Financials (EUR) Sales 2020 19 241 M EBIT 2020 2 726 M Net income 2020 1 669 M Debt 2020 1 724 M Yield 2020 2,23% P/E ratio 2020 19,3x P/E ratio 2021 17,1x EV / Sales2020 1,77x EV / Sales2021 1,66x Capitalization 32 412 M

Technical analysis trends HENKEL AG & CO. KGAA Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Neutral

Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 25 Average target price 78,74 € Last Close Price 79,60 € Spread / Highest target 33,2% Spread / Average Target -1,08% Spread / Lowest Target -34,6%

Managers Name Title Carsten Knobel Chief Executive Officer Simone Bagel-Trah Chairman-Supervisory Board Marco Swoboda Chief Financial Officer Michael Kaschke Member-Supervisory Board Jutta Bernicke Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) HENKEL AG & CO. KGAA -13.67% 35 181 ECOLAB INC. 2.47% 57 193 GIVAUDAN 9.60% 31 567 SIKA AG -8.30% 24 364 EMS-CHEMIE HOLDING AG 0.31% 15 394 NOVOZYMES A/S 7.18% 14 304