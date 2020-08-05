Intesa Sanpaolo : says multiplier in BPER deal set at 38%

Aug 5 (Reuters) - Intesa Sanpaolo says:
* SUPPLEMENT TO AGREEMENT FOR DISPOSAL TO BPER BANCA OF A
GOING
CONCERN OF GROUP RESULTING FROM PUBLIC OFFER FOR UBI BANCA
SHARES
* MULTIPLIER TO DETERMINE PRICE OF GOING CONCERN TO BE SOLD
HAS
BEEN SET AT A VALUE EQUAL TO 38% OF THE CET 1 OF THE SAID GOING
CONCERN AS OF JUNE 30
* INTESA AND BPER ON FEB 17 2020 AGREED DISPOSAL OF GOING
CONCERN
CONSISTING OF A POOL OF BRANCHES OF THE COMBINED INTESA-UBI
GROUP AND RELATED STAFF AND CUSTOMER RELATIONSHIPS
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Further company coverage:
(Reporting by Milan Newsroom)