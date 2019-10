Highco : Marge Brute T3 2019

Aix-en-Provence, le 16 octobre 2019 (18h)

HIGHCO : L’ACCELERATION DE LA CROISSANCE SE POURSUIT AVEC UN 3EME TRIMESTRE (MB) MEILLEUR QU’ANTICIPE A +5,0% PCC

Croissance d’activité meilleure qu’anticipée au 3ème trimestre

Marge brute (MB) T3 2019 (1) de 22,28 M€ en hausse de 5,2% à données publiées et de 5,0% à PCC (2) .

de 22,28 M€ en hausse de 5,2% à données publiées et de 5,0% à PCC . MB 9 mois 2019 (1) de 70,48 M€ en hausse de 9,5% à données publiées et de 4,0% à PCC (2) .

de 70,48 M€ en hausse de 9,5% à données publiées et de 4,0% à PCC . Forte croissance des activités digitales : T3 PCC à +6,2% ; 9 mois PCC à +7,9%.

Croissance toujours soutenue en France : T3 PCC à +3,9% ; 9 mois PCC à +4,1%.

Croissance à l’International : T3 PCC à +8,7% ; 9 mois PCC à +3,6%.

Guidances 2019 : croissance d’activité au T4 attendue supérieure à +5,0% PCC

Bourse : HighCo rejoint le label « European Rising Tech »

Marge brute (en M€) 2019 2018 publié 2018 PCC(2) Variation

2019 / 2018 publié Variation

2019 / 2018 PCC(2) T1 23,17 20,73 22,48 +11,8% +3,1% T2 25,03 22,47 24,09 +11,4% +3,9% T3(1) 22,28 21,19 21,22 +5,2% +5,0% Total 9 mois(1) 70,48 64,38 67,79 +9,5% +4,0%

(1) Données non auditées.

(2) PCC : à périmètre comparable (i.e. en incluant la société Useradgents sur 9 mois en 2018 et 2019, soit dès le 1er janvier) et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors coût des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Porté par ses activités digitales qui représentent désormais plus de 55% de sa marge brute, HighCo accélère sa croissance pour atteindre 5,0% au 3ème trimestre. Cette très bonne performance devrait être dépassée au 4ème trimestre permettant au Groupe de réaliser une 7ème année de croissance rentable consécutive ».





CROISSANCE D’ACTIVITE MEILLEURE QU’ANTICIPEE AU 3EME TRIMESTRE

Avec une progression au T3 2019 de 5,2% à données publiées et de 5,0% à périmètre et change comparables (PCC), le Groupe poursuit l’accélération de sa croissance d’activité (T1 2019 : +3,1% PCC; T2 2019 : +3,9% PCC) et atteint une marge brute trimestrielle de 22,28 M€.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, la marge brute du Groupe ressort à 70,48 M€, en progression de 9,5% à données publiées et de 4,0% PCC.

La croissance du Digital reste robuste au T3 2019 avec une hausse de 6,2% PCC. La part du Digital dans les activités du Groupe atteint 56,2% sur le trimestre (contre 55,6% publié au T3 2018). Les activités offline sont en croissance de 3,5% PCC sur le trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, la part du Digital dans les activités du Groupe s’élève à 55,3%, en forte progression de 7,9% PCC. Les activités offline résistent depuis le début de l’année (-0,5% PCC).

CROISSANCE TOUJOURS SOUTENUE EN FRANCE ; CROISSANCE A L’INTERNATIONAL

En France, la marge brute au T3 2019 s’établit à 16,92 M€, en progression de 3,9% PCC et représente 75,9% de la marge brute du Groupe. Cette croissance est toujours tirée par la bonne dynamique des activités digitales (+7,0% PCC), dont la part s’élève à 64,2% de la marge brute réalisée en France sur le trimestre.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, la marge brute en France s’élève à 53,25 M€ en progression de 4,1% PCC, avec une forte croissance du Digital (+8,6% PCC), dont la part passe de 57,2% à fin septembre 2018 à 62,5% à fin septembre 2019, bénéficiant de la bonne tenue de l’ensemble des activités.

A l’International, la marge brute au T3 2019 s’affiche à 5,37 M€, en croissance de 8,7% PCC. Au Benelux, la marge brute progresse sur le trimestre de 8,2% PCC et s’affiche à 5,10 M€, bénéficiant d’un effet de base favorable (T3 2018 PCC : -11,6%), notamment sur les activités de médias in-store offline.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, la marge brute à l’International s’élève à 17,24 M€, en hausse de 3,6% PCC. Au Benelux, après une année 2018 en retrait de 6,9% sur neuf mois (PCC), la croissance d’activité atteint 3,5% PCC sur la période, représentant 23,3% de la marge brute du Groupe. Avec une croissance de 3,7% sur les neuf premiers mois, les activités digitales représentent une part de 29,7% de la marge brute du Benelux. En Europe du sud, les activités sont en croissance sur les neuf premiers mois de l’année de 5,4% (PCC) et représentent 1,2% de la marge brute du Groupe.

GUIDANCES 2019

Fort d’une croissance d’activité sur 9 mois de 4,0% (PCC) et d’un T4 attendu en hausse supérieure à +5,0% (PCC), le Groupe anticipe une croissance de sa marge brute 2019 supérieure à 4,0% PCC (MB 2018 : +2,6% PCC).

BOURSE : HIGHCO REJOINT LE LABEL « EUROPEAN RISING TECH »

HighCo a été sélectionné pour faire partie du label « European Rising Tech » d’Euronext. Ce label récompense les PME-ETI les plus performantes et les plus emblématiques cotées sur les marchés d'Euronext. A ce titre, et comme l’a annoncé Euronext en septembre dernier, HighCo intègre un indice dédié aux PME-ETI « technologiques » cotées à Paris : « Euronext Tech Croissance ». Cet indice, précise Euronext, « est composé de valeurs à fort potentiel, dont la liquidité est supérieure à 10 000 euros par jour, avec une capitalisation boursière comprise entre 25 millions et 1 milliard d’euros ».





A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Marge brute T4 et 12 mois 2019 : Mercredi 22 janvier 2020

