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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS    HLGYO   TREHLGY00016

HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS

(HLGYO)
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Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 04.08.2020 - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ataması hk

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08/05/2020 | 03:27am EDT

Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih:04/08/2020

Ortaklığın Adresi

Telefon ve Faks Numarası

E-posta adresi

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

Özet Bilgi

  • Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul
  • 216 600 10 00 / 216 594 53 72
  • ir@halkgyo.com.tr
  • 216 600 10 33 / 216 594 53 72
  • Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ataması hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzca; "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal BEKİN'in, 04.08.2020 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Genel Müdürlük görevine vekaletinin kaldırılmasına, 04.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Bülent KARAN'ın, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK. 363. maddesi gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına ve Şirketimiz Genel Müdürlük görevini asaleten yürütmesine" karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HALK GAYRİMENKUL

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Disclaimer

Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS published this content on 04 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 August 2020 07:26:11 UTC
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03:27aHALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI : 04.08.2020 - Genel Müdür ve Yo&..
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Financials
Sales 2019 130 M 18,6 M 18,6 M
Net income 2019 321 M 46,1 M 46,1 M
Net Debt 2019 359 M 51,5 M 51,5 M
P/E ratio 2019 3,52x
Yield 2019 -
Capitalization 2 292 M 330 M 329 M
EV / Sales 2018 2,78x
EV / Sales 2019 11,5x
Nbr of Employees 40
Free-Float 17,9%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Erdal Bekin General Manager & Director
Mehmet Emin Özcan Chairman
Yasar Göktas Deputy GM-Financial Management & Planning
Ali Cebeci Non-Executive Director
Mevlüt Uysal Vice Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS330
GECINA-31.95%9 419
MIRVAC GROUP-32.08%5 870
GPT GROUP-29.82%5 328
ICADE-42.09%4 828
CHARTER HALL GROUP-2.80%3 485
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