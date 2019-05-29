HSBC : Next day disclosure return (28 May 2019) - Return made to the HK stock exchange - Chinese (翌日披露報表(2019年5月28日))

現有已發行股份數目

上一個營業日的

有關股份發行前的

如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第 10.06(4)(a) 條作出披露，則亦須填妥 II 部。

如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 ( 《上市規則》 ) 第 13.25A 條作出披露，必須填妥 I 部 。

( 股份發行人 ── 已發行股本變動及 / 或股份購回 )

際授出的業績表現股份及有限制股份獎勵

* 該結存包括以庫存方式持有而未被註銷並維持上市地位的已購回普通股。

不適用

不適用

實際授出的業績表現股份及有限制股份獎

實際授出的業績表現股份及有限制股份獎

5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。

在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額

若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。

有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約

發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及

確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送

《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；

每類證券在各方面均屬相同

批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；

已履行上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；

上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；

我們在此確認，據我們所知所信，I部所述的每項證券發行已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

6. 如購回股份：

 「發行股份」應理解為「購回股份 」；及

 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。

7. 如贖回股份：

 「發行股份」應理解為「贖回股份 」；及

 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。

 「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。

期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。 (i) 至 (viii) 項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。 在此「相同」指：

 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；

 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及

 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。