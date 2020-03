MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de Madrid > Iberdrola IBE ES0144580Y14 IBERDROLA (IBE) Add to my list Report Report Real-time Estimate Tradegate - 03/13 06:16:43 am 8.617 EUR +5.70% 05:53a IBERDROLA : Transactions carried out by Iberdrola, S.A. under its share buyback programme between 5 and 12 March 2020 PU 03/11 IBERDROLA : has accelerated its electric mobility plans with more ambitious investments and a focus on rapid charging AQ 03/09 Siemens aims for 30% stake in Siemens Energy after spin-off - sources RE Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news MarketScreener Strategies Iberdrola : Transactions carried out by Iberdrola, S.A. under its share buyback programme between 5 and 12 March 2020 0 03/13/2020 | 05:53am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Julián Martínez-Simancas Secretary of the Board of Directors Bilbao, 13 March 2020 To the National Securities Market Commission Subject: Other relevant information / periodic information about the share buy-back programme of Iberdrola, S.A. Dear Sirs, Reference is made to our notice of other relevant information of 24 February 2020 (official registry number 237), relating to the buy-back programme of own shares approved by the Board of Directors of Iberdrola, S.A. (the "Company") in accordance with the authorisation granted by the General Shareholders' Meeting held on 13 April 2018 under item twelve of its agenda (the "Buy-backProgramme"). Pursuant to the provisions of section 227 of the restated text of the Securities Market Act (Ley del Mercado de Valores), approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October, and related provisions, and in accordance with articles 2.2 and 2.3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-backprogrammes and stabilisation measures, we hereby inform you that between 5 and 12 March 2020, the Company has carried out the following transactions over its own shares under the Buy-back Programme: Date Security Transaction Trading venue Number of securities Price (€) 05/03/2020 N/A N/A N/A N/A N/A 05/03/2020 N/A N/A N/A N/A N/A 05/03/2020 N/A N/A N/A N/A N/A 05/03/2020 N/A N/A N/A N/A N/A 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,368,201 10,577 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 843,794 10.663 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 440,673 10.67 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 204,742 10.588 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 385,540 10.569 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,289,581 10.200 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 843,794 10.255 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 440,673 10.238 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 204,742 10.262 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 385,540 10.121 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,289,581 9.923 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 843,794 9.910 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 440,673 9.938 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 204,742 10.033 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 385,540 10.081 NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the text of this translation and the text of the original Spanish-language document which this translation is intended to reflect, the text of the original Spanish-language document shall prevail. IBERDROLA, S.A. Registered office - Plaza Euskadi, 5 48009 Bilbao (Biscay) Commercial Registry of Biscay, volume 17 of the Companies Book, folio 114, page 901 (now BI-167-A), entry 1 - Tax ID no. A-48010615 www.iberdrola.com Look after the environment. Printed in black and white and only if necessary 1 Date Security Transaction Trading venue Number of securities Price (€) 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,289,581 9.502 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 843,794 9.521 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 440,673 9.476 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 204,742 9.521 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 385,540 9.530 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,289,581 8.906 12/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 843,794 8.854 12/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 440,673 8.778 12/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 204,742 8.772 12/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 384,641 8.635 Detailed information of all the transactions carried out within the referred period is attached as annex. Of which we inform you for such purposes as may be appropriate. Sincerely, Secretary of the Board of Directors NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 2 Internal Use ANNEX Detailed information of all the transactions carried out within the context of the share buy-back programme of Iberdrola, S.A. between 5 and 12 March 2020 Date Security Transaction Trading Number of Price (€) Broker venue securities 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,073 10.865 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,098 10.885 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 21,134 10.870 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 10,994 10.860 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 991 10.875 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 15,346 10.820 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,005 10.825 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 965 10.835 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,267 10.800 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,221 10.795 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,242 10.770 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 984 10.765 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 34,546 10.790 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,405 10.785 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,201 10.830 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 22,262 10.775 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,153 10.815 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 315 10.760 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 500 10.740 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 500 10.720 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 44,067 10.660 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 44,068 10.680 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 9,994 10.695 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,697 10.705 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,342 10.715 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,100 10.865 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,379 10.885 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 21,137 10.870 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 12,002 10.860 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 899 10.875 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 10,003 10.820 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 949 10.835 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 10,984 10.800 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,047 10.795 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,961 10.770 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,005 10.765 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 21,098 10.790 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,679 10.785 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,111 10.830 Banco Sabadell NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 3 Internal Use 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 28,249 10.775 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 15,000 10.815 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 10,009 10.760 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 12,500 10.740 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 20,000 10.720 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 44,380 10.660 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,144 10.680 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 40,870 10.695 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 41,201 10.705 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,904 10.715 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,070 10.880 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,274 10.855 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 34,182 10.780 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 71,500 10.690 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,000 10.685 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,000 10.670 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,510 10.710 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 22,940 10.700 Banco Sabadell 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 26,451 10.550 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 231,331 10.575 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 75,380 10.555 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 88,401 10.590 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 99,901 10.560 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 73,957 10.570 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,050 10.620 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,063 10.615 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 87,592 10.540 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 21,490 10.605 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 36,552 10.530 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,069 10.610 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 57,623 10.630 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,774 10.505 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 55,073 10.545 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 42,734 10.625 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 131,851 10.580 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,933 10.585 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,397 10.565 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,863 10.680 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,719 10.640 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 30,101 10.635 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,993 10.650 Morgan Stanley & Co. Printed in black and white and only if necessary 4 Internal Use 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,058 10.655 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,725 10.660 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,505 10.675 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 40,013 10.600 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,529 10.695 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,309 10.685 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 25,472 10.595 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,277 10.520 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,136 10.645 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,609 10.490 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,382 10.485 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,262 10.525 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,178 10.665 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 41,632 10.550 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 18,389 10.575 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,364 10.510 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 9,807 10.555 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 41,111 10.590 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,585 10.560 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,630 10.570 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,776 10.615 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 11,877 10.540 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,613 10.605 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,292 10.530 