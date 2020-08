Hövding Sverige publ : Delårsrapport Q2 2020 0 08/04/2020 | 04:38am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Hövding Sverige AB (publ) T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, SE 214 22 Malmö Org nr. 556708 - 0303 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 April - Juni 2020 Fortsatt tillväxt trots delvis stängda marknader FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade till 20 475 (18 435) st (+11%)

Nettoomsättningen ökade till 33 493 (28 229) TSEK (+19%)

Bruttomarginalen uppgick till 24% (29%).

EBITDA uppgick till -9 542 (-17 892) TSEK

-9 542 (-17 892) TSEK Resultatet före skatt uppgick till -10 818 (-18 429) TSEK

-10 818 (-18 429) TSEK Resultat per aktie uppgick till -0,54(-0,83) SEK

-0,54(-0,83) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 586 (-15 239)

TSEK Hövding genomför Företrädesemission och tidigarelägger delårsrapport för andra kvartalet 2020. Bolagets styrelse har beslutat att föreslå bolagstämman att besluta om en nyemission om cirka 61 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Villkoren i emissionen innebär att sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15,50 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden och vederlagsfria garantiåtaganden från befintliga ägare. Styrelsens emissionsförslag förutsätter bolagsstämmans beslut och aktieägarna kallas med anledning härav till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 5 augusti 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande. Till följd av Företrädesemissionen tidigareläggs Hövdings delårsrapport för andra kvartalet till den 4 augusti 2020. Tidigare kommunicerat datum var 25 augusti 2020. . Fortsatt tillväxt trots delvis stängda marknader Efter några omvälvande månader på grund av Covid-19 pandemins start börjar vi på Hövding få fast mark under fötterna igen. Vi, som alla andra, genomgick våren i ovisshet om hur pandemin skulle påverka oss kortsiktigt och långsiktigt. Ovissheten i det korta perspektivet är i stora delar borta nu och ur de senaste månadernas erfarenheter har en tydlighet och övertygelse växt fram. Vi på Hövding kan justera vårt sätt att arbeta och bli både mer effektiva och snabbfotade, framförallt i vår kommersiella del av verksamheten. Det är just det som är grunden i den nya plan som arbetats fram. Samtidigt som vi fortsätter att växa på våra existerande marknader har vi en övertygelse om att expansion till nya marknader kan göras mer kostnadseffektivt och snabbt. Ett pågående pilotprojekt i Norge visar redan på det. De senaste månaders turbulens har lett till ett volymbortfall, lägre än planerade intäkter och försenade kostnadseffekteviseringar. Samtidigt bestod en betydande del av kostnadsmassan. Därför innehåller planen också resultatet av en översyn av kostnadsstrukturen i bolaget som kommer implementeras under hösten 2020. Målet är att gå in i 2021 med lägre kostnadsmassa samt tillförlitliga prognoser gällande tillväxt och bruttomarginal. En tydlig väg mot långsiktigt hållbar lönsamhet. Planen innehåller också ett tillskott på ca 61MSEK genom föreslagen företrädesemission med teckningsåtagande från de fyra största ägarna samt garanterad fullt ut. Den hjälper oss hantera de oväntade förlusterna under våren samt ger bolaget trygghet att kunna agera i en fortfarande oviss närmsta tid. Det senaste kvartalet uppvisar ett försäljningsresultat som till viss del självklart präglas av pandemin. Vi ökar omsättningen med 19% mot föregående år. Under första delen av kvartalet var fortfarande två av tre nyckelmarknader nedstängda vilket påverkade försäljningen. Både Danmarks och Tysklands försäljning ligger därför något lägre än föregående år. Sverige, den marknaden som har påverkats minst, uppvisar däremot en ökning med 72%. Vad som också har tydliggjorts under perioden är viljan att köpa Hövding över nätet. Vi har arbetat hårt med att ta vår del av den försäljningen och ökar vår andel egen onlineförsäljning från 2% till 7%, vilket vi bygger vidare på framöver. Den väldigt låga bruttomarginal vi startade året med eftersläpande kostnader från föregående år, har under kvartalet förbättrats och är 24% under årets andra kvartal. Våren har haft påverkan på Hövding både negativt och positivt. Vi har inte haft möjlighet att möta våra högt satta målsättningar men samtidigt har situation krävt nytänkande och agerande. Att pandemin långsiktigt positivt påverkar hur vi transporterar oss i städerna råder det ingen tvekan om. Att förflyttningen till användandet