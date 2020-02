International Petroleum : IPC Announces Results of Share Repurchase Program 0 02/17/2020 | 05:47am EST Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Press Release February 17, 2020 International Petroleum Corporation Announces Results of Share Repurchase Program International Petroleum Corporation (IPC or the Corporation) (TSX, Nasdaq Stockholm: IPCO) is pleased to announce that IPC repurchased a total of 384,836 IPC common shares (ISIN: CA46016U1084) during the week of February 10 to 14, 2020 under the previously announced share repurchase program. The share repurchase program, announced by IPC on November 7, 2019, is being implemented in accordance with the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 (Safe Harbour Regulation) and the applicable rules and policies of the Toronto Stock Exchange (TSX) and Nasdaq Stockholm and applicable Canadian and Swedish securities laws. During the week of February 10 to 14, 2020, IPC repurchased a total of 357,000 IPC common shares on Nasdaq Stockholm. All of these share repurchases were carried out by Pareto Securities AB on behalf of IPC. For more information regarding transactions under the share repurchase program in Sweden, including aggregated volume, weighted average price per share and total transaction value for each trading day during the week of February 10 to 14, 2020, see the following link to Nasdaq Stockholm's website: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own- shares During the same period, IPC purchased a total of 27,836 IPC common shares on the TSX and/or alternative Canadian trading systems. All of these share repurchases were carried out by Stifel Nicolaus Canada Inc. on behalf of IPC. As previously announced, all common shares repurchased by IPC under the share repurchase program will be cancelled. Following cancellation of the above repurchased shares, the total number of issued and outstanding IPC common shares will be 155,727,629 and IPC will not hold any common shares in treasury. The total number of issued and outstanding shares is 157,250,869 and IPC currently holds 1,523,240 common shares in treasury. A full breakdown of the transactions conducted during the week of February 10 to 14, 2020 according to article 5.3 of MAR and article 2.3 of the Safe Harbour Regulation on Nasdaq Stockholm is attached to this press release. Since November 11, 2019 up to and including February 14, 2020, a total of 7,992,436 IPC common shares have been repurchased under the share repurchase program through the facilities of the TSX, Nasdaq Stockholm and/or alternative Canadian trading systems. A maximum of 11,517,057 IPC common shares may be repurchased over the period of twelve months commencing November 11, 2019 and ending November 10, 2020, or until such earlier date as the share repurchase program is completed or terminated by IPC. International Petroleum Corp. (IPC) is an international oil and gas exploration and production company with a high quality portfolio of assets located in Canada, Malaysia and France, providing a solid foundation for organic and inorganic growth. IPC is a member of the Lundin Group of Companies. IPC is incorporated in Canada and IPC's shares are listed on the Toronto Stock Exchange (TSX) and the Nasdaq Stockholm exchange under the symbol "IPCO". For further information, please contact: Rebecca Gordon Robert Eriksson VP Corporate Planning and Investor Relations Media Manager rebecca.gordon@international-petroleum.com Or reriksson@rive6.ch Tel: +41 22 595 10 50 Tel: +46 701 11 26 15 The information was submitted for publication, through the contact persons set out above, at 11:30 CET on February 17, 2020. International Petroleum Corp. Suite 2000, 885 West Georgia Street Tel. +1 604 689 7842 www.international-petroleum.com Vancouver, V6C 3E8, Canada E-mail:info@international-petroleum.com Forward-Looking Statements This press release contains statements and information which constitute "forward-looking statements" or "forward-looking information" (within the meaning of applicable securities legislation). Such statements and information (together, "forward-looking statements") relate to future events, including the Corporation's future performance, business prospects or opportunities. Actual results may differ materially from those expressed or implied by forward-looking statements. The forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified by this cautionary statement. Forward-looking statements speak only as of the date of this press release, unless otherwise indicated. IPC does not intend, and does not assume any obligation, to update these forward-looking statements, except as required by applicable laws. All statements other than statements of historical fact may be forward-looking statements. Any statements that express or involve discussions with respect to predictions, expectations, beliefs, plans, projections, forecasts, guidance, budgets, objectives, assumptions or future events or performance (often, but not always, using words or phrases such as "seek", "anticipate", "plan", "continue", "estimate", "expect", "may", "will", "project", "forecast", "predict", "potential", "targeting", "intend", "could", "might", "should", "believe", "budget" and similar expressions) are not statements of historical fact and may be "forward-looking statements". Forward-looking statements include, but are not limited to, statements with respect to: the share repurchase program, including the number of common shares to be acquired; the ability to IPC to acquire common shares under the proposed share repurchase program, including the timing of any such purchases; and the return of value to IPC's shareholders as a result of any share repurchases. The forward-looking statements are based on certain key expectations and assumptions made by IPC, including expectations and assumptions concerning: prevailing commodity prices and currency exchange rates; applicable royalty rates and tax laws; interest rates; future well production rates and reserve and contingent resource volumes; operating costs; the timing of receipt of regulatory approvals; the performance of existing wells; the success obtained in drilling new wells; anticipated timing and results of capital expenditures; the sufficiency of budgeted capital expenditures in carrying out planned activities; the timing, location and extent of future drilling operations; the successful completion of acquisitions and dispositions; the benefits of acquisitions; the state of the economy and the exploration and production business in the jurisdictions in which IPC operates and