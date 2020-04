CSE Bulletin: Delist - Gravitas Financial Inc. Debenture & Gravitas 3.5% Secured Notes (GFI.DB.A & GFI.DB.B)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 29 avril/April 2020) - At the request of the company, Gravitas Financial Inc. Debenture (GFI.DB.A) and Gravitas 3.5% Secured Notes (GFI.DB.B) will be delisted on May 5, 2020.

Settlement Terms: All trades May 1 and 4 will trade for cash next day. Trades on May 5 will be for cash same day.

The debentures and notes will be delisted at market close May 5, 2020.

_________________________________

À la demande de la société, la Gravitas Financial Inc. Debenture (GFI.DB.A) et les Gravitas 3.5% Secured Notes (GFI.DB.B) seront radiés le 5 mai 2020.

Conditions de règlement: Toutes les transactions des 1 et 4 mai seront échangées contre de l'argent le lendemain. Les transactions du 5 mai seront payées le jour même.

Les débentures et les billets seront radiés à la clôture des marchés le 5 mai 2020.

Delist Date/Date de Retrait: le 5 mai/May 2020 Symbol/Symbole: GFI.DB.A and/et GFI.DB.B

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter

le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com