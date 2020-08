Grifal S p A : Informativa sull'acquisto di azioni proprie ↓ 0 08/17/2020 | 11:03am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Comunicato Stampa Informativa sull'acquisto di azioni proprie Cologno al Serio (BG), 17 agosto 2020 Grifal S.p.A. ("Grifal" o "Emittente") comunica che nel periodo compreso dal 10 al 14 agosto 2020 sono state acquistate sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., n. 7.500 azioni proprie, pari allo 0,071% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di Euro 2,4407 per un controvalore complessivo di Euro 18.305. Tali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea dell'Emittente del 30 luglio 2020. Di seguito è riportato il riepilogo degli acquisti effettuati, nel periodo indicato, sulle azioni ordinarie Grifal su base giornaliera e in forma dettagliata: ACQUISTI Data Mercato Quantità Prezzo medio Controvalore Contratti 10/08/2020 AIM Italia 1.000 2,1600 2.160,00 2 11/08/2020 AIM Italia 2.000 2,2775 4.555,00 4 12/08/2020 AIM Italia 500 2,4400 1.220,00 1 13/08/2020 AIM Italia 2.500 2,6180 6.545,00 5 14/08/2020 AIM Italia 1.500 2,5500 3.825,00 3 Totale 7.500 2,4407 18.305,00 15 Gli acquisti sono stati effettuati tramite l'intermediario abilitato Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Alla data odierna Grifal detiene direttamente n. 7.500 azioni proprie, pari allo 0,071% del capitale sociale. Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito. Grifal SpA è un'azienda tecnologica, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce imballaggi performanti ed eco-compatibili. Grazie ai costanti investimenti in R&D, dedicati sia ai prodotti sia ai processi produttivi brevettati e realizzati in-house, Grifal ha arricchito negli anni la propria offerta con tecnologie e prodotti innovativi, tra cui cArtù® e cushionPaper™, rivoluzionari cartoni ondulati - realizzati con carte provenienti da foreste gestite in modo sostenibile - in grado di sostituire le plastiche per l'imballaggio. Grifal è anche attiva nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione. La Società dispone inoltre al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove vengono effettuate prove di resistenza e climatiche in base a standard internazionali tra cui quelli definiti da Amazon. Il colosso dell'e- commerce ha infatti incluso Grifal, prima azienda in Italia, nel suo network globale di fornitori certificati: APASS Network. Grifal SpA, Via XXIV Maggio, 1, 24055 Cologno al Serio (BG) - Italy. Phone +39 035 4871487 Fax +39 035 4871444 Fully paid-up share capital € 1.055.194,90 Fiscal Code and VAT Number 04259270165 REA Bergamo N. 448878, Reg. Imprese Bergamo N. 04259270165 www.grifal.it La strategia di Grifal prevede l'affermazione della tecnologia cArtù® e della linea di prodotti cushionPaper™ come nuovo standard di imballaggio eco-compatibile, grazie alla realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in partnership con aziende produttrici di imballaggi. La Società è una PMI Innovativa, iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Piccole e Medie Imprese caratterizzate da una forte componente innovativa. Per ulteriori informazioni: Grifal SpA Via XXIV Maggio, 1 24055 Cologno al Serio (BG) Paolo Frattini (Investor Relations) investor.relations@grifal.it Tel. +39 035 4871477 Fax +39 035 4871444 Giulia Gritti (Direttore Marketing) giulia_gritti@grifal.it Nomad Banca Finnat Euramerica SpA Piazza del Gesù, 49, Palazzo Altieri, Roma Mario Artigliere m.artigliere@finnat.it Tel. +39.06.69.93.32.12 Fax +39.06.69.93.32.41 Specialist & Corporate Broker Banca Finnat Euramerica SpA Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri - Roma Lorenzo Scimìa l.scimia@finnat.it Tel. +39 06 69933446 Aida Partners Comunicazione Corporate Alessandro Norata alessandro.norata@aidapartners.com Tel. +39 02 89504650 Fax +39 02 89511499 Attachments Original document

