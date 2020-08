MarketScreener Homepage > Equities > Italian Stock Exchange > Italmobiliare S.p.A. ITM IT0005253205 ITALMOBILIARE S.P.A. (ITM) Add to my list Report Report Real-time Estimate CHI-X - 08/05 11:28:46 am 30.225 EUR -2.18% 02:32p ITALMOBILIARE S P A : Relazione semestrale - Avviso su quotidiani PU 02:32p ITALMOBILIARE S P A : Interim Report at June 30, 2020 - Notice on newspapers PU 02:17p ITALMOBILIARE S P A : Interim Report at June 30, 2020 PU Summary Quotes Charts News Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news Italmobiliare S p A : Relazione finanziaria al 30 giugno 2020 0 08/05/2020 | 02:07pm EDT Send by mail :

Relazione Finanziaria Semestrale AL 30 GIUGNO 2020 2020 Relazione finanziaria semestrale esaminata dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2020 ITALMOBILIARE Società per Azioni Sede: Via Borgonuovo, 20 20121 Milano - Italia Capitale Sociale € 100.166.937 Registro delle Imprese di Milano Indice INFORMAZIONI GENERALI Organi sociali 6 Cariche sociali e poteri conferiti 7 I nostri investimenti al 30 giugno 2020 9 Net Asset Value 10 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE Informazioni sulla gestione 14 Italmobiliare S.p.A. 24 Caffè Borbone 28 Sirap 30 Italgen 33 Capitelli 36 Tecnica Group 38 Iseo 40 Autogas Nord - AGN Energia 42 Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella 44 Altre Società 46 Evoluzione prevedibile della gestione 49 Allegato 1 51 BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO Prospetti contabili 60 Note relative al bilancio semestrale abbreviato consolidato 65 Allegato 95 ATTESTAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEL DIRIGENTE PREPOSTO 99 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 100 6 INFORMAZIONI GENERALI Organi sociali CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2022) Laura Zanetti 1-7 Presidente Livio Strazzera 7 Vice Presidente Carlo Pesenti 1-2 Consigliere Delegato - Direttore Generale Vittorio Bertazzoni 1-3-6 Giorgio Bonomi 4 Mirja Cartia d'Asero 1-4-5-6 Elsa Fornero 1-5-6 Sebastiano Mazzoleni Luca Minoli Chiara Palmieri 3-4-5-6 Antonio Salerno 6 Marinella Soldi 3-6 Componente del Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi Componente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine Componente del Comitato Controllo e Rischi Componente del Comitato per le Operazioni con Parti

Correlate Consigliere indipendente (ai sensi del Codice di Autodisciplina e del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58) Consigliere indipendente (ai sensi del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58) COLLEGIO SINDACALE (Scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2022) Sindaci effettivi Pierluigi De Biasi Presidente Luciana Ravicini Gabriele Villa Sindaci supplenti Michele Casò Maria Maddalena Gnudi Tiziana Nesa DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Mauro Torri SOCIETÀ DI REVISIONE (Scadenza: approvazione bilancio 31.12.2027) Deloitte & Touche S.p.A. INFORMAZIONI GENERALI 7 Cariche sociali e poteri conferiti Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, è stato nominato dall'Assemblea del 21 aprile 2020 ed è costituito da 12 Amministratori. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione i poteri sono stati conferiti come nel seguito descritto. Al Presidente Laura Zanetti sono stati attribuiti i compiti di avanzare proposte per le delibere del Consiglio di Amministrazione; sovrintendere e assicurare il rispetto dei principi di Corporate Governance recepiti dalla Società e proporre eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; sovrintendere alla regolarità degli incontri e all'operato degli organi societari curando che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza di amministratori e sindaci con congruo anticipo; sovraintendere all'operato del Diret- tore Generale, con riferimento alle operazioni di gestione immobiliare; promuovere l'immagine della Società; intrattenere, d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato, i rapporti con la comunità economico-finanziaria, gli organi istituzionali e le autorità. Al Presidente sono stati attribuiti i poteri per: rappresentare la Società in giudizio; agire, anche in sede penale, a tutela degli interessi della Società; rappresentare la Società come azionista nelle as- semblee ordinarie e straordinarie di altre società; nominare consulenti in genere; nominare procura- tori speciali e generali anche col correlativo conferimento della firma sociale, individuale o collettiva e con i poteri e le attribuzioni che saranno ritenuti necessari per il miglior andamento dell'azienda; trattare e concludere qualunque operazione o contratto di compravendita immobiliare, di permuta e divisione immobiliare di regolamento di servitù o di diritti immobiliari in genere, consentendo e richiedendo iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciando ad ipoteche legali ed eso- nerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità e con facoltà di nominare in sua sostituzione, per ciascuna operazione o contratto, uno o più procuratori speciali con tutti i poteri del caso, con il limite di 25 milioni di euro in firma congiunta con il Direttore Generale. Al Consigliere Delegato e Direttore Generale Carlo Pesenti sono stati attribuiti, tra gli altri, oltre alla rappresentanza generale della Società, i compiti di: avanzare proposte per le delibere del Consiglio di Amministrazione; sovrintendere all'esecuzione ed implementazione dei piani di investimento come definiti dal Consiglio di Amministrazione; curare le politiche gestionali, le strategie di sviluppo aziendali di Italmobiliare S.p.A. e delle principali società direttamente o indirettamente controllate; sovrintendere e indirizzare l'attività di Italmobiliare S.p.A. e delle principali società direttamente o indirettamente controllate; definire gli indirizzi per la gestione delle principali società nelle quali Italmobiliare S.p.A., direttamente o indirettamente, detenga una partecipazione che le consente di esercitare un'influenza significativa; curare l'organizzazione aziendale e proporre al Consiglio di Amministrazione le principali modifiche organizzative. Per realizzare i predetti compiti, il Consigliere Delegato può compiere ogni più opportuna attività o iniziativa e, a titolo esemplificativo: nell'ambito delle politiche generali della Società in tema di rendicontazione contabile (i) predisporre i progetti di bilancio aziendali e consolidati (corredati delle necessarie relazioni e note che accompagnano le relazioni stesse) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e (ii) predisporre i progetti di bilancio semestrali e trimestrali previsti dalle leggi, corredati dalle relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Ammini- strazione: predisporre i budget e i piani pluriennali di sviluppo e investimento di Italmobiliare S.p.A. da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; definire le linee generali per la ge- stione finanziaria della Società e del Gruppo: determinare gli indirizzi relativi alla scelta dei principali dirigenti di Italmobiliare S.p.A. e delle principali società direttamente o indirettamente controllate nonché, limitatamente alla sola Italmobiliare S.p.A., alla gestione del personale. 8 Allo stesso sono stati conferiti, tra gli altri, oltre ai poteri di rappresentanza previsti dallo Statuto, i poteri per compiere qualsiasi atto di amministrazione e disposizione concernente la gestione della Società tra cui effettuare operazioni mobiliari e di credito, assumere in nome della Società obbli- gazioni di qualunque forma, accettare fideiussioni, prestare garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi purché siano società controllate dirette o indirette di Italmobiliare, acquistare e vendere titoli di stato, obbligazioni, cartelle fondiarie, titoli azionari, quote di società, compiere operazioni attive e passive di riporto e di anticipazione sui titoli. I poteri conferiti per la carica di Direttore Generale sono esercitabili entro un limite di importo di 25 milioni di euro per singola operazione, fatta eccezione per le operazioni immobiliari di importo superiore a 10 milioni di euro e fino a 25 milioni di euro, per le quali è necessaria la firma congiunta del Presidente. I poteri conferiti per la carica di Consigliere Delegato sono esercitabili entro un limite di importo di 25 milioni di euro, fatta eccezione per quanto concerne le operazioni di finanziamento e le opera- zioni su derivati che possono essere effettuate entro un limite di importo di 50 milioni di euro, e le operazioni di vendita di titoli di società quotate che possono essere effettuate entro un limite di importo di 100 milioni di euro per singola giornata di Borsa. I nostri investimenti al 30 giugno 2020 PORTFOLIO COMPANIES PRIVATE EQUITY ALTRE PARTECIPAZIONI * Operazione effettuata nel 2020 LIQUIDITÀ E ALTRE ATTIVITÀ ATTIVITÀ FINANZIARIE, IMMOBILI E ATTIVITÀ TRADING E LIQUIDITÀ CONNESSE INFORMAZIONI GENERALI 9 NAV 828,2€ mln 50,8% NAV 146,0€ mln 9% NAV 152,8€ mln 9,4% NAV 502,3€ mln 30,8% 10 Net Asset Value al 31 Dicembre 2019 Variazioni composizione del portafoglio Jaggaer OUT Autogas - AGN Energia IN Capitelli IN IMMOBILI E ATTIVITÀ CONNESSE 2,8% PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE 9,5% ALTRE PARTECIPAZIONI 3,1% 1.741,1 ATTIVITÀ FINANZIARIE, TRADING E LIQUIDITÀ milioni di euro PORTFOLIO 32,7% COMPANIES 42,8% FONDI DI PRIVATE EQUITY 9,1% (milioni di euro) Partecipazioni in società quotate 165,1 Portfolio Companies 744,9 NAV PER AZIONE Fondi di Private Equity 158,1 41,5€ Attività finanziarie, trading e liquidità 569,6 Altre Partecipazioni 54,3 Immobili e attività connesse 49,1 Totale NAV 31 dicembre 2019 1.741,1 INFORMAZIONI GENERALI 11 Net Asset Value al 30 Giugno 2020 Variazioni composizione del portafoglio Officina Profumo Farmaceutica di IN Santa Maria Novella IMMOBILI E ATTIVITÀ CONNESSE 3,0% ATTIVITÀ FINANZIARIE, TRADING E LIQUIDITÀ FONDI DI 27,8% PRIVATE EQUITY 9% ALTRE PARTECIPAZIONI 1.629,3 2,9% milioni di euro PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE 6,5% PORTFOLIO COMPANIES 50,8% (milioni di euro) Partecipazioni in società quotate 106,1 Portfolio Companies 828,2 NAV PER AZIONE Fondi di Private Equity 146,0 38,6€ Attività finanziarie, trading e liquidità 452,7 Altre Partecipazioni 46,7 Immobili e attività connesse 49,6 Totale NAV 30 giugno 2020 1.629,3 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 14 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE Informazioni sulla gestione PREMESSA La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 è preparata in base al disposto dell'articolo 154 ter, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche. Secondo quanto previsto dal già richiamato comma 3, il bilancio semestrale abbreviato è redatto in forma consolidata. Nel periodo in esame, i cambiamenti di principi contabili internazionali (IFRS) e relative interpretazioni (IFRIC), rispetto al 31 dicembre 2019, già applicabili alla presente relazione finanziaria semestrale sono i seguenti: Modifiche ai riferimenti al framework concettuale sui principi IFRS emesso a Marzo 2018;

Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 emesso a Ottobre 2018;

Modifiche all'IFRS 3 «Business combination» emesso ad Ottobre 2018 e omologato il 21 Aprile 2020; Nel corso del primo semestre 2020 l'area di consolidamento ha registrato variazioni a seguito dell'acquisizione da parte di Italmobiliare S.p.A. di una partecipazione del 20% in Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. e del 39,53% in CCC Holdings Europe S.p.A. operante nel settore HVACR (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e refrigerazione). FATTI SIGNIFICATIVI DEL PERIODO Nel mese di gennaio Italmobiliare ha perfezionato l'accordo per l'acquisizione di una quota del 20% del capitale di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. di Firenze, azienda di cosmesi di alta gamma e marchio storico, portando così a nove il numero delle proprie portfolio companies. Italmobiliare S.p.A. ha investito nell'operazione 40 milioni di euro, diventando azionista di minoranza di un gruppo con un giro d'affari complessivo di circa 31 milioni di euro e con la possibilità di incrementare la partecipazione in un prossimo futuro. A partire dal mese di febbraio, il contesto è stato drammaticamente condizionato dall'emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19, estesa dalla Cina prima all'Italia e poi al resto d'Europa e del Mondo, determinando un quadro macroeconomico globale gravemente sfavorevole che ha segnato l'intero semestre e che, nonostante alcuni segnali positivi di parziale ripresa in Europa, è atteso proseguire per l'intero periodo di esercizio in un quadro di elevata incertezza. Le misure di protezione messe in atto dalle Istituzioni a livello internazionale hanno portato ad un "lockdown" di molte attività industriali e commerciali, in particolare, per quanto riguarda l'Italia, tra i mesi di marzo e giugno, con pesanti conseguenze, oltreché per la vita sociale, per la stessa gestione operativa. Italmobiliare ha messo in atto con tempestività, sia a livello di holding sia nelle aziende partecipate, tutte le misure di sicurezza e controllo a favore dei dipendenti per limitare possibili occasioni di contagio sostenendo nel contempo, salvo limitate fermate di alcuni impianti, la continuità delle attività produttive e commerciali. Le azioni intraprese a supporto delle Portfolio Companies e la reattività da queste mostrata in un contesto così complesso, hanno permesso di limitare gli impatti della pandemia sostanzialmente alle realtà esposte al mondo retail, che hanno subito inevitabili rallentamenti, mentre continuità di risultati è stata raggiunta negli altri settori, come illustrato nelle sezioni successive. Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 15 Nel frattempo, la gestione dei rischi finanziari ha consentito di mitigare l'impatto del crollo dei mercati finanziari mondiali e in particolare della volatilità dei mercati azionari che, dopo aver raggiunto mediamente un minimo del 35%, hanno chiuso il semestre dimezzando le perdite. In virtù di un portafoglio di investimenti nel complesso diversificato sia a livello settoriale sia di esposizione alle diverse aree geografiche, gli impatti derivanti dall'emergenza sanitaria osservabili ad oggi sono risultati contenuti e hanno riguardato quelle componenti del portafoglio di Italmobiliare maggiormente esposte alle dinamiche dei mercati finanziari, che hanno segnato nel periodo performance fortemente negative. NET ASSET VALUE Al 30 giugno 2020 il Net Asset Value (NAV) di Italmobiliare S.p.A. (la cui definizione e riconciliazione fornita nell'Allegato 1), escludendo le azioni proprie, è pari a 1.629,3 milioni di euro (1.741,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019) e risulta essere composto dalle seguenti attività: (milioni di euro) 30 Giugno 2020 % sul totale 31 Dicembre 2019 % sul totale Partecipazioni quotate1 106,1 6,5% 165,1 9,5% Portfolio Companies2 828,2 50,8% 744,9 42,8% Altre partecipazioni3 46,7 2,9% 54,3 3,1% Fondi di Private equity 146,0 9,0% 158,1 9,1% Immobili e attività connesse 49,6 3,0% 49,1 2,8% Attività finanziarie, trading e liquidità 452,7 27,8% 569,6 32,7% Totale Net Asset Value* 1.629,3 100,0% 1.741,1 100,0% I criteri utilizzati per la determinazione del NAV potrebbero essere differenti da quelli adottati da altre società e, di conseguenza, i valori potrebbero non essere comparabili.

1 Nella categoria denominata "Partecipazioni quotate" sono ricomprese le principali partecipazioni in società quotate (HeidelbergCement AG e

Mediobanca S.p.A.).

2 In "Portfolio Companies" sono incluse le partecipazioni in Sirap Gema S.p.A., Italgen S.p.A., Caffè Borbone S.r.l., Clessidra SGR S.p.A., Tecnica Group S.p.A., Iseo Serrature S.p.A., Autogas Nord S.p.A., Capitelli S.r.l., Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.r.l.

3 Nella categoria "Altre partecipazioni" sono ricomprese anche le partecipazioni in Crédit Mobilier de Monaco S.A., S.E.S. S.p.A. e SESAAB S.p.A. Rispetto al 31 dicembre 2019 le principali variazioni del NAV sono dovute alla riduzione della liquidità a seguito della distribuzione dei dividendi di Italmobiliare S.p.A. per 76 milioni di euro complessivi tra componente ordinaria e straordinaria, al decremento delle partecipazioni quotate per la riduzione del valore di mercato della partecipazione in HeidelbergCement AG (-59,1 milioni di euro) e di altre partecipazioni quotate (-7,6 milioni di euro afferibili principalmente alla partecipazione nella finanziaria Fin.Priv. che detiene azioni Mediobanca) a fronte di un incremento complessivo del valore delle Portfolio Companies (+42 milioni a perimetro costante). In particolare, per quanto riguarda queste ultime si registra un incremento di valore di Caffè Borbone, una riduzione di valore di Tecnica Group e una tenuta di valore sostanzialmente stabile per le altre partecipazioni. Inoltre, l'acquisizione del 20% di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. ha comportato un incremento della componente rappresentata dalle portfolio companies (+41,4 milioni di euro, corrispondente all'investimento nella newco che ha acquisito la partecipazione) a fronte di una riduzione equivalente della liquidità. 16 Al 30 giugno 2020 il NAV per azione Italmobiliare S.p.A., escluse le azioni proprie e dopo il pagamento di dividendi complessivi pari a 1,8 euro, ammonta a 38,6 euro con un decremento del 6,98% rispetto all'analogo valore del 31 dicembre 2019. Il calcolo del NAV al 30 giugno è stato effettuato applicando la specifica procedura in essere sulla base del lavoro di valutazione svolto da esperti e periti indipendenti prendendo in considerazione: il prezzo di mercato al 30 giugno 2020 delle partecipazioni in società quotate;

il valore delle società non quotate, determinato sulla base di metodi di valutazione comune- mente utilizzati (DCF e/o multipli di mercato) oppure, qualora per le stesse non siano disponibili informazioni sufficienti per l'applicazione delle metodologie previste dagli IPEV e/o la loro con- sistenza possa essere considerata immateriale, sulla base del loro patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, determinato secondo i principi IAS/IFRS o secondo i principi contabili locali;

il valore di mercato dei beni immobiliari posseduti;

l'eventuale effetto fiscale differito. La società di revisione ha svolto un incarico di limited assurance secondo il principio ISAE 3000 (revised) per verificare la conformità dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del NAV ai criteri stabiliti dagli IPEV. ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DEL GRUPPO SINTESI RISULTATO PRIMO SEMESTRE (milioni di euro) Ricavi Mol Fcf1 30 giugno 30 giugno Var. % 30 giugno 30 giugno Var. % 1° semestre 2020 2020 2019 2020 2019 Actual Italmobiliare 30,5 45,3 (32,7) (20,6) 21,5 n.s. n.s. Portfolio companies Caffè Borbone 104,1 85,9 21,1 34,3 25,1 36,7 17,5 Sirap 120,6 135,6 (11,0) 12,1 8,3 45,0 0,8 Italgen 13,5 16,3 (17,2) 5,0 5,0 (1,1) 4,4 Capitelli 7,2 6,7 8,3 1,8 1,8 0,1 1,0 Tecnica Group 136,8 149,3 (8,4) 2,7 (1,0) n.s. 7,7 Iseo 56,4 72,6 (23,5) 4,0 7,9 (48,9) (1,4) Autogas Nord - AGN Energia 224,2 269,7 (16,9) 27,4 28,8 (4,9) 19,5 Officina Santa Maria Novella 10,4 13,6 (23,8) 2,0 4,5 (55,9) 2,0 Totale portfolio companies 673,2 749,7 (10,2) 89,3 80,4 11,1 51,5 n.s.: non significativo 1. Il Free cash flow è determinato come differenza tra la posizione finanziaria netta all'inizio e alla fine del periodo, al lordo dei dividendi distribuiti. La fonte dei dati è riportata nelle tabelle delle singole Portfolio Companies. Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 17 Per quanto riguarda Italmobiliare, i ricavi registrati nel semestre risultano in riduzione principalmente per il rinvio, a fini prudenziali, al secondo semestre della distribuzione di dividendi da parte di alcune società partecipate, in particolar modo Caffè Borbone (-11,5 milioni di euro nel complesso). Il margine operativo lordo risulta in peggioramento, oltre che per quanto specificato sopra, anche per l'andamento negativo della liquidità (-23,0 milioni di euro, dovuti principalmente alle partecipazioni di trading e ai fondi di investimento penalizzati dalle performance negative dei mercati internazionali per effetto della pandemia) e per maggiori oneri operativi non afferenti la gestione ordinaria per 5,8 milioni di euro (erogazioni MBO e LTI riferiti al precedente triennio ed erogazioni liberali). Per quanto riguarda le Portfolio Companies, nonostante un secondo trimestre impattato dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, come meglio dettagliato nel seguito del paragrafo e nelle sezioni dedicate alle singole società, il primo semestre 2020 si chiude con un risultato complessivamente positivo e in crescita rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Guardando all'aggregato pro-forma del semestre: I ricavi sono pari a 673,2 milioni di euro, in riduzione del 10,2% rispetto al primo semestre del 2019. Neutralizzando l'impatto del cambio di perimetro di Sirap già ricordato nella precedente relazione trimestrale (chiusura del segmento Foglia OPS in Sirap UK e della controllata turca del Gruppo Petruzalek) e del calo del costo della materia prima di GPL per Autogas Nord (riflesso sui ricavi ma senza impatti sulla redditività della società) il calo risulta limitato al 7,4%.

Nonostante la contrazione dei ricavi, il margine operativo lordo del semestre si attesta a 89,3 milioni di euro, con un miglioramento complessivo del 11,1% rispetto allo stesso periodo del 2019 e un risultato in crescita o sostanzialmente stabile per tutte le società, con l'eccezione di Iseo e Santa Maria Novella per gli impatti conseguenti al Covid-19.

