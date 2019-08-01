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HONEYWELL INTERNATIONAL

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Honeywell International : Prospectus

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08/01/2019 | 09:20pm EDT
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Financials (USD)
Sales 2019 37 039 M
EBIT 2019 7 675 M
Net income 2019 5 913 M
Debt 2019 5 949 M
Yield 2019 1,97%
P/E ratio 2019 20,9x
P/E ratio 2020 19,2x
EV / Sales2019 3,45x
EV / Sales2020 3,28x
Capitalization 122 B
Chart HONEYWELL INTERNATIONAL
Duration : Period :
Honeywell International Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends HONEYWELL INTERNATIONAL
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 23
Average target price 182,43  $
Last Close Price 169,55  $
Spread / Highest target 16,2%
Spread / Average Target 7,60%
Spread / Lowest Target -5,63%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Darius Adamczyk Chairman & Chief Executive Officer
Greg Lewis Chief Financial Officer & Senior Vice President
Krishna Mikkilineni SVP-Engineering Operation & Information Technology
Jaime Chico Pardo Lead Independent Director
Bradley T. Sheares Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
HONEYWELL INTERNATIONAL28.33%124 086
3M COMPANY-8.30%100 513
GENERAL ELECTRIC COMPANY38.97%91 132
SIEMENS AG0.00%87 896
ILLINOIS TOOL WORKS23.05%50 244
HITACHI, LTD.37.35%34 627
Categories
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