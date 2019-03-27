Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  London Stock Exchange  >  HSBC Holdings Plc    HSBA   GB0005405286

HSBC HOLDINGS PLC

(HSBA)
Add to my list  
My previous session
Most popular
Manage my lists
  Report  
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
News SummaryMost relevantAll newsOfficial PublicationsSector newsMarketScreener StrategiesAnalyst Recommendations

HSBC : Fourth interim dividend for 2018 - Announcement made to the HK stock exchange - Chinese (2018年度第四次股息)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
03/27/2019 | 06:30am EDT

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。

2019 3 27

(香港股份代號 : 5)

HSBC Holdings plc

滙豐控股有限公司

2018 年度第四次股息

滙豐控股有限公司（「本公司」）董事會已宣布派發 2018 年度第四次股息每股普通

0.21 美元。此項股息將於 201948 日派發予於 2019222 日已登記在 英國主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊上之股東。

本公司將於 201948 日分配及發行 140,792,298 股每股面值 0.50 美元之普通 股予已選擇以股代息之股東。

此等股份將於各方面與本公司現有已發行普通股享有同等權益。本公司將向英國金 融業操守監管局申請將上述股份列入正式牌價表，並向倫敦證券交易所申請准許新 股買賣。

預料上述新股份將於 201948 日起開始買賣。

代表

滙豐控股有限公司

集團公司秘書長 馬振聲

於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：杜嘉祺*、范寧、祈嘉蓮 、史美倫 、卡斯特 、 埃文斯勳爵 、利蘊蓮 、麥浩智 、苗凱婷 、繆思成、聶德偉 、邵偉信、施俊仁 、戴國良 及梅爾莫

*集團非執行主席

獨立非執行董事

HSBC Holdings plc

滙豐控股有限公司

註冊辦事處及集團總管理處：

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom 網站：www.hsbc.com

在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：617987

Disclaimer

HSBC Holdings plc published this content on 27 March 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 March 2019 10:29:03 UTC
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Latest news on HSBC HOLDINGS PLC
06:30aHSBC : Fourth interim dividend for 2018 - Announcement made to the HK stock exch..
PU
06:25aHSBC : Fourth interim dividend for 2018 - Announcement made to the HK stock exch..
PU
06:00aHSBC : Fourth interim dividend for 2018
PU
02:45aHSI opens down 2 pts at 28,564; H-share up 14 pts to 11,246
AQ
03/26HSBC : FWD completes acquisition of HSBCs Malaysian insurance unit, names new CE..
AQ
03/26UK watchdog intervenes to help mortgage 'prisoners'
RE
03/26HSI opens up 154 pts at 28,677; H-share up 84 pts to 11,316
AQ
03/25HSBC : Fourth Interim Dividend for 2018 - Announcement made to the HK stock exch..
PU
03/25HSBC : Fourth interim dividend for 2018
PU
03/25HSI opens down 611 pts at 28,501; H-share -238 pts to 11,279
AQ
More news
Financials ($)
Sales 2019 56 455 M
EBIT 2019 21 474 M
Net income 2019 14 447 M
Debt 2019 -
Yield 2019 6,41%
P/E ratio 2019 11,38
P/E ratio 2020 10,81
Capi. / Sales 2019 2,87x
Capi. / Sales 2020 2,75x
Capitalization 162 B
Chart HSBC HOLDINGS PLC
Duration : Period :
HSBC Holdings Plc Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends HSBC HOLDINGS PLC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 24
Average target price 8,55 $
Spread / Average Target 5,7%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
John M. Flint Group Chief Executive Officer & Executive Director
Mark Edward Tucker Non-Executive Group Chairman
Andrew Mitchell Maguire Group Chief Operating Officer
Ewen James Stevenson Executive Director & Group Finance Director
Darryl West Chief Information Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
HSBC HOLDINGS PLC-5.33%162 175
JP MORGAN CHASE & COMPANY1.34%327 162
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA3.02%282 924
BANK OF AMERICA10.43%262 276
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION6.91%233 132
WELLS FARGO6.36%222 601
logo marketscreener.com
MarketScreener.com :
About :
Stay Connected :
Partners :
Copyright © 2019 Surperformance. All rights reserved.