Covid-19. La generazione di cassa nel periodo è positiva per 51,5 milioni di euro, con contributo positivo per tutte le società a eccezione di Iseo, parzialmente riconducibile alla stagionalità del business. Guardando alle singole società: Nel settore alimentare, risultati positivi sia per Caffè Borbone, che accelera ulteriormente la propria crescita nel secondo trimestre e chiude un semestre molto positivo, sia per Capitelli che, nonostante l'impatto del Covid-19, cresce a livello di ricavi e conferma il margine operativo lordo in valore assoluto;

Covid-19, cresce a livello di ricavi e conferma il margine operativo lordo in valore assoluto; Nel settore energetico, Autogas Nord e Italgen chiudono con un margine operativo lordo so- stanzialmente stabile rispetto all'esercizio precedente, compensando con efficienze di costi l'impatto del Covid-19 sui ricavi;

Covid-19 sui ricavi; Nel settore industriale, il primo semestre di Sirap è decisamente positivo, con un margine ope- rativo lordo in netto miglioramento e una generazione di cassa pure positiva, considerando la stagionalità e nonostante ricavi non brillanti sul segmento "Rigido". Iseo sconta invece sia a livello di fatturato sia di margine operativo lordo la situazione legata all'emergenza Covid, ma con segnali di ripresa incoraggianti nel mese di giugno meglio descritti in seguito;

Tecnica Group chiude un primo semestre tradizionalmente non significativo a causa della stagionalità del business invernale con margine operativo lordo in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2019, in larga parte riconducibile all'entrata della società Riko nel perimetro di gruppo;

Officina Santa Maria Novella sconta a livello di fatturato la chiusura dei negozi retail legata al lockdown sia in Europa sia in Usa, con forti ripercussioni a livello di risultato operativo ma con generazione di cassa comunque positiva. 18 SINTESI RISULTATO SECONDO TRIMESTRE (milioni di euro) Ricavi Mol 2° trim 2° trim Var. % 2° trim 2° trim Var. % 2020 2019 2020 2019 Italmobiliare 7,0 33,3 (79,1) 4,6 22,9 (80,0) Portfolio companies Caffè Borbone 55,2 43,5 26,9 18,6 12,7 46,5 Sirap 57,0 69,6 (18,1) 6,4 5,0 28,5 Italgen 6,5 9,1 (28,4) 2,8 4,3 (36,0) Capitelli 3,5 3,5 0,5 1,0 1,0 (1,4) Tecnica Group 54,1 57,4 (5,8) (1,1) (4,6) 74,8 Iseo 26,5 37,7 (29,7) 2,7 5,0 (46,8) Autogas Nord - AGN Energia 69,1 103,1 (33,0) 7,0 10,5 (33,7) Officina Santa Maria Novella 4,1 7,4 (44,3) 0,2 3,5 (96,0) Totale portfolio companies 276,0 331,3 (16,7) 37,5 37,6 (0,2) Si precisa che le informazioni finanziarie relative ai dati dei singoli trimestri non sono assoggettate a revisione contabile né completa né limitata Come anticipato, l'impatto del Covid-19 sulle portfolio companies risulta più evidente guardando ai risultati del solo secondo trimestre: La contrazione dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2019 raggiunge il 16,7%. Tuttavia, il mese di giugno fornisce un'indicazione incoraggiante, con una riduzione dei ricavi complessivi pro-forma delle portfolio companies rispetto a giugno 2019 del 2%, confrontato con il -35% registrato ad aprile e il -9% di maggio;

pro-forma delle portfolio companies rispetto a giugno 2019 del 2%, confrontato con il -35% registrato ad aprile e il -9% di maggio; Il margine operativo lordo del trimestre è comunque stabile rispetto allo stesso periodo dell'e- sercizio precedente, anche grazie alle azioni di contenimento dei costi messe prontamente in essere dal management delle singole società. Con riferimento all'impatto del Covid-19 sui ricavi delle singole società nel secondo trimestre: Sirap evidenzia difficoltà del segmento di business "Rigido" (-22% nel secondo trimestre, per un impatto negativo sul fatturato pari a circa 7 milioni di euro), in cui alcune linee di prodotto (es. gastronomia, insalatiere take-away, pasticceria) hanno sofferto le conseguenze del lockdown sui clienti serviti;

(-22% nel secondo trimestre, per un impatto negativo sul fatturato pari a circa 7 milioni di euro), in cui alcune linee di prodotto (es. gastronomia, insalatiere take-away, pasticceria) hanno sofferto le conseguenze del lockdown sui clienti serviti; Italgen è stata penalizzata dal calo del prezzo dell'energia conseguente al calo complessivo della domanda a livello nazionale e internazionale, con un effetto prezzo negativo sul trimestre per 1,7 milioni di euro;

Capitelli, pur chiudendo il trimestre con ricavi in linea rispetto al 2019, è stata rallentata nei mesi di aprile e maggio dal calo generalizzato del traffico al banco gastronomia della Grande Distri- buzione Organizzata e dal rallentamento del canale Ho.Re.Ca., mentre a giugno ha registrato una crescita del 22% rispetto all'esercizio precedente;

Iseo è frenata dal rallentamento di tutti i canali chiave (es. ferramenta, "Do It Yourself", OEM) per il lockdown che ha riguardato tutte le principali geografie di attività del Gruppo, anche se dopo le difficoltà registrate ad aprile e maggio il fatturato di giugno è sostanzialmente in linea con il 2019;

Autogas fa registrare nel secondo trimestre volumi retail GPL in diminuzione del 23% rispetto al 2019, con calo legato agli impatti del lockdown sulle piccole attività a partita IVA e sulle attività turistiche;

Officina Santa Maria Novella sconta a livello di ricavi la chiusura della maggior parte dei negozi diretti resa necessaria dal Covid-19 (a partire dal negozio storico di Firenze) e la marcata con- trazione dei flussi turistici internazionali verso l'Italia. Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 19 SINTESI SITUAZIONE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2020 (milioni di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione % Ricavi e proventi 276,2 278,3 (0,8) Margine operativo lordo 27,6 52,1 (46,9) % sui ricavi 10,0 18,7 Ammortamenti (14,4) (13,7) (5,1) Rettifiche di valori su immobilizzazioni 0,0 0,0 Risultato operativo 13,2 38,3 (65,6) % sui ricavi 4,8 13,8 Proventi ed oneri finanziari (2,6) (2,5) (2,7) Rettifiche di valore di attività finanziarie (0,8) 0,0 (100,0) Risultato società contabilizzate (4,7) (2,6) (83,1) con il metodo del patrimonio netto Risultato ante imposte 5,1 33,2 (84,6) % sui ricavi 1,9 11,9 Imposte (3,7) (8,7) 57,2 Utile (perdita) del periodo 1,4 24,5 (94,4) attribuibile a: - Soci della controllante (8,1) 19,1 n.s. - Interessenze di pertinenza di terzi 9,5 5,4 74,8 Flussi per investimenti 68,3 91,7 n.s. non significativo (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto totale 1.348,3 1.474,2 Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante 1.224,9 1.358,7 Posizione finanziaria netta consolidata 384,4 475,2 Numero di dipendenti alla fine del periodo 1.796 1.776 Il free cash flow è determinato come differenza fra la posizione finanziaria netta del semestre 2020 e quella dello stesso periodo dell'esercizio precedente al lordo dei dividendi distribuiti. Gli indicatori economici delle attività in funzionamento relativi al primo semestre 2020 sono: I Ricavi e proventi , pari a 276,2 milioni di euro, rispetto ai 278,3 milioni di euro al 30 giugno 2019 (-0,8%), risultano in diminuzione di 2,1 milioni di euro, principalmente per l'apporto negativo di Italmobiliare e di Sirap, parzialmente compensato da Caffè Borbone e Capitelli.

, pari a 276,2 milioni di euro, rispetto ai 278,3 milioni di euro al 30 giugno 2019 (-0,8%), risultano in diminuzione di 2,1 milioni di euro, principalmente per l'apporto negativo di Italmobiliare e di Sirap, parzialmente compensato da Caffè Borbone e Capitelli. Il Margine operativo lordo , pari a 27,6 milioni di euro, rispetto ai 52,1 milioni di euro al 30 giu- gno 2019 (-46,9%), risulta in diminuzione di 24,5 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019. In particolare, la variazione è ascrivibile principalmente a Italmobiliare (come conseguenza dei già citati fattori quali il rinvio di distribuzione dei dividendi da parte di alcune società partecipate, la performance negativa di alcuni strumenti finanziari e costi non ricorrenti), parzialmente com- pensata da Caffè Borbone e Sirap.

, pari a 27,6 milioni di euro, rispetto ai 52,1 milioni di euro al 30 giu- gno 2019 (-46,9%), risulta in diminuzione di 24,5 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019. In particolare, la variazione è ascrivibile principalmente a Italmobiliare (come conseguenza dei già citati fattori quali il rinvio di distribuzione dei dividendi da parte di alcune società partecipate, la performance negativa di alcuni strumenti finanziari e costi non ricorrenti), parzialmente com- pensata da Caffè Borbone e Sirap. Il Risultato operativo , dopo ammortamenti in incremento rispetto al primo semestre 2019, risulta pari a 13,2 milioni di euro (positivo per 38,3 milioni di euro nel pari periodo 2019).

, dopo ammortamenti in incremento rispetto al primo semestre 2019, risulta pari a 13,2 milioni di euro (positivo per 38,3 milioni di euro nel pari periodo 2019). Risultato ante imposte : utile di 5,1 milioni di euro rispetto ai 33,2 milioni di euro al 30 giugno 2019 (-84,6%). Al 30 giugno 2020 il Patrimonio netto totale ammonta a 1.348,3 milioni di euro, mentre il Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante risulta pari a 1.224,9 milioni di euro che si confronta rispettivamente con 1.474,2 milioni di euro e 1.358,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019. 20 Nel primo semestre 2020 sono stati realizzati investimenti finanziari e industriali per 68,3 milioni di euro, in riduzione di 23,4 milioni di euro rispetto al pari periodo 2019 (91,7 milioni di euro). La Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2020 è positiva e pari a 384,4 milioni di euro a fronte di 475,2 milioni di euro a fine dicembre 2019. La variazione negativa di 90,8 milioni di euro è dovuta principalmente al flusso dell'attività operativa (+2,9 milioni di euro), agli investimenti e disinvestimenti (rispettivamente pari a -68,3 e +48,5 milioni di euro), al pagamento dei dividendi (-76 milioni di euro) e ad altre variazioni (+2,0 milioni di euro). ONERI FINANZIARI E ALTRI COMPONENTI Gli oneri finanziari netti risultano stabili a 2,6 milioni di euro. Si ricorda che in questa voce non sono compresi gli oneri e i proventi finanziari di Italmobiliare e delle altre società finanziarie in quanto, facendo parte della loro attività caratteristica, sono ricompresi nelle voci che compongono il margine operativo lordo. Il risultato delle società valutate a patrimonio netto è negativo per 4,7 milioni di euro (negativo di 2,6 milioni di euro nel primo semestre 2019) a causa principalmente dell'apporto negativo di Tecnica Group, dovuto all'effetto Covid e alla stagionalità del business. RISULTATI DEL PERIODO I dati sopra esposti hanno determinato un risultato ante imposte del semestre positivo per 5,1 milioni di euro (positivo per 33,2 milioni di euro al 30 giugno 2019). Dopo imposte per 3,7 milioni di euro (8,7 milioni di euro nel primo semestre 2019), il risultato netto del primo semestre 2020 evidenzia un utile di 1,4 milioni di euro (utile di 24,5 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2019), di cui -8,1 milioni di euro attribuibile al Gruppo e +9,5 milioni di euro attribuibile a terzi (rispettivamente 19,1 e 5,4 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2019). RICAVI E RISULTATI OPERATIVI AL 30 GIUGNO 2020 DELLE ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO CONTRIBUZIONE AI RICAVI E PROVENTI CONSOLIDATI (al netto delle eliminazioni infragruppo) (milioni di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione % % % %1 Settori di attività Italmobiliare 23,2 8,4 32,2 11,6 (28,1) (28,1) Caffè Borbone 104,1 37,7 85,9 30,9 21,1 21,1 Sirap 120,6 43,7 135,6 48,7 (11,0) (10,6) Italgen 13,5 4,9 16,3 5,9 (17,2) (17,2) Capitelli 7,2 2,6 - - 100,0 Tecnica Group - - - - - Autogas Nord - AGN Energia - - - - - Iseo - - - - - - Altre società 7,6 2,7 8,2 2,9 (7,9) (7,9) Totale 276,2 100,0 278,2 100,0 (0,8) (3,1) 1 a parità di tassi di cambio e di area di consolidamento. Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 21 Alla variazione negativa dei ricavi e proventi, pari a -0,8% rispetto al primo semestre 2019, hanno contribuito in particolare i risultati in peggioramento di Italmobiliare (-14,8 milioni di euro) e di Sirap (-15,0 milioni di euro), parzialmente compensati da Caffè Borbone (+18,1 milioni di euro) e da Capitelli (+7,2 milioni di euro) che, essendo stata acquisita nel dicembre 2019, non ha contribuito al conto economico del primo semestre 2019. UTILE CONSOLIDATO ATTRIBUIBILE PER SETTORE (milioni di euro) Giugno 2020 Giugno 2019 Italmobiliare (16,9) 9,2 Caffè Borbone 14,0 8,2 Sirap 2,2 (0,8) Italgen 2,4 2,5 Capitelli 0,8 Tecnica Group (6,6) (7,2) Autogas Nord - AGN Energia 2,2 2,7 Iseo (1,2) 1,1 Altre società 1,2 2,1 Elisioni dividendi e plus/minus intragruppo (6,2) 1,3 Utile (perdita) del periodo attribuibile al Gruppo (8,1) 19,1 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Nel primo semestre 2020 le componenti del conto economico complessivo da attività in funzionamento hanno avuto un saldo negativo di 56,8 milioni di euro (positivo di 113,6 milioni di euro nel primo semestre 2019) determinato essenzialmente da aggiustamenti negativi di valore per attività FVTOCI per 54,4 milioni di euro. Pertanto, tenuto conto dell'utile del periodo di 1,4 milioni di euro e delle sopra citate componenti, il totale del conto economico complessivo del periodo è pari a -55,4 milioni di euro (+138,2 milioni di euro al 30 giugno 2019). La tabella esplicativa è riportata nei prospetti contabili consolidati. SINTESI STATO PATRIMONIALE (milioni di euro) 30 giugno 2020 30 giugno 2019 Immobilizzazioni materiali 172,1 169,0 Immobilizzazioni immateriali 357,1 360,5 Altre attività non correnti 530,2 569,2 Attività non correnti 1.059,4 1.098,7 Attività correnti 702,9 805,1 Attività destinate alla cessione 6,5 6,7 Totale attività 1.768,8 1.910,5 Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante 1.224,9 1.358,7 Partecipazioni di terzi 123,4 115,5 Totale patrimonio netto 1.348,3 1.474,2 Passività non correnti 251,1 258,5 Passività correnti 168,9 177,3 Totale passività 420,0 435,8 Passività direttamente associate ad attività destinate alla cessione 0,5 0,5 Totale patrimonio netto e passività 1.768,8 1.910,5 22 PATRIMONIO NETTO Il patrimonio netto totale al 30 giugno 2020, pari a 1.348,3 milioni di euro, ha evidenziato un decremento di 125,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019. In riduzione di 133,8 milioni di euro il patrimonio netto attribuibile al Gruppo, mentre il patrimonio di terzi è in incremento di 7,9 milioni di euro. La variazione complessiva è stata principalmente determinata dalle seguenti componenti: risultato positivo del periodo di 1,4 milioni di euro;

variazione della riserva fair value su partecipazioni FVTOCI per -54,3 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale;

-54,3 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale; dividendi erogati per 76 milioni di euro. Al 30 giugno 2020 il capitale sociale di Italmobiliare S.p.A. è pari a euro 100.166.937, suddiviso in 42.500.000 azioni ordinarie. Al 30 giugno 2020, Italmobiliare S.p.A. detiene n. 278.470 azioni ordinarie proprie, pari a circa lo 0,7% del capitale sociale. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Al 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta, positiva di 384,4 milioni di euro, ha registrato, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2019 (475,2 milioni di euro), un decremento del 19,1%. COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Impieghi monetari e finanziari a breve termine 530,4 630,9 Debiti finanziari a breve termine (72,0) (67,3) Attività finanziarie a medio / lungo termine 36,1 31,1 Passività finanziarie a medio / lungo termine (110,1) (119,6) Indebitamento da attività possedute per la vendita 0,1 Posizione finanziaria netta complessiva 384,4 475,2 SINTESI DEI FLUSSI FINANZIARI (milioni di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Posizione finanziaria netta complessiva a inizio periodo 475,2 222,3 Flussi dell'attività operativa 10,7 44,6 Investimenti: Immobilizzazioni materiali e immateriali (14,0) (22,0) Immobilizzazioni finanziarie (54,3) (69,7) Flussi per investimenti (68,3) (91,7) Disinvestimenti in immobilizzazioni 48,5 160,0 Dividendi distribuiti (76,0) (26,3) Differenze di struttura e conversione (0,8) (0,3) Altre variazioni (5,0) (20,7) Flusso finanziario netto del periodo (90,8) 65,6 Flusso finanziario da attività destinate alla cessione - - Posizione finanziaria netta complessiva a fine periodo 384,4 287,9 Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 23 INVESTIMENTI (milioni di euro) Investimenti in Investimenti in Investimenti in Totale Investimenti Imm. Finanziarie Imm. Materiali Imm. Immateriali 1°sem. 1°sem. 1°sem. 1°sem. 1°sem. 1°sem. 1°sem. 1°sem. 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Settori di attività Italmobiliare 13,0 69,7 0,9 0,6 - 0,2 13,9 70,5 Caffè Borbone - - 2,7 2,6 0,1 0,1 2,8 2,7 Sirap - - 7,7 12,7 0,1 0,1 7,8 12,8 Italgen - 1,6 1,5 - 0,1 1,6 1,6 Capitelli - 0,2 - - 0,2 - Officina Santa Maria Novella 41,3 - - - 41,3 - Altre società - 0,4 4,8 - - 0,4 4,8 Eliminazioni intersettoriali - (0,3) (0,5) - - (0,3) (0,5) Totale investimenti 54,3 69,7 13,2 21,7 0,2 0,5 67,7 91,9 Variaz. crediti/debiti per acq. 0,6 (0,2) - - 0,6 (0,2) immob. Totale investimenti 54,3 69,7 13,8 21,5 0,2 0,5 68,3 91,7 Gli investimenti effettuati nel semestre dal Gruppo sono stati complessivamente pari a 68,3 milioni di euro, in riduzione di 23,4 milioni di euro rispetto al primo semestre 2019 (91,7 milioni di euro). I flussi per investimenti finanziari, pari a 54,3 milioni di euro (69,7 milioni di euro nel primo semestre del 2019), si riferiscono principalmente agli investimenti effettuati per l'acquisizione della partecipazione in Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella (investimento in FT2, newco costituita per acquisizione partecipazione). I flussi per investimenti in immobilizzazioni materiali ammontano a 13,2 milioni di euro e sono riferibili principalmente a Sirap e Caffè Borbone. I disinvestimenti effettuati dal Gruppo nel corso del primo semestre 2020 sono stati pari a 48,5 milioni di euro e si riferiscono principalmente alla vendita di azioni HeidelbergCement (effetto negativo su patrimonio netto di 5,5 milioni di euro) e al rimborso dei fondi di private equity (effetto nullo su patrimonio netto). 24 Italmobiliare S.p.A. ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO (milioni di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione % Ricavi e proventi 30,5 45,3 (32,7) Margine operativo lordo (20,6) 21,5 n.s. % sui ricavi (67,5) 47,4 Ammortamenti (0,3) (0,4) 4,5 Rettifiche di valore su immobilizzazioni - - Risultato operativo (20,9) 21,1 n.s. % sui ricavi (68,6) 46,6 Proventi/oneri finanziari - - Rettifiche di valore di attività finanziarie (0,5) (10,5) 95,3 Risultato ante imposte (21,4) 10,6 n.s. % sui ricavi (70,3) 23,4 Imposte del periodo 4,8 (1,4) n.s. Utile (perdita) del periodo (16,6) 9,2 n.s. n.s. non significativo (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto 1.204,5 1.347,0 Posizione finanziaria netta 452,7 569,6 Numero di dipendenti alla fine del periodo 38 37 Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 25 RISULTATI SECONDO LO SCHEMA FINANZIARIO Per una migliore comprensione dei risultati della Società, considerata la sua specificità, si ritiene utile riportare nella tabella sottostante i risultati anche secondo lo schema finanziario. Tale schema evidenzia: i "Proventi (oneri) netti da partecipazioni" includono, relativamente alle partecipazioni valutate al FVTOCI, i dividendi ricevuti. Per quanto riguarda le partecipazioni in società controllate e col- legate, questa voce include sia i dividendi sia le plusvalenze/minusvalenze di cessione nonché le eventuali svalutazioni;

i "Proventi (oneri) netti da investimento della liquidità" includono gli interessi attivi su cedole e depositi bancari, le rettifiche di valore su obbligazioni e sulle azioni di trading valutate al FVTPL, le plusvalenze/minusvalenze realizzate sulla cessione dei titoli di trading, i proventi/oneri dei derivati di trading e dei fondi di investimento valutati al FVTPL e gli "Oneri netti da indebitamen- to". Questi ultimi comprendono essenzialmente gli interessi passivi correlati ai debiti finanziari, le spese e le commissioni bancarie;

i "Proventi ed oneri diversi" che includono il costo del personale e i costi di gestione della strut- tura finanziaria, al netto dei recuperi effettuati nei confronti delle altre società del Gruppo o di terzi. (milioni di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione % Proventi (oneri) netti da partecipazioni 8,6 10,1 (14,8) Proventi (oneri) netti da investimento di (10,9) 12,1 n.s. liquidità Totale proventi e oneri finanziari (2,3) 22,2 n.s. Proventi ed oneri diversi (19,1) (11,6) (64,7) Imposte del periodo 4,8 (1,4) n.s. Risultato netto dell'esercizio (16,6) 9,2 n.s.: non significativo I proventi ed oneri netti da partecipazioni risultano positivi per 8,6 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 10,1 milioni di euro al 30 giugno 2019, principalmente per effetto dei minori dividendi incassati o deliberati (-11,5 milioni di euro, dovuti soprattutto al rinvio della distribuzione dei dividendi da parte di Caffè Borbone conseguente al rischio Covid-19, la cui distribuzione dovrebbe avvenire nel secondo semestre 2020), parzialmente compensati da minori svalutazioni di alcune partecipazioni. I proventi netti da investimenti di liquidità presentano un saldo negativo di 10,9 milioni di euro (positivo di 12,1 milioni di euro al 30 giugno 2019). La variazione è dovuta principalmente all'andamento delle partecipazioni di trading e dei fondi di investimento penalizzati dalle performance negative registrate dai mercati internazionali per effetto della pandemia. I proventi ed oneri diversi risultano negativi per 19,1 milioni di euro (-11,6 milioni di euro al 30 giugno 2019), in aumento principalmente per maggiori oneri operativi non afferenti la gestione ordinaria per 5,8 milioni di euro (erogazioni MBO e LTI riferiti al precedente triennio ed erogazioni liberali). Dopo imposte positive per 4,8 milioni di euro (negative per 1,4 milioni di euro al 30 giugno 2019), il risultato del semestre risulta negativo di 16,6 milioni di euro (positivo per 9,2 milioni di euro al 30 giugno 2019). 26 PATRIMONIO NETTO Il patrimonio netto al 30 giugno 2020 ammonta a 1.204,5 milioni di euro, in riduzione di 142,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019 (1.347,0 milioni di euro) principalmente per effetto di: una riduzione del fair value delle partecipazioni FVTOCI per 49,3 milioni di euro (al netto dell'ef- fetto fiscale);

cessioni di partecipazioni FVTOCI effettuate nel periodo (-5,5 milioni di euro);

(-5,5 milioni di euro); dividendi pagati per 76 milioni di euro;

una perdita del periodo pari a 16,6 milioni di euro. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Impieghi monetari e finanziamenti a breve 428,2 544,9 Debiti finanziari a breve (2,7) (2,7) Posizione finanziaria netta a breve termine 425,5 542,2 Attività finanziarie a medio/lungo 27,3 27,6 Passività finanziarie a medio/lungo (0,1) (0,2) Posizione finanziaria a medio/lungo termine 27,2 27,4 Posizione finanziaria netta 452,7 569,6 Al 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta di Italmobiliare S.p.A. risulta in diminuzione di 116,94 milioni di euro, passando da 569,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019 a 452,7 milioni di euro a fine giugno 2020, allocati per il 66% nel Fondo Vontobel con un profilo di rischio conservativo in coerenza con le politiche di investimento della società. Tra i principali flussi si segnala il pagamento del dividendo ordinario e straordinario per un totale di -76 milioni di euro e l'acquisizione del 20% di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella (-41,4 milioni di euro), avvenuta attraverso la newco FT2. PRINCIPALI VERTENZE IN CORSO Per una descrizione delle principali vertenze legali e fiscali di Italmobiliare S.p.A. si fa riferimento a quanto illustrato nell'omologa sezione a pagina 48, a cui si rimanda. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Per l'evoluzione prevedibile della gestione di Italmobiliare S.p.A. si fa riferimento a quanto illustrato nell'omologa sezione a pagina 49, a cui si rimanda. Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 27 PRINCIPALI ATTIVITÀ FINANZIARIE DI ITALMOBILIARE S.P.A. HeidelbergCement Le aspettative di ripresa del ciclo economico si sono riflesse nella performance del titolo: nel secondo trimestre HeidelbergCement ha evidenziato un rialzo del 23,8% (comprensivo dei dividendi pari al 25,3%) a fronte del 16,8% dell'Indice Euro Stoxx 600 Construction & Materials. Il rimbalzo ha parzialmente mitigato il crollo del trimestre iniziale: i primi sei mesi si sono chiusi con una performance del -25,7% vs. il -14,3% dell'indice. La società è impegnata in un piano di riduzione dei costi e delle spese con un target €1mld e registra una solida liquidità (€5,7mld), con un leverage stabile, a difesa del rating Investment Grade. Inoltre, potrà beneficiare dell'impatto derivante dal calo del prezzo delle materie prime energetiche e, complessivamente, del possibile miglioramento dei margini derivanti dall'aumento dell'efficienza. Tali fattori, congiuntamente a multipli di valutazione che permangono al di sotto dei Peers, sostengono le prospettive del titolo. Sullo scenario gravano tuttavia le incertezze sulla dinamica della fase di ripresa del ciclo economico, generate dai rischi di un riacutizzarsi della crisi Covid-19 nonché dalle elezioni statunitensi. Fondi di Private Equity La Società ha investito in un portafoglio di selezionati fondi di Private Equity italiani e internazionali, in un'ottica di diversificazione settoriale e geografica degli investimenti, tra i quali si segnalano il fondo CCPIII e il fondo Restructuring di Clessidra, BDT Fund II e III, Isomer Capital I, Connect Ventures 3, Iconiq IV. Nel corso dei primi sei mesi del 2020 il valore dei fondi di Private Equity si complessivamente decrementato di 12,5 milioni di euro, principalmente per effetto di rimborsi di capitale e disinvestimenti (23,4 milioni di euro), a fronte dell'aumento di fair value dei fondi (3,3 milioni di euro, principalmente imputabili alla distribuzione post vendite di Nexi da parte di

