JBS S A : ITR 30/06/2020

JBS SA JBSS3 BRJBSSACNOR8 JBS SA (JBSS3) Report Report End-of-day quote Bolsa de valores de Sao Paulo - 08/13 22.15 BRL -0.98% ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020

Versão : 1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 3 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 6 Demonstração do Resultado Abrangente 7 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) 8 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 9 Acumulado do Exercício Anterior - 01/01/2019 à 30/06/2019 10 Demonstração de Valor Adicionado 11 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 12 Balanço Patrimonial Passivo 13 Demonstração do Resultado 15 Demonstração do Resultado Abrangente 16 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) 17 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 19 DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 20 Demonstração de Valor Adicionado 21 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho 22 Notas Explicativas 43 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 73 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 75 Parecer ou Relatório Resumido, se houver, do Comitê de Auditoria (estatutário ou não) 76 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 77 Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações Trimestre Atual (Unidades) 30/06/2020 Do Capital Integralizado Ordinárias 2.728.747.412 Preferenciais 0 Total 2.728.747.412 Em Tesouraria Ordinárias 62.710.660 Preferenciais 0 Total 62.710.660 PÁGINA: 1 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação (Reais / Ação) Assembléia Geral Ordinária 28/04/2020 Dividendo 07/05/2020 Ordinária 0,54060 PÁGINA: 2 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 1 Ativo Total 76.186.035 64.089.564 1.01 Ativo Circulante 10.821.733 8.185.250 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.968.950 1.571.702 1.01.02 Aplicações Financeiras 320.499 311.433 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 320.499 311.433 Resultado 1.01.02.01.02 Títulos Designados a Valor Justo 320.499 311.433 1.01.03 Contas a Receber 2.206.955 2.609.254 1.01.03.01 Clientes 2.206.955 2.609.254 1.01.03.01.01 Contas a Receber de Clientes 2.466.611 2.820.050 1.01.03.01.02 Perda Estimada c/ Crédito de Liq. Duvidosa-PECLD -253.777 -204.601 1.01.03.01.03 Ajuste a Valor Presente -5.879 -6.195 1.01.04 Estoques 3.195.136 2.575.154 1.01.06 Tributos a Recuperar 957.485 933.085 1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 957.485 933.085 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 172.708 184.622 1.01.08.03 Outros 172.708 184.622 1.01.08.03.01 Derivativos a Receber 22.543 0 1.01.08.03.02 Outros Ativos Circulantes 150.165 184.622 1.02 Ativo Não Circulante 65.364.302 55.904.314 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 6.323.469 6.135.172 1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 839.332 715.527 1.02.01.09.02 Créditos com Controladas 839.332 715.527 1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 5.484.137 5.419.645 1.02.01.10.03 Depósitos, Cauções e Outros 691.249 399.187 1.02.01.10.04 Tributos a Recuperar 4.743.276 4.821.787 1.02.01.10.05 Direito de Uso de Arrendamentos 49.612 198.671 1.02.02 Investimentos 38.875.250 29.455.450 1.02.02.01 Participações Societárias 38.875.250 29.455.450 1.02.02.01.02 Participações em Controladas 38.875.250 29.455.450 1.02.03 Imobilizado 11.021.555 11.151.059 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 10.190.590 10.500.529 1.02.03.01.01 Imobilizado Líquido 10.190.590 10.500.529 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 830.965 650.530 1.02.04 Intangível 9.144.028 9.162.633 1.02.04.01 Intangíveis 9.144.028 9.162.633 1.02.04.01.02 Ágio 9.085.970 9.085.970 1.02.04.01.03 Marcas e Patentes 38.847 46.081 1.02.04.01.04 Sofwares 19.211 30.582 PÁGINA: 3 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 2 Passivo Total 76.186.035 64.089.564 2.01 Passivo Circulante 7.223.772 7.378.236 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 780.432 914.539 2.01.02 Fornecedores 3.127.604 3.566.693 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 2.941.853 3.466.850 2.01.02.01.01 Fornecedores Nacionais 2.528.029 2.911.973 2.01.02.01.02 Fornecedores Nacionais Riscado Sacado 415.600 557.031 2.01.02.01.03 Ajuste a Valor Presente -1.776 -2.154 2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 185.751 99.843 2.01.03 Obrigações Fiscais 316.718 325.754 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 136.885 151.350 2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 177.147 172.322 2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 2.686 2.082 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 1.908.380 208.984 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 1.908.380 208.984 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 884.235 133.506 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 1.024.145 75.478 2.01.05 Outras Obrigações 1.090.638 2.362.266 2.01.05.02 Outros 1.090.638 2.362.266 2.01.05.02.04 Compromissos com Terceiros para Investimentos 22.193 22.193 2.01.05.02.05 Outros Passivos Circulantes 965.023 854.199 2.01.05.02.06 Dividendos Declarados 82 1.441.259 2.01.05.02.07 Derivativos a Pagar 87.150 22.194 2.01.05.02.08 Arrendamentos a Pagar 16.190 22.421 2.02 Passivo Não Circulante 32.950.506 27.074.362 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 4.134.239 2.521.966 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 4.134.239 2.521.966 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 1.740.322 786.780 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.393.917 1.735.186 2.02.02 Outras Obrigações 27.255.589 21.647.104 2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 23.514.156 17.641.379 2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 23.514.156 17.641.379 2.02.02.02 Outros 3.741.433 4.005.725 2.02.02.02.03 Compromissos com Terceiros para Investimentos 8.250 11.550 2.02.02.02.04 Outros Passivos não Circulantes 7.314 5.021 2.02.02.02.05 Obrigações Fiscais 706.261 771.489 2.02.02.02.06 Obrigações Trabalhistas e Sociais 2.984.408 3.032.811 2.02.02.02.07 Arrendamentos a Pagar 35.200 184.854 2.02.03 Tributos Diferidos 1.043.307 2.416.149 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 1.043.307 2.416.149 2.02.04 Provisões 517.371 489.143 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 517.371 489.143 2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 142.535 123.305 2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 333.386 332.400 2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 41.450 33.438 2.03 Patrimônio Líquido 36.011.757 29.636.966 PÁGINA: 4 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 2.03.01 Capital Social Realizado 23.576.206 23.576.206 2.03.02 Reservas de Capital -378.184 -233.707 2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 211.879 211.879 2.03.02.07 Transações de Capital -622.491 -490.533 2.03.02.08 Prêmio de Opções Sobre Ações 13.572 13.572 2.03.02.09 Plano de Opções de Ações 18.856 31.375 2.03.03 Reservas de Reavaliação 51.866 54.374 2.03.04 Reservas de Lucros 4.624.115 4.614.776 2.03.04.01 Reserva Legal 774.049 774.049 2.03.04.09 Ações em Tesouraria -596.251 -605.722 2.03.04.10 Reserva Estatutária para Investimento 4.446.317 4.446.449 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -2.551.271 0 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -56.185 7.188 2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 10.745.210 1.618.129 PÁGINA: 5 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 8.372.837 16.387.658 7.116.943 13.831.667 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -6.333.509 -13.070.494 -5.801.991 -11.450.670 3.03 Resultado Bruto 2.039.328 3.317.164 1.314.952 2.380.997 3.04 Despesas/Receitas Operacionais 2.565.624 -1.864.844 1.118.815 1.572.766 3.04.01 Despesas com Vendas -523.895 -1.066.536 -535.365 -1.049.790 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -621.580 -1.142.741 -631.337 -1.189.005 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 5.577 6.822 1.654 6.915 3.04.05 Outras Despesas Operacionais -1.738 -2.825 -15.853 -16.513 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 3.707.260 340.436 2.299.716 3.821.159 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 4.604.952 1.452.320 2.433.767 3.953.763 3.06 Resultado Financeiro -1.339.235 -5.378.941 -293.451 -973.158 3.06.01 Receitas Financeiras 70.067 180.270 356.666 418.690 3.06.02 Despesas Financeiras -1.409.302 -5.559.211 -650.117 -1.391.848 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 3.265.717 -3.926.621 2.140.316 2.980.605 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 113.519 1.372.842 43.164 295.623 3.08.02 Diferido 113.519 1.372.842 43.164 295.623 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 3.379.236 -2.553.779 2.183.480 3.276.228 3.11 Lucro/Prejuízo do Período 3.379.236 -2.553.779 2.183.480 3.276.228 3.99.01.01 ON 1,27 -0,96 0,82 1,23 3.99.02.01 ON 1,27 -0,96 0,82 1,23 PÁGINA: 6 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 4.01 Lucro Líquido do Período 3.379.236 -2.553.779 2.183.480 3.276.228 4.02 Outros Resultados Abrangentes 2.625.971 9.063.708 -584.520 -313.445 4.02.01 Ajuste Acumulado de Conversão e Variação Cambial em Controladas 2.625.971 9.063.708 -584.520 -313.445 4.03 Resultado Abrangente do Período 6.005.207 6.509.929 1.598.960 2.962.783 PÁGINA: 7 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 745.809 739.387 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 1.516.495 697.031 6.01.01.01 Lucro (Prejuizo) -2.553.779 3.276.228 6.01.01.02 Depreciações e Amortizações 318.604 394.213 6.01.01.03 Perda Esperadas com Crédito de Liquidação Duvidosa 12.318 6.670 6.01.01.04 Resultado de Equivalência Patrimonial -340.436 -3.821.159 6.01.01.06 Resultado na Venda de Imobilizado 1.098 9.599 6.01.01.07 Imposto de Renda e Contribuição Social -1.372.842 -295.623 6.01.01.08 Resultado Financeiro Líquido 5.378.941 973.158 6.01.01.09 Provisão para Riscos Processuais 81.093 136.525 6.01.01.10 Plano de Opções de Ações -3.180 3.205 6.01.01.13 Impactos da Atualização da Investigação no Âmbito do 0 11.787 Acordo de Leniência 6.01.01.15 Provisões de Ajustes para Valor Realizável Liquido dos -5.322 2.428 Estoques 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -652.211 541.760 6.01.02.01 Contas a Receber 1.217.816 1.215.812 6.01.02.02 Estoques -713.007 -409.973 6.01.02.03 Impostos a Recuperar 50.692 33.527 6.01.02.04 Outros Ativos Circulantes e não Circulantes -255.753 -29.458 6.01.02.07 Fornecedores e Fornecedores Risco Sacado -521.368 40.779 6.01.02.08 Outros Passivos Circulantes e não Circulantes -226.384 -80.759 6.01.02.09 Parcelamento Fiscais, Trabalhistas e Sociais -204.207 -228.168 6.01.03 Outros -118.475 -499.404 6.01.03.01 Juros Pagos -158.747 -570.319 6.01.03.02 Juros Recebidos 40.272 70.915 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -93.496 2.111.827 6.02.01 Adição de Ativo Imobilizado -358.156 -354.417 6.02.02 Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado 12.553 39.739 6.02.03 Adições nos Investimentos em Joint-Ventures e Controladas -33.799 -197.714 6.02.04 Transações com Partes Relacionadas 281.180 2.615.192 6.02.05 Adição de Ativo Intangivel -8.774 -8.471 6.02.07 Recebimento de Dividendos 13.500 20.439 6.02.13 Outros 0 -2.941 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 939.400 -3.328.409 6.03.01 Empréstimos e Financiamentos Captados 2.757.809 2.916.291 6.03.02 Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos -328.463 -6.105.266 6.03.08 Derivativos Pagos / Recebidos -34.909 -111.192 6.03.09 Pagamentos de Dividendos -1.441.177 -5.983 6.03.11 Pagamentos de Arrendamentos -13.860 -22.259 6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 814.601 -53.806 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 2.406.314 -531.001 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 1.883.135 1.764.193 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 4.289.449 1.233.192 PÁGINA: 8 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 23.576.206 -233.707 4.614.776 0 1.679.691 29.636.966 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 23.576.206 -233.707 4.614.776 0 1.679.691 29.636.966 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 -144.477 9.339 0 0 -135.138 5.04.08 Aquisições de Ações em Tesouraria PPC 0 -146.239 0 0 0 -146.239 5.04.09 Plano de Outorga de Opções de Ações 0 11.101 0 0 0 11.101 5.04.12 Remuneração com Ações em Tesouraria 0 -9.339 9.339 0 0 0 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -2.553.779 9.063.708 6.509.929 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -2.553.779 0 -2.553.779 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 9.063.708 9.063.708 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 2.508 -2.508 0 5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 0 0 0 2.508 -2.508 0 5.07 Saldos Finais 23.576.206 -378.184 4.624.115 -2.551.271 10.740.891 36.011.757 PÁGINA: 9 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / Acumulado do Exercício Anterior - 01/01/2019 à 30/06/2019 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 23.576.206 -255.699 1.869.306 0 457.183 25.646.996 5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 -1.908.796 0 0 -1.908.796 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 23.576.206 -255.699 -39.490 0 457.183 23.738.200 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 530 18.470 0 0 19.000 5.04.09 Plano de Outorga de Opções de Ações 0 24.824 0 0 0 24.824 5.04.12 Remuneração com Ações em Tesouraria 0 -18.470 18.470 0 0 0 5.04.14 Outros 0 -5.824 0 0 0 -5.824 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 3.276.228 -313.445 2.962.783 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 3.276.228 0 3.276.228 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -313.445 -313.445 5.05.02.10 Outros Resultados Abrangentes do Exercício 0 0 0 0 -313.445 -313.445 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 5.598 -5.598 0 5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 0 0 0 5.598 -5.598 0 5.07 Saldos Finais 23.576.206 -255.169 -21.020 3.281.826 138.140 26.719.983 PÁGINA: 10 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 Demonstração de Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 7.01 Receitas 16.727.706 14.119.532 7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 16.735.807 14.138.041 7.01.02 Outras Receitas 4.217 -11.839 7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -12.318 -6.670 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -13.820.041 -12.046.500 7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -11.790.993 -10.039.298 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -2.029.048 -2.007.202 7.03 Valor Adicionado Bruto 2.907.665 2.073.032 7.04 Retenções -318.604 -394.213 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -318.604 -394.213 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 2.589.061 1.678.819 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 516.434 4.238.338 7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 340.436 3.821.159 7.06.02 Receitas Financeiras 180.270 418.690 7.06.03 Outros -4.272 -1.511 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 3.105.495 5.917.157 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 3.105.495 5.917.157 7.08.01 Pessoal 1.197.673 1.202.755 7.08.01.01 Remuneração Direta 977.956 999.743 7.08.01.02 Benefícios 150.624 133.407 7.08.01.03 F.G.T.S. 69.093 69.605 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições -1.113.677 31.073 7.08.02.01 Federais -1.414.604 -292.096 7.08.02.02 Estaduais 290.390 314.103 7.08.02.03 Municipais 10.537 9.066 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 5.575.278 1.407.101 7.08.03.01 Juros 5.527.483 1.344.843 7.08.03.02 Aluguéis 32.559 27.468 7.08.03.03 Outras 15.236 34.790 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -2.553.779 3.276.228 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -2.553.779 3.276.228 PÁGINA: 11 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 1 Ativo Total 162.053.988 126.339.387 1.01 Ativo Circulante 62.339.011 41.924.374 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 16.788.172 4.759.656 1.01.02 Aplicações Financeiras 5.887.389 5.274.311 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 5.887.389 5.274.311 Resultado 1.01.02.01.02 Títulos Designados a Valor Justo 5.887.389 5.274.311 1.01.03 Contas a Receber 13.615.755 11.136.622 1.01.03.01 Clientes 13.615.755 11.136.622 1.01.03.01.01 Contas a Receber de Clíentes 14.064.311 11.491.758 1.01.03.01.02 Perda Estimada c/ Crédito de Liq. Duvidosa-PECLD -441.143 -345.473 1.01.03.01.03 Ajuste a Valor Presente -7.413 -9.663 1.01.04 Estoques 17.671.404 13.439.591 1.01.05 Ativos Biológicos 4.391.395 3.906.004 1.01.06 Tributos a Recuperar 2.419.531 2.351.152 1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 2.419.531 2.351.152 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 1.565.365 1.057.038 1.01.08.03 Outros 1.565.365 1.057.038 1.01.08.03.01 Derivativos a Receber 433.972 62.053 1.01.08.03.02 Outros Ativos Circulantes 1.131.393 994.985 1.02 Ativo Não Circulante 99.714.977 84.415.013 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 17.233.344 15.670.858 1.02.01.06 Ativos Biológicos 1.761.876 1.382.559 1.02.01.07 Tributos Diferidos 1.640.224 1.506.129 1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 1.640.224 1.506.129 1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 382.820 275.178 1.02.01.09.03 Créditos com Controladores 382.820 275.178 1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 13.448.424 12.506.992 1.02.01.10.03 Depósitos, Cauções e Outros 1.253.066 931.989 1.02.01.10.04 Tributos a Recuperar 6.857.601 7.001.480 1.02.01.10.05 Direito de Uso de Arrendamentos 5.337.757 4.573.523 1.02.02 Investimentos 98.167 93.633 1.02.02.01 Participações Societárias 98.167 93.633 1.02.03 Imobilizado 45.753.656 38.099.818 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 42.442.773 35.190.575 1.02.03.01.01 Imobilizado Líquido 42.442.773 35.190.575 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 3.310.883 2.909.243 1.02.04 Intangível 36.629.810 30.550.704 1.02.04.01 Intangíveis 7.925.785 6.052.954 1.02.04.01.03 Marcas e Patentes 4.688.094 3.739.074 1.02.04.01.04 Softwares 71.975 63.125 1.02.04.01.05 Direito de Exploração do Uso da Água 56.173 41.504 1.02.04.01.06 Carteira de Clientes 2.903.830 2.017.589 1.02.04.01.07 Outros Intangíveis 205.713 191.662 1.02.04.02 Goodwill 28.704.025 24.497.750 1.02.04.02.01 Ágio 28.704.025 24.497.750 PÁGINA: 12 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 2 Passivo Total 162.053.988 126.339.387 2.01 Passivo Circulante 34.561.372 28.457.692 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 4.802.276 4.051.824 2.01.02 Fornecedores 19.463.166 17.450.306 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 18.286.003 16.403.085 2.01.02.01.01 Fornecedores Nacionais 16.482.187 14.416.432 2.01.02.01.02 Fornecedores Nacionais Risco Sacado 1.829.590 2.011.463 2.01.02.01.03 Ajuste a Valor Presente -25.774 -24.810 2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 1.177.163 1.047.221 2.01.03 Obrigações Fiscais 1.761.446 943.640 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 1.363.418 606.795 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 1.077.567 384.594 2.01.03.01.02 Outras Obrigações Fiscais e Federais 285.851 222.201 2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 393.688 333.174 2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 4.340 3.671 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 4.917.390 2.078.899 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 4.917.390 2.078.899 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 2.766.350 1.481.228 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.151.040 597.671 2.01.05 Outras Obrigações 3.617.094 3.933.023 2.01.05.02 Outros 3.617.094 3.933.023 2.01.05.02.04 Compromissos com Terceiros para Investimentos 45.742 45.709 2.01.05.02.05 Outros Passivos Circulantes 1.309.301 1.246.978 2.01.05.02.06 Dividendos Declarados 121 1.442.581 2.01.05.02.07 Derivativos a Pagar 1.043.319 251.964 2.01.05.02.08 Arrendamento a Pagar 1.218.611 945.791 2.02 Passivo Não Circulante 88.026.377 65.399.646 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 72.275.331 50.949.144 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 72.275.331 50.949.144 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 57.608.772 39.905.081 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 14.666.559 11.044.063 2.02.02 Outras Obrigações 10.244.773 9.041.077 2.02.02.02 Outros 10.244.773 9.041.077 2.02.02.02.03 Compromissos com Terceiros para Investimentos 91.125 104.807 2.02.02.02.04 Obrigações Fiscais 933.705 977.993 2.02.02.02.05 Outros Passivos não Circulantes 686.824 535.591 2.02.02.02.06 Obrigações Trabalhistas e Sociais 4.189.060 3.653.033 2.02.02.02.07 Arrendamento a Pagar 4.344.059 3.769.653 2.02.03 Tributos Diferidos 4.091.934 4.093.599 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 4.091.934 4.093.599 2.02.04 Provisões 1.414.339 1.315.826 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 1.414.339 1.315.826 2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 440.600 390.597 2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 685.879 687.986 2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 287.860 237.243 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 39.466.239 32.482.049 PÁGINA: 13 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 31/12/2019 2.03.01 Capital Social Realizado 23.576.206 23.576.206 2.03.02 Reservas de Capital -378.184 -233.707 2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 211.879 211.879 2.03.02.07 Transações de Capital -622.491 -490.533 2.03.02.08 Prêmio de Opções Sobre Ações 13.572 13.572 2.03.02.09 Plano de Opções de Ações 18.856 31.375 2.03.03 Reservas de Reavaliação 51.866 54.374 2.03.04 Reservas de Lucros 4.624.115 4.614.776 2.03.04.01 Reserva Legal 774.049 774.049 2.03.04.09 Ações em Tesouraria -596.251 -605.722 2.03.04.10 Reserva Estatutária para Investimento 4.446.317 4.446.449 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -2.551.271 0 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -56.185 7.188 2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 10.745.210 1.618.129 2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 3.454.482 2.845.083 PÁGINA: 14 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 67.582.330 124.063.710 50.842.357 95.212.687 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -53.052.106 -102.261.401 -42.905.210 -81.439.030 3.03 Resultado Bruto 14.530.224 21.802.309 7.937.147 13.773.657 3.04 Despesas/Receitas Operacionais -6.085.494 -11.056.390 -4.444.185 -8.569.723 3.04.01 Despesas com Vendas -3.547.752 -6.732.979 -2.810.492 -5.402.679 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -2.523.243 -4.386.407 -1.638.003 -3.198.408 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 