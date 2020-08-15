Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Ihlas Yayin Holding AS    IHYAY   TREIHYA00015

IHLAS YAYIN HOLDING AS

(IHYAY)
  Report
SummaryNewsCompanyFinancials 
News SummaryMost relevantAll newsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Ihlas Yayin : Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
08/15/2020 | 09:08am EDT

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal tablo ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Saygılarımızla,Prof. Dr. Resul İzmirli Necmi Özer

Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi

Ukaşe Gümüşer Abdullah Tuğcu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür ve Murahhas Aza

Disclaimer

Ihlas Yayin Holding AS published this content on 15 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 August 2020 13:07:02 UTC
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Toute l'actualité sur IHLAS YAYIN HOLDING AS
09:08aIHLAS YAYIN : Faaliyet Raporu (Konsolide)
PU
09:08aIHLAS YAYIN : Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
PU
08/14IHLAS YAYIN : Sermaye Artırımı - Azaltımı İşl..
PU
More news
Financials
Sales 2019 237 M 32,1 M 32,1 M
Net income 2019 1,37 M 0,19 M 0,19 M
Net cash 2019 10,4 M 1,41 M 1,41 M
P/E ratio 2019 149x
Yield 2019 -
Capitalization 312 M 42,3 M 42,4 M
EV / Sales 2018 0,32x
EV / Sales 2019 0,82x
Nbr of Employees -
Free-Float 28,9%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Ukase Gümüser Deputy Chairman & General Manager
Ahmet Mücahid Ören Chairman
Orhan Tanisman Non-Executive Director
Abdullah Tugcu Director
Mehmet Nureddin Yagci Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
IHLAS YAYIN HOLDING AS42
NEWS CORPORATION8.42%9 046
SCHIBSTED ASA32.49%8 828
INFORMA PLC-51.91%8 112
CHINA LITERATURE LIMITED48.31%6 317
PEARSON PLC-4.21%5 994
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. All rights reserved. Market data are provided by Factset, Morningstar,S&P Capital IQ and vwd Group