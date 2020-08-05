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INTESA SANPAOLO SPA

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Intesa Sanpaolo : says multiplier in BPER deal set at 38%

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08/05/2020 | 12:52pm EDT

Aug 5 (Reuters) - Intesa Sanpaolo says:

* SUPPLEMENT TO AGREEMENT FOR DISPOSAL TO BPER BANCA OF A GOING CONCERN OF GROUP RESULTING FROM PUBLIC OFFER FOR UBI BANCA SHARES

* MULTIPLIER TO DETERMINE PRICE OF GOING CONCERN TO BE SOLD HAS BEEN SET AT A VALUE EQUAL TO 38% OF THE CET 1 OF THE SAID GOING CONCERN AS OF JUNE 30

* INTESA AND BPER ON FEB 17 2020 AGREED DISPOSAL OF GOING CONCERN CONSISTING OF A POOL OF BRANCHES OF THE COMBINED INTESA-UBI GROUP AND RELATED STAFF AND CUSTOMER RELATIONSHIPS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Milan Newsroom)
Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
BPER BANCA S.P.A. 5.80% 2.169 Delayed Quote.-54.27%
INTESA SANPAOLO SPA 2.27% 1.8344 Delayed Quote.-23.63%
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Sales 2020 17 619 M 20 947 M 20 947 M
Net income 2020 3 258 M 3 874 M 3 874 M
Net Debt 2020 - - -
P/E ratio 2020 10,1x
Yield 2020 5,92%
Capitalization 31 358 M 36 909 M 37 282 M
Capi. / Sales 2020 1,78x
Capi. / Sales 2021 1,79x
Nbr of Employees 89 102
Free-Float 94,9%
Chart INTESA SANPAOLO SPA
Duration : Period :
Intesa Sanpaolo SpA Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends INTESA SANPAOLO SPA
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 21
Average target price 1,98 €
Last Close Price 1,79 €
Spread / Highest target 28,2%
Spread / Average Target 10,5%
Spread / Lowest Target -27,5%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Carlo Messina Chief Executive Officer, MD & Director
Gian Maria Gros-Pietro Chairman
Paola Angeletti Chief Operating Officer
Stefano del Punta Chief Financial Officer
Massimo Proverbio Chief IT, Digital & Innovation Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
INTESA SANPAOLO SPA-23.63%36 909
JPMORGAN CHASE & CO.-31.46%291 198
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-22.67%247 223
BANK OF AMERICA CORPORATION-28.99%216 689
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-13.37%189 452
CHINA MERCHANTS BANK CO.. LTD.-2.39%130 846
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