Clessidra), del delta cambio (+0,2 milioni di euro) e degli investimenti (7,4 milioni di euro). 28 Caffè Borbone (PARTECIPAZIONE DEL 60%) ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO (milioni di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione % Ricavi e proventi 104,1 85,9 21,1 Margine operativo lordo 34,3 25,1 36,7 % sui ricavi 32,9 29,2 Ammortamenti (4,5) (4,3) (4,0) Risultato operativo 29,8 20,7 43,6 % sui ricavi 28,6 24,1 Proventi/oneri finanziari (0,4) (0,6) 38,4 Risultato ante imposte 29,4 20,1 46,1 % sui ricavi 28,2 23,4 Imposte del periodo (5,8) (6,1) (4,8) Utile (perdita) del periodo 23,6 14,0 68,0 Flussi per investimenti 2,8 2,7 n.s. non significativo (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto totale 298,9 275,3 Posizione finanziaria netta (14,1) (31,6) Numero di dipendenti alla fine del periodo 210 199 Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 29 Nel primo semestre 2020, Caffè Borbone ha fatto registrare un fatturato di 104,1 milioni di euro, in crescita del 21,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, con una netta accelerazione nel secondo trimestre che si è chiuso con un +27% vs. 2019 (rispetto al +15% registrato nel primo trimestre, in parte riconducibile alla temporanea riduzione a marzo della capacità produttiva dell'azienda legata al Covid-19). A livello di prodotti, molto positiva la performance dell'aggregato capsule, che fa registrare nel primo semestre un +27% rispetto al 2019; a livello di canali, prosegue la traiettoria di crescita del canale online e della GDO (Grande Distribuzione Organizzata). Il margine operativo lordo del primo semestre si attesta a 34,3 milioni di euro, con una marginalità pari al 32,9% del fatturato, in deciso miglioramento rispetto al primo semestre del 2019 (+3,7%) grazie principalmente all'effetto scala sulla struttura dei costi generali. L'utile netto del primo semestre è pari a 23,6 milioni di euro, in crescita del 68% rispetto all'esercizio precedente. Gli investimenti effettuati nel periodo sono stabili a 2,7 milioni di euro e si riferiscono principalmente a investimenti in macchinari di confezionamento per il mono porzionato. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 è negativa per 14,1 milioni di euro, con una generazione di cassa positiva per 17,5 milioni di euro nel primo semestre. Si ricorda che per prudenza gestionale durante l'emergenza Covid-19 la distribuzione dei dividendi è stata posticipata al secondo semestre 2020. Non si segnalano a oggi particolari criticità legate alla situazione creditizia post impatto Covid-19, con livelli di scaduto sul fatturato in linea con i periodi precedenti. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO Non si rilevano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Per il secondo semestre 2020 si prevede una crescita ancora positiva dei ricavi, confermata dal trend positivo dei dati di vendita delle prime settimane di luglio, e un sostanziale mantenimento della marginalità ai livelli registrati nel primo semestre. 30 Sirap (PARTECIPAZIONE DEL 100%) ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO (milioni di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione % Ricavi e proventi 120,6 135,6 (11,0) Margine operativo lordo 12,1 8,3 45,0 % sui ricavi 10,0 6,1 Ammortamenti (6,8) (6,9) (1,5) Risultato operativo 5,3 1,4 n.s. % sui ricavi 4,4 1,0 Proventi/oneri finanziari (2,0) (1,8) (9,2) Risultato ante imposte 3,3 (0,4) % sui ricavi 2,7 n.s. Imposte del periodo (1,1) (0,4) n.s. Utile (perdita) del periodo 2,2 (0,8) n.s. Investimenti materiali e immateriali 7,8 12,8 n.s. non significativo I dati in tabella si riferiscono al Gruppo Sirap. (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto totale 34,1 34,1 Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante 34,0 34,0 Posizione finanziaria netta (79,9) (80,8) Numero di dipendenti alla fine del periodo 1.385 1.384 Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 31 Nel primo semestre, i ricavi del Gruppo Sirap sono stati pari a 120,6 milioni di euro, in contrazione dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Al netto della modifica di perimetro già ricordata nelle precedenti relazioni trimestrali (chiusura del segmento Foglia OPS in Sirap UK e della controllata turca del Gruppo Petruzalek), la riduzione dei ricavi nel semestre si attesta al -6%. Guardando ai singoli business, il segmento di prodotti "Espanso" è sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, mentre il Gruppo Petruzalek (al netto della già citata modifica di perimetro) evidenzia un calo di fatturato pari all'8%, attribuibile al calo dei consumi dovuti al lockdown che ha interessato anche i paesi dell'est Europa. In contrazione invece il segmento "Rigido", in cui l'emergenza sanitaria Covid-19 ha avuto in tutte le geografie del Gruppo Sirap un impatto negativo su alcune linee di prodotto (es. gastronomia, insalatiere take-away, pasticceria) per le temporanee mutate abitudini di consumo dei clienti finali. Inoltre, la difficoltà di organizzare incontri commerciali ha frenato il lancio di nuove gamme di prodotto previste per il 2020. Complessivamente, il segmento "Rigido" registra nel semestre una riduzione dei ricavi del 12% rispetto al 2019, con segnali di ripresa nel mese di giugno rispetto alle performance registrate ad aprile e maggio. Il margine operativo lordo del gruppo nei primi sei mesi del 2020 si attesta a 12,1 milioni di euro, in aumento di 3,8 milioni di euro rispetto al primo semestre 2019 (+45%) e con una marginalità sui ricavi a doppia cifra. La già citata riduzione dei ricavi è stata infatti più che compensata dall'incremento della marginalità unitaria, riconducibile anche al livello non elevato nel periodo del costo delle materie prime plastiche e all'impatto sulla struttura costi delle azioni da Piano Industriale completate nel 2019 e delle ulteriori azioni messe in essere dal management del Gruppo per fronteggiare l'impatto negativo del Covid-19 sui volumi. Gli ammortamenti sono sostanzialmente stabili a 6,8 milioni di euro, portando a un risultato operativo di 5,3 milioni di euro che triplica il risultato registrato nel primo semestre 2019. Il risultato netto nel semestre è positivo per 2,2 milioni di euro, rispetto alla perdita di 0,8 milioni di euro registrata nel 2019. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 è negativa per 79,9 milioni di euro, con un miglioramento di 0,8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019 nonostante l'impatto negativo della stagionalità; rispetto al dato al 30 giugno 2019, il miglioramento è infatti pari a 14,9 milioni di euro. Non si segnalano a oggi particolari criticità legate alla situazione creditizia post impatto Covid-19, con livelli di scaduto sul fatturato in linea con i periodi precedenti. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO Come previsto dal piano industriale triennale 2019-21, il 6 luglio 2020 Sirap ha ufficializzato l'intenzione di chiudere lo stabilimento di San Vito al Tagliamento, abilitando così un ulteriore consolidamento della produzione degli stabilimenti italiani del Gruppo, già avviato nel 2019 con la chiusura dello stabilimento ex Rosaplast. La società auspica di perfezionare la chiusura entro l'esercizio 2020 e ha già predisposto un piano di incentivi per il trasferimento dell'attuale organico presso le altre sedi produttive italiane. PRINCIPALI VERTENZE IN CORSO Con riferimento alla vertenza in corso con la Commissione Europea (procedimento avviato nel 2008 per violazioni delle norme comunitarie sulla concorrenza nel mercato degli imballaggi per alimenti in materiale plastico), in data 11 luglio 2019 è stata adottata la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea nell'appello promosso da Italmobiliare/Sirap Gema e società controllate contro la decisione della Commissione Europea con cui è stata comminata un'ammenda di circa 35,9 milioni, totalmente stanziata in bilancio. 32 Il Tribunale ha respinto il ricorso condannando, come di rito, le parti ricorrenti alle spese di giudizio. Con il supporto dei legali del Gruppo sarà presentato, nei termini previsti dalla normativa vigente, ricorso davanti alla Corte di Giustizia. La durata di quest'ultimo grado di giudizio, condizionata dall'articolazione definitiva del procedimento che verrà definito dalla Corte di Giustizia, durerà presumibilmente almeno altri due anni. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Il Gruppo si aspetta un progressivo ritorno dei ricavi del business Rigido ai livelli registrati pre Covid-19, dando continuità ai miglioramenti già registrati a giugno rispetto ai mesi di aprile e maggio. Per quanto riguarda il costo delle materie prime plastiche (e in particolare del polistirolo), ci si attende una sostanziale stabilità sui livelli ridotti registrati nel primo semestre 2020 almeno per il terzo trimestre 2020. Italgen Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 33 (PARTECIPAZIONE DEL 100%) ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO (milioni di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione % Ricavi e proventi 13,5 16,3 (17,2) Margine operativo lordo 5,0 5,0 (1,1) % sui ricavi 36,8 30,8 Ammortamenti (2,0) (1,8) 7,9 Risultato operativo 3,0 3,2 (6,4) % sui ricavi 21,9 19,4 Proventi/oneri finanziari (0,3) 0,1 n.s. Risultato delle società valutate a patrimonio netto 0,3 0,2 42,2 Risultato ante imposte 3,0 3,5 (13,2) % sui ricavi 22,3 21,3 Imposte del periodo (0,6) (1,0) (36,3) Utile (perdita) del periodo 2,4 2,5 (3,8) Flussi per investimenti 1,6 1,6 n.s. non significativo I dati in tabella si riferiscono al Gruppo Italgen. (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto totale 17,9 21,6 Posizione finanziaria netta (15,7) (20,1) Numero di dipendenti alla fine del periodo 69 70 34 La produzione idroelettrica del semestre si attesta a 156,6 GWh, livello più alto raggiunto negli ultimi 5 anni. Il confronto con lo stesso periodo dell'esercizio precedente evidenzia una crescita del 21%, riconducibile a una piovosità superiore alla media e a un ottimo livello di disponibilità e di utilizzo degli impianti, con l'eccezione del fermo a marzo della centrale di San Giovanni Bianco per l'allungamento (già segnalato nella precedente relazione trimestrale) dei tempi di manutenzione riconducibile all'emergenza Covid-19. Tuttavia, il calo della domanda complessiva di energia elettrica a livello nazionale riconducibile al lockdown (-8,9% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, fonte Terna) e la riduzione del prezzo di gas e CO2 credits si sono ripercossi in maniera significativa sul prezzo dell'energia elettrica, in particolare nel secondo trimestre. Il ricavo unitario medio è infatti risultato in calo del 34% rispetto allo stesso periodo del 2019, nonostante l'effetto positivo delle operazioni di vendita di energia a prezzo fisso per l'esercizio 2020 finalizzate dalla società nel corso del 2019. Nel complesso, l'effetto volume e l'effetto prezzo sostanzialmente si compensano: la riduzione dei ricavi rispetto al 2019, pari a 2,8 milioni di euro (-17,2%), è infatti in larga parte riconducibile al calo di ricavi passanti (-2,4 milioni di euro), senza impatto sulla redditività dell'azienda. Il margine operativo lordo si attesta a 5,0 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre 2019; oltre alla già citata dinamica dei ricavi, il contenimento dei costi fissi (-0,7 milioni di euro vs. 2019) è bilanciato dal calo degli altri proventi operativi (-0,8 milioni di euro vs. 2019) legati alla riscossione nel primo semestre 2019 di un credito completamente svalutato. L'utile netto del primo semestre risulta pari a 2,4 milioni di euro, anche in questo caso sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio precedente. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 è negativa per 15,7 milioni di euro, con una generazione di cassa positiva per 4,4 milioni di euro nel primo semestre. Si ricorda che per prudenza gestionale durante l'emergenza Covid-19 la distribuzione dei dividendi (pari a 6,0 milioni di euro) è stata posticipata al terzo trimestre 2020. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO In data 15.07.2020 la società ha ricevuto il dispositivo della sentenza di appello n.1349/2020 relativa al contenzioso instaurato a seguito dell'accertamento in materia d'IVA sull'energia elettrica trasportata nel 2012 (1,9 milioni di euro, di cui 0,9 milioni di euro per imposta dovuta e 1,0 milione di euro tra sanzioni e interessi). La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sez. Staccata di Brescia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Nelle more di ricevere le motivazioni della Sentenza di 2°, la società ritiene solo possibile il rischio di soccombenza in ultimo grado di giudizio. Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 35 PRINCIPALI VERTENZE IN CORSO Per quanto riguarda le attività italiane del Gruppo Italgen, come già riportato nella relazione dell'anno precedente si ricorda che le centrali di Vaprio, Mazzunno e Mezzoldo rientrano tra le centrali oggetto delle norme riconducibili al c.d. Decreto Semplificazioni, che disciplina le condizioni delle concessioni idroelettriche di grande derivazione e prevede la regola della messa in gara quale modalità generalizzata per l'attribuzione della concessione a scadenza. Sull'argomento ha recentemente legiferato la Regione Lombardia che, con LR dell'8 aprile 2020 ha recepito il DL 135. Il Governo ha impugnato presso la Corte Costituzionale la LR 5/2020 e sono state presentate memorie dai concessionari tramite le associazioni di categoria. Si è inoltre aperto un tavolo di confronto con la Regione, nel tentativo di cercare di trovare soluzioni di reciproco interesse. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE La società si attende che la pressione sul prezzo dell'energia continui anche nel secondo semestre, anche se con dinamiche meno penalizzanti di quelle registrate nel secondo trimestre 2020; tuttavia, il possibile effetto negativo legato al perdurare di un prezzo unitario ridotto nel secondo semestre sarà parzialmente mitigato dalle vendite di volumi a prezzo fisso già effettuate dalla società, con un grado di copertura superiore rispetto a quello in essere nel primo semestre 2020. 36 Capitelli (PARTECIPAZIONE DEL 80%) attraverso la newco FT1 S.r.l. ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO (milioni di euro) 30 giugno 2020* 30 giugno 2019** Variazione % Ricavi e proventi 7,2 6,7 8,3 Margine operativo lordo 1,8 1,8 0,1 % sui ricavi 25,3 27,4 Ammortamenti 0,4 - 100,0 Risultato operativo 1,4 1,8 (21,6) % sui ricavi 19,0 26,3 Proventi/oneri finanziari - - - Utile (perdita) del periodo 1,0 1,3 (17,8) Flussi per investimenti 0,2 0,1 i dati si riferiscono al consolidato di FT1 S.r.l. e Capitelli

