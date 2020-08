Hermes International : Résultats du 1er semestre 2020 (e-accessible) 0 08/04/2020 | 09:22am EDT Send by mail :

Dans un contexte d'amélioration progressive amorcée en juin, les résultats du premier semestre sont fortement pénalisés par les fermetures de magasins Le chiffre d'affaires à fin juin est en recul de -24 % à taux de change courants et de -25 % à taux de change constants, la rentabilité opérationnelle courante atteint 21,5 % des ventes Paris, le 30 juillet 2020 Le premier semestre de l'année 2020 a été marqué par une crise sanitaire et économique dont l'ampleur, la durée, comme l'étendue géographique sont sans précédent. Comme attendu, l'épidémie s'est intensifiée au 2e trimestre en Europe, en Amérique et à nouveau dans certains pays d'Asie, entraînant la fermeture des magasins dans le respect des diverses instructions gouvernementales, ainsi que l'arrêt temporaire des sites de production en France et en Europe afin de protéger l'ensemble des collaborateurs. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au premier semestre 2020 s'élève à 2 488 M€, en recul de -24 % à taux de change courants et de -25 % à taux de change constants. L'évolution des ventes au deuxième trimestre (-41 % à taux de change courants et -42 % à taux de change constants) reflète les impacts de la crise sanitaire sur le réseau. Le résultat opérationnel courant s'élève à 535 M€ (21,5 % des ventes) à fin juin. Le résultat net part du groupe atteint 335 M€ (13,5 % des ventes). Axel Dumas, Gérant d'Hermès, a déclaré : Cette crise sans précédent, qui a commencé en début d'année et que nous traversons encore, nous permet d'éprouver la solidité de notre modèle d'entreprise. Fidèle à ses valeurs, le groupe a préservé les emplois et maintenu le salaire de base de ses collaborateurs partout dans le monde sans avoir recours aux aides publiques exceptionnelles des différents États. Je suis fier de l'engagement des équipes qui ont fait preuve de courage, d'engagement et de solidarité. Je les en remercie. La fidélité de notre clientèle, la désirabilité de nos collections, l'agilité de notre réseau omnicanal et l'indépendance du groupe sont les piliers qui nous rendent confiants dans l'avenir et qui soutiennent notre reprise d'activité. » Résultats du 1er semestre 2020 Activité à fin juin par zone géographique (données à taux de change comparables, sauf indication explicite) Au premier semestre 2020, toutes les zones géographiques ont été touchées par la crise sanitaire et les fermetures de magasins. Les ventes dans les magasins du groupe, en baisse de -22 % à taux de change constants, s'améliorent progressivement. En Asie hors Japon (-9 %), l'ensemble des magasins a pu rouvrir en Chine continentale en mars et l'activité est en forte croissance, tandis que l'activité à Hong Kong et Macao reste en recul en raison des mesures de contrôle de frontières. Plusieurs pays de la zone ont connu une seconde vague de fermetures de magasins, notamment Singapour jusqu'à mi-juin, l'Australie et la Thaïlande. Un nouveau flagship a été inauguré à Sydney en juin, et les magasins de Guangzhou en Chine continentale et de Bellavita à Taïwan ont rouvert leurs portes en avril et en mai après agrandissements avec succès. Le déploiement de la nouvelle plateforme digitale en Asie s'est poursuivi à Hong Kong et Macao en février et en Corée en juin, dans un contexte de très forte croissance des ventes e-commerce.

Au Japon (-23 %), suite à l'annonce de l'état d'urgence par le gouvernement japonais, l'essentiel des magasins ont été fermés en avril et en mai sur une période d'environ 6 semaines. La reprise est particulièrement dynamique grâce à la fidélité de la clientèle locale. Les ventes ont été particulièrement fortes sur la nouvelle plateforme hermes.jp

L'Amérique (-42 %) a subi la fermeture totale des magasins pendant plus de 10 semaines aux États- Unis, au même titre que les autres pays de la zone, avec une reprise très progressive fin juin. Le magasin de Montréal, agrandi et rénové, a rouvert en juin.