30.360 146.037 49.020 88.695 3.04.05 Outras Despesas Operacionais -49.788 -101.075 -51.714 -71.732 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 4.929 18.034 7.004 14.401 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 8.444.730 10.745.919 3.492.962 5.203.934 3.06 Resultado Financeiro -3.229.521 -12.316.904 -697.603 -2.024.289 3.06.01 Receitas Financeiras 100.639 477.638 558.408 651.128 3.06.02 Despesas Financeiras -3.330.160 -12.794.542 -1.256.011 -2.675.417 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 5.215.209 -1.570.985 2.795.359 3.179.645 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -1.868.585 -969.482 -466.413 317.738 3.08.01 Corrente -1.595.894 -1.638.178 -726.381 -957.846 3.08.02 Diferido -272.691 668.696 259.968 1.275.584 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 3.346.624 -2.540.467 2.328.946 3.497.383 3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 3.346.624 -2.540.467 2.328.946 3.497.383 3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 3.379.236 -2.553.779 2.183.480 3.276.228 3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores -32.612 13.312 145.466 221.155 3.99.01.01 ON 1,27 -0,96 0,82 1,23 3.99.02.01 ON 1,27 -0,96 0,82 1,23 PÁGINA: 15 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Acumulado do Atual Igual Trimestre do Acumulado do Exercício Conta 01/04/2020 à 30/06/2020 Exercício Exercício Anterior Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/04/2019 à 30/06/2019 01/01/2019 à 30/06/2019 4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 3.346.624 -2.540.467 2.328.946 3.497.383 4.02 Outros Resultados Abrangentes 2.774.327 9.886.496 -668.850 -345.999 4.02.01 Ajuste Acumulado de Conversão e Variação Cambial em Controladas 2.774.327 9.886.496 -668.850 -345.999 4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 6.120.951 7.346.029 1.660.096 3.151.384 4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 6.005.207 6.509.929 1.598.960 2.962.783 4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 115.744 836.100 61.136 188.601 PÁGINA: 16 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 10.967.937 4.296.421 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 14.878.164 8.569.662 6.01.01.01 Lucro (Prejuizo) -2.540.467 3.497.383 6.01.01.02 Depreciações e Amortizações 3.689.170 3.060.215 6.01.01.03 Perda Esperadas com Créditos de Liquidação Duvidosa 29.849 31.099 6.01.01.04 Resultado de Equivalência Patrimonial -18.034 -14.401 6.01.01.06 Resultado na Venda de Imobilizado -10.942 3.781 6.01.01.07 Imposto de Renda e Contribuição Social 969.482 -317.738 6.01.01.08 Resultado Financeiro Liquido 12.316.904 2.024.289 6.01.01.09 Provisão para Riscos Processuais 137.931 225.447 6.01.01.10 Plano de Opções de Ações 14.874 29.180 6.01.01.11 Perda por Valor Recuperável 19.870 4.231 6.01.01.13 Impactos da Atualização da Investigação no Ámbito do 0 11.787 Acordo de Leniência 6.01.01.15 Provisão de Ajustes para Valor Reaalizável Líquido dos 4.505 32.432 estoques 6.01.01.17 Resultado na Venda de Controladas 0 8.759 6.01.01.18 Fair Value (Marcação a Mercado) dos Ativos Biológicos 265.022 -26.802 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -2.397.214 -2.609.884 6.01.02.01 Contas a Receber 1.326.478 866.453 6.01.02.02 Estoques -798.503 -1.418.276 6.01.02.03 Impostos a Recuperar 225.289 57.779 6.01.02.04 Outros Ativos Circulantes e não Circulantes -184.166 49.892 6.01.02.06 Ativos Biológicos -953.792 -711.912 6.01.02.07 Fornecedores e Fornecedores Risco Sacado -1.606.861 -45.438 6.01.02.08 Outros Passivos Circulantes e não Circulantes 665.089 -114.308 6.01.02.09 Parcelamentos Fiscais, Trabalhistas e Sociais -206.491 -228.723 6.01.02.10 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos -864.257 -1.065.351 6.01.03 Outros -1.513.013 -1.663.357 6.01.03.01 Juros Pagos -1.615.497 -1.788.823 6.01.03.02 Juros Recebidos 102.484 125.466 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -3.361.996 -1.291.656 6.02.01 Adição de Ativo Imobilizado -2.118.909 -1.752.525 6.02.02 Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado 121.933 83.637 6.02.04 Aquisição de Controladas, Líquido do Caixa Obtido na -1.363.020 -48.297 Aquisição 6.02.05 Adição de Ativo Intangível -15.500 -10.067 6.02.06 Transações com Partes Relacionadas 0 426.537 6.02.12 Recebimento de Dividendos 13.500 12.000 6.02.15 Outros 0 -2.941 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 1.669.723 -5.441.379 6.03.01 Empréstimos e Financiamentos Captados 7.805.903 21.136.080 6.03.02 Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos -3.666.906 -25.810.954 6.03.03 Derivativos Pagos / Recebidos 102.402 -130.500 6.03.09 Pagamentos de Dividendos -1.441.177 -5.983 6.03.11 Aquisição de Ações em Tesourária PPC -378.685 -11.357 PÁGINA: 17 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 6.03.12 Pagamento de Dividendos Não-Controladores 0 -3.884 6.03.13 Pagamentos de Arrendamentos -753.786 -608.531 6.03.14 Outros 1.972 -6.250 6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 3.365.930 -207.076 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 12.641.594 -2.643.690 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 10.033.967 8.935.779 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 22.675.561 6.292.089 PÁGINA: 18 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Participação dos Não Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Controladores Consolidado Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 23.576.206 -233.707 4.614.776 0 1.679.691 29.636.966 2.845.083 32.482.049 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 23.576.206 -233.707 4.614.776 0 1.679.691 29.636.966 2.845.083 32.482.049 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 -144.477 9.339 0 0 -135.138 -226.701 -361.839 5.04.08 Aquisições de Ações em Tesouraria PPC 0 -146.239 0 0 0 -146.239 -232.446 -378.685 5.04.11 Plano de Outorga de Opções de Ações 0 11.101 0 0 0 11.101 3.773 14.874 5.04.12 Remuneração com Ações em Tesouraria 0 -9.339 9.339 0 0 0 0 0 5.04.17 Outros 0 0 0 0 0 0 1.972 1.972 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -2.553.779 9.063.708 6.509.929 836.100 7.346.029 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -2.553.779 0 -2.553.779 13.312 -2.540.467 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 9.063.708 9.063.708 822.788 9.886.496 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 2.508 -2.508 0 0 0 5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 0 0 0 2.508 -2.508 0 0 0 5.07 Saldos Finais 23.576.206 -378.184 4.624.115 -2.551.271 10.740.891 36.011.757 3.454.482 39.466.239 PÁGINA: 19 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019 (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Capital Social Reservas de Capital, Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Outros Resultados Patrimônio Líquido Participação dos Não Patrimônio Líquido Conta Integralizado Opções Outorgadas e Acumulados Abrangentes Controladores Consolidado Ações em Tesouraria 5.01 Saldos Iniciais 23.576.206 -255.699 1.869.306 0 457.183 25.646.996 2.299.213 27.946.209 5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores 0 0 -1.908.796 0 0 -1.908.796 0 -1.908.796 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 23.576.206 -255.699 -39.490 0 457.183 23.738.200 2.299.213 26.037.413 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 530 18.470 0 0 19.000 2.178 21.178 5.04.08 Aquisições de Ações em Tesouraria PPC 0 0 0 0 0 0 -11.357 -11.357 5.04.11 Plano de Outorga de Opções de Ações 0 24.824 0 0 0 24.824 4.356 29.180 5.04.12 Remuneração com Ações em Tesouraria 0 -18.470 18.470 0 0 0 0 0 5.04.15 Aquisição da participação na White Stripe 0 0 0 0 0 0 13.034 13.034 5.04.16 Dividendos Não-Controladores da Scott 0 0 0 0 0 0 -3.884 -3.884 Technology 5.04.17 Outros 0 -5.824 0 0 0 -5.824 29 -5.795 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 3.276.228 -313.445 2.962.783 188.601 3.151.384 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 3.276.228 0 3.276.228 221.155 3.497.383 5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -313.445 -313.445 -32.554 -345.999 5.05.02.10 Outros Resultados Abrangentes do 0 0 0 0 -313.445 -313.445 -32.554 -345.999 Exercício 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 5.598 -5.598 0 0 0 5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 0 0 0 5.598 -5.598 0 0 0 5.07 Saldos Finais 23.576.206 -255.169 -21.020 3.281.826 138.140 26.719.983 2.489.992 29.209.975 PÁGINA: 20 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A.Versão : 1 Demonstração de Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Acumulado do Atual Acumulado do Exercício Conta Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020 01/01/2019 à 30/06/2019 7.01 Receitas 125.166.103 96.124.665 7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 125.194.310 96.137.875 7.01.02 Outras Receitas 1.642 17.889 7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -29.849 -31.099 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -93.077.278 -74.573.479 7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -71.745.106 -58.830.681 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -21.332.172 -15.742.798 7.03 Valor Adicionado Bruto 32.088.825 21.551.186 7.04 Retenções -3.689.170 -3.060.215 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -3.689.170 -3.060.215 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 28.399.655 18.490.971 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 574.366 675.747 7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 18.034 14.401 7.06.02 Receitas Financeiras 477.638 651.128 7.06.03 Outros 78.694 10.218 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 28.974.021 19.166.718 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 28.974.021 19.166.718 7.08.01 Pessoal 16.249.791 11.850.218 7.08.01.01 Remuneração Direta 13.349.648 9.793.495 7.08.01.02 Benefícios 2.737.768 1.908.176 7.08.01.03 F.G.T.S. 162.375 148.547 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 1.964.157 762.871 7.08.02.01 Federais 1.222.773 -7.134 7.08.02.02 Estaduais 729.996 760.395 7.08.02.03 Municipais 11.388 9.610 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 13.300.540 3.056.246 7.08.03.01 Juros 12.625.658 2.357.845 7.08.03.02 Aluguéis 237.873 127.101 7.08.03.03 Outras 437.009 571.300 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -2.540.467 3.497.383 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -2.553.779 3.276.228 7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos 13.312 221.155 PÁGINA: 21 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RELEASE DE RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 São Paulo, 13 de agosto de 2020 - A JBS S.A. (B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), uma empresa líder mundial na produção e exportação de alimentos, anuncia hoje seus resultados do 2º trimestre de 2020. Os comentários referem-se aos resultados em reais, em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), salvo quando disposto em contrário. DESTAQUES DO 2T20 JBS (JBSS3) Preço R$22,15 Valor de mercado R$60,4 bilhões Base: 13.08.2020 Teleconferências Sexta-feira 14.08.2020 Português 9h BRT | 08h EST Inglês 11h BRT | 10h EST Dial-in Brasil: +55 11 3181-8565 +55 11 4210-1803 Internacional +1 844 204-8942 +1 412 717-9627 +44 20 3795-9972 Contatos de RI Guilherme Cavalcanti Christiane Assis Juliane Goulart Bianca Faim Pedro Abe Isadora Gouveia +55 11 3144-4224 ri@jbs.com.br CONSOLIDADO Receita líquida de R$67,6 bilhões (+32,9% a/a)