i saldi di Giugno 2019 non sono auditati (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto totale 27,2 26,1 Posizione finanziaria netta 11,2 10,3 Numero di dipendenti alla fine del periodo 31 30 Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 37 Il primo semestre 2020 di Capitelli si chiude con ricavi pari a 7,2 milioni di euro, in crescita del 8,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Dopo un primo trimestre brillante (+17% vs. 2019), nonostante le prime avvisaglie di impatto del Covid-19, il secondo trimestre si è chiuso con ricavi sostanzialmente costanti rispetto all'esercizio precedente; l'emergenza sanitaria ha infatti provocato una forte riduzione dei volumi del canale Ho.Re.Ca. e soprattutto dell'affluenza dei clienti al banco gastronomia della Grande Distribuzione Organizzata, con impatto negativo sui ricavi della società. Inoltre, il modello di crescita della società, imperniato sulle degustazioni a punto vendita, ha subito degli ovvi ritardi per il lockdown e le successive restrizioni legate al distanziamento sociale. Si segnala che il mese di giugno si è chiuso con ricavi in crescita di oltre il 20% rispetto allo stesso mese del 2019. Il margine operativo lordo del semestre si attesta a 1,8 milioni di euro, in linea con il risultato gestionale dello stesso periodo del 2019. Si segnala che il prezzo della materia prima, che nei primi mesi del 2020 si era attestato su livelli decisamente superiori rispetto all'esercizio precedente, è tornato nel secondo trimestre su livelli più ridotti. Gli ammortamenti sono nel semestre pari a 0,4 milioni di euro, in crescita rispetto al primo semestre 2019 per l'impatto dell'ammortamento delle poste immateriali a cui è stato allocato parte dell'avviamento nel processo di Purchase Price Allocation. Il risultato netto del primo semestre 2020 è positivo per 1,0 milioni di euro, con la diminuzione rispetto all'esercizio precedente spiegata dalla già citata crescita degli ammortamenti immateriali. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 è positiva per 11,2 milioni di euro, con una generazione di cassa positiva nel periodo per 1,0 milioni di euro. Non si segnalano a oggi particolari criticità legate alla situazione creditizia post impatto Covid-19, con livelli di scaduto sul fatturato in linea con i periodi precedenti e una percentuale di credito assicurato superiore al 90%. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO Il 20 luglio 2020 è stato completato il processo di fusione inversa della newco FT1 in Capitelli, che avrà efficacia civilistica a partire dal 31 luglio 2020 e contabile/fiscale retrodatata al 1 gennaio 2020, senza impatti attesi sul bilancio consolidato del Gruppo. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Nel secondo semestre, la dinamica dei ricavi della società sarà legata all'evolversi dell'emergenza sanitaria Covid-19; se i primi mesi del 2020 hanno testimoniato il gradimento dei consumatori per i prodotti della società anche in una situazione estrema e le potenzialità di sviluppo futuro della società, è ovvio che il contesto complessivo del canale Ho.Re.Ca. e del banco gastronomia della GDO avranno un impatto sulla traiettoria di crescita della società nel breve periodo. Nella seconda parte del 2020 verrà inoltre intensificato il piano di ampliamento della capacità produttiva, con riflessi sul flusso di investimenti. 38 Tecnica Group (PARTECIPAZIONE DEL 40%) ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO (milioni di euro) 30 giugno 2020 30 giugno 2019 Variazione % Ricavi e proventi 136,8 149,3 (8,4) Margine operativo lordo 2,7 (1,0) n.s. % sui ricavi 1,9 n.s. Risultato operativo (7,2) (9,6) 13,3 % sui ricavi (5,3) n.s. Utile (perdita) del periodo (14,2) (13,8) (3,3) n.s. non significativo I dati in tabella si riferiscono al Gruppo Tecnica. (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto totale 39,5 55,2 Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante 19,5 36,6 Posizione finanziaria netta (213,4) (221,1) Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 39 Nel primo semestre, pur scarsamente rappresentativo vista la forte stagionalità del business invernale, il fatturato netto del Gruppo Tecnica è stato pari a 136,8 milioni di euro, in riduzione dell'8,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. La contrazione dei ricavi riguarda con diversi livelli di intensità tutti i principali brand del Gruppo ed riconducibile al lockdown che ha impattato i principali canali di vendita di Tecnica e all'incertezza sulla stagione invernale 2020/21. Fa eccezione Rollerblade, che chiude il semestre con un'eccellente crescita dei ricavi (+47% vs. 2019) grazie al momentum positivo dell'intera categoria dei pattini in linea conseguente alle mutate abitudini di attività nel tempo libero indotte dal distanziamento sociale. Il margine operativo lordo del periodo è positivo per 2,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2019, che si era chiuso con un risultato negativo per 1,0 milioni di euro. Il miglioramento è riconducibile all'entrata nel perimetro di Riko (effetto positivo per 2,8 milioni di euro sul semestre) e alle azioni di contenimento dei costi lanciate dal management della società vista la contrazione dei ricavi. L'utile netto del periodo è negativo di 14,2 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2019 e fortemente influenzato dalla stagionalità del business. Il 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta è negativa per 213,4 milioni di euro, con una generazione di cassa positiva nel semestre per 7,7 milioni di euro. I livelli di scaduto sul fatturato risultano in peggioramento rispetto ai periodi precedenti, soprattutto in Italia, Germania e Austria come conseguenza diretta del lockdown che ha interessato i negozi retail dei clienti del Gruppo Tecnica; la società ha posto in essere uno stretto monitoraggio del fenomeno, oltre ad avere incrementato già a partire dall'esercizio 2019 l'incidenza del credito assicurato nelle principali geografie. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Come anticipato, la situazione emergenziale legata al Covid-19 ha generato una significativa incertezza sulla stagione invernale 2020/21, con possibili impatti sul fatturato 2020 dei brand invernali del Gruppo. Questa incertezza è parzialmente bilanciata da un outlook positivo sui brand non invernali (Lowa, Rollerblade, Tecnica Outdoor), che già nelle settimane successive alla fine del lockdown dei principali canali retail hanno visto tornare gli ordini su buoni livelli, che ci si attende confermati nel terzo trimestre anche per le peculiarità della stagione estiva/autunnale 2020 (es. maggiore flusso nelle mete turistiche di montagna, momentum degli sport legati al social distancing, come trekking e pattinaggio in linea). In base al portafoglio ordini esistente a oggi, la società prevede comunque di chiudere l'esercizio 2020 con un fatturato e un margine operativo lordo in diminuzione rispetto al 2019, ma comunque su livelli di redditualità decisamente positivi. Per fronteggiare la già citata incertezza sui ricavi, anche nel resto dell'esercizio il management manterrà il focus sulle azioni di contenimento dei costi sia al centro sia nelle principali filiali, che hanno permesso di proteggere la profittabilità complessiva del Gruppo nel primo semestre. La posizione finanziaria netta è attesa invece in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 per la dinamica del capitale circolante. Si segnala che la posizione di liquidità della società rimane molto positiva, con un'elevata disponibilità di cassa e di linee di breve periodo attualmente non utilizzate. 40 Iseo (PARTECIPAZIONE DEL 40%) foto di Uliano Lucas ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO (milioni di euro) 30 giugno 2020 30 giugno 2019* Variazione % Ricavi e proventi 56,4 72,6 (23,5) Margine operativo lordo 4,0 7,9 (48,9) % sui ricavi 7,1 10,7 Risultato operativo 1 4,3 (87,3) % sui ricavi 1 5,8 Utile (perdita) del periodo (0,5) 2,7 n.s. * I dati 2019 non sono auditati. Dati ricalcolati secondo gli IAS/IFRS per omogeneità di confronto. I dati in tabella si riferiscono al Gruppo Iseo. (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto totale 61,6 62,9 Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante 59,8 60,6 Posizione finanziaria netta (37,3) (34,6) Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 41 Iseo ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 56,4 milioni di euro, in contrazione del 23,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente per il significativo impatto del Covid-19 sulla società. Come ricordato nella precedente relazione trimestrale, nella fase iniziale del lockdown la società ha infatti dovuto chiudere gli stabilimenti sia in Italia (attività non inclusa tra quelle essenziali ex Dpcm di Marzo 2020) sia in Francia; inoltre, le successive restrizioni hanno provocato rallentamenti di tutti i canali chiave (es. ferramenta, "Do It Yourself", OEM) nelle principali geografie di attività del Gruppo. Va tuttavia segnalato che, dopo le difficoltà registrate nei mesi di marzo, aprile e maggio, chiusi con cali di fatturato rispetto agli stessi mesi del 2019 nell'ordine del -40%, giugno si è chiuso con ricavi sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente e una buona performance di raccolta ordini. Il margine operativo lordo è pari a 4,0 milioni di euro, in riduzione del 48,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 (delta negativo per 3,9 milioni di euro). Il management ha reagito alla riduzione dei ricavi con un forte programma di contenimento dei costi fissi, con risparmi rispetto al primo semestre 2019 di oltre 4 milioni di euro. Il risultato netto è negativo per 0,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta è negativa per 37,3 milioni di euro, già al netto del pagamento di dividendi effettuato nel semestre per 1,2 milioni di euro. Nel semestre, generazione di cassa al lordo dei dividendi negativa per 1,4 milioni di euro, parzialmente riconducibile alla stagionalità del business. Non si segnalano a oggi particolari criticità legate alla situazione creditizia post impatto Covid-19, con livelli di scaduto sul fatturato in linea con i periodi precedenti. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE La società prevede di chiudere l'esercizio con un fatturato e un margine operativo lordo in diminuzione rispetto all'esercizio 2019. Tuttavia, sulla base del buon andamento del mese di giugno e del portafoglio ordini ci si attende nel secondo semestre una riduzione dei ricavi meno marcata rispetto al primo semestre, e conseguentemente un migliore contributo in termini di margine operativo lordo del periodo. La posizione di liquidità della società rimane molto positiva, anche grazie a finanziamenti bancari chiusi nel primo semestre 2020, che hanno tra l'altro allungato significativamente la durata media del debito senza un aggravio delle condizioni economiche, e permette di affrontare con relativa serenità anche le conseguenze di un eventuale nuovo lockdown. 42 Autogas Nord - AGN Energia (PARTECIPAZIONE DEL 30%) ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO (milioni di euro) 30 giugno 2020 30 giugno 2019* Variazione % Ricavi e proventi 224,2 269,7 (16,9) Margine operativo lordo 27,4 28,8 (4,9) % sui ricavi 12,2 10,7 Risultato operativo 14,8 16,9 (12,4) % sui ricavi 8,6 6,3 Utile (perdita) del periodo 10,7 10,4 2,9 * I dati 2019 non sono auditati. Dati ricalcolati secondo gli IAS/IFRS per omogeneità di confronto. I dati in tabella si riferiscono al Gruppo Autogas. (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto totale 167,4 159,1 Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante 168,6 157,9 Posizione finanziaria netta (119,1) (138,6) Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 43 Nel primo semestre 2020 il fatturato del Gruppo Autogas è stato pari a 224,2 milioni di euro, in contrazione rispetto all'analogo periodo del 2019 del 16,9% (per un delta negativo pari a 45,5 milioni di euro). Neutralizzando l'impatto del calo del costo della materia prima di GPL legato alla flessione dei listini di prezzo internazionali, riflesso in termini di ricavi ma senza impatti sulla redditività della società, la riduzione è pari all'11,2%. Oltre all'impatto negativo nel primo bimestre delle temperature superiori alla media, la contrazione dei volumi è riconducibile all'impatto del lockdown e delle successive restrizioni sui consumi di alcuni segmenti di clientela (es. partite IVA, settore turistico) e sui volumi del business autotrazione, pur non estremamente significativo per i risultati del Gruppo. Si segnala che dopo aprile e maggio molto critici, con una riduzione nell'ordine del -25% dei volumi di GPL Retail rispetto agli stessi mesi del 2019, in giugno il calo si è attestato al -8%. A livello di margine di valore aggiunto, la riduzione rispetto al primo semestre 2019 si riduce al 5,9% (per un delta negativo pari a 4,2 milioni di euro), grazie al crescente focus sulla marginalità unitaria sia nel core business del GPL sia soprattutto nel "nuovo" business (Energia Elettrica e Gas Naturale), che chiude il semestre con un margine di valore aggiunto in crescita del 19,4% nonostante la flessione dei volumi. A livello di margine operativo lordo, il risultato del primo semestre 2020, pari a 27,4 milioni di euro, rappresenta un delta negativo di 1,4 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. La già citata contrazione del margine di valore aggiunto (per 4,2 milioni di euro) è stata infatti parzialmente compensata dal contenimento dei costi fissi (per 2,8 milioni di euro), in gran parte spiegati dalle sinergie legate all'acquisizione del Gruppo Lampogas. Il risultato netto del semestre si attesta a 10,7 milioni di euro, con un incremento di 0,3 milioni di euro rispetto al 2019 principalmente grazie alla riduzione degli oneri finanziari, che nell'esercizio precedente erano stati influenzati da effetti non ricorrenti legati all'acquisizione del Gruppo Lampogas. Al 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta è negativa per 119,1 milioni di euro, con una generazione di cassa positiva nel semestre per 19,5 milioni di euro; neutralizzando fattori contingenti legati allo slittamento di due pagamenti ai primi giorni di luglio, la generazione di cassa rimane comunque positiva per 14,6 milioni di euro. Si segnala che durante la fase iniziale dell'emergenza sanitaria Covid-19 è stato deciso per prudenza gestionale di posticipare la distribuzione dei dividendi al secondo semestre 2020. I livelli di scaduto sul fatturato risultano in lieve peggioramento rispetto ai periodi precedenti, soprattutto sul business legato all'energia elettrica e al gas naturale; la società ha posto in essere uno stretto monitoraggio del fenomeno, oltre ad avere ristretto già a partire dal secondo semestre 2019 le condizioni di pagamento dedicate ai nuovi clienti. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Vista l'incertezza sui volumi GPL, con le incognite legate alle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19 che si sommano alla "naturale" aleatorietà legata al clima, nel secondo semestre la società prevede di mantenere il focus sulla marginalità unitaria sia del business GPL sia di quello legato all'Energia Elettrica/Gas Naturale. Si segnala che i consumi delle prime settimane di luglio sono sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente, confermando le buone indicazioni già emerse a giugno. Inoltre, anche nel secondo semestre è attesa una riduzione della struttura dei costi fissi rispetto all'esercizio precedente, per le già citate sinergie legate all'integrazione con Lampogas. 44 Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella (PARTECIPAZIONE DEL 20%) attraverso la newco FT2 S.r.l. ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO (milioni di euro) 30 giugno 2020* 30 giugno 2019* Variazione % Ricavi e proventi 10,4 13,6 (23,8) Margine operativo lordo 2,0 4,5 (55,9) % sui ricavi 19,1 33,0 Risultato operativo 1,1 3,6 (69,1) % sui ricavi 10,7 26,3 Utile (perdita) del periodo 1,0 3,8 (74,2) * I dati sono redatti secondo i principi contabili italiani e non sono auditati. I dati in tabella si riferiscono al Gruppo Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella. (milioni di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto totale 49,2 48,0 Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante 49,2 48,0 Posizione finanziaria netta 20,7 19,2 Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 45 I risultati consolidati gestionali del gruppo Santa Maria Novella al 30 giugno 2020 evidenziano una contrazione dei ricavi riconducibile alla chiusura temporanea della maggior parte dei negozi diretti in applicazione delle misure di distanziamento sociale rese necessarie dal Covid-19 (a partire dal negozio storico di Firenze) e dalla marcata contrazione dei flussi turistici internazionali in particolar modo verso l'Italia. In dettaglio il semestre ha riportato una contrazione dei ricavi complessiva pari al 23,8%, risultato di una riduzione pari al 60% del retail diretto fisico e online in Europa; una buona tenuta del canale wholesale sostanzialmente invariato rispetto al 2019 grazie al buon andamento degli ordini nell'area APAC; una riduzione pari al 10% in Usa dove l'ottimo andamento dell'e-commerce ha parzialmente bilanciato la riduzione dei ricavi provenienti dai canali fisici. Con la riapertura dei negozi a partire da metà maggio le attività del gruppo stanno attraversando una fase di progressiva normalizzazione con risultati delle vendite giornaliere in corso di miglioramento, anche se si stima che i flussi turistici internazionali richiederanno tempistiche lunghe prima di riportarsi sui livelli pre Covid-19 con un impatto negativo ancora significativo sulle vendite della rimanente parte del 2020. Il margine operativo lordo è pari a 2,0 milioni di euro, in riduzione del 55,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 (delta negativo pari a 2,5 milioni di euro), a causa della già citata perdita di fatturato. Al 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta è positiva per 20,7 milioni di euro, con una generazione di cassa positiva nel semestre per 2,0 milioni di euro, al lordo dei dividendi pagati nel semestre. Non si segnalano a oggi particolari criticità legate alla situazione creditizia post impatto Covid-19, con livelli di scaduto sul fatturato in linea con i periodi precedenti, data la rilevanza del canale retail e la natura delle condizioni di vendita per i clienti wholesale. 46 Altre Società Sono ricomprese come "Altre Società" del Gruppo Italmobiliare Clessidra SGR S.p.A. (Società di Gestione del Risparmio autorizzata e vigilata da Banca d'Italia e principale gestore di Fondi di Private Equity esclusivamente dedicato al mercato italiano), alcune società proprietarie di immobili e terreni, società di servizi che svolgono attività essenzialmente all'interno del Gruppo e un istituto di credito con sede nel Principato di Monaco. Il settore ha un'importanza marginale nell'insieme del Gruppo Italmobiliare. Al 30 giugno 2020 i ricavi e proventi complessivi ammontano a 8,7 milioni di euro, in riduzione di 1,1 milioni di euro rispetto al pari periodo 2019, registrando un margine operativo lordo di 1,6 milioni di euro (3,0 milioni di euro al 30 giugno 2019). Dopo ammortamenti per 0,6 milioni di euro e imposte per 0,3 milioni di euro, il risultato del semestre stato positivo per 0,7 milioni di euro (1,8 milioni di euro nel primo semestre 2019). A tali risultati ha contribuito in modo prevalente Clessidra SGR S.p.A. Al 30 giugno 2020 il numero di dipendenti del settore era di 63 unità contro le 60 unità alla fine dell'esercizio 2019. CLESSIDRA SGR S.p.A. Di seguito, un dettaglio delle principali voci di conto economico di Clessidra SGR relativo al primo semestre 2020: (milioni di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Commissioni attive 6,7 5,9 Proventi (oneri) da attività finanziarie (0,1) 1,4 Margine di intermediazione 6,6 7,2 Spese amministrative (8,6) (6,1) Altri proventi e oneri di gestione 3,8 1,4 Risultato della gestione operativa 1,4 2,3 Imposte del periodo 0,4 (0,8) Utile (perdita) del periodo 1,0 1,5 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Patrimonio netto 22,5 21,9 Il margine di intermediazione, positivo per 6,6 milioni di euro (7,2 milioni di euro al 30 giugno 2019), rappresentato essenzialmente dalle commissioni di gestione dei Fondi Clessidra per 6,7 milioni di euro e dal risultato di gestione di attività finanziarie che presenta un saldo negativo di 0,1 milioni di euro (saldo positivo di circa 1,4 milioni di euro al 30 giugno 2019). Le spese amministrative dell'esercizio ammontano a 8,6 milioni di euro e sono dovute principalmente al costo del personale per 4 milioni di euro e ai costi di consulenza e di gestione. Dopo il saldo positivo di altri proventi e oneri di gestione per 3,8 milioni di euro (+1,4 milioni di euro nel primo semestre 2019) e imposte per 0,4 milioni di euro, il semestre chiude con un risultato positivo di 1 milione di euro. Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 47 Nel corso del primo semestre 2020 la società ha proseguito nell'attività di selezione di nuove opportunità di investimento, nonché di gestione delle tre società in portafoglio del Fondo CCP3, mentre relativamente al Fondo CCPII la società ha proseguito la propria attività di gestione, finalizzata in particolare alla valorizzazione dell'ultima società rimasta in portafoglio. Relativamente al fondo CRF (Clessidra Restructurig Fund) Clessidra ha continuato la propria attività nel segmento dei crediti bancari, con particolare focus sugli UTP, e nel segmento nuova finanza, supportando una quindicina di società italiane in fase di ristrutturazione e rilancio dei rispettivi business. Di fronte alla situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19, la SGR ha adottato tempestivamente, e in modo proattivo, tutte le misure ritenute necessarie, in linea con le indicazioni e disposizioni diffuse dalle autorità governative e sanitarie italiane, adottando da subito, e per tutto il personale il lavoro agile (cd. smartworking). In data 11 maggio 2020 Clessidra ha riaperto i propri uffici, dando quindi avvio alla cd. Fase 2. La società ha adottato, come previsto dalle disposizioni governative, un apposito Protocollo Anti- Covid nonché tutte le misure necessarie ad una "ripartenza sicura" (utilizzo di DPI, distanziamento, turnazione del personale, etc.), mantenendo altresì laddove possibile, la modalità di lavoro in smartworking. In un contesto caratterizzato da elevata incertezza, l'impegno della società resterà concentrato sull'attività operativa svolta, con particolare attenzione ad un attento presidio e gestione dei rischi che il nuovo scenario potrebbe riservare, in particolare relativamente ai Fondi gestiti. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE Con riferimento alla situazione consolidata del Gruppo, i rapporti con parti correlate hanno riguardato quelli in essere con: le società collegate e le società da queste controllate;

altre parti correlate. Tutti i rapporti con parti correlate, sia quelli relativi allo scambio di beni, prestazioni, servizi, sia quelli di natura finanziaria, sono regolati secondo le usuali condizioni praticate dal mercato, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina. I dati di sintesi al 30 giugno 2020 dei rapporti con parti correlate sono riportati nelle Note Illustrative. Nel semestre non sono state poste in essere operazioni atipiche o inusuali come definite nella Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006. Rapporti con società controllate, collegate e società da queste controllate Con le società controllate, collegate e società da queste controllate non consolidate, i rapporti sono di tipo commerciale (scambio di beni e/o prestazioni) e finanziario. La capogruppo Italmobiliare S.p.A. svolge anche un'attività di "service amministrativo" verso alcune società controllate che viene regolata sulla base dei costi attribuibili allo svolgimento dell'attività stessa. Rapporti con altre parti correlate Nel semestre in esame i rapporti con altre parti correlate hanno riguardato: accantonamento di 53 mila euro per fatture da ricevere dallo Studio Legale Gattai, Minoli,

Agostinelli & Partners, del quale fa parte il Consigliere di amministrazione di Italmobiliare Avv.

Luca Minoli, per attività di consulenza legale, di assistenza giudiziale ed extra giudiziale prestate al Gruppo Italmobiliare; 48 pagamento di premi per polizze assicurative ad Assicurazioni Generali S.p.A., società di cui è amministratore il dott. Clemente Rebecchini, membro del Consiglio di Amministrazione di

Italmobiliare fino al 21 aprile 2020, per un corrispettivo di circa 8 mila euro;

Italmobiliare fino al 21 aprile 2020, per un corrispettivo di circa 8 mila euro; pagamento di premi per polizze assicurative a Zurich Investments Life, società di cui è amministratore l'Avv. Mirja Cartia d'Asero, membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare, per un corrispettivo di circa 5 mila euro;

donazione di 400.000 euro e riaddebito costi del personale distaccato per 21 mila euro alla

"Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti" di cui l'ing. Carlo Pesenti è Presidente del Consiglio di

Amministrazione;

"Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti" di cui l'ing. Carlo Pesenti è Presidente del Consiglio di Amministrazione; contributo di 19 mila euro all'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), ente in cui è amministratore l'ing. Carlo Pesenti;

compensi per l'attività di lavoro dipendente svolta dal dott. Giampiero Pesenti, figlio dell'ing. Carlo Pesenti, elargiti da Italmobiliare per un corrispettivo di 30 mila euro;

attività di consulenza svolta dall'ing. Roberto Pesenti, figlio dell'ing. Carlo Pesenti, prestata alla controllata Franco Tosi Ventures per un corrispettivo di 18.720 euro. VERTENZE LEGALI E FISCALI Con riferimento ad Italmobiliare S.p.A., come già illustrato in precedenti Relazioni finanziarie, il contratto di compravendita di azioni Italcementi stipulato con HeidelbergCement AG prevedeva usuali pattuizioni relative al periodo interinale tra firma e cessione, alcune garanzie e possibili obblighi di indennizzo. Gran parte delle istanze per l'applicazione delle già menzionate pattuizioni sono state oggetto di una transazione raggiunta ed eseguita nel corso del 2017. La Società, in contraddittorio con l'acquirente, segue con attenzione gli sviluppi di alcune vertenze sulle quali non si è raggiunto un accordo in merito all'applicabilità di una garanzia contrattuale. La Società ha inoltre valutato gli effetti di alcune vertenze sorte in capo a BravoSolution S.p.A., la cui partecipazione di maggioranza è stata oggetto di cessione a terzi nel dicembre 2017. In relazione a tali vertenze, alla luce delle pattuizioni rispettivamente intercorse con le diverse controparti - ivi incluse le franchigie contrattuali pattuite -, la Società ha effettuato gli accantonamenti necessari affinché eventuali indennizzi trovino adeguata copertura nel Fondo Rischi appostato nel bilancio di Italmobiliare S.p.A. Nel mese di maggio, con sentenze n. 2316 e 2317, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha rigettato rispettivamente i ricorsi in materia di dividendi e in materia di CFC per le annualità 2010 e 2011, già oggetto di menzione nelle precedenti relazioni. È intenzione della Società presentare appello contro tali sentenze. Con sentenza n. 2187 del 17 maggio 2019 la Commissione ha, invece, accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'immobile di Roma. Nel mese di novembre 2019, la Direzione Regionale della Lombardia Ufficio Grandi Contribuenti ha notificato nei confronti della Società un avviso di accertamento in materia di CFC relativo all'annualità 2014, avverso il quale la Società ha presentato ricorso in data 1° luglio 2020. Nel mese di giugno 2020 con sentenza n. 1373 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha rigettato il ricorso in materia di CFC per l'annualità 2013. Per quanto riguarda le vertenze di natura legale e fiscale concernenti le altre società del Gruppo, sono stati effettuati, negli esercizi di competenza, gli opportuni accantonamenti laddove, in relazione ai rischi emersi e alla valutazione dei rischi connessi, le passività potenziali siano ritenute probabili e determinabili. Delle principali vertenze è già stato dato conto nelle sezioni relative ai singoli settori. Relazione Finanziaria Semestrale | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 49 RISPETTO DELLE CONDIZIONI PER LA QUOTAZIONE PREVISTE DAL REGOLAMENTO CONSOB IN MATERIA DI MERCATI Con riferimento alle Condizioni per la quotazione di determinate società , di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento in materia di mercati adottato dalla CONSOB con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, si segnala che, sulla base del «Piano di revisione», non risulta inclusa nel perimetro di "rilevanza" alcuna società controllata con sede in uno Stato non appartenente all'Unione Europea. ADESIONE AL REGIME DI SEMPLIFICAZIONE EX ARTT. 70 E 71 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI Italmobiliare S.p.A. ha aderito al regime di opt-out previsto dal Regolamento Emittenti Consob, avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, acquisizioni, cessioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura. Conformemente a quanto disposto dalla sopra richiamata normativa, la Società ha provveduto a fornire al mercato idonea informativa. * * * Gli "Eventi successivi alla data di chiusura del periodo" sono commentati nelle Note Illustrative a cui si rimanda. Evoluzione prevedibile della gestione La contrazione stimata su base annua del PIL reale mondiale nel secondo trimestre dell'anno è pari all'8,5%: la peggiore recessione dal 1930 si è abbattuta sull'economia globale a partire dalla fine del mese di marzo, con un punto di minimo nel mese di aprile, evidenziando nei primi quattro mesi dell'anno un collasso del livello del PIL prossimo al -13%. Dal punto di minimo registrato in aprile, la dinamica congiunturale è in accelerazione sia nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi: difatti anche la più breve recessione del dopoguerra. Due sono i fattori principali della breve durata della fase recessiva osservata ad oggi: la natura esogena dello shock, non generato da squilibri endogeni macro-finanziari, e le straordinarie misure di politica economica implementate a sostegno del reddito, della liquidità e della solvibilità delle imprese. Il livello del PIL reale mondiale pre-crisi potrebbe potenzialmente essere raggiunto nel corso del secondo semestre del 2021, in meno di 24 mesi, a fronte degli oltre 3 anni necessari a seguito della recessione del 2008, sebbene quest'ultima abbia registrato una contrazione del PIL quattro volte inferiore rispetto a quella attuale. La media delle previsioni per l'intero 2020 è attestata al -3,9%, seguita da una crescita del 5,5% nel 2021. Sull'Eurozona e l'Italia gravano tuttavia stime di crescita peggiori: rispettivamente, la media 2020 ancorata al -9% e -11%, con un possibile ripristino dei livelli del PIL reale pre-crisi nel 2022 e nel