(-42 %) a subi la fermeture totale des magasins pendant plus de 10 semaines aux États- Unis, au même titre que les autres pays de la zone, avec une reprise très progressive fin juin. Le magasin de Montréal, agrandi et rénové, a rouvert en juin. L'Europe hors France (-36 %) et la France (-38 %) demeurent impactées par la réduction des flux touristiques. Après la fermeture de l'ensemble du réseau européen pendant 9 semaines en moyenne, les magasins ont progressivement rouvert leurs portes en Allemagne fin avril, en France mi-mai, en Italie et en Espagne fin mai et au Royaume-Unimi-juin. Activité à fin juin par métier (données à taux de change comparables, sauf indication explicite) La Maroquinerie-Sellerie affiche une baisse (-23 %) qui résulte de la fermeture des magasins dans les différentes zones géographiques. Hermès a fermé mi-mars pendant 4 semaines ses sites de production en France afin de protéger l'ensemble de ses collaborateurs avec une reprise progressive, à l'exception du site d'Hermès Parfums du Vaudreuil, qui a mis en œuvre une production de gel hydroalcoolique. Les investissements dans les capacités de production ont été maintenus, avec la poursuite des travaux des maroquineries de Guyenne et de Montereau, et des projets de nouvelles maroquineries à Louviers et dans les Ardennes. Hermès poursuit le renforcement de son ancrage territorial en France. Les autres métiers du groupe ont également été fortement touchés par les fermetures des magasins au 2e trimestre, après un excellent mois de janvier qui avait bénéficié de la dynamique favorable du nouvel an chinois. Les métiers Vêtement et Accessoires (-29 %) et Soie et Textiles (-39 %) ont été davantage pénalisés par les baisses de trafic. Les Parfums, malgré le lancement très réussi du métier de la Beauté avec la première collection de rouges à lèvres début février, sont en recul (-29 %) comme l'Horlogerie (-19 %). Les Autres métiers Hermès (-4 %) ont mieux résisté grâce à la Bijouterie et à l'univers de la Maison. Résultats du 1er semestre 2020 Impact de la crise sanitaire et économique sur les résultats du premier semestre Attaché à son rôle d'employeur responsable, Hermès a vu sa rentabilité opérationnelle impactée par la forte intégration verticale et le poids des frais fixes, constitués principalement de la masse salariale et de l'amortissement des investissements et des contrats de location. Le résultat opérationnel courant atteint 535 M€ contre 1 144 M€ au premier semestre 2019, et la rentabilité opérationnelle courante s'élève à 21,5% contre 34,8%. Le résultat net consolidé part du groupe est de 335 M€ contre 754 M€ à fin juin 2019. Les investissements opérationnels (162 M€) reflètent la décision de poursuivre les projets stratégiques du groupe. La trésorerie nette retraitée s'élève à 3 922 M€ contre 4 562 M€ au 31 décembre 2019. La baisse résulte principalement du versement du dividende ordinaire (474 M€) et des rachats d'actions. Effectifs Le groupe Hermès a renforcé ses effectifs de près de 300 personnes, principalement dans la production. À fin juin 2020 le groupe employait 15 698 collaborateurs, dont 9 773 en France. Crise du Covid-19, Hermès solidaire et responsable Comme annoncé le 30 mars, la solidité économique et financière permet au groupe Hermès de faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Disposant d'une trésorerie suffisante, fidèle à sa culture humaniste et à ses engagements d'employeur responsable, le groupe a poursuivi ses investissements opérationnels, maîtrisé ses coûts, tout en maintenant les salaires de base de ses collaborateurs et en soutenant ses fournisseurs. Hermès a fait un don de 20 millions d'euros pour l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). Cette contribution vient renforcer les dons de 50 tonnes de solution hydroalcoolique produites par son site Parfums du Vaudreuil, et de plus de 120 000 masques. L'Assemblée générale des actionnaires a approuvé en avril 2020 le versement d'un dividende ramené de 5,00 € à 4,55 € par action, soit un montant identique à celui versé en 2019. Enfin, les gérants ont souhaité