Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 04.08.2020 - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ataması hk

Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 04.08.2020 - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ataması hk
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08/05/2020 | 03:27am EDT
Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih:04/08/2020
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Özet Bilgi
Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul
216 600 10 00 / 216 594 53 72
ir@halkgyo.com.tr
216 600 10 33 / 216 594 53 72
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ataması hk.
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzca; "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal BEKİN'in, 04.08.2020 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Genel Müdürlük görevine vekaletinin kaldırılmasına, 04.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Bülent KARAN'ın, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK. 363. maddesi gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına ve Şirketimiz Genel Müdürlük görevini asaleten yürütmesine" karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS published this content on 04 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 August 2020 07:26:11 UTC