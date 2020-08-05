Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 04.08.2020 - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ataması hk

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzca; "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal BEKİN'in, 04.08.2020 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Genel Müdürlük görevine vekaletinin kaldırılmasına, 04.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Bülent KARAN'ın, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK. 363. maddesi gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına ve Şirketimiz Genel Müdürlük görevini asaleten yürütmesine" karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HALK GAYRİMENKUL

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.