av vardagcykling accelererar är tydligt. Tidigare har vi på Hövding ofta tagit ett stort ansvar kostnadsmässigt i att kapitalisera på den ökningen. Vi ser hur våra kommersiella partners, i takt med att produkten blir mer etablerad, visar en vilja att stödja tillväxt i högre grad. Vårt jobb är att säkra kvalitet och vidareutveckling av världens bäst skyddande cykelhjälm. Vi ska driva försäljning och tillväxt på närliggande marknader. På nya marknader skall vi göra det i partnerskap med relevanta, finansiellt starka kommersiella partners. Fredrik Carling VD, Hövding Sverige AB (publ) OMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen för perioden var 33 493 (28 229) TSEK. Antalet sålda hjälmar var under perioden 20 475 (18 435) stycken. Av dessa såldes 25% (31%) via distributörer, 68% (67%) via återförsäljare och 7% (2%) på bolagets webbshop. Försäljningsandel per land visar Sverige 49% (34%), Danmark 24% (34%), Tyskland 20% (27%), Storbritannien 2% (1%) och för övriga länder 5% (4%). Bruttomarginalen visar på 24% (29%) för perioden. Bruttomarginalen påverkas huvudsakligen av kostnader för produktion med 83% (84%), frakt och tullkostnader med 5% (4%) samt avsättningar för framtida garantikostnader och faktiska garantikostnader med 12% (12%). Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 45 081 (46 689) TSEK. Bland kostnaderna finns 9 629 (17 100) TSEK som avser övrigt och 8 632 (8 808) TSEK är personalkostnader. EBITDA för kvartalet blev -9 542 (-17 892) TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -10 818 (-18 429) TSEK och har under perioden belastats med av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar med -1 014 (-457) TSEK samt av de materiella tillgångarna med -180(-81) TSEK. INVESTERINGAR Under kvartalet har inga betydande investeringar gjorts. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 10 927 (38 246) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -7 586 (-15 239) TSEK. ANSTÄLLDA Per den 30 juni 2020 uppgick antalet anställda till 43 (39) personer. RISKFAKTORER Riskfaktorer finns beskrivet i Hövdings årsredovisning på sidan 52. CERTIFIED ADVISER Västra Hamnen Corporate Finance AB är anlitade som Certified Adviser åt Hövding. RAPPORTERINGSDATUM Hövding offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapport är planerad enligt nedan: 20 oktober 2020 - Delårsrapport kvartal 3 2020 REDOVISNINGSPRINCIPER Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). REVISORS GRANSKNING Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. BOLAGSUPPGIFTER Hövding Sverige AB (publ), organisationsnummer 556708 - 0303, är ett aktiebolag med säte i Malmö. Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. INFORMATION Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av: VD Fredrik Carling Tel: 040 - 236868 fredrik.carling@hovding.com Hövding Sverige AB (publ) Bergsgatan 33 214 22 Malmö 040 - 236868 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat. Fredrik Arp (ordf) Helén Richenzhagen Tony Grimaldi Alexander Izosimov Maria Minskova Peter Svanlund Fredrik Carling (vd) Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.seTel: 040 - 200 250 För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 - 23 68 68 Högupplösta bilder kan laddas ner här: www.mynewsdesk.com/se/hovding Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 08.30 CET. Resultaträkning april-juni jan-juni helår (Belopp i TSEK) 2020 2019 2020 2019 2019 Nettoomsättning 33 493 28 229 54 446 47 869 112 919 Övriga rörelseintäkter 852 30 887 53 286 Summa rörelsens intäkter 34 345 28 259 55 333 47 922 113 205 Råvaror och förnödenheter -25 410 -20 122 -43 291 -33 599 -83 476 Övriga externa kostnader -9 629 -17 100 -17 935 -26 035 -42 801 Personalkostnader -8 632 -8 808 -18 558 -17 335 -35 256 Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 194 -538 -2 390 -1 069 -2 654 Övriga rörelsekostnader -216 -121 -1 711 -223 0 Summa rörelsens kostnader -45 081 -46 689 -83 885 -78 261 -164 187 Rörelseresultat -10 736 -18 430 -28 552 -30 339 -50 982 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1 11 34 109 Räntekostnader och liknande resultatposter -83 0 -222 -1 -55 Resultat från finansiella poster -82 1 -211 33 54 Resultat före skatt -10 818 -18 429 -28 763 -30 306 -50 928 Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0 Periodens resultat -10 818 -18 429 -28 763 -30 306 -50 928 Resultat per aktie före o efter utspädning *) Resultat per aktie -0,46 -0,83 -1,26 -1,36 -2,29 Antal aktier, genomsnitt 23 390 119 22 281 105 22 838 676 22 281 105 22 281 105 Antal aktier per balansdagen 23 591 758 22 281 105 23 591 758 