EBITDA de R$10,5 bilhões (+105,9% a/a)

Margem EBITDA de 15,5% (+5,5 p.p. a/a)

Lucro líquido de R$3,4 bilhões (+54,8% a/a) DESTAQUES OPERACIONAIS EM IFRS JBS USA BEEF Receita líquida de R$30,1 bilhões (+36,1% a/a) EBITDA de R$6,2 bilhões (+208,7% a/a) Margem EBITDA de 20,8% (+11,6 p.p. a/a) JBS USA PORK Receita líquida de R$8,5 bilhões (+39,8% a/a) EBITDA de R$1,1 bilhão (+153,7% a/a) Margem EBITDA de 12,4% (+5,6 p.p. a/a) PPC Receita líquida de R$15,2 bilhões (+36,6% a/a) EBITDA de R$1,1 bilhão (-36,2% a/a) Margem EBITDA de 7,4% (-8,4 p.p. a/a) SEARA Receita líquida de R$6,4 bilhões (+25,8% a/a) EBITDA de R$1,1 bilhão (+91,6% a/a) Margem EBITDA de 16,9% (+5,8 p.p. a/a) JBS BRASIL Receita líquida de R$8,7 bilhões (+21,6% a/a) EBITDA de R$1,1 bilhão (+222,8% a/a) Margem EBITDA de 12,4% (+7,7 p.p. a/a) DESTAQUES FINANCEIROS Geração de caixa livre de R$9,5 bilhões (+176,5% a/a)

Alavancagem de 1,75x em dólares e de 2,10x em reais

Disponibilidade financeira total de R$31,3 bilhões, incluindo as linhas de crédito pré-aprovadas da Companhia, suficiente para pagamento de toda a dívida até 2025