2023. L'indice azionario globale ha anticipato di circa sei mesi la dinamica ciclica e il punto di minimo del tasso di crescita degli utili aziendali, in linea con la dinamica delle precedenti recessioni globali. A fronte del crollo del 30% delle quotazioni da inizio anno al 23 marzo, l'indice ha messo successivamente a segno un rimbalzo del 34%, che si traduce in un ribasso da inizio anno al 30 giugno del 6,2%. Le aspettative del mercato finanziario europeo hanno iniziato altresì a beneficiare della proposta di bilancio pluriennale europeo, a cui è associato il Next Generation EU, il piano di 50 sostegno alla crisi e di investimenti, finalizzati ad accelerare la transizione "green" e digitale. Lo scenario è tuttavia esposto a un elevato livello di incertezza. I progressi conseguiti nella conoscenza del virus, nel trattamento terapeutico e nel testing mitigano il rischio di un ulteriore lockdown ma una "seconda ondata" del virus si rifletterebbe comunque sulla sequenza della ripresa. Sul ciclo economico grava altresì il rischio del riacutizzarsi delle tensioni non solo commerciali (USA-Cina) e dell'instabilità sociale. Le elezioni USA costituiscono infine l'evento politico dell'ultimo trimestre dell'anno il cui esito avrà un significativo impatto economico e finanziario non solo nel breve periodo. In un contesto caratterizzato da così elevata incertezza, Italmobiliare focalizzerà il proprio impegno nel fornire supporto alle Portfolio Companies per affrontare le importanti sfide imposte dal mutato scenario. Un aspetto di prioritaria attenzione riguarderà le società operanti nel mondo retail, quali Tecnica Group e Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, affinché possano individuare innovative soluzioni di offerta e nuovi canali commerciali che permettano di salvaguardare gli obiettivi di crescita e sviluppo. Per tutte le società del gruppo verranno valutate e implementate misure atte ad assicurare ulteriore efficienza operativa e prudenziale gestione della liquidità. Pieno supporto verrà inoltre garantito allo sviluppo di Clessidra SGR sia nella tradizionale attività di fondo di Private Equity focalizzato sul mercato italiano, sia nel percorso, recentemente avviato, di diversificazione in altre asset class, a partire dal Private Debt, finalizzate a fornire supporto finanziario e possibilità di rilancio industriale a piccole-medie imprese italiane. Come illustrato nella sezione su Italmobiliare S.p.A., l'esposizione del portafoglio alle componenti di investimento particolarmente influenzate dalle turbolenze dei mercati finanziari è stata significativamente ridotta (partecipazioni quotate) oppure mitigata attraverso una gestione della liquidità concentrata in strumenti finanziari a basso livello di rischio. Nella seconda parte dell'anno verranno comunque valutate ulteriori opportunità offerte dai mercati per effettuare coperture o diluire alcune partecipazioni. Le dinamiche di accentuata volatilità potrebbero al contempo delineare interessanti opportunità di investimento in società che sappiano intercettare e guidare le necessità di trasformazione che caratterizzeranno alcuni settori produttivi, tanto in Italia, quanto - indirettamente attraverso il portafoglio di fondi di private equity costruito - in altre geografie a partire dagli Stati Uniti. Milano, 29 luglio 2020 per il Consiglio di Amministrazione Il Consigliere Delegato (Carlo Pesenti) ALLEGATO 1 52 ALLEGATO 1 Il Net Asset Value (NAV) di Italmobiliare S.p.A., quale voce non identificata come misura contabile definita come il fair value delle attività finanziarie e degli investimenti immobiliari al netto delle passività finanziarie e dell'effetto fiscale. (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Partecipazioni quotate A 106 165 (59) Portfolio Companies B 828 745 83 Altre partecipazioni C 47 54 (8) Fondi di private equity D 146 158 (12) Immobili e attività connesse E 50 49 1 Attività finanziarie, trading e liquidità F 453 570 (117) Totale 1.629 1.741 (112) Di seguito, si riporta la riconciliazione del valore delle voci che compongono il NAV con la situazione patrimoniale e finanziaria semestrale abbreviata di Italmobiliare S.p.A. inclusa nel bilancio semestrale abbreviato consolidato del Gruppo Italmobiliare al 30 giugno 2020: (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Partecipazioni quotate da NAV A 106 165 (59) Partecipazioni in altre imprese HeidelbergCement 106 165 (59) Totale importi da situazione patrimoniale e finanziaria G 212 330 (118) Differenza G-A (106) (165) 59 (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Portfolio Companies da NAV B 828 745 83 Partecipazioni in controllate e collegate Clessidra 19 19 0 Tecnica Group 43 43 0 Italgen Group 20 20 0 Sirap Gema Group 49 49 0 Caffè Borbone S.r.l. 144 144 0 ISEO 43 43 0 Autogas Nord 60 60 0 Franco Tosi Ventures 0 0 (0) FT1 Srl - Aumento Capitale Capitelli 23 23 0 FT2 Srl 41 0 41 Totale importi da situazione patrimoniale e finanziaria H 443 401 42 Differenza 385 344 42 La differenza è relativa al fatto che nella situazione patrimoniale e finanziaria di Italmobiliare S.p.A. le partecipazioni sono valutate al costo, mentre nel NAV sono valutate al Fair Value. Relazione Finanziaria Semestrale | ALLEGATO 1 53 (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Altre Partecipazioni da NAV C 47 54 (8) Partecipazioni in altre imprese Vontobel 7 7 (0) UBI 0 0 (0) Unicredit 2 3 (1) Cairo Communication 0 1 (0) Coima Res 3 4 (1) Piaggio & C Spa 0 0 (0) Fin.Priv. - Az. Mediobanca 14 20 (7) IDea MI Spa 1 3 (2) 035 Investimenti 0 1 (0) SESAAB 1 1 0 Compagnia Fiduciaria 1 1 (0) Totale I 30 42 (12) Partecipazioni in controllate e collegate Credit Mobilier de Monaco 5 5 0 SES 7 7 (1) CCC Holding 5 5 Totale L 17 12 4 Totale importi da situazione patrimoniale e finanziaria I+L 46 54 (8) Differenza (I+L)-C 1 1 0 La differenza è relativa al fatto che nella situazione patrimoniale e finanziaria di Italmobiliare S.p.A. la partecipazione in Credit Mobilier è valutata al costo mentre nel NAV è valutata al Fair Value. (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Fondi di Private Equity da NAV D 146 158 (12) Obbligazioni e fondi comuni Clessidra (Fondi) 68 69 (1) BDT 2 48 53 (6) BDT 3 3 2 0 Amber 0 11 (11) Isomer 7 6 1 ICONIQ 8 4 4 Connect Ventures 0 0 0 Totale M 133 146 (12) Partecipazioni in controllate e collegate Dokime 3 3 (0) Totale N 3 3 (0) Partecipazioni in altre imprese Atmos Venture 0 0 (0) New Flour S.p.A 3 4 (0) Totale O 3 4 (0) Totale importi da situazione patrimoniale e finanziaria M+N+O 140 153 (13) Differenza (M+N+O)-D (6) (5) (1) La differenza è relativa al fatto che nella situazione patrimoniale e finanziaria di Italmobiliare S.p.A. la partecipazione in Dokime è valutata al costo, mentre nel NAV è valutata al Fair Value. 54 (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Immobili e attività connesse da NAV E 50 49 1 di cui immobili 46 45 1 di cui società controllate 4 4 (1) Immobili, impianti e macchinari di Italmobiliare S.p.A. Immobile - Via Borgonuovo Milano 5 5 1 Totale P 5 5 1 Investimenti immobiliari di Italmobiliare S.p.A. Immobile - Via Sallustiana Roma 8 10 (1) Totale Q 8 10 (1) Terreni e fabbricati (ITM Servizi) Immobile - Via S. Bernardino Bergamo (ITM Servizi) 2 2 0 Immobile - Bergamo Palaghiaccio + ex area Gres 3 0 3 Totale 5 2 3 Partecipazioni in controllate e collegate (che posseggono immobili) Punta Ala 2 2 0 Sepac 0 0 0 ITM Servizi 11 11 0 Totale R 13 13 0 Partecipazioni in altre imprese Astra Immobiliare 0 0 0 Totale 0 0 0 Totale importi da situazione patrimoniale e finanziaria (P+Q+R) 27 27 (1) Differenza (P+Q+R) - E 23 22 1 La differenza è relativa per circa Euro 23 milioni al fatto che nella situazione patrimoniale finanziaria di Italmobiliare S.p.A. gli immobili sono valutati al costo mentre nel NAV al Fair Value (ovvero le controllate che posseggono gli immobili). (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Attività finanziarie, trading e liquidità da NAV F 453 570 (117) Disponibilità liquide 67 190 (123) FV derivati attivi 2 0 2 Altre attività correnti (1) 359 354 4 Attività finanziarie a lungo (2) 27 28 (0) Totale disponibilità 456 573 (117) Finanziamenti correnti (0) (0) 0 Debiti finanziari a breve correnti (2) (2) 1 Opzioni su titoli correnti (1) 0 (1) Debiti per leasing a lungo (3) 0 0 0 Totale indebitamento (3) (3) (0) Totale PFN S 453 570 (117) Differenza S-F 0 (0) 0 la voce include anche fondi comuni di investimento, i c/c attivi infragruppo, ratei interessi e commissioni attive su finanziamenti e fondi comuni. la voce include i prestiti obbligazionari, finanziamenti attivi a medio lungo termine e le obbligazioni cashes. la voce include i c/c infragruppo passivi e i debiti a breve per contratti di lease. Relazione Finanziaria Semestrale | ALLEGATO 1 55 Riconciliazione delle voci della situazione patrimoniale e finanziaria di Italmobiliare S.p.A. (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Partecipazioni in controllate e collegate Valore dellla situazione patrimoniale e finanziaria di ITM S.p.A. 476 430 46 Valore da riconciliazione H+L+N+R 476 430 46 Differenza 0 0 0 (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Partecipazioni in altre imprese Valore dellla situazione patrimoniale e finanziaria di ITM S.p.A. 139 210 (71) Valore da riconciliazione G+I+O 245 375 (130) Differenza (106) (165) 59 (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Altre attività non correnti Valore dellla situazione patrimoniale e finanziaria di ITM S.p.A. 174 187 (13) Valore da riconciliazione M 133 146 (12) Differenza 40 41 (1) Prestiti obbligazionari Inclusi in PFN 9 9 0 Obbligazioni cashes Inclusi in PFN 3 4 (0) Differenza 12 13 (0) Crediti v/controllate Inclusi in PFN 15 15 0 Altre attività Non inclusi in PFN 3 4 (0) Depositi cauzionali Non inclusi in PFN 0 0 0 Crediti consolidato fiscale controllate Non inclusi in PFN 10 10 (0) Differenza 0 0 (0) (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Immobili, impianti e macchinari Valore dellla situazione patrimoniale e finanziaria di ITM S.p.A. 6 6 1 Valore da riconciliazione P 5 5 1 Differenza 0,8 0,7 0 La differenza è data dal fatto che la voce della situazione patrimoniale e finanziaria di Italmobiliare S.p.A. include anche gli investimenti in impianti e macchinari per euro 0,5 milioni e l'impatto del principio IFRS 16 per euro 0,3 milioni. (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Investimenti immobiliari Valore dellla situazione patrimoniale e finanziaria di ITM S.p.A. 8 10 (1) Valore da riconciliazione Q 8 10 (1) Differenza 0,0 0 0 (milioni di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni PFN Valore dellla situazione patrimoniale e finanziaria di ITM S.p.A. 453 570 (117) Valore da riconciliazione S 453 570 (117) Differenza 0 (0) 0 56 RICONCILIAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO CON LE VOCI DI BILANCIO (milioni di euro) Note 30.06.2020 30.06.2019 Variazioni Margine operativo lordo da relazione A 27,6 52,1 (24,5) Ricavi e proventi 276,2 278,3 (2,1) Altri ricavi e proventi 7,2 5,0 2,1 Variazione rimanenze 3,3 5,7 (2,4) Lavori interni 0,1 0,1 (0,0) Costi per materie prime e accessori (118,6) (127,5) 8,8 Costi per servizi (47,0) (44,1) (2,9) Costi per il personale (53,1) (52,0) (1,1) Oneri e proventi operativi diversi (40,3) (13,4) (26,9) Totale importi da situazione patrimoniale e finanziaria B 27,6 52,1 (24,5) Differenza A-B 0,0 (0,0) 0,0 (milioni di euro) Note 30.06.2020 30.06.2019 Variazioni Risultato operativo da relazione C 13,2 38,3 (25,1) Ricavi e proventi 276,2 278,3 (2,1) Altri ricavi e proventi 7,2 5,0 2,1 Variazione rimanenze 3,3 5,7 (2,4) Lavori interni 0,1 0,1 (0,0) Costi per materie prime e accessori (118,6) (127,5) 8,8 Costi per servizi (47,0) (44,1) (2,9) Costi per il personale (53,1) (52,0) (1,1) Oneri e proventi operativi diversi (40,3) (13,4) (26,9) Ammortamenti (14,4) (13,7) (0,7) Rettifiche di valore su immobilizzazioni 0,0 (0,0) 0,0 Totale importi da situazione patrimoniale e finanziaria D 13,2 38,3 (25,1) Differenza C-D 0,0 (0,0) 0,0 (milioni di euro) Classe di bilancio 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Posizione finanziaria netta da relazione E 384,4 475,2 (90,8) Voce di bilancio Disponibilità liquide Disponibilità liquide 148,0 248,1 (100,2) Derivati finanziari di breve periodo Altre attività correnti inclusi gli strumenti derivati 2,2 0,4 1,8 Partecipazioni valutate a FVTPL Partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari correnti 23,9 24,1 (0,2) Attività finanziarie al costo ammortizzato Partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari correnti 0,0 0,0 0,0 Fondi e altri strumenti finanziari Partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari correnti 337,2 328,8 8,4 Altri crediti Partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari correnti 9,5 19,2 (9,7) Altri crediti bancari e strumenti finanziari Altre attività correnti inclusi gli strumenti derivati 9,5 10,2 (0,6) Risconti attivi Altre attività correnti inclusi gli strumenti derivati 0,0 0,1 (0,1) Totale impieghi a breve 530,4 630,9 (100,5) Debiti vs banche e prestiti a breve Debiti vs banche e prestiti a breve (22,0) (21,7) (0,4) Passività finanziaire Passività finanziaire (39,7) (36,4) (3,3) Debiti società finanziarie e di private equity Altre passività (9,1) (8,9) (0,2) Strumenti derivati Altre passività (1,2) (0,4) (0,8) Totale debiti finanziari a breve (72,0) (67,3) (4,7) Crediti immobilizzati Crediti commeriali e attività non correnti 21,4 15,7 5,7 Altri Crediti commeriali e attività non correnti 2,2 2,5 (0,3) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato Crediti commeriali e attività non correnti 9,0 9,0 0,0 Attività finanziarie FVTPL PFN Crediti commeriali e attività non correnti 3,6 3,9 (0,4) Totale impieghi a lungo 36,2 31,1 5,1 Passività finanziarie Passività finanziaire (109,3) (118,8) 9,5 Derivati passivi su finanziamenti Altri debiti e passività non correnti (0,9) (0,8) (0,1) Totale debiti finanziari a lungo (110,1) (119,6) 9,4 Attività finanziarie destinate alla vendita Attività finanziarie destinate alla vendita 0,0 0,1 (0,1) Totale Posizione finanziaria netta destinata alla cessione 0,0 0,1 (0,1) Totale Posizione finanziaria netta F 384,4 475,2 (90,7) Differenza E-F (0,0) (0,0) Relazione Finanziaria Semestrale | ALLEGATO 1 57 BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 60 PROSPETTI CONTABILI Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria (migliaia di euro) Note 30.06.2020 31.12.2019 Variazioni Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari 1 164.508 161.033 3.475 Investimenti immobiliari 7.637 7.919 (282) Avviamento 2 175.152 181.864 (6.712) Attività immateriali 181.932 178.592 3.340 Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 3 202.555 164.147 38.408 Partecipazioni in altre imprese 4 139.140 210.531 (71.391) Crediti commerciali e altre attività non correnti 5 173.421 180.909 (7.488) Attività per Imposte differite 6 14.386 13.075 1.311 Crediti verso dipendenti non correnti 648 648 Totale attività non correnti 1.059.379 1.098.718 (39.339) Attività correnti Rimanenze 62.576 57.202 5.374 Crediti commerciali 7 92.561 96.646 (4.085) Altre attività correnti inclusi gli strumenti derivati 21.997 22.953 (956) Crediti tributari 7.205 8.089 (884) Partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari correnti 8 370.640 372.150 (1.510) Disponibilità liquide 9 147.958 248.112 (100.154) Totale attività correnti 702.937 805.152 (102.215) Attività possedute per la vendita 6.535 6.713 (178) Totale attività 1.768.851 1.910.583 (141.732) Patrimonio netto Capitale 10 100.167 100.167 Riserve da sovrapprezzo azioni 55.607 55.607 Riserve 11 (46.784) 1.236 (48.020) Azioni proprie 12 (6.620) (12.154) 5.534 Utili a nuovo 1.122.501 1.213.873 (91.372) Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 1.224.871 1.358.729 (133.858) Partecipazioni di terzi 13 123.385 115.467 7.918 Totale patrimonio netto 1.348.256 1.474.196 (125.940) Passività non correnti Passività finanziarie 15 109.280 118.817 (9.537) Benefici ai dipendenti 12.152 12.525 (373) Fondi 14 64.583 64.107 476 Debiti tributari non correnti 8.815 8.358 457 Altri debiti e passività non correnti 945 861 84 Passività per Imposte differite 6 55.345 53.843 1.502 Totale passività non correnti 251.120 258.511 (7.391) Passività correnti Debiti verso banche e prestiti a breve 15 22.045 21.658 387 Passività finanziarie 15 39.715 36.416 3.299 Debiti commerciali 16 62.383 68.857 (6.474) Fondi 14 1.065 788 277 Debiti tributari 3.353 2.252 1.101 Altre passività 17 40.400 47.338 (6.938) Totale passività correnti 168.961 177.309 (8.348) Totale passività 420.081 435.820 (15.739) Passività direttamente collegate ad attività possedute per la vendita 514 567 (53) Totale patrimonio e passività 1.768.851 1.910.583 (141.732) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulle poste patrimoniali, economiche e finanziarie sono riportati negli appositi allegati esplicativi. Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 61 Prospetto del conto economico (migliaia di euro) Note 1° semestre 2020 % 1° semestre 2019 % Variazione % Ricavi 245.582 237.992 7.590 Plusvalenze da cessione 328 1.127 (799) Altri proventi 30.241 39.134 (8.893) Ricavi 18 276.151 100,0 278.253 100,0 (2.102) (0,8) Altri ricavi e proventi 7.165 5.023 2.142 Variazioni rimanenze 3.263 5.708 (2.445) Lavori interni 112 142 (30) Costi per materie prime e accessori 19 (118.646) (127.469) 8.823 Costi per servizi 20 (46.996) (44.141) (2.855) Costi per il personale 21 (53.085) (52.004) (1.081) Oneri e proventi operativi diversi 22 (40.330) (13.422) (26.908) Margine Operativo Lordo 27.634 10,0 52.090 18,7 (24.456) (46,9) Ammortamenti 1 (14.433) (13.739) (694) Rettifiche di valore su immmobilizzazioni 1 (28) 28 Risultato operativo 13.201 4,8 38.323 13,8 (25.122) (65,6) Proventi finanziari 23 66 35 31 Oneri finanziari 23 (2.321) (2.813) 492 Differenze cambio e derivati netti 23 (293) 296 (589) Rettifiche di valore di attività finanziarie (798) (798) Risultato società contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 3 (4.743) (2.591) (2.152) Risultato ante imposte 5.112 1,9 33.250 11,9 (28.138) (84,6) Imposte 24 (3.727) (8.702) 4.975 Utile/(perdita) del periodo 1.385 0,5 24.548 8,8 (23.163) (94,4) Attribuibile a: Soci della controllante (8.148) (3,0) 19.093 6,9 (27.241) n.s. Interessenze di pertinenza di terzi 9.533 3,5 5.455 2,0 4.078 74,8 Utile dell'esercizio per azione Base azioni ordinarie 26 (0.193) € 0.455 € Diluito azioni ordinarie 26 (0.193) € 0.454 € 62 Prospetto del Conto economico complessivo (migliaia di euro) Note 1° semestre 2020 % 1° semestre 2019 % Variazione % Utile/(perdita) del periodo 1.385 0,5 24.548 8,8 (23.163) (94,4) Altre componenti di conto economico complessivo da attività in funzionamento Componenti che non saranno riclassificate successivamente nel conto economico Rivalutazione della passività/(attività) netta per benefici dei dipendenti Rivalutazione della passività/(attività) netta per benefici dei dipendenti - partecipazioni in società contabilizzate con il metodo del patrimonio netto Imposte sul reddito Variazione di fair value delle attività valutate a FVTOCI (54.380) 126.819 (181.199) Variazione di fair value delle attività finanziarie valutate a FVTOCI - partecipazioni in società contabilizzate con il metodo del patrimonio netto Imposte sul reddito 89 (12.570) 12.659 Totale delle voci che non saranno riclassificate nel conto economico (54.291) 114.249 (168.540) Componenti che potrebbero essere riclassificate successivamente nel conto economico Riserva di conversione delle gestioni estere (2.172) 402 (2.574) Riserva di conversione delle gestioni estere - partecipazioni in società (41) 95 (136) contabilizzate con il metodo del patrimonio netto Variazioni di fair value della copertura dei flussi finanziari (123) (552) 429 Variazioni di fair value della copertura dei flussi finanziari - partecipazioni in società (170) (552) 382 contabilizzate con il metodo del patrimonio netto Imposte sul reddito 5 5 Totale delle voci che potrebbero essere riclassificate successivamente nel (2.501) (607) (1.894) conto economico Totale altre componenti di conto economico complessivo 25 (56.792) 113.642 (170.434) Totale conto economico complessivo (55.407) (20,1) 138.190 49,7 (193.597) n.s. Attribuibile a: soci della controllante (64.934) 132.942 (197.876) interessenze di pertinenza di terzi 9.527 5.248 4.279 Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 63 Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto totale Attribuzione ai soci delle controllate Partecipazioni Totale patrimonio di terzi netto Riserve Riserva Utili/ Riserva Riserva fair value perdite Azioni Riserva per Totale Capitale da sovrap- per attuariali Altre Utili a (migliaia di euro) fair value differenze di capitale e sociale prezzo strumenti su piani a riserve proprie nuovo FVTOCI conversione riserve delle azioni finanziari benefici derivati definiti Saldi al 31 dicembre 2018 100.167 177.191 (42.246) (619) (381) 12.072 (134.659) (6.338) 1.097.274 1.202.461 99.775 1.302.236 Utile (perdita) del periodo 19.093 19.093 5.455 24.548 Totale altre componenti di 114.249 (897) 497 113.849 (207) 113.642 conto economico Totale conto economico 114.249 (897) 497 19.093 132.942 5.248 138.190 complessivo Dividendi (23.071) (23.071) (3.200) (26.271) Annullamento azioni proprie (121.584) 121.584 Riclassifiche (9.698) 1 9.698 1 1 Variazione % di controllo e (6) (6) 161 155 area di consolidamento Saldi al 30 giugno 2019 100.167 55.607 62.305 (1.516) (381) 12.072 (13.075) (5.840) 1.102.988 1.312.327 101.984 1.414.311 Utile (perdita) del periodo 44.427 44.427 8.063 52.490 Totale altre componenti di 874 1.410 (284) 1.497 3.497 174 3.671 conto economico Totale conto economico 874 1.410 (284) 1.497 44.427 47.924 8.237 56.161 complessivo Acquisto azioni proprie 921 921 921 Riclassifiche (10.456) 10.456 Variazione % di controllo e (63.441) 58 595 (83) 60.428 (2.443) 5.246 2.803 area di consolidamento Saldi al 31 dicembre 2019 100.167 55.607 (262) (106) (607) 2.211 (12.154) (4.426) 1.218.299 1.358.729 115.467 1.474.196 Utile (perdita) del periodo (8.148) (8.148) 9.533 1.385 Totale altre componenti di (54.291) (282) (2.213) (56.786) (6) (56.792) conto economico Totale conto economico (54.291) (282) (2.213) (8.148) (64.934) 9.527 (55.407) complessivo Dividendi (75.999) (75.999) (75.999) Acquisto azioni proprie 5.534 (2.231) 3.303 3.303 Riclassifiche Variazione % di controllo, area di consolidamento e 6.519 34 (1.276) (1.505) 3.772 (1.609) 2.163 riclassifiche Saldi al 30 giugno 2020 100.167 55.607 (48.034) (388) (607) 2.245 (6.620) (7.915) 1.130.416 1.224.871 123.385 1.348.256 64 Rendiconto finanziario (migliaia di euro) Note 1° semestre 2020 1° semestre 2019 A) Flusso dell'attività operativa Risultato ante imposte 5.112 33.250 Rettifiche per: Ammortamenti e svalutazioni 15.159 13.767 Storno risultato partecipazioni ad equity 4.843 2.591 (Plus)/minus da vendite di immobilizzazioni materiali e immateriali (1.143) (3.788) Variazione fondi per benefici verso dipendenti e altri fondi 382 (435) Storno proventi e oneri finanziari netti (2.779) (1.136) Flusso dell'attività operativa ante imp., on/prov. fin. e var. capit. eser. 21.574 44.249 Variazioni del capitale d'esercizio: Rimanenze (5.379) (4.377) Crediti commerciali 3.609 (10.596) Debiti commerciali (6.018) (1.989) Altri crediti/debiti ratei e risconti 3.765 16.208 Flusso dell'attività operativa ante imposte e on/prov finanziari 17.551 43.495 Oneri finanziari netti pagati (1.242) (1.514) Dividendi ricevuti 2.344 8.106 Imposte pagate (7.789) (5.323) Entrate da derivati (165) (164) (6.852) 1.105 Totale A) 10.699 44.600 Flusso dell'attività operativa delle attività possedute per la vendita (15) (101) B) Flusso da attività di investimento: Investimenti in immobilizzazioni: Materiali (9.432) (6.985) Immateriali (225) (466) Finanziarie (Partecipazioni) al netto della tesoreria acquisita (54.349) (69.718) Totale investimenti (64.006) (77.169) Realizzo disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute e rimborsi da PE 48.547 160.027 Totale disinvestimenti 48.547 160.027 Totale B) (15.459) 82.858 Flusso da attività di investimento delle attività possedute per la vendita C) Flusso da attività finanziaria: Variazioni di debiti finanziari (9.105) 7.171 Variazioni di crediti finanziari (7.602) (87.915) Variazioni partecipazioni correnti 203 2.589 Variazione azioni proprie Variazione percentuale di interesse in società consolidate Dividendi pagati (75.999) (26.271) Altri movimenti del patrimonio netto (2.146) (13.172) Totale C) (94.649) (117.598) Flusso da attività finanziaria delle attività possedute per la vendita (88) D) Differenze di conversione e altre variazioni Differenze da conversione e altre variazioni (846) (244) Totale D) (846) (244) Differenze da conv. e altre var. relative alle attività possedute per la vendita 204 74 E) Variazione disponibilità liquide in funzionamento (A+B+C+D) (100.255) 9.616 Variazione disponibilità liquide delle attività possedute per la vendita 101 (27) F) Disponibilità liquide iniziali in funzionamento 248.112 121.930 Disponibilità liquide finali in funzionamento 8 147.958 131.519 I flussi di attività di investimento e disinvestimento sono commentati nella specifica sezione delle note illustrative a cui si rimanda. In data 31 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento "Definition of Material (Amendmen- ts to IAS 1 and IAS 8)". Il documento ha introdotto una modifica nella definizione di "rilevante" contenuta nei principi IAS 1 - Presentation of Financial Statements e IAS 8 - Accounting Poli- cies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Tale emendamento ha l'obiettivo di rendere più specifica la definizione di "rilevante" e introduce il concetto di "obscured information" accan- to ai concetti di informazione omessa o errata già presenti nei due principi oggetto di modifica. L'emendamento chiarisce che un'informazione è "obscured" qualora sia stata descritta in modo tale da produrre per i primari lettori di un bilancio un effetto simile a quello che si sarebbe prodotto qualora tale informazione fosse stata omessa o errata. Le modifiche introdotte sono Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 65 NOTE RELATIVE AL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO Il bilancio semestrale abbreviato consolidato al 30 giugno 2020 di Italmobiliare S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di amministrazione tenutosi in data 29 luglio 2020 che ne ha autorizzato la diffusione attraverso il comunicato stampa del 29 luglio 2020 contenente gli elementi principali del bilancio stesso. Espressione di conformità agli IFRS Il bilancio semestrale abbreviato consolidato è preparato in conformità ai Principi Contabili internazionali (IFRS) applicabili dal 1° gennaio 2020 così come adottati dall'Unione Europea ed in particolare il presente bilancio semestrale abbreviato consolidato è stato preparato secondo il Principio contabile internazionale IAS 34 relativo ai bilanci intermedi. Il bilancio semestrale abbreviato consolidato non riporta tutte le informazioni e le note del bilancio annuale, pertanto deve essere letto congiuntamente al bilancio consolidato di Italmobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2019. In applicazione del Regolamento europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, i principi adottati non considerano le norme e le interpretazioni pubblicate dallo IASB e dall'IFRIC al 30 giugno 2020, ma non ancora omologate dall'Unione Europea a tale data. I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2020: In data 22 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento "Definition of a Business (Amend- ments to IFRS 3)". Il documento fornisce alcuni chiarimenti in merito alla definizione di bu- siness ai fini della corretta applicazione del principio IFRS 3. In particolare, l'emendamento chiarisce che mentre un business solitamente produce un output, la presenza di un output non è strettamente necessaria per individuare un business in presenza di un insieme integrato di attività/processi e beni. Tuttavia, per soddisfare la definizione di business, un insieme integrato di attività/processi e beni deve includere, come minimo, un input e un processo sostanziale che assieme contribuiscono in modo significativo alla capacità di creare output. A tal fine, lo IASB ha sostituito il termine "capacità di creare output" con "capacità di contribuire alla creazione di output" per chiarire che un business può esistere anche senza la presenza di tutti gli input e processi necessari per creare un output. L'emendamento ha inoltre introdotto un test ("con- centration test"), opzionale per l'entità, per determinare se un insieme di attività/processi e beni acquistati non sia un business. Qualora il test fornisca un esito positivo, l'insieme di attività/ processi e beni acquistato non costituisce un business e il principio non richiede ulteriori verifi- che. Nel caso in cui il test fornisca un esito negativo, l'entità dovrà svolgere ulteriori analisi sulle attività/processi e beni acquistati per identificare la presenza di un business. A tal fine, l'emen- damento ha aggiunto numerosi esempi illustrativi al principio IFRS 3 al fine di far comprendere l'applicazione pratica della nuova definizione di business in specifiche fattispecie. Le modifiche si applicano a tutte le business combination e acquisizioni di attività successive al 1° gennaio

2020, ma è consentita un'applicazione anticipata. per il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria sono esposte separatamente le attivi- tà correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti. Le attività correnti, che includono liquidità e mezzi equivalenti, sono quelle destinate a essere realizzate, cedute o consumate nel normale ciclo operativo del Gruppo; le passività correnti sono quelle per le quali è prevista l'estinzione nel normale ciclo operativo del Gruppo o nei dodici mesi successivi alla chiusura del periodo; 66 state omologate in data 29 novembre 2019 e si applicano a tutte le operazioni successive al 1° gennaio 2020. ‧ In data 29 marzo 2018, lo IASB ha pubblicato un emendamento al "References to the Conceptual Framework in IFRS Standards". L'emendamento è efficace per i periodi che iniziano il 1° gennaio 2020 o successivamente, ma è consentita un'applicazione anticipata. Il Conceptual Framework definisce i concetti fondamentali per l'informativa finanziaria e guida il Consiglio nello sviluppo degli standard IFRS. Il documento aiuta a garantire che gli Standard siano con- cettualmente coerenti e che transazioni simili siano trattate allo stesso modo, in modo da forni- re informazioni utili a investitori, finanziatori e altri creditori. Il Conceptual Framework supporta le aziende nello sviluppo di principi contabili quando nessuno standard IFRS è applicabile ad una particolare transazione e, più in generale, aiuta le parti interessate a comprendere ed inter- pretare gli Standard. L'applicazione dei suddetti principi non ha avuto impatti significativi sul Gruppo. PRINCIPI E INTERPRETAZIONI PUBBLICATI DALLO IASB E DALL'IFRIC AL 30 GIUGNO 2020, MA NON ANCORA OMOLOGATI DALL'UNIONE EUROPEA A TALE DATA Alla data di riferimento del presente bilancio gli organi competenti dell'Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l'adozione degli emendamenti e dei principi sotto descritti. In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato l'emendamento allo IAS 1 "Presentation of Finan- cial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current".