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,384 10.630 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 13,868 10.545 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 993 10.625 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,811 10.580 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 261 10.585 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 19,065 10.565 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 857 10.640 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,116 10.635 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,046 10.650 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,302 10.535 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,286 10.475 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,251 10.655 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 523 10.660 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 464 10.675 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 77,976 10.550 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 33,025 10.575 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 10,578 10.510 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 16,607 10.555 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 65,547 10.590 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 16,179 10.540 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,840 10.605 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,088 10.530 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 8,785 10.630 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 15,395 10.545 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,261 10.625 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 8,123 10.580 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,982 10.585 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 32,972 10.565 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,483 10.640 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 13,461 10.635 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,271 10.650 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 12,990 10.535 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,041 10.500 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,613 10.475 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,322 10.655 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,192 10.660 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,903 10.675 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,847 10.600 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 25,924 10.550 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 19,425 10.575 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 762 10.510 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 6,959 10.555 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 47,080 10.590 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 886 10.560 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 5,379 10.570 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 15,295 10.620 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 5,745 10.615 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,995 10.540 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,461 10.605 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,028 10.630 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 9,422 10.545 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 10,109 10.625 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 8,429 10.580 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 5,080 10.585 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 11,170 10.565 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 197 10.680 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 479 10.640 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 14,126 10.635 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,724 10.535 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 396 10.475 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,258 10.655 Morgan Stanley & Co. International plc NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 54,888 10.575 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 16,333 10.510 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 56,165 10.555 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 54,707 10.590 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 25,547 10.560 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 24,800 10.570 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 19,038 10.620 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 11,149 10.615 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 13,547 10.540 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 8,730 10.605 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 10,884 10.530 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 10.610 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 6,366 10.630 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 10.505 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 11,708 10.545 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,432 10.625 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,735 10.580 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,658 10.585 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,130 10.565 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 821 10.680 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 699 10.640 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 643 10.635 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 565 10.650 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 512 10.535 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 460 10.500 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 455 10.670 Morgan Stanley & Co. International plc 06/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 420 10.475 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 19,344 9.834 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,241 9.836 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 27,996 9.838 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,415 9.842 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,158 9.896 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,482 9.906 Morgan Stanley & Co. Registered office - Plaza Euskadi, 5 48009 Bilbao (Biscay) Commercial Registry of Biscay, volume 17 of the Companies Book, folio 114, page 901 (now BI-167-A), entry 1 - Tax ID no. A-48010615 www.iberdrola.com Look after the environment. Printed in black and white and only if necessary 7 Internal Use 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,323 9.966 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,130 9.970 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 40,488 9.982 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 26,285 9.998 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 111,081 9.996 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 17,479 10.030 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,350 10.025 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 45,247 10.085 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 97,941 10.090 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 61,637 10.095 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 33,682 10.100 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 21,164 10.105 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 80,734 10.110 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 35,505 10.080 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 65,412 10.075 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,002 10.070 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,263 10.065 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 21,920 10.060 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,870 10.055 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 63,081 10.050 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,908 10.045 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 25,021 10.040 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 33,801 10.035 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,963 10.020 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,591 10.015 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,797 10.150 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 87,305 10.145 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,939 10.140 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,041 10.160 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,397 10.170 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 79,139 10.195 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 39,961 10.190 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 31,900 10.210 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 62,940 10.205 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 140,603 10.200 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,827 10.185 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,480 10.180 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,628 10.175 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,423 10.165 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 105,659 10.235 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 89,103 10.240 Morgan Stanley & Co. Printed in black and white and only if necessary 8 Internal Use 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 26,712 10.215 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 45,100 10.245 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 77,556 10.255 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 22,354 10.250 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 58,626 10.265 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 73,729 10.260 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 67,627 10.280 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 57,724 10.285 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 66,111 10.295 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 29,658 10.300 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 86,540 10.380 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 140,140 10.375 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 21,509 10.370 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 27,623 10.365 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,172 10.385 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,078 10.360 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 50,318 10.355 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 50,193 10.350 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 111,310 10.345 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,370 10.330 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,649 10.325 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,109 10.320 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,631 10.305 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 50,436 10.315 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,565 10.310 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 37,862 10.290 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 100,633 10.340 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,854 10.335 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 41,461 10.270 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 49,055 10.275 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,490 9.916 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,368 10.030 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,767 10.025 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,853 10.090 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,817 10.095 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 432 10.100 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,482 10.105 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,259 10.110 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 421 10.080 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 487 10.075 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,275 10.070 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,361 10.065 