globally; the availability and cost of financing, labour and services; and the ability to market crude oil, natural gas and natural gas liquids successfully. Although IPC believes that the expectations and assumptions on which such forward-looking statements are based are reasonable, undue reliance should not be placed on the forward-looking statements because IPC can give no assurances that they will prove to be correct. Since forward-looking statements address future events and conditions, by their very nature they involve inherent risks and uncertainties. Actual results could differ materially from those currently anticipated due to a number of factors and risks. These include, but are not limited to: the risks associated with the oil and gas industry in general such as operational risks in development, exploration and production; delays or changes in plans with respect to exploration or development projects or capital expenditures; the uncertainty of estimates and projections relating to reserves, resources, production, revenues, costs and expenses; health, safety and environmental risks; commodity price and exchange rate fluctuations; interest rate fluctuations; marketing and transportation; loss of markets; environmental risks; competition; incorrect assessment of the value of acquisitions; failure to complete or realize the anticipated benefits of acquisitions or dispositions; the ability to access sufficient capital from internal and external sources; failure to obtain required regulatory and other approvals; and changes in legislation, including but not limited to tax laws, royalties and environmental regulations. Readers are cautioned that the foregoing list of factors is not exhaustive. Additional information on these and other factors that could affect IPC, or its operations or financial results, are included in the most recently filed management's discussion and analysis (MD&A) (See "Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information" therein), the Corporation's Annual Information Form (AIF) for the year ended December 31, 2018 (See "Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information", "Reserves and Resources Advisory" and " Risk Factors" therein) and other reports on file with applicable securities regulatory authorities, which may be accessed through the SEDAR website (www.sedar.com) or IPC's website (www.international-petroleum.com). Currency All dollar amounts in this press release are expressed in United States dollars, except where otherwise noted. References herein to USD mean United States dollars. References herein to CAD mean Canadian dollars. Volume Price (SEK) Value (SEK) 154 38.46 5,923 XCLR 20200214 16:23:39.211426 +0000 300 38.46 11,538 XCLR 20200214 16:23:39.211426 +0000 166 38.46 6,384 XCLR 20200214 16:23:39.211426 +0000 247 38.30 9,460 XCLR 20200214 16:21:43.825634 +0000 778 38.30 29,797 XCLR 20200214 16:21:43.825522 +0000 493 38.30 18,882 XCLR 20200214 16:21:43.246516 +0000 1,000 38.30 38,300 XCLR 20200214 16:21:43.246516 +0000 592 38.28 22,662 XCLR 20200214 16:21:19.007221 +0000 318 38.28 12,173 XCLR 20200214 16:21:19.007221 +0000 862 38.20 32,928 XCLR 20200214 16:20:22.399428 +0000 936 38.30 35,849 XCLR 20200214 16:18:45.294075 +0000 1,025 38.30 39,258 XCLR 20200214 16:18:45.271819 +0000 987 38.30 37,802 XCLR 20200214 16:18:37.682037 +0000 14 38.30 536 XCLR 20200214 16:18:37.682037 +0000 1,212 38.30 46,420 XCLR 20200214 16:18:37.682037 +0000 15 38.26 574 XCLR 20200214 16:18:17.772412 +0000 1,812 38.12 69,073 XCLR 20200214 16:12:09.103469 +0000 127 38.12 4,841 XCLR 20200214 16:12:09.103469 +0000 370 38.12 14,104 XCLR 20200214 16:11:56.145736 +0000 258 38.12 9,835 XCLR 20200214 16:11:54.860234 +0000 742 38.12 28,285 XCLR 20200214 16:11:54.624725 +0000 13 38.12 496 XCLR 20200214 16:11:54.624725 +0000 13 38.12 496 XCLR 20200214 16:11:54.602891 +0000 755 38.12 28,781 XCLR 20200214 16:11:54.602761 +0000 2,069 38.32 79,284 XCLR 20200214 16:06:25.422867 +0000 1,700 38.32 65,144 XCLR 20200214 16:06:25.422867 +0000 231 38.32 8,852 XCLR 20200214 16:06:25.422867 +0000 772 38.32 29,583 XCLR 20200214 16:03:05.461253 +0000 705 38.26 26,973 XCLR 20200214 16:01:48.254746 +0000 705 38.26 26,973 XCLR 20200214 16:01:48.254713 +0000 505 38.10 19,241 XCLR 20200214 15:56:09.902674 +0000 505 38.10 19,241 XCLR 20200214 15:54:36.705471 +0000 19 38.10 724 XCLR 20200214 15:54:36.705471 +0000 604 38.28 23,121 XCLR 20200214 15:51:22.918796 +0000 2 38.28 77 XCLR 20200214 15:51:22.918627 +0000 4,394 38.28 168,202 XCLR 20200214 15:51:22.918627 +0000 505 38.10 19,241 XCLR 20200214 15:47:29.677549 +0000 1,095 38.10 41,720 XCLR 20200214 15:47:29.677549 +0000 1,025 37.98 38,930 XCLR 20200214 15:26:48.059233 +0000 372 37.98 14,129 XCLR 20200214 15:26:48.059233 +0000 504 37.98 19,142 XCLR 20200214 15:20:45.250931 +0000 278 37.98 10,558 XCLR 20200214 15:20:15.258910 +0000 243 37.98 9,229 XCLR 20200214 15:20:12.217383 +0000 710 37.98 26,966 XCLR 20200214 15:20:03.112180 +0000 223 37.98 8,470 XCLR 20200214 15:20:03.112180 +0000 20 37.98 760 XCLR 20200214 15:17:47.237987 +0000 282 37.98 10,710 XCLR 20200214 15:15:43.161088 +0000 13 37.98 494 XCLR 20200214 15:15:37.699908 +0000 307 37.98 11,660 XCLR 20200214 15:15:32.861902 +0000 565 37.98 21,459 XCLR 20200214 15:15:21.202704 +0000 153 37.98 5,811 XCLR 20200214 15:11:20.568624 +0000 106 38.12 4,041 XCLR 20200214 15:09:51.673411 +0000 1,700 38.12 64,804 XCLR 20200214 15:09:51.673354 +0000 461 38.12 17,573 XCLR 20200214 15:09:51.673346 +0000 124 38.12 4,727 XCLR 20200214 15:09:51.673310 +0000 585 38.12 22,300 XCLR 20200214 15:09:51.651992 +0000 627 38.12 23,901 XCLR 20200214 15:09:51.651771 +0000 246 38.12 9,378 XCLR 20200214 15:09:51.651771 +0000 27 38.12 1,029 XCLR 20200214 15:09:51.651771 +0000 539 38.02 20,493 XCLR 20200214 15:05:20.124139 +0000 585 38.02 22,242 XCLR 20200214 15:05:18.398018 +0000 157 38.14 5,988 XCLR 20200214 14:36:39.840035 +0000 305 38.14 11,633 XCLR 20200214 14:36:39.835894 +0000 305 38.14 11,633 XCLR 20200214 14:36:39.835755 +0000 305 38.14 11,633 XCLR 20200214 14:36:39.813915 +0000 305 38.14 11,633 XCLR 20200214 14:36:39.813879 +0000 1,623 38.14 61,901 XCLR 20200214 14:36:39.813695 +0000 305 38.00 11,590 XCLR 20200214 14:30:48.004222 +0000 617 38.10 23,508 XCLR 20200214 13:46:18.152251 +0000 288 38.10 10,973 XCLR 20200214 13:46:18.152217 +0000 500 38.10 19,050 XCLR 20200214 13:46:18.152217 +0000 283 38.10 10,782 XCLR 20200214 13:46:18.152099 +0000 166 38.24 6,348 XCLR 20200214 13:36:52.772480 +0000 123 38.24 4,704 XCLR 20200214 13:36:52.750133 +0000 600 38.24 22,944 XCLR 20200214 13:36:52.750041 +0000 1,323 38.24 50,592 XCLR 20200214 13:36:52.750038 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200214 13:36:52.749997 