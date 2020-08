Investeko S A : (10/08/2020) Raport bieżący nr 15/2020 ESPI - Zawarcie umowy inwestycyjnej 0 08/12/2020 | 08:38am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 8/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach _dalej: 'Emitent'_ informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku pomiędzy Emitentem a Spółką Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: 'Inwestor', 'Green Valley'_ zawarta została Umowa Inwestycyjna _dalej: 'Umowa'_. Umowa określa warunki zaangażowania kapitałowego Inwestora wobec Emitenta, w szczególności wysokość zaangażowania oraz harmonogram wpłat na rzecz Emitenta. Zgodnie z zapisami Umowy, Inwestor dokona do końca 2021 roku wpłat na rzecz Emitenta na kwotę łączną nie przekraczającą 5.000.000 zł _słownie: pięć milionów złotych_, za którą będzie obejmował akcje Emitenta w ramach nowych emisji. Green Valley oświadcza, że zgodnie z zapisem statutu Inwestora _par. 10 pkt. 1_, wartość inwestycji może przekroczyć powyższą kwotę, pod warunkiem wyrażania zgody przez Radę Nadzorczą Inwestora. Obejmowane akcje podlegają klauzuli 'lock up' na okres 12 miesięcy od dnia objęcia akcji przez Inwestora. Dokapitalizowanie przeznaczone będzie na finansowanie poniżej opisanych zadań i przedsięwzięć Grupy Kapitałowej Emitenta.

1. Inwestycji rozbudowy istniejącej instalacji recyklingu w spółce zależnej EkoPartner Silesia Sp. z o.o. skutkującej 4-krotnym wzrostem wydajności oraz podwyższeniem jakości świadczonych usług - przewidywana kwota inwestycji ok. 2.000.000 zł;

2. Budowy autorskiego systemu zarządzania obsługą środowiskową o nazwie EKOLOG dla spółki zależnej Emitenta INVESTEKO Serwis Sp. z o.o. w celu istotnego wzrostu wolumenu klientów. Celem bezpośrednim jest 300% wzrost klientów do końca 2021 roku, co przełoży się na docelowy wolumen min. 1000 klientów - przewidywana kwota inwestycji ok. 1.000.000 zł;

3. Realizacji przez Emitenta projektów dofinansowanych z Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE - ok. 2.000.000 zł _jako wkład własny Emitenta_. Wartość emisyjna obejmowanych przez Inwestora akcji Emitenta w ramach kolejnych emisji szacunkowo wynosić będzie:

• do końca 2020 r. - 1.500.000 zł _słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych_;

• do końca czerwca 2021 r. - 2.000.000 zł _słownie: dwa miliony złotych_;

• do końca 2021 r. - 1.500.000 zł _słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych_. Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna Green Valley ASI S.A _działającej na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego_ ściśle określa zasady lokowania pozyskanego kapitału w spółki i projekty związane z ochroną środowiska, OZE i recyklingiem w celu wzrostu wartości aktywów Inwestora i budowy przewagi konkurencyjnej _w ramach zawartej umowy: Inwestora jak i Emitenta na rynku kapitałowym_.