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,100 10.060 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,380 10.035 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,719 10.020 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,305 10.015 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,634 10.145 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 462 10.135 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,530 10.160 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,037 10.170 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,199 10.195 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,625 10.190 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 937 10.210 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 486 10.205 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 11,051 10.200 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,834 10.180 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 24,550 10.235 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 17,983 10.240 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 14,185 10.230 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 15,122 10.225 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,415 10.220 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,464 10.215 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 27,348 10.245 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 16,137 10.255 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 28,083 10.250 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,578 10.265 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 13,554 10.260 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,859 10.280 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,852 10.285 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,371 10.295 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,854 10.300 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 29,725 10.375 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 9,434 10.370 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 10,478 10.365 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 608 10.385 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 9,552 10.360 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,376 10.355 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,256 10.350 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,367 10.345 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,305 10.330 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,885 10.325 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,939 10.320 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,414 10.305 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,359 10.315 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,675 10.310 Morgan Stanley & Co. International plc NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,767 10.155 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,257 10.115 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,294 9.916 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,832 10.030 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,892 10.085 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,205 10.090 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,236 10.095 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,336 10.100 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 12,633 10.105 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,645 10.110 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,380 10.080 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,203 10.075 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,805 10.070 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,103 10.065 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 13,310 10.060 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,295 10.055 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,184 10.050 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,536 10.045 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,184 10.040 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,380 10.035 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,557 10.150 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,575 10.145 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,289 10.135 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,144 10.160 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,831 10.170 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,008 10.195 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,962 10.190 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,138 10.210 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,106 10.205 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 21,413 10.200 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,938 10.185 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,306 10.180 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,528 10.165 Morgan Stanley & Co. Registered office - Plaza Euskadi, 5 48009 Bilbao (Biscay) Commercial Registry of Biscay, volume 17 of the Companies Book, folio 114, page 901 (now BI-167-A), entry 1 - Tax ID no. A-48010615 www.iberdrola.com Look after the environment. Printed in black and white and only if necessary 11 Internal Use 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 27,131 10.255 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 50,576 10.250 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,929 10.265 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 35,078 10.260 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 35,769 10.280 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,002 10.285 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,360 10.295 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,266 10.300 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 71,230 10.375 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 26,902 10.370 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 29,802 10.365 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,239 10.385 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 12,593 10.360 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 10,807 10.355 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 18,097 10.350 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 23,779 10.345 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,145 10.330 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,561 10.325 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,526 10.320 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,553 10.315 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,184 10.310 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 16,192 10.290 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 19,140 10.340 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 8,223 10.335 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,490 10.270 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 20,055 10.275 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,436 10.115 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,249 10.030 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,546 10.085 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,393 10.105 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 405 10.110 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 235 10.080 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 533 10.075 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,099 10.070 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 517 10.060 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,163 10.055 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,988 10.145 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 259 10.135 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,384 10.195 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 258 10.210 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 7,526 10.200 Morgan Stanley & Co. Printed in black and white and only if necessary 12 Internal Use 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,485 10.230 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 14,373 10.225 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 900 10.220 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,816 10.215 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 15,735 10.245 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 14,098 10.255 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 13,335 10.250 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,045 10.265 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 8,524 10.260 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,065 10.280 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,748 10.285 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 561 10.295 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,192 10.300 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,365 10.380 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 13,731 10.375 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 6,681 10.370 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 8,734 10.365 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,625 10.360 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,043 10.350 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 7,967 10.345 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 920 10.330 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,363 10.320 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,160 10.315 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,055 10.310 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,762 10.290 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,765 10.340 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,178 10.335 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 386 10.270 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,445 10.275 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,940 10.125 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,023 9.966 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,622 9.982 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,739 9.998 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,400 9.996 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,134 10.030 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 6,704 10.025 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,981 10.085 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,733 10.090 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 10,417 10.095 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,618 10.100 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,771 10.105 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 416 10.110 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 344 10.080 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,562 10.055 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 23,928 10.050 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,217 10.045 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 16,023 10.040 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 16,898 10.035 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,003 10.020 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 7,063 10.015 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,472 10.170 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 637 10.195 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,184 10.190 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,186 10.210 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 10.205 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 16,629 10.200 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 6,315 10.185 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 8,382 10.180 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 5,079 10.235 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 13,257 10.240 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 15,259 10.230 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 17,418 10.225 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 