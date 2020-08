Investeko S A : (24/07/2020) Raport bieżący nr 14/2020 ESPI - Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 roku 0 08/12/2020 | 08:38am EDT Send by mail :

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach _dalej: 'Emitent'_ będący podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A., niniejszym podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 roku. Decyzję o publikacji podjęto z uwagi na istotne zmiany wartości w tym okresie względem odpowiedniego okresu roku ubiegłego oraz z uwagi na możliwy istotny wpływ tych informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 roku:

- Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 3.268 tys. zł

- Zysk operacyjny: 693 tys. zł

- Zysk netto: 293 tys. zł

- EBITDA _zysk z działalności gospodarczej + odsetki + amortyzacja - dotacje_: 931 tys. zł Na podstawie powyższych danych Emitent wskazuje na:

- wzrost przychodów ze sprzedaży w I-II kwartale 2020 roku o 660 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym wynosiły one 2.608 tys. zł, co daje dynamikę wzrostu na poziomie 125%,

- wzrost zysku operacyjnego za I-II kwartał 2020 roku, tj. o 505 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym wynosił 188 tys. zł,

- wzrost zysku netto za I-II kwartał 2020 roku, tj. o 450 tys. zł w stosunku do poniesionej straty w analogicznym okresie roku poprzedniego, która wyniosła 157 tys. zł

- wzrost EBITDA za I-II kwartał 2020 roku o 419 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym wyniósł 512 tys. zł. Attachments Original document

Attachments Original document

Permalink Disclaimer Investeko SA published this content on 24 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 August 2020 12:37:06 UTC

Financials PLN USD Sales 2019 7,75 M 2,07 M 2,07 M Net income 2019 0,38 M 0,10 M 0,10 M Net Debt 2019 3,88 M 1,04 M 1,04 M P/E ratio 2019 9,96x Yield 2019 - Capitalization 80,9 M 21,6 M 21,6 M EV / Sales 2018 1,09x EV / Sales 2019 1,21x Nbr of Employees - Free-Float - Chart INVESTEKO S.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.