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200214 13:21:49.611748 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200214 13:18:12.593621 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200214 13:18:12.571802 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200214 13:18:12.571768 +0000 277 38.24 10,592 XCLR 20200214 13:18:12.571534 +0000 11 38.24 421 XCLR 20200214 13:18:12.571534 +0000 1,659 38.24 63,440 XCLR 20200214 13:17:52.025729 +0000 433 38.24 16,558 XCLR 20200214 13:17:52.025686 +0000 1,700 38.24 65,008 XCLR 20200214 13:17:52.025686 +0000 1,208 38.24 46,194 XCLR 20200214 13:17:52.025686 +0000 71 38.10 2,705 XCLR 20200214 12:53:35.022085 +0000 146 38.10 5,563 XCLR 20200214 12:38:29.404718 +0000 41 38.10 1,562 XCLR 20200214 12:31:11.914671 +0000 12 38.10 457 XCLR 20200214 12:30:37.514086 +0000 109 38.10 4,153 XCLR 20200214 12:25:49.125776 +0000 338 38.10 12,878 XCLR 20200214 12:25:48.585499 +0000 106 38.10 4,039 XCLR 20200214 12:25:45.539201 +0000 394 38.10 15,011 XCLR 20200214 12:25:45.539131 +0000 500 38.10 19,050 XCLR 20200214 12:25:43.299192 +0000 64 38.10 2,438 XCLR 20200214 12:25:43.299093 +0000 436 38.10 16,612 XCLR 20200214 12:25:43.299057 +0000 470 38.10 17,907 XCLR 20200214 12:25:41.172605 +0000 500 38.10 19,050 XCLR 20200214 12:25:41.172605 +0000 500 38.10 19,050 XCLR 20200214 12:25:40.815311 +0000 400 38.10 15,240 XCLR 20200214 12:25:40.815278 +0000 100 38.10 3,810 XCLR 20200214 12:25:40.815244 +0000 55 38.10 2,096 XCLR 20200214 12:25:40.793170 +0000 212 38.10 8,077 XCLR 20200214 12:25:40.793170 +0000 288 38.10 10,973 XCLR 20200214 12:25:11.810183 +0000 406 38.10 15,469 XCLR 20200214 12:25:06.854888 +0000 22 38.10 838 XCLR 20200214 12:25:06.854888 +0000 478 38.10 18,212 XCLR 20200214 12:24:49.706401 +0000 191 38.10 7,277 XCLR 20200214 12:24:44.602184 +0000 1,315 38.10 50,102 XCLR 20200214 12:24:44.602184 +0000 309 38.10 11,773 XCLR 20200214 12:24:37.988307 +0000 240 38.10 9,144 XCLR 20200214 12:24:15.642462 +0000 260 38.10 9,906 XCLR 20200214 12:22:53.378981 +0000 500 38.10 19,050 XCLR 20200214 12:22:37.666170 +0000 224 38.10 8,534 XCLR 20200214 12:22:37.641521 +0000 76 38.10 2,896 XCLR 20200214 12:22:02.536944 +0000 160 38.10 6,096 XCLR 20200214 12:21:52.177634 +0000 40 38.10 1,524 XCLR 20200214 12:17:18.468849 +0000 500 38.16 19,080 XCLR 20200214 12:02:24.920706 +0000 500 38.16 19,080 XCLR 20200214 12:02:24.920674 +0000 244 38.16 9,311 XCLR 20200214 12:02:24.916391 +0000 274 38.16 10,456 XCLR 20200214 12:02:24.916391 +0000 261 38.16 9,960 XCLR 20200214 12:02:24.916391 +0000 993 38.16 37,893 XCLR 20200214 12:02:24.916391 +0000 244 38.16 9,311 XCLR 20200214 12:02:24.916391 +0000 244 38.16 9,311 XCLR 20200214 12:02:24.916391 +0000 84 38.16 3,205 XCLR 20200214 12:02:24.916391 +0000 5 38.16 191 XCLR 20200214 12:02:24.916391 +0000 263 38.04 10,005 XCLR 20200214 11:14:52.683530 +0000 355 38.04 13,504 XCLR 20200214 11:14:52.682908 +0000 355 38.04 13,504 XCLR 20200214 11:14:52.660446 +0000 355 38.04 13,504 XCLR 20200214 11:09:14.350576 +0000 176 38.04 6,695 XCLR 20200214 11:09:14.350576 +0000 355 38.04 13,504 XCLR 20200214 11:08:41.756883 +0000 355 38.04 13,504 XCLR 20200214 11:08:41.734646 +0000 355 38.04 13,504 XCLR 20200214 11:08:41.734526 +0000 298 38.04 11,336 XCLR 20200214 11:05:41.159971 +0000 76 38.04 2,891 XCLR 20200214 11:05:41.159971 +0000 57 38.04 2,168 XCLR 20200214 11:03:34.103170 +0000 658 37.80 24,872 XCLR 20200214 10:06:48.800493 +0000 500 37.80 18,900 XCLR 20200214 10:06:48.800493 +0000 1,700 37.80 64,260 XCLR 20200214 10:06:48.780862 +0000 237 37.80 8,959 XCLR 20200214 10:06:48.780822 +0000 263 37.80 9,941 XCLR 20200214 10:06:48.780788 +0000 493 37.80 18,635 XCLR 20200214 10:06:48.778354 +0000 7 37.80 265 XCLR 20200214 09:54:00.021823 +0000 642 37.80 24,268 XCLR 20200214 09:54:00.021765 +0000 500 37.80 18,900 XCLR 20200214 09:54:00.021724 +0000 343 37.80 12,965 XCLR 20200214 09:37:06.601808 +0000 486 37.80 18,371 XCLR 20200214 09:37:06.579757 +0000 14 37.80 529 XCLR 20200214 09:37:06.579724 +0000 500 37.80 18,900 XCLR 20200214 09:37:06.498542 +0000 55 37.80 2,079 XCLR 20200214 09:37:06.498414 +0000 574 37.80 21,697 XCLR 20200214 09:37:06.498414 +0000 2,528 37.80 95,558 XCLR 20200214 09:37:06.498414 +0000 500 37.72 18,860 XCLR 20200214 09:36:47.844399 +0000 500 38.14 19,070 XCLR 20200213 16:22:32.991720 +0000 595 38.14 22,693 XCLR 20200213 16:22:32.991720 +0000 500 38.14 19,070 XCLR 20200213 16:22:32.781748 +0000 2,080 38.14 79,331 XCLR 20200213 16:22:32.781748 +0000 500 38.14 19,070 XCLR 20200213 16:22:32.764224 +0000 500 38.14 19,070 XCLR 20200213 16:22:32.619030 +0000 997 38.14 38,026 XCLR 20200213 16:22:32.619030 +0000 500 38.14 19,070 XCLR 20200213 16:22:32.568679 +0000 2,080 38.14 79,331 XCLR 20200213 16:22:32.568679 +0000 1,248 38.14 47,599 XCLR 20200213 16:22:32.263148 +0000 500 38.14 19,070 XCLR 20200213 16:22:32.263148 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200213 16:21:16.937115 +0000 1,361 38.24 52,045 XCLR 20200213 16:21:16.937115 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200213 16:21:16.767885 +0000 2,080 38.24 79,539 XCLR 20200213 16:21:16.767885 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200213 16:21:16.519036 +0000 1,750 38.24 66,920 XCLR 20200213 16:21:16.519036 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200213 16:21:16.283118 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200213 16:21:16.217442 +0000 1,370 38.24 52,389 XCLR 20200213 16:21:16.217442 +0000 500 38.24 19,120 XCLR 20200213 16:21:16.141961 +0000 159 38.24 6,080 XCLR 20200213 16:21:16.141757 +0000 187 38.24 7,151 XCLR 20200213 16:21:16.141757 +0000 93 38.10 3,543 XCLR 20200213 16:18:18.327375 +0000 108 38.22 4,128 XCLR 20200213 16:15:14.034944 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:15:14.034944 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:15:13.917905 +0000 2,080 38.22 79,498 XCLR 20200213 16:15:13.917905 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:15:13.907798 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:15:13.774850 +0000 1,613 38.22 61,649 XCLR 20200213 16:15:13.774850 +0000 2,080 38.22 79,498 XCLR 20200213 16:15:13.708520 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:15:13.708520 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:15:13.504309 +0000 1,358 38.22 51,903 XCLR 20200213 16:15:13.504309 +0000 587 38.22 22,435 XCLR 20200213 16:15:13.481789 +0000 338 38.22 12,918 XCLR 20200213 16:15:13.481785 +0000 162 38.22 6,192 XCLR 20200213 16:15:13.481749 +0000 113 38.22 4,319 XCLR 20200213 16:15:00.380196 +0000 387 38.22 14,791 XCLR 20200213 16:15:00.380162 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:15:00.332475 +0000 371 38.22 14,180 XCLR 20200213 16:14:57.202725 +0000 129 38.22 4,930 XCLR 20200213 16:14:57.202687 +0000 230 38.22 8,791 XCLR 20200213 16:14:57.140299 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:14:57.140299 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:14:46.287007 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:14:40.897061 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:14:38.938044 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:14:38.889085 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:14:23.624111 +0000 65 38.22 2,484 XCLR 20200213 16:14:19.901200 +0000 435 38.22 16,626 XCLR 20200213 16:14:19.901165 +0000 444 38.22 16,970 XCLR 20200213 16:14:19.880353 +0000 56 38.22 2,140 XCLR 20200213 16:14:19.880320 +0000 5,035 38.22 192,438 XCLR 20200213 16:14:19.873822 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:14:19.873822 +0000 1,455 38.22 55,610 XCLR 20200213 16:13:57.465004 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:13:57.465004 +0000 1,700 38.22 64,974 XCLR 20200213 16:13:54.202456 +0000 300 38.22 11,466 XCLR 20200213 16:13:54.202434 +0000 200 38.22 7,644 XCLR 20200213 16:13:54.202398 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:13:51.717097 +0000 574 38.22 21,938 XCLR 20200213 16:13:51.717097 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:13:51.220968 +0000 377 38.22 14,409 XCLR 20200213 16:13:51.220968 +0000 500 38.22 19,110 XCLR 20200213 16:13:51.012372 +0000 23 38.22 879 XCLR 20200213 16:13:51.012269 +0000 477 38.22 18,231 XCLR 20200213 16:13:51.012269 +0000 23 38.22 879 XCLR 20200213 16:13:51.012238 +0000 702 38.22 26,830 XCLR 20200213 16:13:51.012046 +0000 113 38.22 4,319 XCLR 20200213 16:13:51.012046 +0000 444 38.22 16,970 XCLR 20200213 16:13:51.012046 +0000 1,162 38.22 44,412 XCLR 20200213 16:13:51.012046 +0000 311 38.22 11,886 XCLR 20200213 16:13:51.012046 +0000 400 38.08 15,232 XCLR 20200213 16:10:57.375965 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 16:10:57.168507 +0000 400 38.08 15,232 XCLR 20200213 16:10:57.168507 +0000 929 38.08 35,376 XCLR 20200213 16:10:56.916637 +0000 400 38.08 15,232 XCLR 20200213 16:10:56.916637 +0000 219 38.06 8,335 XCLR 20200213 16:05:03.255782 +0000 111 38.06 4,225 XCLR 20200213 16:03:26.311422 +0000 1,700 38.06 64,702 XCLR 20200213 16:03:26.311375 +0000 111 38.06 4,225 XCLR 20200213 16:03:26.311338 +0000 289 38.06 10,999 XCLR 20200213 16:03:26.311305 +0000 400 38.06 15,224 XCLR 20200213 16:03:18.704220 +0000 400 38.06 15,224 XCLR 20200213 16:03:16.323279 +0000 632 38.06 24,054 XCLR 20200213 16:03:16.323074 +0000 1,007 38.06 38,326 XCLR 20200213 16:03:16.323074 +0000 352 38.12 13,418 XCLR 20200213 16:02:30.806668 +0000 500 38.12 19,060 XCLR 20200213 16:02:30.806668 +0000 1,135 38.12 43,266 XCLR 20200213 16:02:30.407447 +0000 34 38.12 1,296 XCLR 20200213 16:02:30.407447 +0000 466 38.12 17,764 XCLR 20200213 16:02:29.975789 +0000 500 38.12 19,060 XCLR 20200213 16:02:29.954383 +0000 1,145 38.12 43,647 XCLR 20200213 16:02:29.954383 +0000 198 38.12 7,548 XCLR 20200213 16:02:29.658984 +0000 45 38.12 1,715 XCLR 20200213 16:02:29.658948 +0000 257 38.12 9,797 XCLR 20200213 16:02:29.643254 +0000 2,080 38.12 79,290 XCLR 20200213 16:02:29.567732 +0000 500 38.12 19,060 XCLR 20200213 16:02:29.567732 +0000 500 38.12 19,060 XCLR 20200213 16:02:29.493242 +0000 456 38.12 17,383 XCLR 20200213 16:02:29.493242 +0000 500 38.12 19,060 XCLR 20200213 16:02:29.450418 +0000 500 38.12 19,060 XCLR 20200213 16:02:29.442395 +0000 500 38.12 19,060 XCLR 20200213 16:02:29.420271 +0000 550 38.12 20,966 XCLR 20200213 16:02:29.420123 +0000 293 38.12 11,169 XCLR 20200213 16:02:29.420091 +0000 21 38.12 801 XCLR 20200213 16:02:29.420008 +0000 103 38.12 3,926 XCLR 20200213 16:02:29.420008 +0000 631 38.12 24,054 XCLR 20200213 16:02:29.420008 +0000 540 38.12 20,585 XCLR 20200213 16:02:29.420008 +0000 956 38.12 36,443 XCLR 20200213 16:02:29.420008 +0000 790 38.12 30,115 XCLR 20200213 16:02:29.420008 +0000 89 38.04 3,386 XCLR 20200213 15:58:18.230914 +0000 211 38.04 8,026 XCLR 20200213 15:58:18.230880 +0000 200 38.04 7,608 XCLR 20200213 15:56:36.346362 +0000 178 38.04 6,771 XCLR 20200213 15:56:36.324319 +0000 22 38.04 837 XCLR 20200213 15:54:43.317491 +0000 300 38.04 11,412 XCLR 20200213 15:54:30.320824 +0000 500 38.04 19,020 XCLR 20200213 15:54:28.500020 +0000 500 38.04 19,020 XCLR 20200213 15:53:16.007052 +0000 857 38.04 32,600 XCLR 20200213 15:53:16.004688 +0000 500 38.04 19,020 XCLR 20200213 15:53:16.004688 +0000 500 38.04 19,020 XCLR 20200213 15:53:15.912829 +0000 128 38.04 4,869 XCLR 20200213 15:52:26.191727 +0000 145 38.04 5,516 XCLR 20200213 15:52:26.191727 +0000 183 38.04 6,961 XCLR 20200213 15:52:26.191727 +0000 774 38.04 29,443 XCLR 20200213 15:52:26.191727 +0000 632 38.04 24,041 XCLR 20200213 15:52:26.191727 +0000 24 38.04 913 XCLR 20200213 15:52:26.191727 +0000 1,176 38.00 44,688 XCLR 20200213 15:49:09.146375 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:49:09.146375 +0000 495 38.00 18,810 XCLR 20200213 15:49:09.079225 +0000 5 38.00 190 XCLR 20200213 15:48:39.793590 +0000 333 38.00 12,654 XCLR 20200213 15:48:04.337868 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:48:04.337827 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:46:36.115254 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:45:05.160343 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:45:05.101979 +0000 101 38.00 3,838 XCLR 20200213 15:44:54.729963 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:44:54.729963 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:44:54.698959 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:44:54.465669 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:44:54.465584 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:44:54.465540 +0000 1,720 38.00 65,360 XCLR 20200213 15:44:54.465395 +0000 318 37.98 12,078 XCLR 20200213 15:44:54.465395 +0000 444 37.98 16,863 XCLR 20200213 15:44:54.465395 +0000 113 37.98 4,292 XCLR 20200213 15:44:54.465395 +0000 500 37.90 18,950 XCLR 20200213 15:41:07.018036 +0000 500 37.90 18,950 XCLR 20200213 15:41:07.017909 +0000 470 38.08 17,898 XCLR 20200213 15:22:38.452486 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:38.452486 +0000 2,484 38.08 94,591 XCLR 20200213 15:22:38.196647 +0000 96 38.08 3,656 XCLR 20200213 15:22:38.196647 +0000 454 38.08 17,288 XCLR 20200213 15:22:38.016391 +0000 2,030 38.08 77,302 XCLR 20200213 15:22:38.016259 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:38.016259 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:37.717868 +0000 2,030 38.08 77,302 XCLR 20200213 15:22:37.717723 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:37.717723 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:37.370077 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:37.369943 +0000 2,030 38.08 77,302 XCLR 20200213 15:22:37.369943 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:36.839943 +0000 2,030 38.08 77,302 XCLR 20200213 15:22:36.839817 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:36.839817 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:36.624062 +0000 141 38.08 5,369 XCLR 20200213 15:22:36.624062 +0000 2,030 38.08 77,302 XCLR 20200213 15:22:36.623950 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:22:36.623950 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:21:44.168802 +0000 250 38.08 9,520 XCLR 20200213 15:21:33.973565 +0000 250 38.08 9,520 XCLR 20200213 15:21:33.973562 +0000 300 38.08 11,424 XCLR 20200213 15:21:33.973529 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:21:05.161978 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:20:48.432746 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:20:41.607972 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:20:41.607836 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:20:41.586140 +0000 550 38.08 20,944 XCLR 20200213 15:20:40.623092 +0000 220 38.08 8,378 XCLR 20200213 15:20:39.091049 +0000 330 38.08 12,566 XCLR 20200213 15:20:39.027463 +0000 393 38.08 14,965 XCLR 20200213 15:20:38.795707 +0000 112 38.08 4,265 XCLR 20200213 15:20:38.795707 +0000 187 38.00 7,106 XCLR 20200213 15:03:29.772060 +0000 4,500 38.00 171,000 XCLR 20200213 15:03:29.771901 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:03:29.771901 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:03:12.216304 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:02:20.720705 +0000 400 38.00 15,200 XCLR 20200213 15:02:20.720552 +0000 100 38.00 3,800 XCLR 20200213 15:02:02.660244 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:02:00.086737 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:01:26.898875 +0000 103 38.00 3,914 XCLR 20200213 15:01:26.898736 +0000 397 38.00 15,086 XCLR 20200213 15:01:06.556776 +0000 91 38.00 3,458 XCLR 20200213 15:01:06.554135 +0000 100 38.00 3,800 XCLR 20200213 15:01:06.554135 +0000 400 38.00 15,200 XCLR 20200213 15:01:01.131180 +0000 15 38.00 570 XCLR 20200213 15:00:19.205655 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 15:00:19.205576 +0000 151 38.00 5,738 XCLR 20200213 15:00:03.310718 +0000 349 38.00 13,262 XCLR 20200213 15:00:03.310629 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:59:28.450973 +0000 1,700 38.00 64,600 XCLR 20200213 14:59:27.423494 +0000 493 38.00 18,734 XCLR 20200213 14:59:27.423470 +0000 7 38.00 266 XCLR 20200213 14:59:27.423470 +0000 7 38.00 266 XCLR 20200213 14:59:27.423467 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:59:27.420541 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:59:12.695343 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:58:57.812203 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:58:23.825391 +0000 469 38.00 17,822 XCLR 20200213 14:58:23.825296 +0000 31 38.00 1,178 XCLR 20200213 14:58:23.825261 +0000 187 38.00 7,106 XCLR 20200213 14:41:17.441917 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:41:17.422245 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:41:17.419917 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:41:17.419815 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:41:17.394226 +0000 100 38.00 3,800 XCLR 20200213 14:41:17.394120 +0000 100 38.00 3,800 XCLR 20200213 14:41:17.394118 +0000 400 38.00 15,200 XCLR 20200213 14:41:17.394085 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:41:17.368580 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:41:12.390320 +0000 1,700 38.00 64,600 XCLR 20200213 14:41:12.330677 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:41:12.330638 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:41:12.286369 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:41:12.264360 +0000 13 38.00 494 XCLR 20200213 14:41:12.264305 +0000 125 38.00 4,750 XCLR 20200213 14:41:12.264245 +0000 375 38.00 14,250 XCLR 20200213 14:39:51.995330 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:38:27.879011 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:38:27.878884 +0000 280 38.00 10,640 XCLR 20200213 14:35:10.680357 +0000 220 38.00 8,360 XCLR 20200213 14:35:10.680322 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:34:52.363593 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:34:52.363482 +0000 1,395 38.00 53,010 XCLR 20200213 14:34:27.208872 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:34:27.208831 +0000 405 38.00 15,390 XCLR 20200213 14:34:27.187017 +0000 95 38.00 3,610 XCLR 20200213 14:34:27.187017 +0000 405 38.00 15,390 XCLR 20200213 14:34:27.186989 +0000 1,700 38.00 64,600 XCLR 20200213 14:34:27.186963 +0000 500 38.00 19,000 XCLR 20200213 14:34:27.186915 +0000 426 38.08 16,222 XCLR 20200213 14:32:48.755179 +0000 500 38.08 19,040 XCLR 20200213 14:32:38.344628 +0000 113 38.08 4,303 XCLR 20200213 14:32:38.344628 +0000 500 38.08 19,040 XCLR 20200213 14:32:38.232660 +0000 10 38.08 381 XCLR 20200213 14:32:38.230385 +0000 10 38.08 381 XCLR 20200213 14:32:38.230383 +0000 490 38.08 18,659 XCLR 20200213 14:32:38.230345 +0000 500 38.08 19,040 XCLR 20200213 14:32:38.202392 +0000 500 38.08 19,040 XCLR 20200213 14:32:38.202254 +0000 370 38.02 14,067 XCLR 20200213 14:32:38.202088 +0000 317 38.02 12,052 XCLR 20200213 14:32:38.202088 +0000 565 38.02 21,481 XCLR 20200213 14:32:38.202088 +0000 370 38.06 14,082 XCLR 20200213 14:32:38.202088 +0000 54 38.06 2,055 XCLR 20200213 14:32:38.202088 +0000 275 38.08 10,472 XCLR 20200213 14:32:38.202088 +0000 1,347 36.80 49,570 XCLR 20200210 16:24:11.692984 +0000 100 36.80 3,680 XCLR 20200210 16:24:11.692984 +0000 100 36.80 3,680 XCLR 20200210 16:24:11.692984 +0000 1,000 36.80 36,800 XCLR 20200210 16:24:11.692984 +0000 1,000 36.78 36,780 XCLR 20200210 16:24:11.692984 +0000 16 36.78 588 XCLR 20200210 16:24:11.692984 +0000 654 36.76 24,041 XCLR 20200210 16:24:11.692984 +0000 426 36.76 15,660 XCLR 20200210 16:24:11.692984 +0000 133 36.70 4,881 XCLR 20200210 16:23:52.400032 +0000 345 36.70 12,662 XCLR 20200210 16:23:51.985437 +0000 455 36.70 16,699 XCLR 20200210 16:23:51.985437 +0000 59 36.70 2,165 XCLR 20200210 16:23:31.179688 +0000 96 36.70 3,523 XCLR 20200210 16:23:26.515600 +0000 12 36.70 440 XCLR 20200210 16:23:21.605893 +0000 66 36.70 2,422 XCLR 20200210 16:23:21.605893 +0000 208 36.70 7,634 XCLR 20200210 16:23:18.874094 +0000 226 36.70 8,294 XCLR 20200210 16:23:18.649506 +0000 500 36.70 18,350 XCLR 20200210 16:23:18.537816 +0000 134 36.70 4,918 XCLR 20200210 16:23:16.034762 +0000 47 36.70 1,725 XCLR 20200210 16:23:15.562155 +0000 272 36.70 9,982 XCLR 20200210 16:23:15.556526 +0000 47 36.70 1,725 XCLR 20200210 16:23:15.530379 +0000 2 36.70 73 XCLR 20200210 16:23:15.506750 +0000 498 36.70 18,277 XCLR 20200210 16:23:15.506750 +0000 2 36.70 73 XCLR 20200210 16:23:15.506361 +0000 500 36.70 18,350 XCLR 20200210 16:23:15.506239 +0000 500 36.70 18,350 XCLR 20200210 16:23:15.491062 +0000 500 36.70 18,350 XCLR 20200210 16:23:15.485255 +0000 500 36.70 18,350 XCLR 20200210 16:23:15.485175 +0000 271 36.68 9,940 XCLR 20200210 16:23:15.485064 +0000 570 36.68 20,908 XCLR 20200210 16:23:15.485064 +0000 163 36.60 5,966 XCLR 20200210 16:23:01.528483 +0000 273 36.60 9,992 XCLR 20200210 16:23:01.528483 +0000 434 36.60 15,884 XCLR 20200210 16:23:01.528483 +0000 75 36.60 2,745 XCLR 20200210 16:23:01.528483 +0000 400 36.60 14,640 XCLR 20200210 16:23:01.528483 +0000 212 36.60 7,759 XCLR 20200210 16:22:17.829744 +0000 288 36.60 10,541 XCLR 20200210 16:22:16.445643 +0000 38 36.60 1,391 XCLR 20200210 16:22:15.429855 +0000 24 36.60 878 XCLR 20200210 16:22:15.429855 +0000 369 36.60 13,505 XCLR 20200210 16:22:13.131802 +0000 107 36.60 3,916 XCLR 20200210 16:22:10.891500 +0000 38 36.60 1,391 XCLR 20200210 16:22:10.385062 +0000 200 36.60 7,320 XCLR 20200210 16:22:10.385062 +0000 300 36.60 10,980 XCLR 20200210 16:22:10.335743 +0000 161 36.60 5,893 XCLR 20200210 16:22:10.310731 +0000 149 36.60 5,453 XCLR 20200210 16:22:10.310731 +0000 300 36.60 10,980 XCLR 20200210 16:22:10.310701 +0000 51 36.60 1,867 XCLR 20200210 16:22:10.310652 +0000 111 36.60 4,063 XCLR 20200210 16:22:03.757373 +0000 389 36.60 14,237 XCLR 20200210 16:22:00.789928 +0000 277 36.60 10,138 XCLR 20200210 16:21:21.373100 +0000 223 36.60 8,162 XCLR 20200210 16:21:19.101057 +0000 500 36.60 18,300 XCLR 20200210 16:21:19.045483 +0000 60 36.60 2,196 XCLR 20200210 16:18:01.670920 +0000 90 36.60 3,294 XCLR 20200210 16:17:59.487016 +0000 123 36.60 4,502 XCLR 20200210 16:17:57.077914 +0000 227 36.60 8,308 XCLR 20200210 16:17:55.161825 +0000 500 36.60 18,300 XCLR 20200210 16:17:55.038328 +0000 246 36.60 9,004 XCLR 20200210 16:17:55.038205 +0000 500 36.60 18,300 XCLR 20200210 16:17:55.038205 +0000 500 36.60 18,300 XCLR 20200210 16:17:55.016123 +0000 303 36.60 11,090 XCLR 20200210 16:17:55.012945 +0000 102 36.60 3,733 XCLR 20200210 16:17:55.010029 +0000 95 36.60 3,477 XCLR 20200210 16:17:54.184505 +0000 500 36.60 18,300 XCLR 20200210 16:17:54.042296 +0000 95 36.60 3,477 XCLR 20200210 16:17:54.042170 +0000 171 36.60 6,259 XCLR 20200210 16:17:52.497628 +0000 234 36.60 8,564 XCLR 20200210 16:17:49.640374 +0000 395 36.60 14,457 XCLR 20200210 16:17:49.553241 +0000 105 36.60 3,843 XCLR 20200210 16:17:49.550244 +0000 34 36.60 1,244 XCLR 20200210 16:17:48.540723 +0000 199 36.60 7,283 XCLR 20200210 16:17:34.700433 +0000 267 36.60 9,772 XCLR 20200210 16:17:32.083910 +0000 500 36.60 18,300 XCLR 20200210 16:17:31.742384 +0000 186 36.60 6,808 XCLR 20200210 16:17:29.747880 +0000 88 36.60 3,221 XCLR 20200210 16:17:29.747880 +0000 412 36.60 15,079 XCLR 20200210 16:17:29.708726 +0000 500 36.60 18,300 XCLR 20200210 16:17:29.698312 +0000 472 36.60 17,275 XCLR 20200210 16:17:29.676233 +0000 28 36.60 1,025 XCLR 20200210 16:17:29.676120 +0000 158 36.62 5,786 XCLR 20200210 16:15:20.024904 +0000 203 36.62 7,434 XCLR 20200210 16:15:20.024904 +0000 297 36.62 10,876 XCLR 20200210 16:15:19.978995 +0000 500 36.62 18,310 XCLR 20200210 16:15:19.978876 +0000 548 36.62 20,068 XCLR 20200210 16:15:19.956517 +0000 141 36.62 5,163 XCLR 20200210 16:15:19.956452 +0000 158 36.62 5,786 XCLR 20200210 16:15:19.956452 +0000 342 36.62 12,524 XCLR 20200210 16:14:53.155312 +0000 142 36.62 5,200 XCLR 20200210 16:14:50.097204 +0000 358 36.62 13,110 XCLR 20200210 16:14:27.058153 +0000 875 36.62 32,043 XCLR 20200210 16:14:26.908520 +0000 500 36.62 18,310 XCLR 20200210 16:14:26.908456 +0000 500 36.62 18,310 XCLR 20200210 16:14:24.945614 +0000 400 36.62 14,648 XCLR 20200210 16:13:22.125212 +0000 100 36.62 3,662 XCLR 20200210 16:13:18.856279 +0000 500 36.62 18,310 XCLR 20200210 16:13:18.842828 +0000 116 36.62 4,248 XCLR 20200210 16:13:18.842708 +0000 200 36.62 7,324 XCLR 20200210 16:13:18.839312 +0000 184 36.62 6,738 XCLR 20200210 16:13:18.839031 +0000 500 36.62 18,310 XCLR 20200210 16:13:17.331421 +0000 266 36.62 9,741 XCLR 20200210 16:13:16.663433 +0000 234 36.62 8,569 XCLR 20200210 16:13:16.660775 +0000 234 36.62 8,569 XCLR 20200210 16:13:16.641086 +0000 266 36.62 9,741 XCLR 20200210 16:13:16.638820 +0000 500 36.62 18,310 XCLR 20200210 16:13:16.622755 +0000 3,624 36.62 132,711 XCLR 20200210 16:13:16.616712 +0000 236 36.54 8,623 XCLR 20200210 16:13:16.616712 +0000 31 36.54 1,133 XCLR 20200210 16:13:16.616712 +0000 123 36.54 4,494 XCLR 20200210 16:13:16.616712 +0000 205 36.50 7,483 XCLR 20200210 16:13:02.621893 +0000 29 36.50 1,059 XCLR 20200210 16:13:02.621893 +0000 44 36.50 1,606 XCLR 20200210 16:13:02.621893 +0000 93 36.50 3,395 XCLR 20200210 16:13:02.621893 +0000 500 36.26 18,130 XCLR 20200210 15:58:44.255029 +0000 500 36.26 18,130 XCLR 20200210 15:58:35.562101 +0000 500 36.26 18,130 XCLR 20200210 15:58:35.540484 +0000 3,000 36.26 108,780 XCLR 20200210 15:58:35.493146 +0000 314 36.24 11,379 XCLR 20200210 15:58:35.493146 +0000 1,298 36.22 47,014 XCLR 20200210 15:58:35.493146 +0000 1,846 36.22 66,862 XCLR 20200210 15:58:35.493146 +0000 295 36.38 10,732 XCLR 20200210 15:36:45.791529 +0000 200 36.38 7,276 XCLR 20200210 15:36:45.791348 +0000 300 36.38 10,914 XCLR 20200210 15:36:45.791258 +0000 114 36.38 4,147 XCLR 20200210 15:36:18.507507 +0000 352 36.38 12,806 XCLR 20200210 15:36:01.040695 +0000 34 36.38 1,237 XCLR 20200210 15:36:01.040663 +0000 500 36.38 18,190 XCLR 20200210 15:36:01.018242 +0000 133 36.38 4,839 XCLR 20200210 15:36:01.018089 +0000 133 36.38 4,839 XCLR 20200210 15:36:01.018089 +0000 367 36.38 13,351 XCLR 20200210 15:35:40.059197 +0000 500 36.38 18,190 XCLR 20200210 15:35:39.969016 +0000 500 36.38 18,190 XCLR 20200210 15:35:39.953769 +0000 500 36.38 18,190 XCLR 20200210 15:35:39.949675 +0000 316 36.38 11,496 XCLR 20200210 15:35:11.227430 +0000 29 36.38 1,055 XCLR 20200210 15:34:16.522224 +0000 18 36.38 655 XCLR 20200210 15:34:16.496792 +0000 27 36.38 982 XCLR 20200210 15:34:16.471012 +0000 43 36.38 1,564 XCLR 20200210 15:34:16.445429 +0000 67 36.38 2,437 XCLR 20200210 15:34:16.420317 +0000 500 36.38 18,190 XCLR 20200210 15:34:16.394926 +0000 72 36.38 2,619 XCLR 20200210 15:34:16.394724 +0000 66 36.44 2,405 XCLR 20200210 15:31:16.362285 +0000 348 36.44 12,681 XCLR 20200210 15:31:16.339104 +0000 421 36.44 15,341 XCLR 20200210 15:31:16.214251 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:31:16.214251 +0000 448 36.44 16,325 XCLR 20200210 15:31:16.214151 +0000 52 36.44 1,895 XCLR 20200210 15:31:09.542253 +0000 242 36.44 8,818 XCLR 20200210 15:31:04.246836 +0000 46 36.44 1,676 XCLR 20200210 15:31:04.246836 +0000 258 36.44 9,402 XCLR 20200210 15:31:04.042306 +0000 200 36.44 7,288 XCLR 20200210 