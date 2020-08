Hitech & Development Wireless Sweden publ : HDW väljs för ny produktgeneration hos No-Isolation 0 08/12/2020 | 02:43am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields HDW har redan levererat höga volymer till No-Isolations båda första produkter, AV2© samt KOMP© under 2018, se pressmeddelande den 3 april 2018. Nu förbereder No-Isolation en ny generation av KOMP© som ett resultat av en kraftig ökning av behovet av kommunikation med äldre och sjuka personer drivet av Covid-19 pandemin.Produktionen startar hösten 2020. AV2©, är No Isolations nästa generation telebaserade robot som skapats för att hjälpa barn och unga vuxna med långtidssjukdom att delta i deras vardag, samt Komp©, en lättanvänd kommunikationsenhet utvecklad för äldre personer och deras anhöriga. Komp är både en app och en fysisk enhet där nätverk (familjer/vänner) kan dela foton, meddelanden och videosamtal. Se även https://www.noisolation.com/se/ SPB228 med WLAN och Bluetooth är utvecklat med inriktning på ett brett spektrum av applikationer som: · Hög prestanda och säkra industriella styr-och övervakningssystem och Gateways · Konsumentelektronik som spel, surfplattor och och mobil datoranvändning · Smarta hem-system med hög prestanda, inklusive video, ljud och säkerhet HDWs produktlinje Connectivity med wireless moduler har fått förnyad fart under Covid-19 då flera kunder vill säkra upp utveckling och tillverkning med en Europeisk leverantör. Enbart No-Isolations volym kommer växa under hösten för att nå motsvarande ca 5 gånger den initiala volymen per månad runt årsskiftet. Intäkten från affären uppskattas för H&D Wireless till 7-10MSEK över en 2 års period. Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30CET den 12 augusti 2020. Attachments Original document