376 10.220 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 5,000 10.215 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 957 10.245 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 11,568 10.255 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 6,389 10.250 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 965 10.265 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,330 10.260 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,609 10.280 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,125 10.285 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 13,810 10.375 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 445 10.370 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 243 10.365 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,074 10.360 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 10.355 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,652 10.350 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,014 10.345 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 949 10.320 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,389 10.315 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 357 10.290 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 6,827 10.270 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,225 10.275 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,195 10.120 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,482 10.115 Morgan Stanley & Co. International plc NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,069 9.974 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,023 9.990 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 5,125 9.986 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,057 9.984 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 99 9.964 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 609 9.958 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,759 9.956 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 225 9.952 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,324 9.950 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,412 9.960 Morgan Stanley & Co. International plc 09/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 19,468 9.988 Morgan Stanley & Co. International plc 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 17,725 10.110 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 27,393 10.105 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 22,277 10.115 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 13,864 10.120 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 22,084 10.125 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,087 10.130 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,989 10.135 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,913 10.140 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,989 10.145 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 22,260 10.100 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 17,174 10.095 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 25,158 10.090 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 76,586 10.045 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 68,981 10.055 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 88,672 10.060 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 129,221 10.050 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 51,135 10.030 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 117,596 10.040 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 59,831 10.025 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 58,732 10.035 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,663 10.005 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 32,495 10.015 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 40,826 10.020 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 19,511 10.010 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,832 9.992 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,946 9.994 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 625 9.988 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,237 9.964 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 15 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,150 9.948 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,260 9.944 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 880 9.956 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,880 9.958 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,660 9.954 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,725 9.952 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,396 9.936 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,936 9.932 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,778 9.930 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,232 9.928 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 116,567 10.070 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 99,948 10.065 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 62,051 10.075 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 49,667 10.080 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 26,354 10.085 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,476 9.996 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,821 9.946 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,822 9.960 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 18,319 9.950 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 25,517 9.938 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,190 9.892 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,358 9.894 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 17,047 9.904 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,653 9.872 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 18,802 9.868 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,497 9.852 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,314 9.844 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,768 9.846 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,171 9.848 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 31,700 9.850 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 22,598 9.856 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,347 9.864 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,033 9.862 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 17,209 9.842 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 42,276 9.798 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 41,239 9.780 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 29,793 9.756 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 40,350 9.792 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,492 9.762 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 23,997 9.746 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 19,040 9.774 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,093 9.860 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 21,343 9.858 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,052 9.874 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 16 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,900 9.878 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,190 9.870 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 25,579 9.820 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,354 9.834 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 35,546 9.804 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,399 9.794 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 25,823 9.772 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 49,855 9.800 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 34,123 9.796 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,775 9.782 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 36,592 9.788 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 48,267 9.786 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 27,907 9.802 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,185 9.824 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 37,821 9.806 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 25,079 9.778 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,755 9.764 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,003 9.776 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 26,520 9.814 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,336 9.828 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 18,127 9.854 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 30,189 9.836 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 27,381 9.838 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 38,726 9.840 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 13,840 9.810 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 31,996 9.812 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,548 9.832 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,917 9.976 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 17,599 9.940 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,598 9.962 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,839 9.924 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,477 9.926 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,831 9.934 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,475 9.908 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,695 9.898 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,374 9.900 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,454 9.902 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,160 9.912 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 38,814 9.880 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,308 9.888 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,698 9.882 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,924 9.876 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,362 9.884 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 33,379 9.790 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 17 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,784 9.770 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,395 9.758 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,196 9.752 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,593 9.742 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,524 9.754 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,511 9.826 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,667 9.818 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 33,704 9.784 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 18,419 9.822 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,059 9.816 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 35,111 9.808 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 945 9.750 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,405 9.744 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,433 9.748 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 18,931 9.766 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,054 9.734 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,583 9.732 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,259 9.998 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,997 9.986 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,500 9.978 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,041 9.990 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,183 9.984 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,282 9.942 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,081 9.922 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,115 9.918 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,261 9.920 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,892 9.906 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,189 9.910 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,960 9.890 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,992 9.886 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 18,146 9.866 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 13,306 9.830 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 26,557 9.760 