pré-aprovadas da Companhia, suficiente para pagamento de toda a dívida até 2025 Redução da despesa financeira líquida em US$29,8 milhões (-13,3% a/a) 1 PÁGINA: 22 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho MENSAGEM DO PRESIDENTE Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a JBS adotou como prioridade máxima (I) a proteção de seus 240 mil colaboradores, (II) o comprometimento com nosso propósito maior de produzir alimento no momento que o mundo mais precisava, (III) permanecer ao lado dos nossos clientes e fornecedores e (IV) garantir a solidez da nossa posição financeira. Aplicamos um rígido protocolo de prevenção e segurança em cada uma de nossas unidades, elaborado com apoio de renomados especialistas em saúde e instituições de referência. Esse protocolo foi seguido com igual disciplina pelos colaboradores, que prontamente incorporaram à rotina de trabalho os novos EPIs e procedimentos de segurança. Há três meses, nos propusemos a estender o apoio da JBS às comunidades em que estamos inseridos em todo o mundo, com a doação de mais de R$ 700 milhões de reais (US$ 120 milhões) para ações de enfrentamento da Covid-19. Um investimento que resultou na construção de hospitais, ampliações e reformas de ambulatórios, na entrega de ambulâncias, medicamentos, respiradores e diversos outros equipamentos hospitalares para mais de duas centenas de cidades. Outra questão a que temos nos dedicado com cada vez mais afinco são os temas ligados à sustentabilidade, meio ambiente e governança. Embora saibamos que ainda há muitas oportunidades de melhorias estruturais em nosso setor, a JBS tem desenvolvido projetos e programas para aprimorar seus processos. Há dez anos, temos o firme compromisso de erradicar o desmatamento em toda a nossa cadeia de suprimentos. E o último relatório da auditoria independente revelou que 100% das compras de gado pela Companhia atenderam aos nossos critérios socioambientais. Todos os nossos fornecedores de gado na Amazônia são monitorados por imagens de satélite e dados georreferenciados, com a análise de mais de 50 mil fazendas, cobrindo uma área de mais de 450 mil km², área superior ao território alemão. Até o momento, bloqueamos mais de 9 mil fornecedores de gado devido à não conformidade com a nossa Política de Compra Responsável. Estamos seguros de que, com tudo o que já fizemos, somos parte da solução. Estamos conscientes também de que devemos e queremos ir além. Temos direcionado esforços no desenvolvimento de uma solução para buscar a rastreabilidade total de nossa cadeia de fornecimento de gado. Estamos bastante avançados, tecnologicamente e operacionalmente, para endereçar essa questão. As diretrizes de Governança Corporativa da JBS são rigorosas. Temos um departamento independente Global de Compliance, reportando diretamente ao Conselho de Administração, com uma agenda ativa voltada à cultura de conformidade, na qual destacamos o lançamento de um canal de denúncias (Linha Ética), do Código de Conduta Global para colaboradores e do novo Código de Conduta para Parceiros de Negócios. Foram treinados mais de 213 mil colaboradores em assuntos e práticas de compliance em todo o mundo. Desenvolvemos um sistema de due diligence de terceiros, com mais de 9 mil auditorias realizadas em 2019. Este trimestre demonstrou uma vez mais a resiliência da JBS. Nossa plataforma de produção diversificada, por geografia, por tipo de proteína, somado ao nosso cuidado com as pessoas, e à dedicação de nossos colaboradores, permitiu à JBS enfrentar os desafios e a volatilidade causada por esta pandemia, que impactou empresas em todo o mundo. Em um período de tantas mudanças, mostramos mais uma vez ao mercado nossa grande capacidade de adaptação, e nossa capacidade de desempenhar as estratégias e objetivos traçados. Consumidores alteraram seu comportamento, hábitos de consumo e de compra. O varejo, e principalmente o e- commerce, teve crescimento exponencial. A inovação é pujante na empresa. Muitos produtos foram desenvolvidos e lançados com sucesso. Entramos com força no mercado de proteína vegetal em praticamente todas as geografias. Nos Estados Unidos, criamos a empresa Planterra com o fim específico de competir neste mercado, que já está no mercado com a marca OZO. No Brasil, a Seara com a marca Incrível, é líder de mercado. Esse é um mercado que cresce ano a ano e estamos muito bem posicionados para estarmos entre os líderes nesse segmento. Nosso modelo de negócio de lojas Swift no Brasil, que une inovação e tecnologia, tem ampliado nosso relacionamento com o varejo e permitido, através das vendas online diretas ou através dos parceiros, ficar cada vez mais próximo ao consumidor final, acompanhar de perto suas mudanças de comportamento e com isso atendê-lo melhor. Seguindo a nossa estratégia de agregar valor ao portfolio de carnes in natura, concluímos no trimestre a aquisição da Empire Packing, nos Estados Unidos, reforçando a nossa atuação no segmento de case ready. Esta aquisição, coloca a JBS USA como um dos três principais operadores de case ready no país. No Brasil, seguimos expandindo as parcerias inovadoras com o varejo, como o Açougue Nota 10. Essas ações apoiam nossos clientes, aumentando a sustentabilidade e rentabilidade de seus negócios, ao mesmo tempo em que alcançam os consumidores, por meio da produção e comercialização de produtos de mais qualidade. Temos avançado na nossa estratégia de crescimento no segmento de produtos de valor agregado e marca. Na Europa, no final do ano passado a Pilgrim´s adquiriu a Tulip. Nos Estados Unidos, anunciamos este ano, o investimento de US$270 milhões - US$200 milhões em uma planta para a producao de especialidades italianas e US$70 milhões em uma planta de bacon. No Brasil, realizamos a aquisição do negócio de margarina na Bunge e anunciamos o investimentos de R$8 Bilhões até 2025, a maior parte dele, será utilizado no crescimento da Seara. Esta pandemia tem acelerado algumas tendências. Alimentos fáceis de cozinhar, rápidos de preparar, saudáveis, e indulgentes, assim como as compras por e-commerce. Tudo isso tem criado importantes oportunidades de crescimento e de acelerar a transformação dos negócios. Porém, o mais relevante é que os fundamentos dos negócios não se alteraram. O mundo terá 9,7 bilhões de pessoas em 2050 que irão consumir 70% a mais de proteína. A receita líquida no trimestre, totalizou R$ 67,6 bilhões, um crescimento de 32,9%, com EBITDA de R$ 10,5 bilhões e uma a margem EBITDA de 15,5%. Em um cenário de inúmeros desafios, mantivemos nossas disponibilidades de caixa em níveis bastante confortáveis, USD 4,8 bilhões, e reduzimos nosso nível de alavancagem para 1,75x, a menor da história da JBS. Com a geração de caixa, anunciamos o pré pagamento de US$875 milhões em dívidas, o que reduzirá as despesas financeiras em US$53 milhões por ano. O sólido time de gestão, nosso robusto balanço e alta liquidez nos colocam em situação privilegiada para executar nossa estratégia de crescimento. Continuaremos a colocar a segurança do nosso time em primeiro lugar, fiéis ao compromisso de continuar a produzir alimentos de qualidade para o mundo. Meus agradecimentos a todos vocês que estão conosco, acreditam em nós e nos apoiam. Meu Muito Obrigado! Gilberto Tomazoni, CEO Global JBS 2 PÁGINA: 23 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DESTAQUES CONSOLIDADOS 2T20 RECEITA LÍQUIDA 67.582,3 50.842,4 R$67,6Bi 32,9% Aumento de 32,9% comparado ao 2T19 2T19 2T20 EBITDA AJUSTADO R$10,5Bi Aumento na margem EBITDA de 10,0% no 2T19 para 15,5% no 2T20 15,5% 10,0%10.496,2 5.098,6 105,9% LUCRO LÍQUIDO R$3,4Bi O lucro por ação foi de R$1,27 1,27 0,82 3.379,2 2.183,5 54,8% 2T19 2T20 2T19 2T20 GERAÇÃO DE CAIXA LIVRE 9.485,9 176,5% R$9,5Bi 3.430,6 Aumento de 176,5% comparado ao 2T19 2T192T20 Nota: gráficos em milhões. 3 PÁGINA: 24 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADO CONSOLIDADO 2T20 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 R$ Milhões R$ % ROL R$ % ROL 2T20 vs 1T20 R$ % ROL 2T20 vs 2T19 R$ % ROL Receita Líquida 67.582,3 100,0% 56.481,4 100,0% 19,7% 50.842,4 100,0% 32,9% 233.374,6 100,0% Custo dos produtos vendidos (53.052,1) -78,5% (49.209,3) -87,1% 7,8% (42.905,2) -84,4% 23,6% (193.399,6) -82,9% Lucro bruto 14.530,2 21,5% 7.272,1 12,9% 99,8% 7.937,1 15,6% 83,1% 39.975,0 17,1% Despesas com vendas (3.547,8) -5,2% (3.185,2) -5,6% 11,4% (2.810,5) -5,5% 26,2% (12.799,2) -5,5% Despesas adm. e gerais (2.523,2) -3,7% (1.863,2) -3,3% 35,4% (1.638,0) -3,2% 54,0% (8.501,1) -3,6% Resultado financeiro líquido (3.229,5) -4,8% (9.087,4) -16,1% -64,5% (697,6) -1,4% 362,9% (16.277,7) -7,0% Resultado de equivalência patrimonial 4,9 0,0% 13,1 0,0% -62,4% 7,0 0,0% -29,6% 37,8 0,0% Outras receitas (despesas) (19,4) 0,0% 64,4 0,1% - (2,7) 0,0% 621,2% 312,4 0,1% Resultado antes do IR e CS 5.215,2 7,7% (6.786,2) -12,0% - 2.795,4 5,5% 86,6% 2.747,2 1,2% Imposto de renda e contribuição social (1.868,6) -2,8% 899,1 1,6% - (466,4) -0,9% 300,6% (2.320,2) -1,0% Participação dos acionistas não controladores 32,6 0,0% (45,9) -0,1% - (145,5) -0,3% - (188,6) -0,1% Lucro líquido/prejuízo 3.379,2 5,0% (5.933,0) -10,5% - 2.183,5 4,3% 54,8% 238,4 0,1% EBITDA Ajustado 10.496,2 15,5% 3.912,7 6,9% 168,3% 5.098,6 10,0% 105,9% 26.000,1 11,1% Lucro por ação (R$) 1,27 n.a. - 0,82 54,9% n.a. RECEITA LÍQUIDA A JBS registrou uma receita líquida consolidada de R$67,6 bilhões, o que representa um aumento de 32,9% em relação ao 2T19, com todas as unidades de negócios registrando crescimento na receita em reais. No trimestre, aproximadamente 74% das vendas globais da JBS foram realizadas nos mercados domésticos em que a Companhia atua e 26% por meio de exportações. EBITDA AJUSTADO O EBITDA ajustado foi de R$10,5 bilhões, um aumento de 105,9% em relação ao 2T19, com destaque para JBS Brasil, JBS USA Beef e JBS USA Pork que registraram, respectivamente, crescimento de 222,8%, 208,7% e 153,7% no EBITDA em IFRS e reais. A margem EBITDA ajustada do trimestre foi de 15,5%. R$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 Lucro líquido do exercício (incluindo participação dos minoritários) 3.346,6 (5.887,1) - 2.328,9 43,7% 427,0 Resultado financeiro líquido 3.229,5 9.087,4 -64,5% 697,6 362,9% 16.277,7 Imposto de renda e contribuição social - corrente e diferido 1.868,6 (899,1) - 466,4 300,6% 2.320,2 Depreciação e amortização 2.015,6 1.673,6 20,4% 1.580,6 27,5% 6.942,0 Resultado de equivalência patrimonial (4,9) (13,1) -62,4% (7,0) -29,6% (37,8) (=) EBITDA 10.455,4 3.961,7 163,9% 5.066,6 106,4% 25.929,1 Parcelamentos fiscais, trabalhistas e sociais 0,0 0,0 - 0,0 - 288,1 Outras receitas / despesas operacionais¹ 40,8 (49,0) - 26,1 56,4% -217,1 Impactos da investigação no âmbito do acordo de leniência 0,0 0,0 - 5,9 - 0,0 (=) EBITDA Ajustado 10.496,2 3.912,7 168,3% 5.098,6 105,9% 26.000,1 O saldo de "Outras receitas/despesas operacionais " referente aos últimos 12 meses inclui o montante de R$226,4 milhões em ganho com compra vantajosa da Tulip - USA. 4 PÁGINA: 25 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADO CONSOLIDADO 2T20 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO No 2T20, a despesa financeira da dívida líquida foi de R$1,1 bilhão, valor que corresponde a US$195,3 milhões e representa uma redução de US$29,8 milhões (-13,3%) em relação ao 2T19. R$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% Resultado de variações cambiais ativas e passivas (1.947,1) (8.207,8) -76,3% 454,5 - Ajuste a valor justo de derivativos (95,1) 243,9 - (75,0) 26,8% Juros Passivos (1.242,9) (1.214,2) 2,4% (1.101,0) 12,9% Juros sobre empréstimos e financiamentos (1.078,0) (865,5) 24,5% (922,5) 16,9% Juros Ativos 100,6 133,1 -24,4% 103,9 -3,1% Juros sobre aplicação financeira 25,6 30,2 -15,4% 40,2 -36,4% Impostos, contribuições, tarifas e outros (45,1) (42,4) 6,5% (80,1) -43,6% Resultado financeiro líquido (3.229,5) (9.087,4) -64,5% (697,6) 362,9% LUCRO LÍQUIDO A JBS registrou lucro líquido de R$3,4 bilhões, aumento de 54,8% em relação ao 2T19, e que representa um lucro por ação de R$1,27. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL E LIVRE A Companhia gerou R$11,4 bilhões em caixa nas atividades operacionais, o que representa um aumento de 119% comparado ao 2T19. O fluxo de caixa livre, após adição de ativo imobilizado, juros pagos e recebidos, foi de R$9,5 bilhões, um expressivo aumento de 176,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS O valor total das atividades de investimentos da JBS foi de R$2,5 bilhões. Adição de ativos imobilizados (CAPEX) totalizou R$1,2 bilhão. ENDIVIDAMENTO JBS encerrou o 2T20 com R$22,7 bilhões em caixa. Adicionalmente, a JBS USA possui US$1,6 bilhão disponível em linhas de crédito rotativas e garantidas, equivalentes a R$8,6 bilhões ao câmbio de fechamento do trimestre, o que confere à JBS uma disponibilidade total de R$31,3 bilhões, mais de seis vezes superior a sua dívida de curto prazo. A dívida líquida em reais aumentou de R$44,8 bilhões para R$54,5 bilhões no 2T20, com a alavancagem reduzindo de 2,78x para 2,10x no período. Em dólares, a dívida líquida reduziu em US$1,7 bilhão, de US$11,7 bilhões no 2T19 para US$10,0 bilhões no 2T20 e a alavancagem reduziu de 2,81x para 1,75x neste mesmo período. R$ Milhões US$ Milhões 2T20 2T19 Var.% 2T20 2T19 Var.% Dívida bruta 77.192,7 51.064,0 51,2% 14.096,6 13.325,0 5,8% (+) Curto prazo 4.917,4 3.020,9 62,8% 898,0 788,3 13,9% % sobre Dívida Bruta 6,4% 5,9% 6,4% 5,9% (+) Longo prazo 72.275,3 48.043,1 50,4% 13.198,6 12.536,7 5,3% % sobre Dívida Bruta 93,6% 94,1% 93,6% 94,1% (-) Caixa e Equivalentes 22.675,6 6.292,1 260,4% 4.140,9 1.641,9 152,2% Dívida líquida 54.517,2 44.771,9 21,8% 9.955,7 11.683,1 -14,8% Alavancagem 2,10x 2,78x 1,75x 2,81x 5 PÁGINA: 26 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho RESULTADO CONSOLIDADO 2T20 ENDIVIDAMENTO (Cont) Cronograma de Amortização da Dívida (US$ Mi)¹ 4.820² 1.571 3.250 2.751 2.068 1.018 1.673 1.410 1.239 875 722 840 470 132 Abertura por Moeda e Custo¹ Abertura por Fonte¹ 5,80% a.a. Bonds BRL66,5% 6,1% Bancos Comerciais USD 13,2% 93,9%  5,15% a.a. Term Loan 20,3% ¹ Proforma considerando pré-pagamentos de dívida no montante de US$875 milhões anunciados em 10 de julho de 2020. ² Inclui recursos disponíveis em caixa e linhas de crédito rotativas e garantidas da JBS USA.6 PÁGINA: 27 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho INICIATIVAS EM ASG A JBS tem o compromisso de conduzir suas operações mantendo as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor, além de manter rigorosas diretrizes de governança corporativa e compliance na estrutura de seus negócios. No Relatório Anual e de Sustentabilidade 2019, o qual também está disponível em formato digital para melhor interatividade com o leitor (https://www.jbs.com.br/relatorioanual2019/), a JBS elenca os principais destaques, investimentos e realizações do ano, demonstrando o compromisso da empresa com o tema Ambiental, Social e Governança (ASG). A JBS reconhece que ainda há trabalho a ser feito para tratar de questões estruturais do setor em que atua e está comprometida a trabalhar para incorporar - de forma contínua, clara e transparente - o ASG em sua abordagem corporativa. Não obstante, a seguir estão elencadas algumas das principais iniciativas recentes da Companhia nos assuntos ASG. AMBIENTAL A JBS tem o compromisso firme de erradicar o desmatamento em toda a sua cadeia de suprimentos e, para isso, tem investido há mais de 11 anos em políticas e em tecnologia para combater, desencorajar e eliminar o desmatamento na região da Amazônia. Este trabalho inclui investimentos substanciais em capacidade de monitoramento avançado e projetos baseados em sua rigorosa Política de Compra Responsável de matéria- prima, em vigor desde 2009. Mais notavelmente: Todos os fornecedores de gado da JBS na Amazônia são monitorados por meio de imagens avançadas de satélite e dados georreferenciados. Seu sistema de monitoramento da Amazônia é considerado um dos melhores e mais sofisticados do mundo, avaliando diariamente mais de 50.000 fazendas potenciais fornecedoras de gado e cobrindo mais de 450.000 km² (111 milhões de acres) - uma área maior que a Alemanha (357.000 km²).