Non-current". In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 17 - Insurance Contracts che è destinato a sostituire il principio IFRS 4 - Insurance Contract e in data 25 giugno 2020 le modifiche a tale principio.

In data 14 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato gli emendamenti allo IAS 16 "Property, Plant and equipment", allo IAS 37 "Provisions, contingent liabillities and contingent assets", all'IFRS3 "Business combination" e i miglioramenti annuali 2018-2020.

2018-2020. In data 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato l'emendamento all'IFRS 16 "Lease Covid-19 - re- lated rent concessions".

Covid-19 - re- lated rent concessions". In data 25 giugno 2020 lo IASB ha pubblicato l'emendamento all'IFRS 4 "Insurance contracts - deferral of IFRS 9". Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall'adozione di questi principi. Criteri di valutazione e presentazione I conti consolidati sono redatti in base al principio del costo, a eccezione degli strumenti finanziari derivati e delle attività finanziarie la cui valutazione è effettuata in base al principio del fair value. La valuta di presentazione utilizzata nel bilancio consolidato è l'euro, valuta funzionale della capogruppo Italmobiliare S.p.A. Tutti i valori contenuti nei prospetti contabili e nelle note illustrative sono arrotondati alle migliaia di euro tranne quando diversamente indicato. Relativamente alla presentazione del bilancio, il Gruppo ha operato le seguenti scelte: ‧ Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 67 per il prospetto del conto economico, l'analisi dei costi è effettuata in base alla natura degli stessi;

per il conto economico complessivo, il Gruppo ha scelto di esporre due prospetti: il primo evi- denzia le tradizionali componenti di conto economico con il risultato di periodo, mentre il se- condo, partendo da questo risultato, espone dettagliatamente le altre componenti: variazioni di fair value su attività finanziarie valutate a FVTOCI e strumenti finanziari derivati designati in hedge accounting, differenze di conversione ed effetti della rimisurazione dei piani a benefici definiti;

per il rendiconto finanziario, è utilizzato il metodo indiretto. VALUTAZIONI SOGGETTIVE E USO DI STIME Il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale. Il Gruppo, infatti, ha valutato che, pur in presenza di un contesto economico e finanziario generale caratterizzato da volatilità, non sussistono significative incertezze sulla continuità aziendale, anche in virtù della solidità finanziaria e delle azioni già individuate per adeguarsi ai mutati livelli di domanda, come illustrato nelle "Relazione sulla gestione". Nella predisposizione del bilancio consolidato, non sono stati definiti significant judgements durante il processo di applicazione dei principi contabili di Gruppo, ad eccezione di quelle che riguardano le stime che abbiano avuto un effetto significativo sugli importi rilevati in bilancio. Le principali assunzioni riguardanti il futuro e le principali cause di incertezza generate dalla pandemia alla data 30 giugno 2020 che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo sono riportate di seguito: impairment del goodwill e delle partecipazioni nelle società collegate (per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi sull'avviamento);

fair value delle attività finanziarie: per quanto riguarda le partecipazioni in società quotate, il fair value è calcolato sulla base della quotazione di Borsa alla data di bilancio e potrebbe subire mo- difiche anche significative nel corso dell'esercizio successivo; mentre per le attività finanziarie valutate con un fair value di livello 2 e 3, vi è un elevato grado di giudizio a causa degli elementi di complessità insiti nelle tecniche di valutazione e negli input significativi. Inoltre per quanto riguarda i fondi di private equity le valutazioni sono effettuate sulla base dell'ultimo NAV comu- nicato dal fondo (aggiornati al 31 marzo 2020 salvo il fondo CCP3 di Clessidra aggiornato al 30 giugno 2020) e quindi incorporano già il rischio pandemia.

recuperabilità delle attività di Italgen in Egitto: per quanto riguarda il valore di detta attività si rinvia al paragrafo sulle attività destinate alla cessione. Si ricorda che al momento della cessio- ne la riserva di conversione relativa alla Lira Egiziana esplicitata nel paragrafo sulla riserva di conversione transiterà da conto economico;

calcolo expected credit loss: al momento le società controllate non hanno riscontrato significa- tive problematiche di recupero dei crediti commerciali e non si aspettano di avere nel futuro un impatto negativo rilevante da questa fattispecie. Inoltre, nell'ambito della redazione del presente bilancio semestrale abbreviato consolidato le valutazioni soggettive nell'applicazione dei principi contabili del Gruppo e le principali fonti di incertezze delle stime sono state le stesse applicate per la redazione del bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 68 TASSI DI CAMBIO UTILIZZATI PER LA CONVERSIONE DEI BILANCI DELLE IMPRESE ESTERE Medi Chiusura Divise 1° semestre 2020 Anno 2019 1° semestre 2019 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 28 giugno 2019 Corona ceca 26,33333 25,67045 25,68454 26,74000 25,40800 25,44700 Dinaro serbo 117,56794 117,81816 118,06227 117,23880 117,83190 117,95700 Dirham marocchino 10,75862 10,76576 10,84678 10,87400 10,78100 10,89900 Dollaro Usa 1,10205 1,11947 1,12978 1,11980 1,12340 1,13800 Fiorino ungherese 345,24770 325,29675 320,41976 356,58000 330,53000 323,39000 Franco svizzero 1,06415 1,11245 1,12946 1,06510 1,08540 1,11050 Hrivna ucraina 28,62490 28,92195 30,42274 29,89850 26,71950 29,76540 Kuna croata 7,53364 7,41796 7,41999 7,57080 7,43950 7,39730 Leu moldavo 19,42486 19,64567 19,79609 19,20940 19,29880 20,59300 Lev bulgaro 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 Lira egiziana 17,45242 18,83827 19,56590 18,10120 18,01920 19,00060 Marco bosniaco 1,95580 1,95580 1,95580 1,95580 1,95580 1,95580 Nuova Lira turca 7,14925 6,35777 6,35616 7,67610 6,68430 6,56550 Nuovo Leu romeno 4,81725 4,74535 4,74182 4,83970 4,78300 4,73430 Sterlina inglese 0,87463 0,87777 0,87363 0,91243 0,85080 0,89655 Zloty polacco 4,41196 4,29762 4,29204 4,45600 4,25680 4,24960 I tassi di cambio, utilizzati per la conversione dei bilanci delle imprese estere, sono quelli pubblicati dalla Banca d'Italia. EVENTI SIGNIFICATIVI E VARIAZIONI DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO Nel semestre le principali variazioni nell'area di consolidamento riguardano: il consolidamento con il metodo del patrimonio netto del gruppo Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella (Italia) detenuta da FT2 S.r.l. al 20%.

il consolidamento con il metodo del patrimonio netto di CCC Holdings Europe S.p.A. (Italia) detenuta da Italmobiliare al 39,53% operante nel settore HVACR (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e refrigerazione). STAGIONALITÀ DELLE OPERAZIONI INTERMEDIE I settori industriali del Gruppo sono influenzati da fenomeni di stagionalità, e in questo semestre anche dall'impatto del Covid-19, e tale circostanza deve essere considerata nell'esame e nella valutazione dell'andamento dei risultati di periodi infra-annuali. In particolare, le società maggiormente impattate sono Sirap, Italgen, Tecnica Group, Iseo e Autogas Nord e ciò può quindi limitare la rappresentatività dell'andamento del primo semestre quale tendenza per l'intero esercizio. Per una descrizione delle attività delle singole società si rinvia a quanto illustrato nella Relazione finanziaria annuale dell'esercizio 2019. Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 69 Informativa per settori operativi Le attività nelle quali il Gruppo opera e che costituiscono l'informativa per settore operativo come richiesto dall'IFRS 8 sono: Caffè Borbone, Sirap, Italgen, Capitelli, Tecnica Group, Autogas Nord - AGN Energia, Iseo, Officina Santa Maria Novella e altre società che include Clessidra SGR, Crédit Mobilier de Monaco e Italmobiliare Servizi (che costituiscono il 3,2% dei ricavi consolidati). La struttura direzionale e organizzativa del Gruppo riflette l'informativa di settore per attività di business precedentemente descritta. L'individuazione dei settori operativi è operata sulla base degli elementi che il più alto livello decisionale del Gruppo utilizza per prendere le proprie decisioni in merito all'allocazione delle risorse e alla valutazione dei risultati. La seguente tabella riporta i dati di settore relativi ai ricavi e proventi e ai risultati al 30 giugno 2020: (migliaia di euro) Ricavi e Vendite intra- Ricavi in Margine Risultato Proventi (oneri) Risultato società Risultato ante Imposte del proventi Gruppo contribuzione operativo lordo Operativo finanziari ad equity imposte periodo Italmobiliare 30.480 (7.332) 23.148 (20.573) (20.910) Caffè Borbone 104.128 (2) 104.126 34.252 29.748 Sirap 120.590 120.590 12.075 5.270 Italgen 13.523 13.523 4.971 2.962 337 Consolidato Capitelli 7.206 7.206 1.782 1.378 Tecnica Group (6.597) Iseo (1.245) Autogas Nord - AGN Energia 2.194 Officina Santa Maria Novella (29) (29) 197 Altre società 8.710 (1.152) 7.558 1.560 959 371 Poste non allocate e (8.486) 8.486 (6.404) (6.177) (2.548) 5.112 (3.727) rettifiche Totale 276.151 276.151 27.634 13.201 (2.548) (4.743) 5.112 (3.727) La seguente tabella riporta i dati di settore relativi ai ricavi e proventi e ai risultati al 30 giugno 2019: (migliaia di euro) Ricavi e Vendite intra- Ricavi in Margine Risultato Proventi (oneri) Risultato società Risultato ante Imposte del proventi Gruppo contribuzione operativo lordo Operativo finanziari ad equity imposte periodo Italmobiliare 45.297 (13.082) 32.215 20.451 20.098 Caffè Borbone 85.950 85.950 25.051 20.720 Sirap 135.555 135.555 8.326 1.388 Italgen 16.324 16.324 5.025 3.163 237 Consolidato Capitelli Tecnica Group (7.230) Iseo 1.152 Autogas Nord - AGN Energia 2.699 Officina Santa Maria Novella Altre società 9.772 (1.563) 8.209 3.042 2.500 551 Poste non allocate e (14.645) 14.645 (9.805) (9.546) (2.482) 33.250 (8.702) rettifiche Totale 278.253 278.253 52.090 38.323 (2.482) (2.591) 33.250 (8.702) 70 La seguente tabella riporta altri dati di settore al 30 giugno 2020: 30 giugno 2020 30 giugno 2020 (migliaia di euro) Totale attivo Totale passivo Italmobiliare 1.251.212 46.733 Caffè Borbone 436.946 138.062 Sirap 232.400 198.243 Italgen 56.273 44.364 Consolidato Capitelli 32.394 5.175 Tecnica Group 38.584 Iseo 43.490 Autogas Nord - AGN Energia 62.510 Officina Santa Maria Novella 41.736 430 Altre società 78.496 23.172 Eliminazioni tra settori (511.725) (36.098) Totale 1.762.316 420.081 Da attività possedute per la vendita 6.535 514 Totale 1.768.851 420.595 Investimenti Investimenti Ammortamento delle Rettifiche di valore materiali e finanziari immobilizz. su immobilizz. immateriali 915 13.012 (208) 2.742 9 (4.504) 7.776 (6.803) 1.589 (2.009) 229 (403) 41.295 426 33 (506) (262) 13.415 54.349 (14.433) 13.415 54.349 (14.433) Gli investimenti materiali e immateriali comprendono gli incrementi dovuti all'applicazione dell'IFRS 16 per 4.315 migliaia di euro. La seguente tabella riporta altri dati di settore al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2019: 31 dicembre 2019 30 giugno 2019 (migliaia di euro) Totale attivo Totale passivo Italmobiliare 1.401.792 54.772 Caffè Borbone 411.921 136.618 Sirap 239.869 205.767 Italgen 57.647 42.179 Consolidato Capitelli 28.903 2.718 Tecnica Group 45.432 Iseo 45.218 Autogas Nord - AGN Energia 61.883 Officina Santa Maria Novella Altre società 74.240 24.047 Eliminazioni tra settori (463.035) (30.281) Totale 1.903.870 435.820 Da attività possedute per la vendita 6.713 567 Totale 1.910.583 436.387 Investimenti Investimenti Ammortamento delle Rettifiche di valore materiali e finanziari immobilizz. su immobilizz. immateriali 762 69.709 (353) 2.735 8 (4.331) 12.868 1 (6.908) (28) 1.496 (1.862) 4.782 (542) (492) 257 22.151 69.718 (13.739) (28) 22.151 69.718 (13.739) (28) Gli investimenti materiali e immateriali comprendono gli incrementi dovuti all'applicazione dell'IFRS 16 per 14.603 migliaia di euro. Capitalizzazione di Borsa Italmobiliare S.p.A. ha registrato nel corso dell'esercizio un incremento della capitalizzazione di Borsa rispetto ai valori registrati al 31 dicembre 2019 (che passa da 1.014,0 milioni di euro a 1.224,4 milioni di euro) a fronte di un calo del mercato azionario di riferimento (FTSE all share -10,15%). A livello di NAV, si registra un decremento dello stesso, già commentato nella Relazione sulla gestione, per la riduzione di valore dei principali titoli quotati detenuti (HeidebergCement) e per la distribuzione del dividendo, parzialmente compensata dall'incremento di valore delle portfolio companies; in virtù di ciò si decrementa lo sconto rispetto alla capitalizzazione al livello più basso degli ultimi anni (24,9%). Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 71 ATTIVITÀ Attività non correnti 1) IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI Gli immobili, impianti e macchinari ammontano a 164.508 migliaia di euro. Gli incrementi per investimenti sono pari a migliaia di euro 13.190 (di cui 4.315 contabilizzati relativi all'applicazione dell'IFRS 16) e si sono concentrati prevalentemente in Italia per 7.356 migliaia di euro, in Spagna per 3.722 migliaia di euro e in Francia per 875 migliaia di euro. Gli ammortamenti del periodo sono pari a 10.381 migliaia di euro (10.012 migliaia di euro nel primo semestre 2019) di cui 2.274 migliaia di euro contabilizzati relativi all'applicazione dell'IFRS 16. Le immobilizzazioni non sono impegnate a garanzia di finanziamenti bancari. Per quanto riguarda il gruppo Italgen non si sono manifestati trigger events per la redazione di un impairment test dal momento che sia l'operatività che la marginalità del gruppo non sono state impattate dalla pandemia. 2) AVVIAMENTO L'avviamento in bilancio al 30 giugno 2020 ammonta a 175.152 migliaia di euro (181.864 migliaia di euro al 31 dicembre 2019) ed è relativo a: Caffè Borbone per 153.839 migliaia di euro;

Capitelli per 8.011 migliaia di euro;

Sirap per 10.308 migliaia di euro;