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,349 9.736 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,424 9.730 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,756 9.726 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,427 9.722 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,618 9.768 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,267 9.728 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,338 9.738 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,004 9.740 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,426 10.110 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 742 10.105 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,600 10.115 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 18 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,290 10.120 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,252 10.100 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,066 10.095 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 735 10.090 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 15,121 10.045 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 10,789 10.055 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,231 10.060 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 21,800 10.050 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 12,005 10.040 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,161 10.035 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,241 10.015 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,856 10.020 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,322 10.010 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 12 9.992 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 89 9.964 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,253 9.948 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,120 9.956 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,521 9.958 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 7,809 9.954 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 7,449 9.952 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,715 9.936 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 846 9.930 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 31,408 10.070 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,017 10.065 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 21,180 10.075 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 8,041 10.080 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 9,154 10.085 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,027 9.996 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,886 9.946 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,543 9.960 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,423 9.950 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,279 9.966 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,069 9.938 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,179 9.892 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,336 9.894 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,138 9.904 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,252 9.872 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,286 9.868 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,907 9.852 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,121 9.844 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 735 9.846 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,836 9.848 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,535 9.850 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,899 9.856 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 19 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,946 9.864 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,450 9.862 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,412 9.842 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 12,207 9.798 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,573 9.780 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,172 9.756 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 5,111 9.792 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,483 9.762 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,315 9.746 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,431 9.724 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,296 9.774 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 750 9.860 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,155 9.858 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 300 9.874 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,075 9.878 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,834 9.870 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,983 9.820 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,271 9.834 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 10,904 9.804 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,836 9.794 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,047 9.772 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,256 9.800 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 13,224 9.796 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,073 9.782 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,053 9.788 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 300 9.786 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 11,935 9.802 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,027 9.824 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,401 9.806 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,833 9.778 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,974 9.764 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,200 9.776 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,042 9.814 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,264 9.828 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,379 9.854 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 879 9.836 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,279 9.838 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,521 9.840 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,558 9.810 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,578 9.812 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,644 9.832 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,251 10.110 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,716 10.105 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 937 10.115 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 20 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,938 10.120 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,873 10.125 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,143 10.130 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,725 10.100 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,348 10.095 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 14,280 10.090 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 16,260 10.045 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 10,758 10.055 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 18,448 10.060 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 14,700 10.050 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,336 10.030 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 12,731 10.040 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,091 10.025 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 18,920 10.035 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,472 10.005 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,462 10.015 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 8,171 10.020 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,610 10.010 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,922 10.000 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,851 9.974 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,961 9.994 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 769 9.964 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,242 9.948 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,089 9.944 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,573 9.956 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,010 9.958 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,463 9.954 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,469 9.952 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,372 9.936 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 37,741 10.070 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 23,503 10.065 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 20,144 10.075 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 14,442 10.080 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,644 10.085 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,732 9.946 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,311 9.960 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,696 9.950 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,566 9.938 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 992 9.904 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,228 9.872 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,313 9.868 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,853 9.852 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,960 9.844 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,426 9.846 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 21 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,527 9.848 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,583 9.850 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,057 9.856 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,727 9.864 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,163 9.862 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,487 9.842 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 8,194 9.798 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 8,803 9.780 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,440 9.756 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,045 9.792 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,596 9.762 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,415 9.724 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,242 9.858 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,265 9.870 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 19,607 9.820 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,906 9.834 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 8,982 9.804 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 11,242 9.794 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,841 9.772 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,277 9.800 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 17,559 9.796 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,202 9.782 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,894 9.788 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,560 9.786 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 21,990 9.802 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,671 9.824 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 19,462 9.806 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,275 9.778 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 12,178 9.764 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,210 9.776 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,824 9.814 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 13,474 9.828 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 12,533 9.836 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 14,834 9.840 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,942 9.810 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,460 9.812 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,088 9.832 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,458 9.976 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,978 9.940 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,983 9.962 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,444 9.968 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,505 9.924 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,997 