Investment Friends : Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 31/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.07.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 8 July 2019, Monday; time - 10:00 _registration starts at 09:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu