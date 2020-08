Ihlas Yayin : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 0 08/15/2020 | 09:08am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle hazırlanan Konsolide Finansal tablo ve faaliyet raporunun; a) Tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Saygılarımızla, Prof. Dr. Resul İzmirli Necmi Özer Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Ukaşe Gümüşer Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür ve Murahhas Aza Attachments Original document