9.926 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,680 9.934 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 22 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,214 9.908 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,736 9.898 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,482 9.900 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,212 9.902 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,051 9.912 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,854 9.896 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 862 9.880 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,303 9.888 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,891 9.882 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,449 9.876 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,367 9.884 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 22,141 9.790 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,380 9.770 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 15,706 9.758 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,078 9.752 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,485 9.742 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,216 9.754 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,281 9.826 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,561 9.818 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,184 9.784 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,357 9.822 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 829 9.816 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 5,847 9.808 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,286 9.750 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,155 9.744 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,441 9.748 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,428 9.766 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,391 9.734 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,565 9.732 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,779 10.110 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,356 10.105 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 7,013 10.115 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,183 10.120 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 7,148 10.125 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 672 10.130 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,915 10.135 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,044 10.100 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 7,905 10.095 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,068 10.090 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 8,196 10.045 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,095 10.055 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 5,451 10.060 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,525 10.050 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,200 10.030 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 23 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 7,935 10.040 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 200 10.025 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,505 10.035 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 500 10.005 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,438 10.015 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,696 10.020 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 8,557 10.010 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,474 9.974 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,344 9.994 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 6,292 9.948 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 970 9.944 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 717 9.956 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,955 9.958 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 703 9.954 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 10,047 9.952 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,141 9.936 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 100 9.928 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 16,297 10.070 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 10,373 10.065 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 5,442 10.075 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 6,345 10.080 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 8,801 10.085 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 40 9.996 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,234 9.946 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,403 9.960 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,465 9.950 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 5,843 9.966 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 925 9.938 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 595 9.976 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 5,536 9.940 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 253 9.962 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 6,061 9.924 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,298 9.934 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 708 9.908 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,100 9.912 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,179 9.984 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 203 9.942 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 100 9.910 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 18 9.970 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,183 9.982 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 194 9.972 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,022 9.914 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 25,161 10.110 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 26,789 10.105 UBS Limited NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 24 Internal Use 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 28,271 10.115 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 40,074 10.120 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 38,521 10.125 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 24,707 10.130 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 16,279 10.135 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 11,699 10.140 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 10,547 10.145 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 26,389 10.100 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 6,938 10.095 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,500 10.090 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 11,097 10.045 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 7,876 10.055 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,653 10.060 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,135 10.050 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 5,529 10.030 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,135 10.040 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 322 10.025 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,811 10.035 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 10,123 10.005 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 6,404 10.015 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 9,415 10.020 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 9,040 10.010 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 9,284 10.000 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 9.974 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,000 9.980 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 9.992 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 257 9.994 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 9.988 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 5,500 9.964 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,500 9.948 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,922 9.944 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 9.956 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 627 9.958 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 9.954 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,495 9.952 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,726 9.936 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 3,331 9.932 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 1,483 9.930 UBS Limited 10/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 500 9.928 UBS Limited 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,000 9.350 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,000 9.356 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 25,000 9.360 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,000 9.364 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,500 9.368 Mirabaud Securities NOTICE: This document is a translation of a duly approved Spanish-language document, and is provided for informational purposes only. Printed in black and white and only if necessary 25 Internal Use 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 37,500 9.370 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,000 9.380 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,000 9.390 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 34,052 9.400 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 30,000 9.410 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 40,000 9.420 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 115,000 9.430 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,000 9.434 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 165,000 9.440 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 85,000 9.450 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 15,000 9.454 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,000 9.456 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 55,000 9.460 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 20,000 9.466 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 40,000 9.470 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,000 9.474 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 25,000 9.476 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,948 9.478 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,000 9.480 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,500 9.486 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,000 9.490 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,000 9.496 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,500 9.498 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,500 9.504 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,500 9.510 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,000 9.516 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,500 9.520 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,000 9.526 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 18,500 9.530 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,500 9.550 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,500 9.560 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,000 9.570 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,500 9.590 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 17,500 9.600 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,000 9.614 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 40,000 9.626 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 20,000 9.634 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,000 9.640 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 20,000 9.648 Mirabaud Securities 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 444 9.324 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 18 9.330 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,815 9.336 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,478 9.346 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,478 9.402 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. Printed in black and white and only if necessary 26 Internal Use 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,551 9.406 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,478 9.408 