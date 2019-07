Hopscotch Groupe : Finalisation de la montée au capital de SOPEXA par HOPSCOTCH GROUPE

Communiqué de presse

Paris, le 16 juillet 2019

HOPSCOTCH annonce avoir finalisé sa montée au capital de SOPEXA

Comme annoncé lors du communiqué en date du 25 juin 2019, le groupe HOPSCOTCH, jusqu’à aujourd’hui actionnaire de SOPEXA à hauteur de 30,5% confirme la finalisation ce jour de l‘opération consistant à porter sa participation à hauteur de 66%, par l’acquisition de 35,5% pour un montant global de 7,8 M€.

L’opération a été réalisée entièrement en numéraire avec le CIC en tant qu’agent, Crédit Agricole, BNP et HSBC en tant que participants au pool bancaire assisté par le cabinet De Gaulle Fleurance et Associés. Les cabinets Péchenard et Associés, ainsi que CMD et Associés sont quant à eux intervenus en assistance du groupe HOPSCOTCH.

L’objectif est de renforcer la représentation du groupe dans le monde entier, d’accompagner la communication de ses clients à l’international plus efficacement, et de conquérir de nouveaux clients à l’international.

Dès lors, HOPSCOTCH Groupe conforte son ambition de former un nouveau groupe de Global PR, d’origine européenne et basé à Paris.

Ce nouvel ensemble compte désormais plus de 700 collaborateurs permanents, dont plus de 250 hors de France. Il est en mesure d’agir dans plus de 60 pays à travers le monde, autour d’un mix d’expertises inédit mêlant digital – événementiel – relations publics – shopper experience.

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portées par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel et relations publics.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 700 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, shopper experience…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / Influence / Travel / Corporate / Congrès / Luxe / Content&Design), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro et Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 35 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 211 millions € et 78 millions € de marge brute.

A propos de SOPEXA : L’Agence Internationale de Communication 100% Food, Drink et Lifestyle.

SOPEXA accompagne les entreprises, marques, collectivités et institutions dans leur développement et leur stratégie de communication et d’influence.

Avec ses 250 experts multiculturels implantés sur les marchés, à l’écoute des tendances et proches des prescripteurs locaux, l’agence intervient dans le monde entier à travers des prestations d’Influence, de Branding et de Shopper Marketing, mais aussi de Market Intelligence et de Stratégies santé-nutrition.