22 281 105 22 281 105 *) Det finns teckningsoptionsprogram som kan medföra utspädning, men då periodens resultat är negativt uppstår ej någon utspädningseffekt (se definition av resultat per aktie efter utspädning). Balansräkning (Belopp i TSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 14 431 5 612 15 499 Finansiella tillgångar 52 52 52 Materiella tillgångar 2 147 678 2 474 Summa anläggningstillgångar 16 630 6 342 18 025 Omsättningstillgångar Varulager 29 234 2 051 20 848 Kundfordringar 11 991 12 953 18 019 Skattefordringar 644 556 775 Övriga fordringar 645 809 159 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 293 717 585 Kassa och bank 10 927 38 246 20 353 Summa omsättningstillgångar 54 734 55 332 60 739 Summa tillgångar 71 364 61 674 78 764 Aktiekapital 11 796 22 281 22 281 Fond för utvecklingsutgifter 11 698 3 502 13 725 Balanserat resultat 11 134 36 504 26 281 Periodens resultat -28 763 -30 306 -50 928 Summa eget kapital 5 865 31 981 11 359 Övriga avsättningar 9 357 11 393 10 457 Summa Avsättningar 9 357 11 393 10 457 Leverantörsskulder 44 248 11 313 49 606 Övriga skulder 5950 908 1477 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 944 6 079 5 865 Summa kortfristiga skulder 56 142 18 300 56 948 Summa eget kapital och skulder 71 364 61 674 78 764 Kassaflödesanalys april-juni jan-juni helår (Belopp i TSEK) 2020 2019 2 020 2 019 2 019 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -9 812 -17 810 -27 342 -30 055 -50 246 Ökning/minskning varulager 6 587 5 543 -8 386 3 962 -14 836 Ökning/minskning fordringar -5 981 -6 417 4 834 826 -3 459 Ökning/minskning leverantörsskulder -4 398 2 506 -5 358 -3 688 34 605 Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 6 018 939 4 552 776 1 131 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 586 -15 239 -31 700 -28 179 -32 805 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 -959 0 -11 137 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -36 0 -36 -192 -2 322 Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 0 -995 -192 -13 459 Nyemission efter emissionskostnader 0 0 23 269 0 0 Tecknat kapital nyemission Q1 inbet Q2 12 902 0 0 0 0 Teckningsoptioner 0 153 0 153 153 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 902 153 23 269 153 153 Periodens kassaflöde 5 280 -15 086 -9 426 -28 218 -46 111 Likvida medel vid årets/periodens början 5 647 53 332 20 353 66 464 66 464 Likvida medel vid årets/periodens slut 10 927 38 246 10 927 38 246 20 353 Förändringar i eget kapital jan-juni jan-juni helår (Belopp i TSEK) 2020 2019 2019 Eget kapital vid periodens ingång 11 359 62 134 62 134 Nyemission 24 903 0 0 Emissionskostnader -1 634 0 0 Teckningsoptioner 0 153 153 Periodens resultat -28 763 -30 306 -50 928 Eget kapital vid periodens utgång 5 865 31 981 11 359 Eget kapital vid utgången av kvartal 2 visar att ett finansiellt tillskott kommer behövas. Detta kommer att ske via tidigare kommunicerad och garanterad nyemission under kvartal 3. Nyckeltal april-juni jan-juni helår 2020 2019 2020 2019 2 019 Nettoomsättning 33 493 28 229 54 446 47 869 112 919 Bruttoresultat 8 083 8 107 11 155 14 270 29 443 EBITDA -9 542 -17 892 -26 162 -29 270 -48 328 Rörelseresultat (EBIT) -10 736 -18 430 -28 552 -30 339 -50 982 Balansomslutning 71 364 61 674 71 364 61 674 78 764 Likvida medel 10 927 38 246 10 927 38 246 20 353 Räntebärande nettoskuld N/A N/A N/A N/A N/A Nettoomsättningstillväxt (%) 19% N/A 14% N/A 22% Bruttomarginal (%) 24% 29% 20% 30% 26% EBITDA-marginal (%) -28% -63% -48% -61% -43% Rörelsemarginal (%) -28% -63% -47% -61% -45% Soliditet (%) 8% 52% 8% 52% 14% Skuldsättningsgrad,ggr N/A N/A N/A N/A N/A Antal anställda vid periodens slut 43 39 43 39 41 Definitioner Nettoomsättningstillväxt förändring i nettoomsättning i förhållande till motsvarande period föregående år Bruttoresultat Nettoomsättning minus kostnad sålda varor Bruttomarginal bruttoresultat i procent av nettoomsättning Rörelseresultat EBIT resultat före finansiella kostnader och skatt Rörelsemarginal rörelseresultat i procent av totala rörelseintäkter EBITDA rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättning Soliditet eget kapital vid periodens slut i procent av totala tillgångar vid periodens slut Skuldsättningsgrad räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntebärande nettoskuld räntebärande skulder minus likvida medel Resultat per aktier före utspädning periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie efter utspädning periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, där genomsnittligt antal aktier ökat med de antal aktier som medför utspädningseffekt. 