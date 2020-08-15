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IHLAS YAYIN HOLDING AS

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Ihlas Yayin : Faaliyet Raporu (Konsolide)

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08/15/2020 | 09:08am EDT
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na

İhlas Yayın Holding A.Ş. ('Şirket') ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte 'Grup' olarak anılacaktır) 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 15 Ağustos 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ('SBDS') 2410 'Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

İstanbul, 15 Ağustos 2020

İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Salim AKGÜL, YMM

Sorumlu Denetçi

Disclaimer

Ihlas Yayin Holding AS published this content on 15 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 August 2020 13:07:02 UTC
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Sales 2019 237 M 32,1 M 32,1 M
Net income 2019 1,37 M 0,19 M 0,19 M
Net cash 2019 10,4 M 1,41 M 1,41 M
P/E ratio 2019 149x
Yield 2019 -
Capitalization 312 M 42,3 M 42,4 M
EV / Sales 2018 0,32x
EV / Sales 2019 0,82x
Nbr of Employees -
Free-Float 28,9%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Ukase Gümüser Deputy Chairman & General Manager
Ahmet Mücahid Ören Chairman
Orhan Tanisman Non-Executive Director
Abdullah Tugcu Director
Mehmet Nureddin Yagci Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
IHLAS YAYIN HOLDING AS42
NEWS CORPORATION8.42%9 046
SCHIBSTED ASA32.49%8 828
INFORMA PLC-51.91%8 112
CHINA LITERATURE LIMITED48.31%6 317
PEARSON PLC-4.21%5 994
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