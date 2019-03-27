HSBC : Fourth interim dividend for 2018 - Announcement made to the HK stock exchange - Chinese (2018年度第四次股息)

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2019 年 3 月 27 日

(香港股份代號 : 5)

HSBC Holdings plc

滙豐控股有限公司

2018 年度第四次股息

滙豐控股有限公司（「本公司」）董事會已宣布派發 2018 年度第四次股息每股普通

股0.21 美元。此項股息將於 2019 年 4 月 8 日派發予於 2019 年 2 月 22 日已登記在 英國主要股東名冊、香港海外股東分冊或百慕達海外股東分冊上之股東。

本公司將於 2019 年 4 月 8 日分配及發行 140,792,298 股每股面值 0.50 美元之普通 股予已選擇以股代息之股東。

此等股份將於各方面與本公司現有已發行普通股享有同等權益。本公司將向英國金 融業操守監管局申請將上述股份列入正式牌價表，並向倫敦證券交易所申請准許新 股買賣。

預料上述新股份將於 2019 年 4 月 8 日起開始買賣。

代表

滙豐控股有限公司

集團公司秘書長 馬振聲

於本公告發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：杜嘉祺*、范寧、祈嘉蓮† 、史美倫† 、卡斯特† 、 埃文斯勳爵† 、利蘊蓮† 、麥浩智† 、苗凱婷† 、繆思成、聶德偉† 、邵偉信、施俊仁† 、戴國良† 及梅爾莫† 。

*集團非執行主席

† 獨立非執行董事

HSBC Holdings plc

滙豐控股有限公司

註冊辦事處及集團總管理處：

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom 網站：www.hsbc.com

在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：617987