15:31:04.042234 +0000 300 36.44 10,932 XCLR 20200210 15:31:01.656333 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:58.542226 +0000 202 36.44 7,361 XCLR 20200210 15:30:57.731909 +0000 298 36.44 10,859 XCLR 20200210 15:30:57.731871 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:57.710185 +0000 137 36.44 4,992 XCLR 20200210 15:30:53.042226 +0000 363 36.44 13,228 XCLR 20200210 15:30:50.741257 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:50.693654 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:49.657455 +0000 51 36.44 1,858 XCLR 20200210 15:30:47.745809 +0000 449 36.44 16,362 XCLR 20200210 15:30:47.707901 +0000 124 36.44 4,519 XCLR 20200210 15:30:47.701781 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:47.701781 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:47.680204 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:47.658446 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:47.634601 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:47.634557 +0000 1,053 36.44 38,371 XCLR 20200210 15:30:47.634355 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:47.634355 +0000 500 36.44 18,220 XCLR 20200210 15:30:47.612484 +0000 1,696 36.44 61,802 XCLR 20200210 15:30:47.612449 +0000 235 36.44 8,563 XCLR 20200210 15:30:47.612438 +0000 66 36.44 2,405 XCLR 20200210 15:30:47.612430 +0000 434 36.44 15,815 XCLR 20200210 15:30:47.612396 +0000 282 36.44 10,276 XCLR 20200210 15:30:47.612273 +0000 350 36.44 12,754 XCLR 20200210 15:30:47.612273 +0000 879 36.42 32,013 XCLR 20200210 15:30:47.612273 +0000 214 36.00 7,704 XCLR 20200210 14:50:29.392117 +0000 286 36.00 10,296 XCLR 20200210 14:50:09.811549 +0000 464 36.14 16,769 XCLR 20200210 14:47:33.438527 +0000 500 36.14 18,070 XCLR 20200210 14:46:29.416152 +0000 111 36.14 4,012 XCLR 20200210 14:46:25.573901 +0000 389 36.14 14,058 XCLR 20200210 14:46:04.042266 +0000 500 36.14 18,070 XCLR 20200210 14:45:58.542200 +0000 44 36.14 1,590 XCLR 20200210 14:45:56.959969 +0000 456 36.14 16,480 XCLR 20200210 14:45:53.278245 +0000 224 36.14 8,095 XCLR 20200210 14:45:53.276041 +0000 276 36.14 9,975 XCLR 20200210 14:45:53.252947 +0000 500 36.14 18,070 XCLR 20200210 14:45:53.145541 +0000 146 36.14 5,276 XCLR 20200210 14:45:48.063438 +0000 354 36.14 12,794 XCLR 20200210 14:45:31.594195 +0000 500 36.14 18,070 XCLR 20200210 14:45:31.512081 +0000 500 36.14 18,070 XCLR 20200210 14:45:31.491352 +0000 269 36.14 9,722 XCLR 20200210 14:45:31.491267 +0000 231 36.14 8,348 XCLR 20200210 14:45:31.491234 +0000 500 36.14 18,070 XCLR 20200210 14:45:31.491132 +0000 300 36.14 10,842 XCLR 20200210 14:45:31.468060 +0000 100 36.14 3,614 XCLR 20200210 14:44:41.094047 +0000 100 36.14 3,614 XCLR 20200210 14:44:40.920694 +0000 100 36.14 3,614 XCLR 20200210 14:44:40.862359 +0000 160 36.14 5,782 XCLR 20200210 14:44:40.819117 +0000 160 36.14 5,782 XCLR 20200210 14:44:40.818733 +0000 80 36.14 2,891 XCLR 20200210 14:44:40.817659 +0000 100 36.14 3,614 XCLR 20200210 14:44:40.817113 +0000 16 36.14 578 XCLR 20200210 14:44:40.817113 +0000 200 36.14 7,228 XCLR 20200210 14:44:40.744002 +0000 200 36.14 7,228 XCLR 20200210 14:44:40.719583 +0000 80 36.14 2,891 XCLR 20200210 14:44:40.717074 +0000 200 36.14 7,228 XCLR 20200210 14:44:40.717074 +0000 300 36.14 10,842 XCLR 20200210 14:44:40.716742 +0000 240 36.14 8,674 XCLR 20200210 14:44:30.567172 +0000 260 36.14 9,396 XCLR 20200210 14:44:30.521959 +0000 872 36.14 31,514 XCLR 20200210 14:44:29.059787 +0000 300 36.12 10,836 XCLR 20200210 14:44:29.059787 +0000 100 36.00 3,600 XCLR 20200210 14:36:16.949088 +0000 168 36.00 6,048 XCLR 20200210 14:36:16.917019 +0000 35 36.00 1,260 XCLR 20200210 14:36:16.917019 +0000 465 36.00 16,740 XCLR 20200210 14:33:11.114216 +0000 197 36.00 7,092 XCLR 20200210 14:20:36.218288 +0000 203 36.00 7,308 XCLR 20200210 14:20:36.218288 +0000 303 36.00 10,908 XCLR 20200210 14:20:36.208728 +0000 500 36.00 18,000 XCLR 20200210 14:20:36.169949 +0000 12 36.00 432 XCLR 20200210 14:20:36.169949 +0000 351 36.00 12,636 XCLR 20200210 14:20:36.168447 +0000 500 36.00 18,000 XCLR 20200210 14:20:36.168447 +0000 338 36.00 12,168 XCLR 20200210 14:20:36.120889 +0000 21 36.00 756 XCLR 20200210 14:20:36.120889 +0000 421 36.00 15,156 XCLR 20200210 14:19:43.583217 +0000 29 36.00 1,044 XCLR 20200210 14:19:43.257991 +0000 29 36.00 1,044 XCLR 20200210 14:19:43.257948 +0000 29 36.00 1,044 XCLR 20200210 14:19:43.240031 +0000 471 36.00 16,956 XCLR 20200210 14:19:43.235936 +0000 240 36.00 8,640 XCLR 20200210 14:19:43.235273 +0000 190 36.00 6,840 XCLR 20200210 14:19:43.235229 +0000 88 36.00 3,168 XCLR 20200210 14:19:43.235229 +0000 300 36.00 10,800 XCLR 20200210 14:19:43.235188 +0000 10 36.00 360 XCLR 20200210 14:19:43.106515 +0000 500 36.00 18,000 XCLR 20200210 14:19:43.106302 +0000 500 36.00 18,000 XCLR 20200210 14:15:52.591151 +0000 103 35.90 3,698 XCLR 20200210 14:05:37.933632 +0000 46 35.94 1,653 XCLR 20200210 13:53:06.726231 +0000 500 35.94 17,970 XCLR 20200210 13:53:01.830689 +0000 500 35.94 17,970 XCLR 20200210 13:52:59.499791 +0000 100 35.94 3,594 XCLR 20200210 13:52:59.499791 +0000 297 35.94 10,674 XCLR 20200210 13:52:58.787724 +0000 203 35.94 7,296 XCLR 20200210 13:52:58.787724 +0000 203 35.94 7,296 XCLR 20200210 13:52:58.787280 +0000 500 35.94 17,970 XCLR 20200210 13:52:58.765929 +0000 128 35.94 4,600 XCLR 20200210 13:52:58.765201 +0000 500 35.94 17,970 XCLR 20200210 13:52:58.765201 +0000 500 35.94 17,970 XCLR 20200210 13:52:58.761963 +0000 500 35.94 17,970 XCLR 20200210 13:52:58.761921 +0000 500 35.94 17,970 XCLR 20200210 13:52:58.740048 +0000 987 35.94 35,473 XCLR 20200210 13:52:58.739825 +0000 350 35.94 12,579 XCLR 20200210 13:52:58.739825 +0000 1,921 35.94 69,041 XCLR 20200210 13:52:58.739825 +0000 1,922 35.72 68,654 XCLR 20200210 13:50:17.237036 +0000 244 35.72 8,716 XCLR 20200210 13:50:17.237036 +0000 409 35.72 14,609 XCLR 20200210 13:50:17.237036 +0000 200 35.70 7,140 XCLR 20200210 13:41:52.076611 +0000 200 35.70 7,140 XCLR 20200210 13:41:51.023044 +0000 250 35.70 8,925 XCLR 20200210 13:41:50.987093 +0000 300 35.70 10,710 XCLR 20200210 13:41:50.985647 +0000 200 35.70 7,140 XCLR 20200210 13:41:50.971031 +0000 40 35.70 1,428 XCLR 20200210 13:41:50.933848 +0000 250 35.70 8,925 XCLR 20200210 13:41:50.933848 +0000 500 35.70 17,850 XCLR 20200210 13:41:50.848169 +0000 250 35.70 8,925 XCLR 20200210 13:41:50.824107 +0000 250 35.70 8,925 XCLR 20200210 13:41:50.824107 +0000 500 35.70 17,850 XCLR 20200210 13:41:50.800199 +0000 250 35.70 8,925 XCLR 20200210 13:41:50.734622 +0000 250 35.70 8,925 XCLR 20200210 13:41:50.734622 +0000 500 35.70 17,850 XCLR 20200210 13:41:50.711104 +0000 350 35.70 12,495 XCLR 20200210 13:41:50.595781 +0000 400 35.70 14,280 XCLR 20200210 13:41:50.573810 +0000 50 35.84 1,792 XCLR 20200210 13:23:11.069429 +0000 98 