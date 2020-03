DGAP Post-admission Duties announcement: IVU Traffic Technologies AG / Share buyback programme

IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information



23.03.2020 / 16:00

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





IVU Traffic Technologies AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - 1. Zwischenmeldung Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 16.03.2020 bis einschließlich 20.03.2020 insgesamt 51.000 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 8,7199 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 16.03.2020 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde. Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft: Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 16.03.2020 10.000 9,3073 17.03.2020 10.000 8,9595 18.03.2020 10.000 8,5324 19.03.2020 11.000 8,0914 20.03.2020 10.000 8,7719 Summe 51.000 8,7199 1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 16.03.2020 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 51.000 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 16.03.2020 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel). Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/Aktie abrufbar. Berlin, 23. März 2020

Der Vorstand

23.03.2020 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.dgap.de