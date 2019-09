Hopscotch Groupe : , résultats 1er semestre 2019

Communiqué de presse

Paris, le 25 septembre 2019

HOPSCOTCH Groupe, résultats semestriels 2019

Exploitation en croissance

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des Relations Publics et de l’événement, présente aujourd’hui ses résultats semestriels 2019.

M€ 1er Semestre 2019 1er Semestre 2018 Chiffre d’affaires 79 277 72 499 Marge Brute 28 047 27 707 Résultat Opérationnel Courant +2 435 + 1 971 Résultat de l’exercice part du groupe + 934 + 898



Un premier semestre 2019 en croissance

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 79.277 milliers d’euros au 30 juin 2019, en croissance de 9,5% due à l’évolution du mix métiers en faveur des activités évènementielles et de production.

Cet effet est notablement renforcé par l’application de la norme IFRS15 portant sur la reconnaissance du cut-off pour les opérations évaluées à l’avancement.

La marge brute, moins sensible à l’évolution du mix et non modifiée par la norme IFRS15, s’élève à 28.047 milliers d’euros, en augmentation de 1,2%.

Le groupe n’intègre pas encore dans son activité Sopexa qui, détenue à hauteur de 30,5% au 30 juin 2019, reste consolidée selon la méthode de la mise en équivalence. La participation du groupe ayant été portée à 66% le 16 juillet, Sopexa sera consolidée selon la méthode de l’intégration globale à compter du second semestre 2019.

Un résultat opérationnel en croissance

Avec un résultat opérationnel courant de 2.435 milliers d’euros, contre 1.971 milliers d’euros l’an passé, le groupe bénéficie de la poursuite des gains de productivité et d’une stricte gestion des charges d’exploitation, venant en renfort de l’augmentation de la marge brute.

L’impact de la mise en équivalence de Sopexa est marqué par la constatation d’une quote-part de pertes mise en équivalence sur le premier semestre plus que compensée par la réévaluation des titres déjà détenus. En effet, le prix correspondant à l’acquisition de la seconde tranche réalisée le 16 juillet, valorise la participation de Sopexa à un niveau plus élevé.

Au cours du premier semestre le groupe a constaté une dépréciation classée en « résultat des activités abandonnées » de 2,3 millions d’euros correspondant au goodwill lié à l’ancienne acquisition CSAA dont le fonds de commerce a disparu. Cette charge n’a aucun impact en cash.

Le résultat net consolidé s’élève finalement à 873 milliers d’euros et 934 milliers d’euros part du groupe.

Structure financière

Au bilan du 30 juin 2019, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 17.312 milliers d’euros, et l’endettement bancaire à 5.231 milliers d’euros. La trésorerie excédentaire consolidée est de 6.445 milliers d’euros.

La consolidation prochaine de Sopexa au bilan modifiera sensiblement ces données : le groupe a levé un emprunt structuré (11,5M€) à la fois pour financer l’acquisition de Sopexa et pour refinancer une partie de ses dettes antérieures comme annoncé précédemment, et conservera un reliquat de dettes anciennes (3M€).

De son côté Sopexa dispose d’une trésorerie excédentaire évoluant entre 16 et 20 millions d’euros selon son BFR spécifique, et n’a pas de dette bancaire.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 5 novembre, après la fermeture des marchés.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses manageurs, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portées par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et shopper experience.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, Lille et à l’international plus de 700 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / Influence / Travel / Corporate / Congrès / Luxe / Content&Design), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro et Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 35 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 146 millions d’euros et une marge brute de 54,8 millions d’euros en 2018. Chiffres hors Sopexa.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe