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,473 9.410 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,414 9.412 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,109 9.414 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,350 9.418 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,742 9.420 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,848 9.424 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,848 9.430 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,721 9.434 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,962 9.436 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,010 9.438 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 45,687 9.440 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,582 9.442 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,201 9.444 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,829 9.446 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,655 9.448 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,716 9.450 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,740 9.452 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,497 9.454 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,086 9.456 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,625 9.458 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,417 9.512 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,836 9.516 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,809 9.518 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,305 9.520 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 974 9.522 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 707 9.524 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,762 9.526 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,359 9.528 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 80,633 9.530 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,339 9.532 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 46,875 9.534 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,729 9.536 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,214 9.538 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,729 9.540 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 51,408 9.542 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,098 9.544 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 217,993 9.546 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 22,541 9.548 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,971 9.550 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,816 9.552 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,227 9.554 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 47,400 9.556 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. Printed in black and white and only if necessary 27 Internal Use 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,842 9.558 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 349,640 9.560 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,667 9.562 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 21,655 9.564 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,572 9.566 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,801 9.568 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,995 9.570 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 34,121 9.572 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,999 9.576 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,945 9.402 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,168 9.406 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,760 9.410 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,852 9.412 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 30,380 9.418 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 11,125 9.420 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 9,170 9.430 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,540 9.434 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 12,597 9.436 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,690 9.438 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,232 9.440 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 16,858 9.442 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,983 9.444 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 17,785 9.446 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 11,300 9.448 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,945 9.450 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 16,950 9.452 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,639 9.454 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 20,517 9.456 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 16,098 9.458 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,038 9.460 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 6,113 9.404 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 3,798 9.416 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,964 9.422 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 1,852 9.426 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 2,038 9.428 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 133 9.324 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 631 9.330 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 847 9.336 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 444 9.346 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 444 9.402 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 467 9.406 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,921 9.408 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,658 9.410 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,136 9.412 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. Printed in black and white and only if necessary 28 Internal Use 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 333 9.414 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,126 9.418 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,032 9.420 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 555 9.424 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,355 9.430 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,521 9.434 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,499 9.436 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,181 9.438 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 15,283 9.440 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 475 9.442 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,893 9.444 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,854 9.446 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,400 9.448 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,719 9.450 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 8,624 9.452 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,787 9.454 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,303 9.456 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,609 9.458 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 426 9.512 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,154 9.516 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,345 9.518 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,936 9.520 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,193 9.522 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,786 9.524 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,489 9.526 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,311 9.528 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 24,249 9.530 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,906 9.532 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 15,226 9.534 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,422 9.536 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 666 9.538 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,723 9.540 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 16,426 9.542 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,834 9.544 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 66,453 9.546 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,958 9.548 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,839 9.550 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 6,224 9.552 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,299 9.554 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 14,253 9.556 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,857 9.558 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 107,139 9.560 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 9,643 9.562 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 11,123 9.564 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. Printed in black and white and only if necessary 29 Internal Use 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,629 9.566 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 843 9.568 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 1,562 9.570 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 13,782 9.572 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 7,106 9.576 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 314 9.322 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 269 9.328 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,100 9.350 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 800 9.432 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 2,064 9.460 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 318 9.574 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 23 9.324 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1 9.330 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 148 9.336 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 78 9.346 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 233 9.402 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 414 9.406 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 78 9.408 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 323 9.410 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 328 9.412 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 58 9.414 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,265 9.418 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,031 9.420 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 97 9.424 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 827 9.430 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 684 9.434 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,792 9.436 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 639 9.438 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,478 9.440 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,425 9.442 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 855 9.444 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,874 9.446 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,145 9.448 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 456 9.450 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,123 9.452 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 977 9.454 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,953 9.456 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,368 9.458 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 75 9.512 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 202 9.516 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 95 9.518 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 665 9.520 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,140 9.522 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,456 9.524 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. Printed in black and white and only if necessary 30 Internal Use 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 93 9.526 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 230 9.528 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 4,251 9.530 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 334 9.532 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,241 9.534 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 249 9.536 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 117 9.538 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 302 9.540 