Se os fornecedores de gado forem considerados não compatíveis com Política de Compra Responsável de matéria-prima por qualquer motivo, eles serão imediatamente bloqueados da cadeia de suprimentos da Companhia. Até o momento, foram bloqueadas mais de 9.000 fazendas fornecedoras de gado devido à não conformidade com seus critérios sustentáveis.

matéria-prima por qualquer motivo, eles serão imediatamente bloqueados da cadeia de suprimentos da Companhia. Até o momento, foram bloqueadas mais de 9.000 fazendas fornecedoras de gado devido à não conformidade com seus critérios sustentáveis. Auditorias independentes realizadas nos últimos seis anos por líderes em auditoria, DNV-GL e BDO, revelam 99,9% de conformidade com esses padrões em geral. Em 2019, 100% das compras diretas atenderam aos critérios socioambientais da Companhia. Os resultados dessas auditorias estão disponíveis no site da JBS. SOCIAL A JBS provê mais de 240.000 empregos em todo o mundo e, em todos os lugares em que opera, está focada em proteger os seus colaboradores que estão ajudando a alimentar o mundo, principalmente durante a atual pandemia de coronavírus. Diversas realizações merecem referência: A JBS doou mais de US$120 milhões, até o momento, para apoiar suas comunidades locais em todo o mundo na luta contra o COVID-19. No Brasil, a Companhia construiu novos hospitais, comprou e doou equipamentos médicos e ambulâncias, e investiu em pesquisas científicas e em programas de assistência social. A JBS abraçou sua responsabilidade de produzir alimentos com segurança e retribuir aos necessitados durante esses tempos sem precedentes.

COVID-19. No Brasil, a Companhia construiu novos hospitais, comprou e doou equipamentos médicos e ambulâncias, e investiu em pesquisas científicas e em programas de assistência social. A JBS abraçou sua responsabilidade de produzir alimentos com segurança e retribuir aos necessitados durante esses tempos sem precedentes. A Companhia esteve à frente da implementação de medidas de mitigação, fornecendo compensação adicional aos seus colaboradores, trabalhando proativamente com agências de saúde federais, estaduais e locais e coordenando com sindicatos de trabalhadores para estabelecer rapidamente intervenções e políticas eficazes. A Companhia continua trabalhando diligentemente e dedicando recursos adicionais para proteger a saúde e a segurança de seus trabalhadores, incluindo o fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI), implementação de medidas de monitoramento e vigilância, coordenação de testes de colaboradores e estabelecendo parcerias com os departamentos de saúde locais no rastreamento de contatos.

Ao longo de sua resposta à pandemia, a Companhia continuou a desenvolver e aprimorar suas políticas e processos, contratando de forma independente epidemiologistas terceiros para revisar seus esforços de mitigação e facilitando diversas visitas das autoridades de saúde para garantir a prestação de contas.

Atualmente, é realizada medição de temperatura em todos os colaboradores antes de entrarem nas instalações, bem como EPIs extras para todos os colaboradores, incluindo máscaras de proteção que devem ser usadas o tempo todo. Além disso, os turnos e intervalos foram reorganizados, e aumentou-se o espaçamento em refeitórios, espaços de convivência e vestiários, com divisórias em acrílico em áreas- chave. Também aumentou-se os esforços de saneamento e desinfecção em toda a instalação, com colaboradores exclusivos para a limpeza contínua das áreas comuns.

aumentou-se o espaçamento em refeitórios, espaços de convivência e vestiários, com divisórias em acrílico em áreas- chave. Também aumentou-se os esforços de saneamento e desinfecção em toda a instalação, com colaboradores exclusivos para a limpeza contínua das áreas comuns. É exigido que os colaboradores doentes fiquem em casa, longe do local de trabalho, e foram dispensados os períodos de espera para recebimento de cobertura de seguro em função de invalidez temporária e a Companhia relaxou os protocolos de atendimento para que as pessoas não vão ao trabalho doentes. 7 PÁGINA: 28 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho INICIATIVAS EM ASG (Cont) A JBS USA também adotou medidas que excedem as orientações administrativas em um esforço para proporcionar um ambiente de trabalho seguro. Por exemplo, removeu populações vulneráveis de suas instalações, mantendo remuneração e benefícios completos. Isso permitiu que aproximadamente 10% de sua força de trabalho permanecesse em casa durante a crise enquanto ainda era capaz de sustentar suas famílias. Também foram instaladas tecnologias de sanitização do ar por meio da utilização de ultravioleta germicida (UV) e ar a plasma nas instalações da Companhia para neutralizar possíveis vírus nos sistemas de ventilação e purificação de ar. Para mais informações sobre as medidas tomadas pela JBS, acesse https://jbs.com.br/comunicacao/covid-19-principais-medidas-de-protecao/. GOVERNANÇA As diretrizes de Governança Corporativa da JBS são rigorosas e foram reforçadas para aderir às melhores práticas do setor nos últimos anos. Desde 2017, a Companhia possui um departamento independente Global de Compliance, reportando diretamente ao Conselho de Administração. Dentre as principais realizações de Compliance nos últimos anos, destacam-se: O lançamento de um novo Código de Conduta Global, com uma série de treinamentos realizados com mais de 213.000 colaboradores em todo o mundo, bem como um novo Código de Conduta para Parceiros de Negócios;

O lançamento da Política Global de Conflito de Interesse e Política Global Anticorrupção, com 94% dos profissionais da área administrativa da JBS no Brasil treinados em práticas anticorrupção;

O desenvolvimento de um sistema de due diligence de terceiros, com mais de 9.000 análises reputacionais realizadas em 2019; e,