Altre società per 2.994 migliaia di euro riconducibili interamente a Clessidra SGR. Verifica del valore dell'avviamento L'avviamento acquisito in un'aggregazione di imprese è allocato alle unità generatrici di flussi finanziari. Il Gruppo verifica la recuperabilità dell'avviamento almeno una volta l'anno o più frequentemente se vi sono indicatori di perdita di valore. A partire dal mese di febbraio, il contesto è stato drammaticamente condizionato dall'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, come esplicitato nella Relazione sulla gestione. Italmobiliare ha messo in atto con tempestività, sia a livello di holding che nelle aziende partecipate, tutte le misure di sicurezza e controllo e favorendo la continuità delle attività produttive e commerciali. Le azioni intraprese a supporto delle Portfolio Companies e la reattività da queste mostrata in un contesto così complesso, hanno permesso di limitare gli impatti della pandemia. In virtù di un portafoglio di investimenti nel complesso diversificato sia a livello settoriale che di esposizione alle diverse aree geografiche, gli impatti derivanti dall'emergenza sanitaria osservabili ad oggi sono risultati contenuti. In tale contesto Italmobiliare ha provveduto a una verifica del valore dell'avviamento e delle partecipate considerando la pandemia un trigger event. Capitelli La società Capitelli F.lli S.p.A. è stata acquistata al 15 dicembre 2019, si evidenzia nella tabella seguente le attività acquisite, le passività assunte e l'allocazione definitiva del prezzo pagato alla data di acquisizione: 72 (migliaia di euro) Valore di libro della società Aggiustamento al fair value Fair value attribuito acquisita all'acquisizione Immobilizzazioni materiali nette 867 2.281 3.148 Immobilizzazioni immateriali 4 7.028 7.032 Altre attività non correnti 277 277 Crediti commerciali a altre attività 2.981 2.981 correnti Disponibilità liquide 9.948 9.948 Debiti commerciali e altre (2.095) (2.095) passività correnti Fondi per rischi e oneri e imposte (244) (2.597) (2.841) differite Benefici a dipendenti (332) (332) Fair value degli attivi netti 11.406 6.712 18.118 acquistati Avviamento 14.723 (6.712) 8.011 Costo totale dell'acquisto 26.129 26.129 Tale allocazione ha comportato una riduzione della voce Avviamento e un incremento delle immobilizzazioni immateriali (marchio e lista clienti) e del relativo fondo imposte differite. L'esborso netto dell'acquisizione è così composto: (migliaia di euro) Prezzo d'acquisto dei titoli 26.129 Disponibilità liquida acquisita (9.950) Esborso netto dell'acquisizione 16.179 Non si è proceduto ad una verifica dell'avviamento, facendo parte di uno dei settori che ha avuto minori impatti durante la pandemia, come evidenziato dai risultati del semestre riportati nella relazione sulla gestione. Caffè Borbone L'avviamento allocato alla controllata Caffè Borbone, che rappresenta un'unica cash generating unit (CGU) ai fini del bilancio consolidato del Gruppo Italmobiliare, è stato sottoposto a test di impairment secondo le metodologie previste dallo IAS 36. In particolare, il valore recuperabile della CGU è stato stimato con il supporto di un perito indipendente nella configurazione di valore d'uso (value in use) fondata sul valore attuale dei flussi finanziari attesi futuri. Le proiezioni analitiche dei flussi di cassa (unlevered) futuri sono basate sui dati di budget 2020 approvato dal CdA della società e sulle proiezioni economico-finanziarie di piano per il periodo 2020-2023 elaborate dal management della stessa nel giugno 2020. Tale piano riflette la migliore e più recente stima dei risultati attesi dal management della società, elaborata anche per tenere conto degli impatti della situazione attuale legata al fenomeno Covid-19. Il CAGR 2020-2023 dei ricavi previsto dal budget/piano risulta pari al 16,6%, a fronte di un tasso di crescita del 27,7% previsto nel 2019. Per l'attualizzazione dei flussi di cassa è stato applicato un tasso di sconto (WACC) al netto d'imposta dell'8,2%, inclusivo di un premio addizionale rispetto al Capital Asset Pricing Model (CAPM) per il rischio specifico. Ai fini della stima del valore terminale si è assunto un tasso annuo di crescita dei ricavi di lungo termine (tasso g) pari all'1,5%. La verifica non ha fatto emergere alcuna evidenza di perdite per riduzione di valore dell'avviamento. L'analisi di sensitività svolta ha verificato che un incremento di 100 basis point (+1%) del tasso di sconto (WACC), anche in congiunzione con una riduzione di 50 basis point del tasso di crescita (g) nel valore terminale, non genererebbe alcuna impairment loss. Inoltre anche azzerando la crescita annuale prevista dal piano 2021-2023 dei ricavi, mantenendo invariate le altre assunzioni, non emergerebbe alcuna impairment loss. Per quanto riguarda il marchio non c'è un indicatore di impairment perchè i risultati del primo semestre sono migliorativi rispetto alle previsioni elaborate nello scorso esercizio. Sirap Per il gruppo Sirap, l'impairment test consiste nel verificare se il valore recuperabile dell'avviamento allocato alla unità generatrice di flussi finanziari (Cash Generating Unit - CGU) coincidente con il Gruppo Sirap Gema S.p.A. risulti superiore o meno rispetto al relativo valore di carico contabile (carrying amount). A tal fine, poichè la CGU Sirap Gema viene considerata unitariamente ai fini delle attività di controllo di gestione e pianificazione strategica dal management di Italmobiliare, l'avviamento complessivo allocato Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 73 a tale CGU nel bilancio consolidato di Italmobiliare risulta pari alla somma degli avviamenti che figurano nel bilancio consolidato della controllata Sirap Gema (allocati alle specifiche CGU del Gruppo Sirap e sottoposti a impairment test di primo livello ai fini del proprio bilancio consolidato). Pertanto, l'impairment test dell'avviamento complessivo della CGU Sirap Gema richiede di confrontare il valore recuperabile del capitale investito netto operativo dell'intera CGU (c.d. Enterprise Value core) con il rispettivo valore di carico contabile nel bilancio consolidato di Italmobiliare S.p.A., inclusivo dell'avviamento. L'ammontare dell'avviamento al 30 giugno 2020 è pari a 10.308 migliaia di euro invariato rispetto al 31 dicembre 2019. Il valore recuperabile del capitale investito netto operativo della CGU Sirap Gema - da confrontarsi con il valore di carico del capitale investito netto operativo del Gruppo Sirap nel bilancio consolidato di Italmobiliare S.p.A. - è stato stimato da un perito indipendente nella configurazione di valore d'uso (value in use) fondata sul criterio DCF asset-side che considera il valore attuale di benefici finanziari attesi futuri. In particolare, si è adottato l'approccio Sum-of-Parts (SoP) che determina il valore recuperabile complessivo del capitale investito netto operativo della CGU Sirap Gema aggregando i valori recuperabili delle CGU componenti il Gruppo Sirap. Infatti, mantenere ai fini della stima del valore recuperabile complessivo della CGU Sirap la medesima "granularità" adottata internamente dal Gruppo Sirap consente di riflettere nella valutazione le peculiari caratteristiche di ciascuna CGU in termini di prodotti venduti, margini di redditività, mercati di riferimento, crescita attesa ed esposizione a diversi fattori di rischio. Le proiezioni analitiche dei flussi di cassa (unlevered) futuri utilizzati nel criterio DCF asset-side sono fondate sui dati di budget 2020 approvato dal CdA della società (specificatamente rivisto a giugno 2020 al fine di riflettere gli impatti dell'attuale situazione legata al Covid-19) e sulle proiezioni economico-finanziarie di piano per il periodo 2020-2024 elaborate dal management della stessa, opportunamente proformate secondo il perimetro delle varie CGU rilevanti. Tali proiezioni analitiche per ciascuna CGU rappresentano le migliori stime del management di Sirap Gema S.p.A. in coerenza con i trend di mercato in corso, le assunzioni a fondamento del budget 2020 e le azioni strategiche previste dal piano, la cui validità risulta confermata anche alla luce dell'attuale contesto di mercato legato all'emergenza Covid-19. Il CAGR 2020-2024 previsto dal piano per le varie CGU del Gruppo Sirap varia da -2,2% a +11,3% (incluse CGU Inline Poland e Sirap UK espresse in local currency). Il valore d'uso dell'attivo netto operativo delle CGU Inline Poland e Sirap UK sono stati stimati utilizzando le proiezioni dei flussi finanziari, il saggio di attualizzazione e il saggio di crescita nominale nel valore terminale (tasso g) espressi in local currency (zloty e sterline); il valore d'uso risultante è stato quindi convertito in euro con il tasso di cambio al 30 giugno 2020. Con riferimento alla CGU Gruppo Petruzalek interna al gruppo Sirap, trattandosi di un gruppo costituito da diverse controllate operanti prevalentemente nei paesi dell'Europa dell'Est e facente capo alla parent company con sede in Austria, si è fatto riferimento a proiezioni dei flussi finanziari derivanti dal budget/piano espressi in euro. Il tasso di sconto (WACC netto d'imposta) applicato per la stima del valore recuperabile (valore d'uso) della CGU è quindi rappresentato da una media ponderata (assumendo come pesi l'incidenza relativa del fatturato tradotto in euro di ciascuna controllata rispetto al fatturato totale in euro del Gruppo) dei WACC delle singole controllate, opportunamente denominati in euro. La seguente tabella riporta le misure di tasso di sconto netto d'imposta (costo medio ponderato del capitale post tax - WACC) e tasso di crescita nominale (g) utilizzato nel valore terminale impiegati per il calcolo del valore d'uso di ciascuna CGU (i dati relativi alla CGU Inline Poland e Sirap UK si riferiscono a flussi in valuta locale): in % Costo medio ponderato del capitale (WACC) Tasso di crescita (g) CGU Divisione Rigido Italia 8,50 1,50 CGU Divisione Espanso Italia 8,40 (1,00) CGU Rigido Polonia (local currency) 9,20 2,90 CGU Sirap France Rigido 7,70 1,70 CGU Sirap France Espanso 7,60 (1,00) CGU Gruppo Petruzalek 9,10 2,30 CGU Sirap UK (local currency) 8,00 2,00 CGU Sirap Iberica 8,60 1,80 CGU Sirap Gmbh (Germania) 7,50 2,10 74 Il tasso g negativo per le CGU del business Espanso - a fronte di tassi allineati, tendenzialmente, all'inflazione di lungo termine per le CGU facenti capo al business Rigido - è spiegato anche dagli effetti attesi nel medio/lungo termine dello spostamento parziale della domanda dal business Espanso al Rigido, in coerenza con l'orientamento istituzionale e del mercato volto a favorire prodotti e processi produttivi che consentono un utilizzo crescente di materiale riciclabile. La verifica non ha evidenziato alcuna perdita per riduzione di valore (impairment loss) dell'avviamento per la CGU Sirap Gema. Le analisi di sensitività condotte hanno evidenziato che un contemporaneo incremento di 100 basis point (+1%) del tasso di sconto (WACC) per tutte le CGU, a parità di tasso di crescita (g) nel valore terminale, farebbe emergere una potenziale impairment loss per la complessiva CGU Sirap Gema pari a -8,5 milioni di euro. A parità di tasso g, un contemporaneo aumento del tasso di sconto (WACC) di tutte le CGU di primo livello di 53 basis point (+0,53%) determinerebbe una condizione di break even con il valore recuperabile della complessiva CGU Sirap Gema pari al relativo valore di carico contabile (carrying amount). Infine simulando la riduzione dei flussi di cassa unlevered di tutte le CGU del Gruppo Sirap (ma mantenendo i costi corporate costanti) nel 2021 nella misura pari al -20% e nel 2022 del -10%, non emergerebbe alcuna impairment loss dell'avviamento allocato alla CGU Sirap Gema. Altre società Con riferimento alle altre società, l'avviamento è attribuibile alla sola CGU coincidente con la controllata Clessidra SGR S.p.A. per la quale è stato effettuato un test di impairment secondo le metodologie previste dallo IAS 36. Trattandosi di una società finanziaria che svolge servizi di gestione e attività di investimento e soggetta alla disciplina regolatoria prevista dalle specifiche Autorità di vigilanza, si è determinato il valore recuperabile secondo un approccio equity side fondato sulla stima del valore attuale dei flussi finanziari futuri disponibili per gli azionisti. In particolare, il valore recuperabile è stato stimato con il supporto di un perito indipendente sulla base della liquidità esistente e del valore attuale dei flussi di cassa futuri disponibili per gli azionisti derivanti dai dati di budget a giugno 2020 e dalle proiezioni economico-finanziarie aggiornate per il periodo 2020-2024 elaborati dalla società a giugno 2020 e approvati dal relativo CdA. Data la natura peculiare del business di Clessidra e l'importanza delle risorse umane si è adottata una prospettiva "a finire" che considera solo le proiezioni dei flussi di cassa futuri attesi nei cinque anni coperti dal Piano. Per l'attualizzazione dei flussi di cassa è stato applicato un tasso di sconto (inclusivo di un premio addizionale rispetto al Capital Asset Pricing Model-CAPM per il rischio specifico) pari a 10,2% La verifica non ha comportato perdite per riduzione di valore dell'avviamento. L'analisi di sensitività condotta ha verificato che un incremento di 100 basis point (+1%) del tasso di sconto, a parità di altre condizioni, non farebbe emergere alcuna perdita per riduzione di valore. PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO In questa voce sono riportate le quote di patrimonio netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto. La seguente tabella elenca le principali partecipazioni: Valore dei titoli Quota-parte di risultato (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 2020 2019 Società collegate Tecnica Group 38.584 45.432 (6.597) (7.230) Autogas Nord - AGN Energia 62.510 61.883 2.194 2.699 Iseo 43.490 45.219 (1.245) 1.152 Officina Santa Maria Novella 41.524 - 197 - S.E.S. 6.400 7.000 - - Altre 10.047 4.613 708 788 Totale società collegate 202.555 164.147 (4.743) (2.591) Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 75 Il risultato negativo di Tecnica Group è influenzato dalla stagionalità del proprio business e dal Covid-19, come già indicato nella Relazione sulla gestione ed è riferibile alla quota parte del 40% del risultato, al netto delle minoranze, pari a -16.493 migliaia di euro. Il risultato negativo di Iseo è composto dalla quota di risultato leggermente positivo, dall'ammortamento delle immobilizzazioni a cui è stato allocato parte del plusvalore in sede di PPA e dalla svalutazione a seguito dell'impairment test per 1.169 migliaia di euro. Verifica del valore delle partecipazioni Ai fini di impairment test del valore di carico delle partecipazioni nelle collegate il valore recuperabile stato stimato nella configurazione di fair value sulla base di opportuni multipli derivati da un campione di imprese quotate comparabili, come meglio indicato sotto. Con riferimento alla collegata Tecnica Group S.p.A., il valore recuperabile è stato determinato nella configurazione di fair value sulla base del multiplo EV/EBITDA. In particolare, si è fatto riferimento al multiplo EV/EBITDA implicito nell'opzione di riacquisto della partecipazione detenuta dal socio di controllo, dopo aver verificato che tale multiplo risultasse inferiore ai multipli di mercato correnti riferiti ad un campione di società quotate comparabili. Poiché il fair value della partecipazione (media 2019-2020) stimato sulla base di tale multiplo e del pro-quota rilevante dell'Ebitda di riferimento (media 2019-2020) risulta significativamente superiore al valore di carico della partecipazione, non sussiste alcuna evidenza di perdita per riduzione di valore della partecipazione stessa. Dalle analisi di sensitività condotte si è riscontrato che, a parità di altre condizioni, emergerebbe una perdita di valore della partecipazione in Tecnica in ipotesi di riduzione dell'Ebitda 2020 del 79% rispetto al budget rivisto a seguito del Covid-19. Anche per le due partecipazioni collegate ISEO Serrature S.p.A. e Autogas Nord S.p.A. si è svolto un test di impairment sulla base della stima del fair value della partecipazione. Quest'ultimo è stato determinato applicando il metodo dei multipli di mercato nella configurazione leading (nello specifico si è utilizzato il multiplo EV/EBITDA osservati nel giugno 2020) dove il risultato atteso (EBITDA) al 2020 di ciascuna società è quello definito dal budget secondo i principi contabili italiani approvato dal rispettivo CdA, ulteriormente aggiustato per riflettere la migliore stima disponibile degli effetti derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali e degli effetti della pandemia. In entrambi i casi si è tenuto conto di un adeguato sconto rispetto al riferimento costituito dalla mediana dei multipli di mercato rilevati per un campione di imprese quotate di riferimento, la cui misura è stata definita in relazione a fatti e circostanze che riguardano la specifica situazione della partecipata considerata e l'effettivo livello di comparabilità sotto il profilo della dimensione, redditività e rischio delle imprese quotate che compongono il campione utilizzato per il calcolo dei multipli. Per Autogas non risulta alcuna impairment loss. Dalle analisi di sensitività condotte è stato riscontrato che, a parità di altre condizioni, emergerebbe una perdita di valore della partecipazione in Autogas in caso di riduzione dell'Ebitda 2020 del 22% rispetto al budget. Per Iseo è risultata una impairment loss pari a 1.169 migliaia di euro rispetto alla quota di patrimonio netto del gruppo Iseo. Con riguardo alla partecipazione nella collegata Società Editrice Sud S.p.A. (S.E.S.), si è proceduto a rilevare una svalutazione per perdita di valore di 600 migliaia di euro per allineare il valore di carico alla stima del fair value. Poiché la società riportava un valore negativo di Ebitda consolidato al 31 dicembre 2019 e poiché non sono disponibili ulteriori aggiornamenti dei dati contabili, né indicazioni prospettiche formalizzate in un documento di budget/piano, si è proceduto alla stima del fair value della partecipazione sulla base del primo quartile dei multipli EV/Sales trailing di un campione di imprese quotate del settore. Poiché tali imprese presentano caratteristiche dimensionali e profili di business a volte significativamente diverse, è stato considerato un opportuno sconto per determinare il fair value della partecipazione rispetto al valore implicito nella semplice applicazione del valore mediano dei multipli relativi al campione di imprese di riferimento. La stima del fair value della partecipazione condotta secondo i criteri sopra illustrati risulta inferiore di 600 migliaia di euro 76 rispetto al precedente valore di carico della partecipazione, determinando la perdita per riduzione di valore indicata sopra. Per quanto riguarda Officina Santa Maria Novella si è ritenuto di non effettuare test di impairment in quanto Italmobiliare sta valutando l'ipotesi di incrementare la quota di partecipazione nella società. 4) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE La composizione delle partecipazioni al 30 giugno 2020 è la seguente: (migliaia di euro) Numero azioni 30 giugno 2020 Partecipazioni in società quotate HeidelbergCement 2.232.000 106.109 Vontobel 115.238 7.190 Coima Res 412.332 2.614 Ideami 300.000 600 Unicredit 201.331 1.673 Cairo Communication 189.198 277 Piaggio 169.699 365 Ubi 117.142 341 Can fite 204 1 Totale 119.170 Partecipazioni in società non quotate Fin Priv 13.543 Sesaab 1.300 Newflour 3.237 Altre 1.890 Totale 19.970 Al 30 giugno 2020 139.140 Il fair value delle società quotate è calcolato con riferimento al prezzo ufficiale di Borsa dell'ultimo giorno di quotazione disponibile. Per i titoli non quotati il relativo fair value è stato determinato usando tecniche di valutazione differenti in funzione delle caratteristiche e dei dati disponibili (DCF, multipli di mercato o, qualora non siano disponibili informazioni sufficienti, patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato). Il valore delle partecipazioni è diminuito di 71.391 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2019 (210.531 migliaia di euro). La variazione è dovuta principalmente ai seguenti accadimenti: cessioni di azioni in HeidelbergCement per 21.185 migliaia di euro e adeguamento al fair value della partecipazione per -37.834 migliaia di euro;

-37.834 migliaia di euro; adeguamento al fair value di Fin.Priv. per -6.930 migliaia di euro;

-6.930 migliaia di euro; adeguamento al fair value di Coima Res per -1.023 migliaia di euro;

-1.023 migliaia di euro; adeguamento al fair value di Unicredit per -987 migliaia di euro;

-987 migliaia di euro; adeguamento al fair value di Piaggio per -101 migliaia di euro. Gli adeguamenti al fair value sopramenzionati sono stati rilevati nell'apposita riserva FVTOCI di patrimonio netto. Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 77 CREDITI COMMERCIALI E ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Crediti immobilizzati 24.871 19.313 5.558 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 9.000 9.000 Attività finanziarie FVTPL PFN 3.551 3.916 (365) Attività finanziarie FVTPL non PFN 133.279 145.768 (12.489) Depositi cauzionali 486 447 39 Altri 2.234 2.465 (231) Totale 173.421 180.909 (7.488) La voce "Attività finanziarie FVTPL non PFN", composta dai fondi di Private Equity, si è decrementata per rimborsi totali (Ambercoffee) o parziali per 23.405 migliaia di euro, compensati da investimenti per 7.388 migliaia di euro e rivalutazioni nette per 2.969 migliaia di euro. ATTIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE E PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE Le attività per imposte differite pari a 14.386 migliaia di euro (13.075 migliaia di euro al 31 dicembre 2019), sono principalmente costituite dalle imposte anticipate calcolate sulle perdite fiscali realizzate principalmente dalla capogruppo. L'iscrizione avviene in quanto, sulla base di un esercizio previsionale predisposto dalle società rientranti nel consolidato fiscale nazionale attuale e di prossimo rinnovo, si ritiene probabile che entro il 2021 saranno realizzati imponibili fiscali a fronte dei quali potranno essere utilizzate le perdite fiscali pregresse. Le passività per imposte differite pari a 55.345 migliaia di euro (53.843 migliaia di euro al 31 dicembre 2019), sono riconducibili principalmente alle imposte differite relative alle immobilizzazioni immateriali, in particolare a Caffè Borbone. Attività correnti 7) CREDITI COMMERCIALI (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Importo lordo 96.893 100.617 (3.724) Svalutazioni (4.332) (3.971) (361) Totale 92.561 96.646 (4.085) Il Gruppo ha valutato i possibili impatti derivanti dal Covid-19 in termini di peggioramento del tasso di recupero dei crediti e ove ritenuto necessario ha provveduto a modificare i relativi accantonamenti. 78 PARTECIPAZIONI, OBBLIGAZIONI E CREDITI FINANZIARI CORRENTI La voce "Partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari correnti" è così composta: (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Partecipazioni valutate a FVTPL 23.920 24.124 (204) Fondi e altri strumenti finanziari 337.239 328.845 8.394 Altri crediti 9.481 19.181 (9.700) Totale 370.640 372.150 (1.510) Si segnala, all'interno della voce "Fondi e altri strumenti finanziari", il versamento effettuato nel semestre nel Fondo Vontobel per 90.000 migliaia di euro, una cessione parziale del fondo per 62.102 migliaia di euro e una svalutazione di tale fondo per 5.903 migliaia di euro. 9) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Cassa e assegni 2.949 4.462 (1.513) Depositi bancari e postali 145.009 243.650 (98.641) Totale 147.958 248.112 (100.154) I depositi a breve termine hanno scadenze differenziate comprese nei tre mesi e non ci sono limiti di disponibilità. Di seguito si riporta la ripartizione delle disponibilità liquide secondo la valuta di impiego: (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Euro 138.587 226.711 (88.124) Dollaro americano 306 13.588 (13.282) Sterlina inglese 2.146 2.521 (375) Franco svizzero 3.733 1.992 1.741 Corona ceca 595 437 158 Kuna croata 306 340 (34) Altre 2.285 2.523 (238) Totale 147.958 248.112 (100.154) Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 79 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ Capitale sociale, riserve e utili a nuovo 10) CAPITALE Al 30 giugno 2020 il capitale sociale della Capogruppo, interamente versato, ammonta a 100.166.937 euro diviso in n. 42.500.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato: Numero azioni 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Azioni ordinarie 42.500.000 47.633.800 (5.133.800) Azioni annullate (5.133.800) 5.133.800 Totale 42.500.000 42.500.000 11) RISERVE Riserva fair value per attività finanziarie valutate al FVTOCI - quota di gruppo La riserva si modifica per riclassifica a Utili a nuovo della quota di riserva legata alle cessioni di partecipazioni per +1.048 migliaia di euro e per I'adeguamento al fair value delle attività finanziarie FVTOCI per -48.909 migliaia di euro. Riserva di conversione - quota di gruppo Tale riserva, al 30 giugno 2020 è negativa e ammonta a 7.915 migliaia di euro ed è così ripartita nelle seguenti valute: (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Egitto (Lira) (4.186) (4.181) (5) Regno Unito (Sterlina) (264) 627 (891) Ucraina (Hrivna) (2.110) (1.828) (282) Polonia (Zloty) (1.350) (570) (780) Altri paesi (5) 1.526 (1.531) Totale (7.915) (4.426) (3.489) Dividendi pagati La Capogruppo Italmobiliare S.p.A. ha erogato i seguenti dividendi: 2020 2019 2020 2019 (euro per azione) (euro per azione) (migliaia di euro) (migliaia di euro) Azioni ordinarie 1,800 0,550 75.999 23.071 Totale dividendi 75.999 23.071 80 12) AZIONI PROPRIE Al 30 giugno 2020 il valore delle azioni proprie in portafoglio ammonta a 6.620 migliaia di euro, in diminuzione per 5.534 migliaia di euro a seguito dell'esercizio di alcuni piani di stock option. Riportiamo di seguito la composizione: N° azioni ordinarie Valore di carico (migliaia di euro) Al 31 dicembre 2019 512.070 12.154 Decrementi (233.600) (5.534) Al 30 giugno 2020 278.470 6.620 Le azioni proprie ordinarie in portafoglio al 30 giugno 2020 sono in parte al servizio dei piani di stock option deliberati a favore di Amministratori e dirigenti. 13) PARTECIPAZIONI DI TERZI Al 30 giugno 2020 le partecipazioni di terzi ammontano a 123.385 migliaia di euro (115.467 migliaia di euro al 31 dicembre 2019) e sono riferibili principalmente alla quota di minoranza del 40% della società Caffè Borbone S.r.l. e alla quota del 20% della società Capitelli entrata nel Gruppo a fine 2019. Passività non correnti e correnti 14) FONDI Il totale dei fondi correnti e non correnti è pari a 65.648 migliaia di euro al 30 giugno 2020 (64.895 migliaia di euro al 31 dicembre 2019). Essi comprendono principalmente gli accantonamenti per contenziosi di natura legale e gli accantonamenti a fronte di passività di natura contrattuale e commerciale. In particolare si specifica che relativamente all'ammenda comminata dalla Commissione Europea al gruppo Sirap, in data 19 giugno 2020 è stata deposita da Italmobiliare, presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'istanza ai fini della fissazione dell'udienza presso la Corte di Giustizia relativamente all'impugnazione della sentenza del tribunale dell'Unione Europea. Si rimanda alla "Relazione sulla gestione" per altri aggiornamenti del semestre. 15) PASSIVITÀ FINANZIARIE Nella seguente tabella si riportano le passività finanziarie per categoria, incluse nella posizione finanziaria netta, ripartite tra parte non corrente e corrente: Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 81 (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Debiti verso banche 93.588 104.704 (11.116) Debiti verso altri finanziatori 1.437 1.601 (164) Debiti derivanti da contratti di lease 14.255 12.512 1.743 Debiti verso banche e debiti finanziari non correnti 109.280 118.817 (9.537) Fair value degli strumenti derivati 850 759 91 Totale debiti finanziari a m/l termine 110.130 119.576 (9.446) Debiti verso banche 22.045 21.658 387 Finanziamenti a breve termine 29.746 27.541 2.205 Debiti verso altri finanziatori 15.307 13.989 1.318 Debiti derivanti da contratti di lease 3.661 3.373 288 Ratei per interessi passivi 65 373 (308) Debiti verso banche e debiti finanziari correnti 70.824 66.934 3.890 Fair value degli strumenti derivati 1.175 396 779 Totale debiti finanziari a breve termine 71.999 67.330 4.669 Totale debiti finanziari 182.129 186.906 (4.777) Le passività finanziarie a medio-lungo termine sono così analizzabili per divisa: (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Euro 105.721 114.138 (8.417) Zloty polacco 3.256 4.138 (882) Altro 303 541 (238) Totale 109.280 118.817 (9.537) I debiti finanziari a medio-lungo termine sono così analizzabili per scadenza: (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione 2020 - 514 (514) 2021 14.235 25.896 (11.661) 2022 40.051 39.265 786 2023 40.581 40.661 (80) 2024 4.501 4.006 495 2025 4.072 3.758 314 2026 2.699 2.503 196 2027 1.127 851 276 2028 1.058 768 290 2029 690 386 304 Oltre 266 209 57 Totale 109.280 118.817 (9.537) 82 Posizione finanziaria netta La posizione finanziaria netta positiva al 30 giugno 2020 è ricompresa nelle seguenti voci di bilancio: (migliaia di euro) Voce di bilancio Non PFN PFN Attività a breve Debiti a breve Attività a lungo Debiti a lungo Crediti commerciali e altre attività non correnti 173.421 137.245 36.176 24 36.152 Altre attività correnti inclusi gli strumenti derivati 21.997 10.229 11.768 11.768 Partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari correnti 370.640 370.640 370.640 Disponibilità liquide 147.958 147.958 147.958 Attività destinate alla vendita 6.535 6.505 30 30 Passività finanziarie non correnti (109.280) (109.280) (109.280) Altri debiti e passività non correnti (945) (95) (850) (850) Debiti verso banche e prestiti a breve (22.045) (22.045) (22.045) Passività finanziarie correnti (39.715) (39.715) (39.715) Altre passività (40.400) (30.161) (10.239) (10.239) Totale 508.166 123.723 384.443 530.420 (71.999) 36.152 (110.130) Per un maggior dettaglio sulle voci incluse o meno in PFN si veda la tabella di confronto tra fair value e valore contabile delle attività e passività finanziarie. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020, positiva per 384.443 migliaia di euro, risulta così costituita: (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Impieghi monetari e finanziari a breve 530.390 630.936 (100.546) Disponibilità liquide 147.958 248.112 (100.154) Strumenti derivati attivi 2.195 431 1.764 Altre attività finanziarie correnti 380.237 382.393 (2.156) Debiti finanziari a breve (71.999) (67.330) (4.669) Debiti verso banche a breve (22.045) (21.658) (387) Debiti finanziari correnti (48.779) (45.276) (3.503) Strumenti derivati passivi (1.175) (396) (779) Attività finanziarie a M/L 36.152 31.059 5.093 Attività finanziarie a lungo 36.152 31.027 5.125 Strumenti derivati attivi a lungo 32 (32) Debiti finanziari a M/L (110.130) (119.576) 9.446 Debiti finanziari a lungo (109.280) (118.817) 9.537 Strumenti derivati passivi a lungo (hedge accounting) (850) (759) (91) Posizione finanziaria netta in funzionamento 384.413 475.089 (90.676) Attività possedute per la vendita 30 147 (117) Passività direttamente collegate ad attività possedute per la vendita Posizione finanziaria netta destinata alla cessione 30 147 (117) Posizione finanziaria netta totale 384.443 475.236 (90.793) La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020, calcolata come previsto nella comunicazione Consob n. DEM 6064293/2006 del 28 luglio 2006 (quindi senza includere le attività finanziarie a medio-lungo termine) è positiva per 348.261 migliaia di euro (444.030 migliaia di euro al 31 dicembre 2019). Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 83 CONFRONTO TRA FAIR VALUE E VALORE CONTABILE La tabella sottostante mostra la comparazione per categoria di attività e passività finanziarie fra il valore contabile ed il fair value al 30 giugno 2020: Valore contabile Fair value costo FV Altre (migliaia di euro) FVTPL FVTOCI strumenti passività Totale Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale amm.to copertura finanziarie Attività finanziarie Partecipazioni in altre imprese 139.140 139.140 119.169 13.543 6.428 139.140 Crediti commerciali e altre attività non 136.830 36.591 173.421 238 3.313 133.279 136.830 correnti Attività finanziarie al costo ammortizzato 9.000 9.000 Attività finanziarie FVTPL PFN 3.551 3.551 238 3.313 3.551 Attività finanziarie FVTPL non PFN 133.279 133.279 133.279 133.279 Crediti immobilizzati 24.871 24.871 Crediti verso la clientela 2.210 2.210 Depositi cauzionali 486 486 Ratei attivi 24 24 Crediti commerciali 92.561 92.561 Attività correnti inclusi gli strumenti 2.195 19.802 21.997 2.195 2.195 derivati Derivati 2.195 2.195 2.195 2.195 Crediti verso clientela 9.546 9.546 Altri crediti 10.256 10.256 Partecipazioni, obbligazioni e attività 361.159 9.481 370.640 42.833 318.204 122 361.159 finanziarie correnti Partecipazioni PFN FVTPL 23.920 23.920 23.885 35 23.920 Attività finanziarie al costo ammortizzato Attività finanziarie FVTPL PFN 337.239 337.239 18.948 318.204 87 337.239 Investimenti FVTOCI Crediti finanziari e ratei finanziari 9.481 9.481 Disponibilità liquide 147.958 147.958 Totale 500.184 139.140 306.393 945.717 162.240 337.255 139.829 639.324 Passività finanziarie Passività finanziarie non correnti 109.280 109.280 109.280 109.280 Debiti verso banche 93.588 93.588 93.588 93.588 Debiti per leasing finanziario 14.255 14.255 14.255 14.255 Debiti verso altri finanziatori 1.437 1.437 1.437 1.437 Altri debiti e passività non correnti 95 850 945 850 850 Derivati 850 850 850 850 Altri debiti non correnti 95 95 Debiti verso banche e prestiti a breve 22.045 22.045 22.045 22.045 Passività finanziarie correnti 39.715 39.715 39.715 39.715 Debiti verso banche 29.746 29.746 29.746 29.746 Debiti per leasing finanziario 3.661 3.661 3.661 3.661 Debiti verso altri finanziatori 177 177 177 177 Altri debiti finanziari 6.131 6.131 6.131 6.131 Debiti commerciali 62.383 62.383 Altre passività 1.148 39.225 27 40.400 1.175 1.175 Derivati 1.148 27 1.175 1.175 1.175 Debiti verso clientela 9.064 9.064 Altri debiti, ratei e risconti 30.161 30.161 Totale 1.148 101.703 877 171.040 274.768 173.065 173.065 84 La tabella sottostante mostra la comparazione per categoria di attività e passività finanziarie fra il valore contabile ed il fair value al 31 dicembre 2019: Valore contabile Fair value costo FV Altre (migliaia di euro) FVTPL FVTOCI strumenti passività Totale Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale amm.to copertura finanziarie Attività finanziarie Partecipazioni in altre imprese 210.531 210.531 183.089 20.473 6.969 210.531 Crediti commerciali e altre attività non 149.716 31.193 180.909 3.700 146.016 149.716 correnti Attività finanziarie al costo ammortizzato 9.000 9.000 Attività finanziarie FVTPL PFN 3.916 3.916 3.668 248 3.916 Attività finanziarie FVTPL non PFN 145.768 145.768 145.768 145.768 Crediti immobilizzati 19.313 19.313 Crediti verso la clientela 2.433 2.433 Derivati 32 32 32 32 Depositi cauzionali 447 447 Crediti commerciali 96.646 96.646 Attività correnti inclusi gli strumenti 431 22.522 22.953 431 431 derivati Derivati 431 431 431 431 Crediti verso clientela 10.157 10.157 Altri crediti 12.365 12.365 Partecipazioni, obbligazioni e attività 352.969 19.181 372.150 55.163 297.680 126 352.969 finanziarie correnti Partecipazioni PFN FVTPL 24.124 24.124 24.089 35 24.124 Attività finanziarie al costo ammortizzato Attività finanziarie FVTPL PFN 328.845 328.845 31.074 297.680 91 328.845 Crediti finanziari e ratei finanziari 19.181 19.181 Disponibilità liquide 248.112 248.112 Totale 503.116 210.531 417.654 1.131.301 238.252 322.284 153.111 713.647 Passività finanziarie Passività finanziarie non correnti 118.817 118.817 118.817 118.817 Debiti verso banche 104.704 104.704 104.704 104.704 Debiti per leasing finanziario 12.512 12.512 12.512 12.512 Debiti verso altri finanziatori 1.601 1.601 1.601 1.601 Altri debiti e passività non correnti 102 759 861 759 759 Derivati 759 759 759 759 Altri debiti non correnti 102 102 Debiti verso banche e prestiti a breve 21.658 21.658 21.658 21.658 Passività finanziarie correnti 36.416 36.416 36.416 36.416 Debiti verso banche 27.541 27.541 27.541 27.541 Debiti per leasing finanziario 3.373 3.373 3.373 3.373 Debiti verso altri finanziatori 266 266 266 266 Altri debiti finanziari 5.236 5.236 5.236 5.236 Debiti commerciali 68.857 68.857 Altre passività 396 46.942 47.338 396 396 Derivati 396 396 396 396 Debiti verso clientela 8.860 8.860 Altri debiti, ratei e risconti 38.082 38.082 Totale 396 115.901 759 176.891 293.947 178.046 178.046 Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 85 Il Gruppo utilizza la seguente gerarchia basata su differenti tecniche di valutazione per determinare e documentare il fair value degli strumenti finanziari: livello 1: strumenti finanziari con prezzi quotati in un mercato attivo;

livello 2: prezzi quotati su mercati attivi per strumenti finanziari simili, o fair value determinato tramite altre tecniche di valutazione per le quali tutti gli input significativi sono basati su dati di mercato osservabili;

livello 3: fair value determinato tramite tecniche di valutazione per le quali nessun input signifi- cativo è basato su dati di mercato osservabili. Al 30 giugno 2020 le variazioni del livello 3 sono così dettagliata: (migliaia di euro) Livello 3 Variazioni in aumento 31/12/19 Acquisti Plusv. Altri Profitti Altre Trasferim. CE profitti a PN variaz. da altri a CE livelli Strumenti derivati attivi Partecipazioni non correnti 6.969 83 60 Crediti e altre attività non correnti 146.016 7.388 5.890 193 Attività correnti inclusi gli strumenti derivati Partecipazioni, obbligazioni e 126 attività finanziarie correnti Variazioni in diminuzione Livello 3 Vendite Rimborsi Minusv. Altre Perdite Altre Trasferim. 30/06/20 CE perdite a PN variaz. ad altri a CE livelli (684) 6.428 (23.405) (2.555) (248) 133.279 (4) 122 La riga "Crediti e altre attività non correnti" è composta principalmente dai fondi di Private Equity. Le movimentazioni si riferiscono ai rimborsi e versamenti effettuati nel semestre e alle rivalutazioni- svalutazioni al fair value. Il trasferimento ad altro livello riguarda un fondo di investimento della società Capitelli classificato ora di livello 1. Covenants Oltre alle clausole abituali, alcuni contratti di finanziamento concessi alle società del Gruppo comprendono clausole particolari c.d. "covenants", che stabiliscono il rispetto di alcuni indici finanziari, determinati principalmente alla data di chiusura dell'esercizio. I finanziamenti sottoposti a "covenants" costituiscono, al 30 giugno 2020, 19,2 milioni di euro del totale dei debiti finanziari lordi del gruppo Italgen. L'indice finanziario di riferimento è il "leverage" (rapporto tra indebitamento finanziario netto di Italgen S.p.A. e Margine Operativo Lordo di Italgen S.p.A., nel calcolo dell'indebitamento finanziario netto in alcuni casi sono escluse le attività finanziarie verso imprese collegate o società del Gruppo non correnti). Il limite massimo è 4,5 per un finanziamento e di 3,5 per un secondo finanziamento e la rilevazione annuale. Nel gruppo Sirap sono stati posti in essere contratti di finanziamento contenenti covenants legati al rispetto di alcuni indici finanziari. La società Sirap Gema S.p.A. ha in corso un finanziamento di 25.000 migliaia di euro con scadenza 31 dicembre 2023 che prevede covenants finanziari su: PFN/EBITDA e EBITDA/oneri finanziari. La società Sirap France S.A. ha in corso tre finanziamenti per complessivi 1.972 migliaia di euro con scadenza 28 agosto 2023 che prevedono covenants finanziari su: PFN/EBITDA e EBITDA/ Patrimonio netto. La società controllata Inline Poland Sp z.o.o. ha in corso tre finanziamenti che prevedono covenants finanziari: un finanziamento residuo di 1.573 migliaia di euro con scadenza 31 gennaio 2027;

un finanziamento residuo di 1.503 migliaia di euro con scadenza 31 agosto 2027; 86 un finanziamento residuo di 648 migliaia di euro con scadenza 28 febbraio 2023. Tali contratti prevedono covenants su: totale fatturato annuo, risultato netto percentuale, rapporto attività / passività correnti, rapporto tra crediti e investimenti a breve termine e passività a breve termine. La verifica sul rispetto degli impegni è prevista alla fine dell'esercizio. La società Caffè Borbone ha sottoscritto finanziamenti per un totale di 53,5 milioni di euro soggetti a covenants. L'indice finanziario di riferimento è il "leverage" (rapporto tra indebitamento finanziario netto e Margine Operativo Lordo). Tale indice non dovrà essere uguale o superiore ai limiti variabili in funzione del tempo, con un range decrescente ricompreso tra 2,50x al 30 giugno 2020 e 2,25x al 31 dicembre 2022. Ai dati ad oggi disponibili i covenant sarebbero rispettati e non si prevede il mancato rispetto a fine anno. Le società del gruppo non hanno fatto ricorso alla moratoria sui pagamenti prevista dai decreti recentemente emanati a fronte della pandemia. Strumenti derivati Di seguito si riporta il fair value degli strumenti finanziari iscritti in bilancio dettagliati per tipologia di coperture: 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 (migliaia di euro) Attivi Passivi Attivi Passivi Derivati su tassi di interesse per (27) (26) copertura flussi di cassa Derivati su tassi di interesse (27) (26) Derivati su azioni. titoli e indici 2.195 (1.148) 431 (370) Totale a breve termine 2.195 (1.175) 431 (396) Derivati su tassi di interesse per (850) 32 (759) copertura flussi di cassa Derivati su tassi di interesse (850) 32 (759) Totale a medio-lungo termine (850) 32 (759) Totale 2.195 (2.025) 463 (1.155) I derivati su tassi di interesse per copertura flussi di cassa pari a - 877 migliaia di euro si riferiscono a derivati IRS su finanziamenti concessi a Caffè Borbone e a Italgen. Rischio liquidità Il Gruppo dispone inoltre di linee di credito non confermate per 245,6 milioni di euro al 30 giugno 2020 (247,5 milioni di euro al 31 dicembre 2019). L'esistenza delle disponibilità liquide (148 milioni di euro) e dei fondi di investimenti prontamente liquidabili (Fondo Vontobel pari a 299 milioni di euro) rendono praticamente nullo il rischio liquidità anche considerando l'analisi delle scadenze delle passività a medio-lungo periodo sopra riportata. 16) DEBITI COMMERCIALI La voce "Debiti commerciali" è così composta: (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Debiti verso fornitori 62.383 68.857 (6.474) Altri debiti commerciali - - - Totale 62.383 68.857 (6.474) Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 87 17) ALTRE PASSIVITÀ (migliaia di euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Debiti verso dipendenti 12.931 18.509 (5.578) Debiti verso enti previdenziali 5.027 6.100 (1.073) Debiti per imposte 6.069 5.467 602 Ratei e risconti passivi 2.257 2.756 (499) Strumenti derivati 1.175 396 779 Debiti verso la clientela 9.064 8.860 204 Anticipi da clienti 689 629 60 Debiti verso fornitori per immobilizzazioni 1.146 2.344 (1.198) Altri debiti 2.042 2.277 (235) Totale 40.400 47.338 (6.938) Il decremento della voce "Debiti verso dipendenti" è riconducibile principalmente al pagamento dell'LTI 2017-2019. Impegni Al 30 giugno 2020 sono presenti impegni per futuri versamenti nei fondi di private equity per complessivi 34.723 migliaia di euro, 29.325 migliaia di dollari USA e 777 migliaia di sterline inglesi. Si segnala inoltre che le azioni Tecnica Group S.p.A. sono oggetto di pegno a garanzia di finanziamenti concessi a quest'ultima da istituti finanziari. Conto Economico Si fa presente che i dati di conto economico nel primo semestre 2019 non contengono i saldi della controllata Capitelli in quanto acquisita a dicembre 2019. 18) RICAVI E PROVENTI I ricavi delle vendite e delle prestazioni ed i proventi, che ammontano complessivamente a 276.151 migliaia di euro, sono così suddivisi: (migliaia di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione Variazione % Ricavi industriali Vendite prodotti 231.824 221.421 10.403 4,7% Ricavi per prestazioni e servizi 13.658 16.482 (2.824) (17,1%) Altri ricavi 100 89 11 12,4% Totale 245.582 237.992 7.590 3,2% Ricavi finanziari Interessi 712 710 2 0,3% Dividendi 2.373 8.106 (5.733) (70,7%) Commissioni 6.740 5.882 858 14,6% Plusvalenze e altri ricavi e proventi 19.982 24.739 (4.757) (19,2%) Totale 29.807 39.437 (9.630) (24,4%) Ricavi altre attività Interessi 738 772 (34) (4,4%) Ricavi immobiliari e di servizi 24 52 (28) (53,8%) Totale 762 824 (62) (7,5%) Totale generale 276.151 278.253 (2.102) (0,8%) I ricavi industriali sono relativi alle società Caffè Borbone, Sirap, Italgen e Capitelli mentre i ricavi finanziari sono riconducibili a Italmobiliare e Clessidra. Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per un commento sulle variazioni dei ricavi e dei costi d'acquisto. 88 19) COSTI PER MATERIE PRIME E ACCESSORI I costi per materie prime e accessori pari a 118.646 migliaia di euro sono così dettagliati: (migliaia di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione Variazione % Acquisti di materie prime e semilavorati 62.157 65.812 (3.655) (5,6%) Acquisti di combustibili 984 604 380 62,9% Acquisti di materiali e macchinari 26.070 24.430 1.640 6,7% Acquisti di prodotti finiti e merci 27.525 27.146 379 1,4% Energia elettrica, acqua e gas 7.623 11.243 (3.620) (32,2%) Variazione rimanenze materie prime, consumo e altre (5.713) (1.766) (3.947) n.s. Totale 118.646 127.469 (8.823) (6,9%) 20) COSTI PER SERVIZI I costi per servizi, pari a 46.996 migliaia di euro, si riferiscono a: (migliaia di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione Variazione % Prestazioni di imprese e manutenzioni 11.771 9.736 2.035 20,9% Trasporti 11.467 11.760 (293) (2,5%) Legali e consulenze 6.793 4.802 1.991 41,5% Affitti 2.649 2.431 218 9,0% Assicurazioni 1.122 1.006 116 11,5% Contributi associativi 198 177 21 11,9% Altre spese varie 12.996 14.299 (1.303) (9,1%) Totale 46.996 44.211 2.785 6,3% 21) COSTI PER IL PERSONALE Il costo complessivo del personale è pari a 53.085 migliaia di euro e risulta così ripartito: (migliaia di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione Variazione % Salari e stipendi 38.011 37.188 823 2,2% Oneri sociali e acc.ti a fondi previdenziali 10.722 10.316 406 3,9% Altri costi 4.352 4.500 (148) (3,3%) Totale 53.085 52.004 1.081 2,1% Si riporta il numero dei dipendenti: (unità) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione Numero dipendenti alla fine del periodo 1.796 1.791 5 Numero medio dipendenti 1.792 1.778 14 Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 89 22) ONERI E PROVENTI OPERATIVI DIVERSI Gli oneri operativi diversi al netto dei proventi sono pari a 40.330 migliaia di euro e sono così ripartiti: (migliaia di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione Variazione % Altre imposte 3.434 4.014 (580) (14,4%) Accantonamento al fondo svalutazione crediti 487 723 (236) (32,6%) Interessi passivi e altri oneri società finanziarie 32.116 12.311 19.805 n.s. Oneri diversi 8.441 2.595 5.846 n.s. Proventi diversi (3.398) (2.532) (866) 34,2% Plusvalenze nette da cessione di immobilizzazioni (1.155) (3.400) 2.245 (66,0%) Costi del personale per riorganizzazioni 16 (743) 759 (102,2%) Altri (proventi) e oneri 389 454 (65) (14,3%) Totale 40.330 13.422 26.908 n.s. L'incremento della voce "Interessi passivi e altri oneri società finanziarie" è riconducibile principalmente a Italmobiliare per maggiori svalutazioni di attività finanziarie valutate al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per 22.275 migliaia di euro. L'incremento della voce "Oneri diversi" è riconducibile principalmente alla sopravvenienza passiva per LTI 2017-2019 per 4.695 migliaia di euro. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti ha un impatto non rilevante tale da non rendere necessaria la creazione di una linea separata di bilancio. PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI, DIFFERENZE CAMBIO E DERIVATI NETTI Gli oneri finanziari, al netto dei proventi, sono pari a 2.548 migliaia di euro. Tale importo risulta così composto: 1° semestre 2020 1° semestre 2019 (migliaia di euro) Proventi Oneri Proventi Oneri Interessi attivi 30 13 Interessi passivi (1.278) (1.553) Dividendi 3 1 Plus/minusvalenze da cessione di partecipazioni (40) Altri proventi finanziari 33 21 Altri oneri finanziari (1.003) (1.260) Totale proventi e (oneri) finanziari 66 (2.321) 35 (2.813) Utili/(perdite) da strumenti derivati su rischio tassi di interesse (14) Utili/(perdite) da strumenti derivati su rischio cambi Differenze cambio nette (279) 296 Differenze cambio e derivati netti (293) 296 Totale proventi e (oneri) finanziari, diff. cambio e derivati netti (2.548) (2.482) 90 Gli interessi passivi per contratti di lease ammontano a 115 migliaia di euro (70 migliaia di euro nel primo semestre 2019). 24) IMPOSTE Le imposte a carico del periodo, negative per 3.727 migliaia di euro, sono analizzate come segue: (migliaia di euro) 1° semestre 2020 1° semestre 2019 Variazione Variazione % Imposte correnti 5.572 9.830 (4.258) (43,3%) Imposte esercizi precedenti e altre sopravv. fiscali nette (1.584) (234) (1.350) n.s. Imposte differite (261) (894) 633 (70,8%) Totale 3.727 8.702 (4.975) (57,2%) La variazione delle imposte correnti è riconducibile al peggioramento della gestione operativa sia di Italmobiliare che di alcune controllate, parzialmente compensato del beneficio riveniente dal patent box per Caffè Borbone. La variazione delle imposte relative ad esercizi precedenti è dovuta principalmente alla sopravvenienza attiva generata dal mancato versamento del saldo IRAP 2019 conseguente all'emanazione del cosiddetto "Decreto Rilancio". 25) ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (migliaia di euro) Valore lordo Imposte Valore netto Aggiustamenti al valore di fair value su: Attività finanziarie valutate al FVTOCI (54.380) 89 (54.291) Strumenti finanziari derivati (293) 5 (288) Differenze di conversione (2.213) - (2.213) Altre componenti di conto economico (56.886) 94 (56.792) 26) UTILE (PERDITA) PER AZIONE L'utile (perdita) per azione al 30 giugno è calcolato sulla base del risultato attribuibile alla Capogruppo ed è rilevato per le azioni ordinarie. Utile per azione base Di seguito si riporta il numero medio ponderato delle azioni e l'utile (perdita) netta attribuibile: 1° semestre 2020 1° semestre 2019 (n° azioni in migliaia) Azioni ordinarie Azioni ordinarie N° azioni al 1° gennaio 42.500 47.634 Azioni proprie al 1° gennaio (512) (5.686) Numero medio ponderato delle azioni proprie vendute nel periodo 211 0 Totale 42.199 41.948 Utile netto distribuibile in migliaia di euro (8.148) 19.093 Utile per azione base in euro (0,193) 0,455 Relazione Finanziaria Semestrale | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO CONSOLIDATO 91 L'utile (perdita) netta attribuibile per categoria di azioni è stato determinato come segue: 1° semestre 2020 1° semestre 2019 (migliaia di euro) Azioni ordinarie Azioni ordinarie Utile residuo ripartito tra tutte le azioni (8.148) 19.093 Totale (8.148) 19.093 Utile (perdita) per azione diluito L'utile (perdita) per azione diluito è calcolata con le stesse modalità espresse per l'utile (perdita) per azione base, tenuto conto degli effetti diluitivi derivanti dalle opzioni di sottoscrizione. Di seguito si riporta il numero medio ponderato delle azioni e l'utile (perdita) netta attribuibile: 1° semestre 2020 1° semestre 2019 (n° azioni in migliaia) Azioni ordinarie Azioni ordinarie Numero medio ponderato delle azioni al 30 giugno 42.199 41.948 Effetto diluitivo per le opzioni di sottoscrizione 77 104 Totale 42.276 42.052 Utile netto attribuibile ai fini dell'utile per azione diluito in migliaia di euro (8.148) 19.093 Utile per azione diluito in euro (0.193) 0.454 L'utile (perdita) netta attribuibile per categoria di azioni è stato determinato come segue: 1° semestre 2020 1° semestre 2019 (migliaia di euro) Azioni ordinarie Azioni ordinarie Utile residuo ripartito tra tutte le azioni (8.148) 19.093 Totale (8.148) 19.093 27) RAPPORTI CON PARTI CORRELATE I dati relativi ai rapporti con parti correlate al 30 giugno 2020 sono riepilogati nella seguente tabella: (migliaia di euro) Ricavi (costi) Crediti Crediti (debiti) Proventi (oneri) Altri proventi (debiti) comm.li finanziari finanziari (oneri) operativi Gruppo Italmobiliare Imprese collegate 1.128 210 15.334 7 (6) (2) Altre parti correlate 21 11 (154) (44) (400) Totale 1.149 221 15.334 7 (160) (46) (400) Incidenza % sulle voci di bilancio 0,4% 0,2% 2,7% 10,6% 0,1% 0,1% 1,0% 92 I corrispondenti dati al 30 giugno 2019 sono i seguenti: (migliaia di euro) Ricavi (costi) Crediti Crediti (debiti) Proventi (oneri) Altri proventi (debiti) comm.li finanziari finanziari (oneri) operativi Gruppo Italmobiliare Imprese collegate 1.184 239 14.599 8 Altre parti correlate (523) (509) Totale 1.184 239 14.599 8 (523) (509)