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,942 9.542 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 321 9.544 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 11,496 9.546 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,188 9.548 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,222 9.550 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 3,541 9.552 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 117 9.554 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,499 9.556 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,895 9.558 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 18,438 9.560 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 7,377 9.562 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,786 9.564 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,299 9.566 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 148 9.568 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 861 9.570 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,580 9.572 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 474 9.576 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 67 9.322 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 662 9.460 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 487 9.404 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 302 9.416 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 236 9.422 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 148 9.426 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 162 9.428 Ahorro Corporación Financiera S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 164,918 9.522 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 21,066 9.510 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,006 9.508 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,470 9.514 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,581 9.520 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 238,361 9.512 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 228,821 9.516 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 667 9.492 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 27,338 9.494 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,816 9.506 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 442,746 9.486 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 4,645 9.510 JB Capital Markets S.V., S.A. Printed in black and white and only if necessary 31 Internal Use 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 45,354 9.518 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 50,000 9.508 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 70,337 9.514 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition BATE 50,000 9.520 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 4,645 9.510 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 101,025 9.518 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 100,000 9.508 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 123,135 9.514 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 90,002 9.520 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition CHIX 3,090 9.516 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 20,000 9.522 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 44,560 9.518 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 10,000 9.520 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 10,000 9.506 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 657 9.568 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 600 9.570 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 2,383 9.572 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 622 9.592 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 697 9.594 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 500 9.616 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 750 9.628 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 1,046 9.632 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 324 9.674 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 232 9.700 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition TRQX 10,000 9.500 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 2,500 9.522 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 175,227 9.524 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 11,926 9.526 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 28,697 9.528 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 12,027 9.530 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 6,983 9.532 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 55,915 9.534 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,706 9.536 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,706 9.538 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 78,795 9.540 JB Capital Markets S.V., S.A. 11/03/2020 IBE.MC Acquisition AQXE 4,058 9.542 JB Capital Markets S.V., S.A. 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 49,519 8.978 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,058 8.966 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 38,498 8.938 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 30,282 8.936 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,981 8.948 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 36,340 8.928 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,932 8.970 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 20,704 8.822 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,421 8.788 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,448 8.816 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,075 8.842 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 27,980 8.820 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 13,809 8.768 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,814 8.840 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,914 8.838 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,953 8.836 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,586 8.826 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,101 8.872 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,751 8.850 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,381 8.828 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 41,631 8.800 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 34,894 8.922 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,236 8.780 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,311 8.860 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 18,014 8.810 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,905 8.786 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,000 8.868 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,026 8.794 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,365 8.802 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,630 8.912 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 19,968 8.870 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,819 8.812 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 17,875 8.920 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 13,877 8.866 Morgan Stanley & Co. Printed in black and white and only if necessary 33 Internal Use 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 53,669 8.878 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,694 8.830 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,126 8.876 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,129 8.784 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,437 8.884 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 20,612 8.882 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 127,415 8.930 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,361 8.858 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,103 8.792 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 23,548 8.910 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,469 8.790 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,969 8.776 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 17,175 8.760 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,779 8.834 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,627 8.896 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 16,771 8.880 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 13,718 8.916 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,155 8.888 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,814 8.900 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 70,248 8.924 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,909 8.818 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 13,671 8.762 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 27,385 8.904 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,382 8.824 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 12,463 8.864 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,284 8.848 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,222 8.862 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,777 8.894 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 35,270 8.906 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 33,391 8.934 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 29,066 8.914 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 24,191 8.908 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,302 8.902 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,364 8.932 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,093 8.942 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,098 8.918 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,779 8.898 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 14,770 8.944 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,131 9.014 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,255 8.956 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 5,080 9.006 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,107 8.996 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,740 8.952 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,463 9.018 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 8,360 8.962 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,942 8.998 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,824 9.004 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 10,789 8.960 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,021 9.016 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 11,081 9.020 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,112 8.964 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,123 9.036 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,110 9.024 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,314 9.082 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 6,550 9.104 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,940 9.010 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,848 9.072 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,108 9.086 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,354 9.074 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,900 9.068 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,217 9.102 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 978 9.116 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,630 9.026 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,189 9.124 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,016 9.084 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,024 9.078 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,374 9.008 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 4,942 9.052 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,881 9.112 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 7,830 9.110 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,467 9.098 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 1,908 9.088 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,025 9.056 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 2,098 9.108 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 3,972 9.080 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 9,190 9.030 Morgan Stanley & Co. International plc 12/03/2020 IBE.MC Acquisition XMAD 270 9.114 Morgan Stanley & Co. 