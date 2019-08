Gruppo Green Power : Convocazione assemblea dei soci 0 08/13/2019 | 10:22am EDT Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields COMUNICATO STAMPA AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Alperia s.p.a., in Bolzano, Via Dodiciville 8, per il giorno 9 Settembre 2019 alle ore 12.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 Settembre 2019, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Il capitale sociale del Gruppo Green Power S.p.A. ammonta ad Euro 149.164,00 ed è composto da n. 2.983.280 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (29 Agosto 2019 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 4 Settembre 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nel far rinvio all'Art. 17 dello Statuto di Gruppo Green Power, si evidenziano i seguenti punti. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione cioè entro il 02/09/2019; le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. C), del codice civile. L'informativa completa è contenuta nello statuto della società, pubblicato sul sito www.gruppogreenpower.com, sezione Investor Relator. NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE Nel far rinvio all'Art. 22 dello Statuto di Gruppo Green Power, si evidenziano i seguenti punti. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione cioè entro il 02/09/2019; L'informativa completa è contenuta nello statuto della società, pubblicato sul sito www.gruppogreenpower.com, sezione Investor Relator. DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, nonché sul sito http://www.gruppogreenpower.com. *** Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.gruppogreenpower.com *** Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa prevalentemente di commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici, accumulatori di energia, sistemi ibridi di riscaldamento, pompe di calore per A.C.S. e di soluzioni e prodotti per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile per il segmento domestico e B2B. L'obiettivo strategico di GGP è consolidare la propria posizione di azienda leader nel risparmio energetico ampliando la gamma di servizi offerti per salvaguardare l'ambiente attraverso l'ottimizzazione del risparmio energetico di famiglie, enti pubblici ed imprese. ISIN IT0004982242, codice alfanumerico "GGP". Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della società. Per ulteriori informazioni: Emittente Nomad Gruppo Green Power S.p.A. EnVent Capital Markets Ltd. Via Varotara, 57 42 Berkeley Square - London W1J 5AW (UK) 30035 Mirano (VE) Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) Tel: +39 041 930125 Fax: 041 2006385 Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Investor Relations Paolo Verna Elena Ferraresso pverna@enventcapitalmarkets.co.uk investor.relation@gruppogreenpower.com Giancarlo D'Alessio Ufficio Stampa gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk Community - Strategic Communications Advisers Tel: +39 0422 416111 Giuliano Pasini giuliano.pasini@communitygroup.it Attachments Original document