renoncer à l'augmentation de leur rémunération fixe versée en 2020 et de leur rémunération variable attribuée en 2020 au titre de 2019, et percevront donc en 2020 un montant total de rémunération identique à celui perçu en 2019. La fidélité de notre clientèle, la désirabilité de nos collections, l'équilibre et l'agilité de notre réseau et l'indépendance du groupe sont les piliers qui nous rendent confiants dans l'avenir et qui soutiennent notre reprise d'activité. Autres faits marquants et événements postérieurs à la clôture Au premier semestre, Hermès International a procédé au rachat de 167 769 actions pour 123 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité. En juillet, dans le cadre du renforcement de sa stratégie d'intégration verticale, Hermès a acquis 100% de la société J3L, spécialisée dans les pièces métalliques dédiées à la maroquinerie et aux accessoires de mode. Résultats du 1er semestre 2020 Hermès détenait jusqu'alors une participation de 30% au capital de ce fournisseur historique du groupe. Cette opération, autorisée par les autorités de la concurrence française, n'aura pas d'impact significatif sur les comptes. Perspectives la date de publication de ce communiqué, la quasi-totalité des magasins du groupe a rouvert, dans le respect des mesures barrières strictes, même si la reprise de l'activité reste progressive dans plusieurs pays. Le groupe est particulièrement heureux de retrouver ses clients, fidèles à l'esprit Sellier. Pour 2020, les impacts de l'épidémie de Covid-19 restent aujourd'hui difficiles à évaluer en raison des évolutions qui se poursuivent dans les différentes zones géographiques. Le modèle artisanal implanté majoritairement sur le territoire français, le réseau de distribution équilibré ainsi que la clientèle locale sont autant d'éléments contribuant à la résilience de la maison. Le groupe reste très impliqué et mobilisé en adaptant ses dispositifs afin de protéger l'ensemble de ses collaborateurs et de ses clients. Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise de ses savoir-faire et une communication originale. Fière de son modèle artisanal, Hermès rend hommage en 2020 à l'extraordinaire outil qu'est la main tout autant qu'à l'ingéniosité qui anime chacun des artisans de la maison. Car c'est bien cette alliance qui caractérise l'esprit d'innovation chez Hermès, Le geste innovant. moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux. Les comptes consolidés semestriels résumés ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport semestriel d'activité, le communiqué de presse et la présentation des résultats semestriels 2020 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com Prochains événements : 22 octobre 2020 : publication du chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2020

trimestre 2020 19 février 2021 : publication des résultats annuels 2020 HERMÈS INTERNATIONAL, Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 €, Immatriculée sous le n° 572 076 396 RCS PARIS, dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Résultats du 1er semestre 2020 CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2020 (en millions d'euros) 1er semestre 2020 Exercice 2019 1er semestre 2019 Chiffre d'affaires 2 488 6 883 3 284 Croissance à taux courant vs n-1 -24,2% 15,4% 15,1% Croissance à taux constant vs n-1(1) -24,9% 12,4% 12,0% Résultat opérationnel courant (2) 535 2 339 1 144 en % du chiffre d'affaires 21,5% 34,0% 34,8% Résultat opérationnel 535 2 339 1 144 en % du chiffre d'affaires 21,5% 34,0% 34,8% Résultat net - Part du groupe 335 1 528 754 en % du chiffre d'affaires 13,5% 22,2% 23,0% Capacité d'autofinancement 634 2 063 971 Investissements opérationnels 162 478 170 Cash flow disponible ajusté (3) 27 1 406 618 Capitaux propres - Part du groupe 6 340 6 568 5 763 Trésorerie nette IFRS (4) 3 742 4 372 3 532 Trésorerie nette retraitée (5) 3 922 4 562 3 740 Effectifs (en nombre de personnes) 15 698 15 417 14 751 La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d'affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente. Le résultat opérationnel courant est l'un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe. Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l'activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l'état des flux de trésorerie consolidés). La trésorerie nette IFRS comprend les liquidités et les valeurs mobilières de placement, minorées des découverts bancaires et des dettes à court terme. Elle n'inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d'IFRS16. La trésorerie nette retraitée inclut les placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d'équivalents de trésorerie notamment en raison de leur maturité supérieure à 3 mois à l'origine. Résultats du 1er semestre 2020 Informations par zone géographique (a) À fin juin Évolutions En M€ à taux de 2020 2019 Publiées change constants France 252,2 405,8 (37,8)% (37,8)% Europe (hors France) 348,9 544,6 (35,9)% (36,2)% Total Europe 601,2 950,4 (36,7)% (36,9)% Japon 322,2 400,6 (19,6)% (22,8)% Asie-Pacifique (hors Japon) 1 183,7 1 299,3 (8,9)% (9,1)% Total Asie 1 505,9 1 700,0 (11,4)% (12,3)% Amériques 336,8 569,2 (40,8)% (41,7)% Autres 44,1 64,6 (31,7)% (31,7)% TOTAL 2 488,0 3 284,2 (24,2)% (24,9)% 2ème trimestre Évolutions à taux de En M€ 2020 2019 Publiées change constants France 83,4 221,0 (62,3)% (62,3)% Europe (hors France) 114,3 283,0 (59,6)% (59,4)% Total Europe 197,7 504,0 (60,8)% (60,7)% Japon 108,6 196,5 (44,7)% (47,5)% Asie-Pacifique (hors Japon) 582,9 643,4 (9,4)% (9,1)% Total Asie 691,5 839,9 (17,7)% (18,0)% Amériques 78,3 299,6 (73,9)% (73,8)% Autres 15,1 31,1 (51,4)% (51,4)% TOTAL 982,5 1 674,5 (41,3)% (41,5)% (a) Ventes par destination. Résultats du 1er semestre 2020 Informations par métier À fin juin Évolutions à taux de En M€ 2020 2019 Publiées change constants Maroquinerie-Sellerie(1) 1 280,1 1 652,4 (22,5)% (23,3)% Vêtement et Accessoires (2) 537,0 754,6 (28,8)% (29,3)% Soie et Textiles 165,2 266,6 (38,0)% (38,5)% Autres métiers Hermès (3) 239,2 247,6 (3,4)% (4,2)% Parfums 112,9 158,7 (28,8)% (29,1)% Horlogerie 74,2 90,5 (18,0)% (18,5)% Autres produits (4) 79,3 113,9 (30,4)% (30,8)% TOTAL 2 488,0 3 284,2 (24,2)% (24,9)% 2ème trimestre Évolutions à taux de En M€ 2020 2019 Publiées change constants Maroquinerie-Sellerie(1) 509,0 844,2 (39,7)% (40,0)% Vêtement et Accessoires (2) 211,3 394,4 (46,4)% (46,3)% Soie et Textiles 50,2 126,2 (60,2)% (60,1)% Autres métiers Hermès (3) 116,4 130,9 (11,1)% (11,4)% Parfums 30,8 74,1 (58,4)% (58,5)% Horlogerie 33,2 47,1 (29,5)% (29,4)% Autres produits (4) 31,6 57,7 (45,3)% (45,5)% TOTAL 982,5 1 674,5 (41,3)% (41,5)% Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l'équitation, les agendas et la petite maroquinerie. Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès. Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès). Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia. Résultats du 1er semestre 2020 RAPPEL - PREMIER TRIMESTRE 2020 Informations par zone géographique (a) 1er trimestre Évolutions à taux de En M€ 2020 2019 Publiées change constants France 168,9 184,8 (8,6)% (8,6)% Europe (hors France) 234,7 261,6 (10,3)% (11,0)% Total Europe 403,5 446,4 (9,6)% (10,0)% Japon 213,6 204,2 4,6% 0,6% Asie-Pacifique (hors Japon) 600,9 655,9 (8,4)% (9,0)% Total Asie 814,5 860,1 (5,3)% (6,7)% Amériques 258,5 269,7 (4,2)% (6,3)% Autres 29,0 33,5 (13,4)% (13,5)% TOTAL 1 505,5 1 609,7 (6,5)% (7,7)% (a) Ventes par destination. Informations par métier 1er trimestre Évolutions à taux de En M€ 2020 2019 Publiées change constants Maroquinerie-Sellerie(1) 771,1 808,2 (4,6)% (6,0)% Vêtement et Accessoires (2) 325,8 360,2 (9,6)% (10,6)% Soie et Textiles 115,0 140,4 (18,1)% (19,2)% Autres métiers Hermès (3) 122,9 116,7 5,3% 3,9% Parfums 82,1 84,6 (3,0)% (3,3)% Horlogerie 41,0 43,4 (5,5)% (6,6)% Autres produits (4) 47,7 56,2 (15,1)% (15,8)% TOTAL 1 505,5 1 609,7 (6,5)% (7,7)% Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l'équitation, les agendas et la petite maroquinerie. Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès. Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès). Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat et Shang Xia.

