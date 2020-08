Hispanotels Inversiones Socimi S A : Información privilegida 0 08/06/2020 | 01:04pm EDT Send by mail :

Madrid, 5 de agosto de 2020. HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI S.A., (la "Sociedad o "HISPANOTELS"") en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB"), por medio de la presente pone en conocimiento la siguiente INFORMACION PRIVILEGIADA Impacto del COVID 19 en la situación financiera y marcha de los negocios. En relación con el impacto derivado de la situación provocada por la Pandemia Covid 19 la Sociedad, tras cerrar el pasado día 30 de julio acuerdos con los arrendatarios más importantes, ha estimado los siguientes efectos para el ejercicio 2020. Debido al cierre al público de los establecimientos hoteleros y la situación del sector turístico, la Sociedad ha llegado a acuerdos con los operadores para reducir las rentas arrendaticias de carácter fijo durante el periodo 2020 que eventualmente se compensarían con un incremento de la renta variable en ejercicios sucesivos. La Sociedad estima que sus ingresos en el ejercicio 2020 se verán reducidos en un 51% respecto del ejercicio 2019 y que su resultado neto se reducirá en un 78 % para el mismo periodo. Sin embargo, no se prevé que se produzcan deterioros valorativos referidos a los activos, que afecten a la situación patrimonial o financiera de la Sociedad. La Sociedad, a día de hoy, no tiene elementos de juicio para estimar ni el plazo ni la cuantía de la eventual compensación de la pérdida de ingresos en el ejercicio 2020 con el aumento que se pudiera producir por el incremento pactado en los acuerdos alcanzados de la renta variable para los ejercicios futuros. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen. D. Octavio Fernández de la Reguera Secretario no consejero del Consejo de Administración HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A