O lançamento de um canal de denúncias (Linha Ética) independente em 4 idiomas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os relatos podem ser anônimos e tem uma garantia formal de não-retaliação. 8 PÁGINA: 29 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho UNIDADES DE NEGÓCIOS 2T20 UNIDADES DE NEGÓCIOS - IFRS R$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 Receita Líquida Seara R$ 6.391,7 5.833,6 9,6% 5.081,4 25,8% 23.307,6 JBS Brasil R$ 8.721,0 8.159,6 6,9% 7.172,3 21,6% 34.904,3 JBS USA Beef R$ 30.063,0 23.012,5 30,6% 22.093,8 36,1% 99.298,2 JBS USA Pork R$ 8.542,2 6.624,8 28,9% 6.111,0 39,8% 27.489,4 Pilgrim's Pride R$ 15.201,9 13.690,9 11,0% 11.126,8 36,6% 52.512,9 Outros R$ 567,1 661,2 -14,2% 655,8 -13,5% 2.412,8 Eliminações R$ -1.904,6 -1.501,3 26,9% -1.398,6 36,2% -6.550,4 Total R$ 67.582,3 56.481,4 19,7% 50.842,4 32,9% 233.374,8 EBITDA Ajustado Seara R$ 1.079,7 983,6 9,8% 563,4 91,6% 3.474,7 JBS Brasil R$ 1.084,1 338,1 220,6% 335,8 222,8% 2.628,2 JBS USA Beef R$ 6.246,3 1.097,7 469,0% 2.023,6 208,7% 12.348,2 JBS USA Pork R$ 1.057,2 328,3 222,0% 416,7 153,7% 2.975,2 Pilgrim's Pride R$ 1.117,3 1.135,0 -1,6% 1.750,6 -36,2% 4.707,0 Outros R$ -84,0 31,0 - 11,2 - -123,3 Eliminações R$ -4,4 -1,0 327,1% -2,7 63,5% -9,9 Total R$ 10.496,2 3.912,7 168,3% 5.098,6 105,9% 26.000,1 Margem EBITDA Ajustada Seara % 16,9% 16,9% 0,0 p.p. 11,1% 5,8 p.p. 14,9% JBS Brasil % 12,4% 4,1% 8,3 p.p. 4,7% 7,7 p.p. 7,5% JBS USA Beef % 20,8% 4,8% 16,0 p.p. 9,2% 11,6 p.p. 12,4% JBS USA Pork % 12,4% 5,0% 7,4 p.p. 6,8% 5,6 p.p. 10,8% Pilgrim's Pride % 7,4% 8,3% -0,9 p.p. 15,7% -8,4 p.p. 9,0% Outros % -14,8% 4,7% -19,5 p.p. 1,7% -16,5 p.p. -5,1% Total % 15,5% 6,9% 8,6 p.p. 10,0% 5,5 p.p. 11,1% UNIDADES DE NEGÓCIOS - USGAAP US$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% Receita Líquida JBS USA Beef US$ 5.579,0 5.162,0 8,1% 5.637,9 -1,0% JBS USA Pork US$ 1.585,3 1.486,0 6,7% 1.559,4 1,7% Pilgrim's Pride US$ 2.824,0 3.074,9 -8,2% 2.843,1 -0,7% EBITDA Ajustado JBS USA Beef US$ 1.135,4 244,2 364,9% 503,1 125,7% JBS USA Pork US$ 167,0 128,8 29,7% 127,2 31,3% Pilgrim's Pride US$ 112,2 165,5 -32,2% 349,3 -67,9% Margem EBITDA Ajustada JBS USA Beef % 20,4% 4,7% 15,6 p.p. 8,9% 11,4 p.p. JBS USA Pork % 10,5% 8,7% 1,9 p.p. 8,2% 2,4 p.p. Pilgrim's Pride % 4,0% 5,4% -1,4 p.p. 12,3% -8,3 p.p. LTM 2T20 22.163,7 6.116,9 11.740,4 2.570,3 625,1 697,7 11,6% 10,2% 5,9% 9 PÁGINA: 30 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho UNIDADES DE NEGÓCIOS 2T20 SEARA No 2T20, a receita líquida da Seara totalizou R$6,4 bilhões, um crescimento de 25,8% em relação ao 2T19, resultado de um aumento de 19,8% no preço médio de vendas e de 4,5% no volume vendido. No mercado interno, a receita líquida foi de R$2,9 bilhões, 9,0% superior ao 2T19, com aumento de 4,2% no volume vendido e de 4,5% no preço médio de venda. A categoria de produtos processados foi novamente o destaque, registrando no período crescimento em volumes e preços médios, de 12,3% e 8,9%, respectivamente. A Marca Seara completa 12 meses na liderança do mercado de congelados, com 23,8% de share valor (+1,8 ppts vs. a 2º marca), e vem entregando resultados recordes nas linhas Incrível Seara®, Seara Gourmet® e Seara Orgânico®. No mercado externo, a receita líquida da Seara atingiu R$3,5 bilhões no trimestre, um aumento de 42,5% na comparação anual, impulsionada pelo crescimento de 36,1% no preço médio e de 4,7% no volume vendido. No 2T20, O EBITDA da Seara totalizou R$1,1 bilhão, o que representa um crescimento significativo de 91,6% quando comparado aos R$563,4 milhões do 2T19. A margem EBITDA expandiu de 11,1% no 2T19 para 16,9% no 2T20. Esse desempenho é resultado do aumento do volume de vendas, do melhor mix de mercados, canais e produtos - com destaque para os produtos processados e do contínuo crescimento das vendas das inovações introduzidas desde 2019. Principais Destaques (IFRS - R$) R$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 R$ % ROL R$ % ROL QoQ R$ % ROL YoY R$ % ROL Receita Líquida 6.391,7 100,0% 5.833,6 100,0% 9,6% 5.081,4 100,0% 25,8% 23.307,6 100,0% Custo dos produtos v endidos (4.868,9) -76,2% (4.347,6) -74,5% 12,0% (4.059,5) -79,9% 19,9% (17.929,6) -76,9% Lucro bruto 1.522,8 23,8% 1.486,0 25,5% 2,5% 1.021,8 20,1% 49,0% 5.377,9 23,1% EBITDA Ajustado 1.079,7 16,9% 983,6 16,9% 9,8% 563,4 11,1% 91,6% 3.474,7 14,9% 10 PÁGINA: 31 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho UNIDADES DE NEGÓCIOS 2T20 JBS BRASIL (INCLUINDO COUROS E NOVOS NEGÓCIOS) No 2T20, a receita da JBS Brasil totalizou R$8,7 bilhões, o que corresponde a um aumento de 21,6% em relação ao 2T19, mesmo com uma redução de 14,8% no volume de animais processados em decorrência dos fechamentos temporários de unidades produtivas no início do trimestre. No mercado doméstico, a receita líquida foi de R$4,3 bilhões, o que corresponde a um aumento de 0,8% quando comparada ao 2T19. A Friboi continua focada na consolidação da sua posição como principal marca de carne bovina no mercado brasileiro, com o crescimento de suas marcas Maturatta®, Friboi Reserva® e 1953 Friboi® no Brasil. No mercado externo, que representou 51,1% das vendas da unidade, a receita líquida teve crescimento expressivo de 51,4%, atingindo R$4,5 bilhões, em virtude do aumento no preço médio de venda. Vale ressaltar as exportações de carne bovina para a China, que registraram no período crescimento da receita em dólar de 52,9% quando comparadas ao 2T19. O EBITDA da JBS Brasil no trimestre foi de R$1,1 bilhão, o que representa um aumento expressivo de 222,8% na comparação anual. A margem EBITDA expandiu de 4,7% no 2T19 para 12,4% no 2T20. Principais Destaques (IFRS - R$) R$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% R$ % ROL R$ % ROL QoQ R$ % ROL YoY Receita Líquida 8.721,0 100,0% 8.159,6 100,0% 6,9% 7.172,3 100,0% 21,6% Custo dos produtos v endidos (6.372,0) -73,1% (6.804,1) -83,4% -6,4% (5.855,6) -81,6% 8,8% Lucro bruto 2.349,0 26,9% 1.355,6 16,6% 73,3% 1.316,6 18,4% 78,4% EBITDA Ajustado 1.084,1 12,4% 338,1 4,1% 220,6% 335,8 4,7% 222,8% LTM 2T20 R$ % ROL 34.904,3 100,0% (27.695,3) -79,3% 7.209,0 20,7% 2.628,2 7,5% 11 PÁGINA: 32 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho UNIDADES DE NEGÓCIOS 2T20 JBS USA BEEF (INCLUINDO AUSTRÁLIA E CANADÁ) Considerando os resultados em IFRS e reais, a JBS USA Beef registrou no 2T20 receita líquida de R$30,1 bilhões, o que representa um aumento de 36,1% em relação ao 2T19 e um EBITDA de R$6,2 bilhões, significativamente maior que o 2T19, com margem EBITDA de 20,8%. Tais resultados incluem o impacto da desvalorização de 27,3% do câmbio médio (BRL vs USD), que passou de R$3,92 para R$5,39 no período. Em US GAAP e US$, a JBS USA Beef reportou receita líquida de US$5,6 bilhões no trimestre, uma ligeira redução de 1,0% comparado ao 2T19, em função de uma diminuição de 18,1% no volume vendido, parcialmente compensada por um aumento de 19,6% no preço médio de venda. O EBITDA foi de US$1,1 bilhão, com margem EBITDA de 20,4% no período. O trimestre foi marcado pela significativa volatilidade entre oferta e demanda, devido ao impacto da COVID- 19 na indústria de proteína animal, notadamente na América do Norte. Durante o trimestre, a prioridade número um da Companhia foi proteger a saúde e a segurança dos seus colaboradores, bem como a segurança de seus familiares e comunidades locais. Nos Estados Unidos e no Canadá, o volume de carne bovina produzido caiu em função das medidas de segurança aprimoradas e dos protocolos implementados pela Companhia. Tais iniciativas, incluindo a remoção das populações vulneráveis com salários e benefícios integrais - representando cerca de 10% da força de trabalho da Companhia, a redução na velocidade das linhas de abate para permitir um maior distanciamento físico entre os colaboradores, instalação de barreiras físicas no chão de fábrica, bem como reorganização de turnos e paradas, além de outras medidas de segurança, aumentaram a habilidade da Companhia em prevenir a potencial propagação do COVID-19 entre seus colaboradores. Adicionalmente, a JBS USA foi a primeira entre as maiores processadoras a fechar temporariamente uma fábrica de grande porte de forma a contribuir no combate à transmissão do vírus na comunidade. Durante o mês de abril, a Companhia fechou temporariamente três unidades de produção de carne bovina, reduzindo ainda mais sua capacidade produtiva. Por outro lado, a demanda por carne bovina permaneceu aquecida, criando um desbalanceamento momentâneo entre oferta e a demanda, impactando o preço da carne. No início de abril, a JBS USA Beef concluiu a aquisição da Empire Packing nos EUA, anunciada no final do ano passado para fortalecer a presença da Companhia no segmento de case ready. Essa aquisição adicionou quatro unidades produtivas às duas existentes, elevando a JBS USA como um dos três principais operadores de case ready no país. Também vale ressaltar que durante o 2T20, as exportações de carne bovina da JBS USA Beef a partir da América do Norte caíram em volume, dada a priorização da venda de seus produtos no mercado doméstico. Já as operações na Austrália tiveram menor impacto da COVID-19 no 2T20. O volume de bovinos processados cresceu em relação ao trimestre anterior, apesar da continuidade do cenário desafiador de disponibilidade de gado. A operação de produtos processados da Primo Foods continua focada na diversificação de seu portfólio com lançamentos de produtos inovadores, principalmente nos segmentos de snacking e comidas prontas. Apenas nessa primeira metade de 2020, a Primo Foods lançou com grande sucesso na Austrália e Nova Zelândia 15 novos produtos sob as marcas Primo, Smokeman Brothers e Stackers. Principais Destaques (IFRS - R$) R$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 R$ % ROL R$ % ROL QoQ R$ % ROL YoY R$ % ROL Receita Líquida 30.063,0 100,0% 23.012,5 100,0% 30,6% 22.093,8 100,0% 36,1% 99.298,2 100,0% Custo dos produtos v endidos (22.569,4) -75,1% (20.845,7) -90,6% 8,3% (19.256,8) -87,2% 17,2% (82.698,9) -83,3% Lucro bruto 7.493,7 24,9% 2.166,8 9,4% 245,8% 2.837,1 12,8% 164,1% 16.599,3 16,7% EBITDA Ajustado 6.246,3 20,8% 1.097,7 4,8% 469,0% 2.023,6 9,2% 208,7% 12.348,2 12,4% Principais Destaques (US GAAP - US$)¹ US$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 US$ % ROL US$ % ROL QoQ US$ % ROL YoY US$ % ROL Receita Líquida 5.579,0 100,0% 5.162,0 100,0% 8,1% 5.637,9 100,0% -1,0% 22.163,7 100,0% Custo dos produtos v endidos (4.372,3) -78,4% (4.849,8) -94,0% -9,8% (5.114,2) -90,7% -14,5% (19.356,2) -87,3% Lucro bruto 1.206,7 21,6% 312,2 6,0% 286,5% 523,7 9,3% 130,4% 2.807,5 12,7% EBITDA Ajustado 1.135,4 20,4% 244,2 4,7% 364,9% 503,1 8,9% 125,7% 2.570,3 11,6% ¹A diferença no EBITDA da JBS USA Beef em IFRS e USGAAP, além do câmbio, se deve aos impactos da adoção do IFRS 16 a partir do 1T19 e a critérios diferentes de contabilização dos estoques: em IFRS os estoques são contabilizados a custo médio, enquanto que em USGAAP são marcados a mercado. Cálculo de volume e preço não consideram impacto de aquisições. 