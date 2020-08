Guler Yatirim : Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 0 08/10/2020 | 12:04pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Şirketimiz 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 07.09.2020 günü saat 13.00, 'Maslak Meydan sk. BeybiGiz Plaza kat:2 D.5-6 ' adresinde yapacaktır. 2019 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım Kararı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , aşağıdaki gündem maddeleri ile üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.gulerholding.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Maslak Meydan sk. BeybiGiz Plaza kat:2 D.5-6 adresindeki şirket merkezimizden veya www.gulerholding.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.gulerholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 290 25 90) bilgi edinmeleri rica olunur. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Attachments Original document

