
Pure
April 1, 2019
11:09:02
EDT
400
3.11
CAD
Pure
April 1, 2019
11:18:38
EDT
2600
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
11:23:00
EDT
3300
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:23:00
EDT
3400
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
11:23:00
EDT
500
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
11:23:00
EDT
500
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:40:05
EDT
200
3.11
CAD
Omega
April 1, 2019
11:40:05
EDT
600
3.11
CAD
Omega
April 1, 2019
11:40:05
EDT
100
3.11
CAD
Omega
April 1, 2019
11:40:05
EDT
300
3.11
CAD
Omega
April 1, 2019
11:40:05
EDT
900
3.11
CAD
Omega
April 1, 2019
11:40:05
EDT
100
3.11
CAD
Alpha
April 1, 2019
11:40:05
EDT
500
3.11
CAD
Alpha
April 1, 2019
11:40:05
EDT
1200
3.11
CAD
Alpha
April 1, 2019
11:42:11
EDT
400
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:42:11
EDT
400
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:42:11
EDT
1000
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:42:11
EDT
1400
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
11:42:11
EDT
100
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
11:42:11
EDT
300
3.1
CAD
NEO
April 1, 2019
11:53:11
EDT
500
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:53:11
EDT
200
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:53:11
EDT
100
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:56:19
EDT
400
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:56:19
EDT
200
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:56:19
EDT
200
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:56:19
EDT
100
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:56:19
EDT
1400
3.1
CAD
TSX
April 1, 2019
11:58:21
EDT
700
3.1
CAD
Chi-X
April 1, 2019
11:58:21
EDT
100
3.1
CAD
Pure
April 1, 2019
11:58:21
EDT
100
3.1
CAD
Pure
April 1, 2019
12:01:25
EDT
500
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
12:01:25
EDT
1600
3.11
CAD
TSX
April 1, 2019
12:05:29
EDT
400
3.11
CAD
Omega
April 1, 2019
12:05:29
EDT
500
3.11
CAD
NEO
April 1, 2019
12:05:29
EDT
100
3.11
CAD
Omega
April 1, 2019
12:05:29
EDT
300
3.11
CAD
Omega
Disclaimer
Gran Tierra Energy Inc. published this content on 09 April 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 April 2019 22:17:14 UTC
Latest news on GRAN TIERRA ENERGY INC
Sales 2019
710 M
EBIT 2019
145 M
Net income 2019
116 M
Debt 2019
392 M
Yield 2019
-
P/E ratio 2019
9,56
P/E ratio 2020
8,95
EV / Sales 2019
1,94x
EV / Sales 2020
1,53x
Capitalization
985 M
Chart GRAN TIERRA ENERGY INC
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.
Mean consensus
OUTPERFORM
Number of Analysts
9
Average target price
4,93 $
Spread / Average Target
93%
Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.