COMUNICATO STAMPA

INTERPUMP ACQUISISCE SUMINISTROS FRANQUESA

Sant'Ilario d'Enza (RE), 14 luglio 2020 - Interpump Group S.p.A. comunica di avere concluso, attraverso la propria controllata GS-Hydro Spain S.A., l'acquisizione di Suministros Franquesa S.A. con sede a Lleida in Spagna.

Suministros Franquesa è un'importante, dinamica e giovane azienda che assembla e distribuisce tubi, raccordi, e altri componenti oleodinamici per applicazioni agricole, mobili e industriali, certificata ISO- 9001 e ISO-14001, con vendita sia diretta che online.

Nel 2019 ha registrato un fatturato di circa 2 milioni di Euro, con un margine EBITDA del 12% e una posizione finanziaria netta neutra.

Il corrispettivo versato per il 100% della società è pari a 700.000 Euro.

L'acquisizione, straordinariamente sinergica, rafforza la presenza di Interpump nel mercato strategico della penisola iberica, aggiungendo un presidio in Catalogna per GS-Hydro, e consentendo di rinforzare la diffusione dei marchi di Gruppo.

PRESS RELEASE

INTERPUMP ACQUIRES SUMINISTROS FRANQUESA

Sant'Ilario d'Enza (RE), 14 July 2020 - Interpump Group S.p.A. announces the closing, through its subsidiary GS-Hydro Spain S.A., of the acquisition of Suministros Franquesa S.A., headquartered in Lleida, Spain.

Suministros Franquesa is an important, dynamic, and young company assembling and distributing hoses, fittings, cylinders, and other hydraulic components for applications in agriculture, industrial, and mobile hydraulics. It is ISO-9001 and ISO-14001 certified and sells both directly and online.

In 2019 it registered sales for approximately 2 million euro, with an EBITDA margin of 12% and a neutral net financial position.

The consideration paid for a 100% stake in the company amounts to 700,000 euro.

This acquisition reinforces Interpump's presence in the strategic market of the Iberian Peninsula, adding a point of presence for GS-Hydro in Catalonia, and allowing for a stronger diffusion of the Group's brands.