35.84 3,512 XCLR 20200210 13:23:11.069429 +0000 500 35.84 17,920 XCLR 20200210 13:23:11.057585 +0000 500 35.84 17,920 XCLR 20200210 13:23:11.026219 +0000 50 35.84 1,792 XCLR 20200210 13:23:10.989187 +0000 20 35.84 717 XCLR 20200210 13:23:10.983666 +0000 60 35.84 2,150 XCLR 20200210 13:23:10.983666 +0000 240 35.84 8,602 XCLR 20200210 13:23:10.967328 +0000 290 35.84 10,394 XCLR 20200210 13:23:10.965423 +0000 50 35.84 1,792 XCLR 20200210 13:23:10.963927 +0000 250 35.84 8,960 XCLR 20200210 13:23:10.963927 +0000 500 35.84 17,920 XCLR 20200210 13:23:10.960815 +0000 250 35.84 8,960 XCLR 20200210 13:23:10.860283 +0000 9 35.84 323 XCLR 20200210 13:23:10.860283 +0000 300 35.84 10,752 XCLR 20200210 13:23:10.860244 +0000 50 35.84 1,792 XCLR 20200210 13:23:10.859566 +0000 101 35.84 3,620 XCLR 20200210 13:23:10.859566 +0000 500 35.84 17,920 XCLR 20200210 13:23:10.853702 +0000 50 35.84 1,792 XCLR 20200210 13:22:26.418882 +0000 500 35.84 17,920 XCLR 20200210 13:22:26.403720 +0000 50 35.84 1,792 XCLR 20200210 13:13:36.915026 +0000 250 35.84 8,960 XCLR 20200210 13:13:36.915026 +0000 500 35.84 17,920 XCLR 20200210 13:13:36.866860 +0000 729 35.84 26,127 XCLR 20200210 13:13:36.660388 +0000 96 35.84 3,441 XCLR 20200210 13:13:36.660388 +0000 130 35.84 4,659 XCLR 20200210 13:13:35.856626 +0000 224 35.84 8,028 XCLR 20200210 13:13:35.759311 +0000 226 35.90 8,113 XCLR 20200210 13:13:35.759311 +0000 50 35.90 1,795 XCLR 20200210 13:13:35.759311 +0000 500 35.90 17,950 XCLR 20200210 13:13:35.751060 +0000 450 35.90 16,155 XCLR 20200210 13:13:35.702842 +0000 50 35.90 1,795 XCLR 20200210 13:13:35.702842 +0000 500 35.90 17,950 XCLR 20200210 13:13:35.661757 +0000 450 35.90 16,155 XCLR 20200210 13:13:35.612909 +0000 50 35.90 1,795 XCLR 20200210 13:13:35.612909 +0000 500 35.90 17,950 XCLR 20200210 13:13:35.564279 +0000 150 35.90 5,385 XCLR 20200210 13:13:35.562685 +0000 250 35.90 8,975 XCLR 20200210 13:13:35.562685 +0000 400 35.90 14,360 XCLR 20200210 13:13:35.473395 +0000 50 35.90 1,795 XCLR 20200210 13:13:35.434408 +0000 150 35.90 5,385 XCLR 20200210 13:13:35.434408 +0000 400 35.90 14,360 XCLR 20200210 13:13:35.425365 +0000 150 35.90 5,385 XCLR 20200210 13:13:34.424472 +0000 50 35.90 1,795 XCLR 20200210 13:13:34.424472 +0000 500 35.90 17,950 XCLR 20200210 13:13:33.838447 +0000 50 35.90 1,795 XCLR 20200210 13:13:33.820496 +0000 402 35.90 14,432 XCLR 20200210 13:13:33.820496 +0000 500 35.90 17,950 XCLR 20200210 13:13:33.740184 +0000 50 35.90 1,795 XCLR 20200210 13:13:33.731171 +0000 450 35.90 16,155 XCLR 20200210 13:13:33.731171 +0000 500 35.90 17,950 XCLR 20200210 13:13:33.682307 +0000 272 35.90 9,765 XCLR 20200210 13:13:33.643062 +0000 228 35.90 8,185 XCLR 20200210 13:13:33.643062 +0000 278 35.90 9,980 XCLR 20200210 13:13:33.608758 +0000 123 35.90 4,416 XCLR 20200210 13:13:33.592845 +0000 377 35.90 13,534 XCLR 20200210 13:13:33.592845 +0000 173 35.90 6,211 XCLR 20200210 13:13:33.545020 +0000 133 35.90 4,775 XCLR 20200210 13:13:33.414302 +0000 400 35.90 14,360 XCLR 20200210 13:13:33.406409 +0000 17 35.90 610 XCLR 20200210 13:13:33.404516 +0000 302 35.90 10,842 XCLR 20200210 13:02:49.422272 +0000 248 35.90 8,903 XCLR 20200210 12:51:56.697361 +0000 345 35.90 12,386 XCLR 20200210 12:51:56.653985 +0000 71 35.90 2,549 XCLR 20200210 12:51:56.653985 +0000 205 35.90 7,360 XCLR 20200210 12:27:05.132969 +0000 500 36.00 18,000 XCLR 20200210 11:49:06.704637 +0000 415 36.00 14,940 XCLR 20200210 11:49:06.704637 +0000 490 36.00 17,640 XCLR 20200210 11:48:42.220181 +0000 10 36.00 360 XCLR 20200210 11:36:46.243059 +0000 500 36.00 18,000 XCLR 20200210 11:36:43.564508 +0000 336 36.00 12,096 XCLR 20200210 11:36:43.542327 +0000 164 36.00 5,904 XCLR 20200210 11:36:43.542296 +0000 500 36.00 18,000 XCLR 20200210 11:36:43.542181 +0000 467 36.00 16,812 XCLR 20200210 11:09:11.353463 +0000 168 35.98 6,045 XCLR 20200210 11:09:11.353463 +0000 1,450 35.98 52,171 XCLR 20200210 11:09:11.353463 +0000 100 35.84 3,584 XCLR 20200210 10:39:44.839891 +0000 79 35.84 2,831 XCLR 20200210 10:39:39.380967 +0000 189 35.84 6,774 XCLR 20200210 10:38:45.698815 +0000 282 35.84 10,107 XCLR 20200210 10:36:46.690071 +0000 550 35.84 19,712 XCLR 20200210 10:36:46.613759 +0000 140 35.84 5,018 XCLR 20200210 10:36:46.592102 +0000 270 35.84 9,677 XCLR 20200210 10:36:46.592102 +0000 140 35.84 5,018 XCLR 20200210 10:36:46.592095 +0000 140 35.84 5,018 XCLR 20200210 10:36:46.592069 +0000 550 35.84 19,712 XCLR 20200210 10:36:46.591556 +0000 410 35.84 14,694 XCLR 20200210 10:36:46.570158 +0000 140 35.84 5,018 XCLR 20200210 10:36:46.570158 +0000 410 35.84 14,694 XCLR 20200210 10:36:46.570080 +0000 253 35.84 9,068 XCLR 20200210 10:36:46.569976 +0000 500 35.60 17,800 XCLR 20200210 08:58:52.536988 +0000 466 35.60 16,590 XCLR 20200210 08:42:15.859978 +0000 60 35.60 2,136 XCLR 20200210 08:39:57.309183 +0000 440 35.60 15,664 XCLR 20200210 08:39:57.306115 +0000 500 35.60 17,800 XCLR 20200210 08:38:47.022781 +0000 500 35.60 17,800 XCLR 20200210 08:38:46.001727 +0000 500 35.60 17,800 XCLR 20200210 08:38:44.015848 +0000 144 35.60 5,126 XCLR 20200210 08:38:27.233792 +0000 157 35.60 5,589 XCLR 20200210 08:38:27.233792 +0000 343 35.60 12,211 XCLR 20200210 08:38:27.011353 +0000 390 35.60 13,884 XCLR 20200210 08:38:26.988024 +0000 500 35.60 17,800 XCLR 20200210 08:38:26.988024 +0000 500 35.60 17,800 XCLR 20200210 08:38:26.972798 +0000 500 35.60 17,800 XCLR 20200210 08:38:26.968883 +0000 93 35.60 3,311 XCLR 20200210 08:38:26.968883 +0000 297 35.60 10,573 XCLR 20200210 08:38:26.968844 +0000 4,110 35.60 146,316 XCLR 20200210 08:06:22.963830 +0000 500 35.60 17,800 XCLR 20200210 08:06:22.963830 +0000 Attachments Original document

Permalink Disclaimer International Petroleum Corp. published this content on 17 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 February 2020 10:46:09 UTC 0 Latest news on INTERNATIONAL PETROLEUM CO 05:47a INTERNATIONAL PETROLEUM : IPC Announces Results of Share Repurchase Program PU 05:31a INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION : Announces Results of Share Repurchase Prog.. AQ 02/14 REPSOL : Recognizes EUR837 Million Provision Related to Talisman Arbitration DJ 02/14 Oil companies cancel IP Week receptions due to coronavirus RE 02/12 Top oil gathering in London subdued as virus fears cut travel plans RE 02/11 Nigeria secures $1 mln U.S. grant to plan for gas-fired power plant RE 02/11 INTERNATIONAL PETROLEUM : 2019 Year-end Financial Results and 2020 Budget, Produ.. PU 02/11 INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION : 2019 Year-End Financial Results and 2020 B.. AQ 02/11 INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION : 2019 Year-End Financial Results and 2020 B.. AQ 02/10 INTERNATIONAL PETROLEUM : IPC Announces Results of Share Repurchase Program PU