12 PÁGINA: 33 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho UNIDADES DE NEGÓCIOS 2T20 JBS USA PORK Considerando os resultados em IFRS e reais, no 2T20 a JBS USA Pork registrou uma receita líquida de R$8,5 bilhões, o que representa um aumento de 39,8% em relação ao 2T19 e um EBITDA de R$1,1 bilhão, com margem de 12,4%. Tais resultados incluem o impacto da desvalorização de 27,3% do câmbio médio (BRL vs USD), que passou de R$3,92 para R$5,39 no período. Em US GAAP e US$, a JBS USA Pork reportou receita líquida de US$1,6 bilhão, um aumento de 1,7% em relação ao 2T19, consequência do crescimento de 1,2% no preço médio e uma redução de 0,9% no volume vendido no período. O EBITDA totalizou US$167 milhões no 2T20, com margem de 10,5%. Num trimestre marcado pelo impacto sem precedentes da COVID-19, a unidade de suínos da JBS USA confirmou a resiliência do seu modelo de negócio, firmado na excelência operacional advinda da atitude de dono de seus colaboradores, no estreito relacionamento com seus fornecedores e no compromisso do fornecimento de carne suína de alta qualidade para seus clientes. Similarmente ao negócio de carne bovina, a JBS USA Pork também aprimoraram as medidas de segurança e protocolos em todas as suas unidades nos EUA. Essas iniciativas, incluindo a remoção de populações vulneráveis com salário integral e redução da velocidade das linhas de forma a permitir o maior distanciamento físico, instalação de barreiras no chão de fábrica e reorganização de turnos e paradas, entre outras medidas de segurança, aumentaram a habilidade da Companhia de prevenir a potencial propagação do Covid-19 entre seus colaboradores. O foco na segurança de seus colaboradores, bem como a parceria com as comunidades locais foram de vital importância para assegurar a continuidade da produção de carne suína, minimizando os efeitos negativos de uma redução mais acentuada do abate. No trimestre, a JBS USA Pork processou 5,5% menos suínos comparado ao mesmo período no ano anterior, taxa expressivamente menor do que o de alguns concorrentes. As exportações de carne suína no 2T20 foram focadas em produtos que normalmente a unidade não encontra mercado nos EUA, como por exemplo, miúdos. Os volumes de exportação seguiram a mesma tendência da produção de carne suína pela JBS no trimestre. Como parte da estratégia de crescimento da Companhia no segmento de comida preparada nos Estados Unidos, durante o trimestre, a Plumrose iniciou a construção de uma nova unidade produtiva em Moberly - Missouri. Essa nova planta, com capacidade anual de 11 mil toneladas (24 milhões de libras), irá produzir bacon cozido e pré-cozido e deve entrar em operação em 2021. Adicionalmente, a Plumrose comunicou recentemente seus planos de construir uma nova unidade produtiva de produtos italianos e charcutaria, com um investimento estimado de US$200 milhões. Principais Destaques (IFRS - R$) R$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 R$ % ROL R$ % ROL QoQ R$ % ROL YoY R$ % ROL Receita Líquida 8.542,2 100,0% 6.624,8 100,0% 28,9% 6.111,0 100,0% 39,8% 27.489,4 100,0% Custo dos produtos v endidos (6.846,7) -80,2% (5.853,1) -88,4% 17,0% (5.408,4) -88,5% 26,6% (22.757,1) -82,8% Lucro bruto 1.695,6 19,8% 771,8 11,6% 119,7% 702,6 11,5% 141,3% 4.732,3 17,2% EBITDA Ajustado 1.057,2 12,4% 328,3 5,0% 222,0% 416,7 6,8% 153,7% 2.975,2 10,8% Principais Destaques (US GAAP - US$)¹ US$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 US$ % ROL US$ % ROL QoQ US$ % ROL YoY US$ % ROL Receita Líquida 1.585,3 100,0% 1.486,0 100,0% 6,7% 1.559,4 100,0% 1,7% 6.116,9 100,0% Custo dos produtos v endidos (1.395,7) -88,0% (1.347,6) -90,7% 3,6% (1.437,1) -92,2% -2,9% (5.453,9) -89,2% Lucro bruto 189,6 12,0% 138,4 9,3% 37,0% 122,3 7,8% 55,0% 663,0 10,8% EBITDA Ajustado 167,0 10,5% 128,8 8,7% 29,7% 127,2 8,2% 31,3% 625,1 10,2% ¹A diferença no EBITDA da JBS USA Pork em IFRS e USGAAP, além do câmbio, se deve aos impactos da adoção do IFRS 16 a partir do 1T19 e a critérios diferentes de contabilização. Em IFRS os ativos biológicos são marcados a mercado e os estoques são contabilizados a custo médio, enquanto no USGAAP os ativos biológicos são mantidos a custo médio e os estoques marcados a mercado. Cálculo de volume e preço não consideram impacto de aquisições. 13 PÁGINA: 34 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho UNIDADES DE NEGÓCIOS 2T20 PILGRIM'S PRIDE CORPORATION - "PPC" Considerando os resultados em IFRS e reais, a PPC registrou no 2T20 receita líquida de R$15,2 bilhões, o que representa um aumento de 36,6% em relação ao 2T19 e um EBITDA de R$1,1 bilhão, 36,2% menor que no 2T19, com margem de 7,4%. Tais resultados incluem o impacto da desvalorização de 27,3% do câmbio médio (BRL vs. USD), que passou de R$3,92 para R$5,39 no período. Em US GAAP e US$, a PPC reportou receita líquida de US$2,8 bilhões, estável em relação ao 2T19 e um EBITDA de US$112,2 milhões com margem EBITDA de 4,0%. Nos EUA, a primeira metade do trimestre foi significativamente desafiadora, até que o relaxamento gradual das restrições de viagens e movimento em função do Covid-19 contribuísse para uma melhoria na demanda, principalmente no canal de food service. Assim como no primeiro trimestre, o segmento de desossa de aves grandes, que é o mais commoditizado dos segmentos de atuação da PPC, foi volátil e continua desafiador. Em termos operacionais, a PPC continua a melhorar o seu desempenho relativo em todos os seus segmentos de negócios e continua se adaptando de forma ágil às mudanças da demanda nos canais de vendas, ajustando o mix de produção, com o apoio dos clientes chave, além do forte foco em execução dos seus colaboradores, diversidade geográfica da sua plataforma de produção e presença em todas as categorias de tamanhos das aves. No México, as fracas condições macroeconômicas, que contribuíram para redução nos gastos dos consumidores, aliadas à desvalorização do Peso Mexicano, pressionaram os resultados. Além disso, os preços de mercado ficaram abaixo das expectativas sazonais antes de atingirem níveis perto do normal no final do trimestre. O aumento da participação de produtos diferenciados, com a forte execução e crescimento em produtos preparados ajudaram a compensar parcialmente as condições mais fracas do mercado. Na Europa, as unidades apresentaram resultados em linha com o ano anterior, impulsionados pela forte demanda no mercado de varejo. Apesar do impacto significativo do Covid-19 nas operações, o forte desempenho operacional e a melhoria na gestão das despesas gerais e administrativas ajudaram a mitigar este ambiente desafiador. As operações recém adquiridas na Europa também tiveram bom desempenho e continuaram a melhorar seus resultados e gerar EBITDA positivo. O resultado foi impulsionado pela demanda robusta no varejo que foi parcialmente compensada por uma redução no food service, além do bom desempenho das exportações de carne suína, especialmente para a China, bem como pelas implementações de melhorias operacionais e captura de sinergias. Principais Destaques (IFRS - R$) R$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 R$ % ROL R$ % ROL QoQ R$ % ROL YoY R$ % ROL Receita Líquida 15.201,9 100,0% 13.690,9 100,0% 11,0% 11.126,8 100,0% 36,6% 52.512,9 100,0% Custo dos produtos v endidos (13.776,5) -90,6% (12.269,5) -89,6% 12,3% (9.152,3) -82,3% 50,5% (46.660,0) -88,9% Lucro bruto 1.425,4 9,4% 1.421,3 10,4% 0,3% 1.974,5 17,7% -27,8% 5.852,8 11,1% EBITDA Ajustado 1.117,3 7,4% 1.135,0 8,3% -1,6% 1.750,6 15,7% -36,2% 4.707,0 9,0% Principais Destaques (US GAAP - US$)¹ US$ Milhões 2T20 1T20 ∆% 2T19 ∆% LTM 2T20 US$ % ROL US$ % ROL QoQ US$ % ROL YoY US$ % ROL Receita Líquida 2.824,0 100,0% 3.074,9 100,0% -8,2% 2.843,1 100,0% -0,7% 11.740,4 100,0% Custo dos produtos v endidos (2.704,2) -95,8% (2.897,8) -94,2% -6,7% (2.475,2) -87,1% 9,2% (10.959,9) -93,4% Lucro bruto 119,8 4,2% 177,1 5,8% -32,3% 367,9 12,9% -67,4% 780,5 6,6% EBITDA Ajustado 112,2 4,0% 165,5 5,4% -32,2% 349,3 12,3% -67,9% 697,7 5,9% ¹A diferença no EBITDA entre os resultados em IFRS e USGAAP da PPC, além do câmbio, se deve aos impactos da adoção do IFRS 16 a partir do 1T19 e a critérios diferentes de contabilização da amortização das aves matrizes: em IFRS, a amortização do ativo biológico, por seu caráter de mais longo prazo, é considerada uma despesa passível de ajuste no EBITDA, enquanto que em USGAAP a amortização do ativo biológico é contabilizada no Custo do Produto Vendido e não é ajustada no EBITDA. Além disso, em IFRS os estoques são contabilizados a custo médio, enquanto que em USGAAP são marcados a mercado. 14 PÁGINA: 35 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho TABELAS E GRÁFICOS ANEXOS UNIDADES DE NEGÓCIOS - GAAP E MOEDA LOCAL Seara (R$) JBS Brasil (R$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA 11,1% 13,2% 12,3% 16,9% 16,9% 12,4% 6,4 8,5% 9,6 4,7% 5,1% 5,7 5,8 4,1% 5,4 1.079,7 8,4 8,2 8,7 5,1 983,6 1.084,1 7,2 706,0 563,4 705,3 719,0 487,0 335,8 338,1 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 JBS USA Beef (US$) JBS USA Pork (US$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA 20,4% 5,6 5,6 5,8 5,6 8,9% 10,9% 10,0% 4,7% 13,6% 5,2 8,2% 8,0% 8,7% 10,5% 1.135,4 610,4 580,3 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 503,1 244,2 127,2 120,4 208,9 128,8 167,0 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 Pilgrim's Pride (US$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA 2,8 3,1 3,1 12,3% 9,3% 2,8 2,8 5,3% 5,4% 4,0% 349,3 258,4 161,6 165,5 112,2 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 15 PÁGINA: 36 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho TABELAS E GRÁFICOS ANEXOS GRÁFICO 1 - EXPORTAÇÕES JBS NO 2T20 E 2T19 Outros Grande 21,2% China¹ 33,4% 2T20 US$3.370,1 U.E.milhões 5,3% EUA Japão 9,0% 11,8% Coreia África e do Sul 9,2% Oriente Grande Médio 10,1% China¹ Outros 24,6% 23,5% 2T19 US$ 3.317,3 milhões U.E. Japão 13,7% 5,5% EUA 9,3% África e Coreia Oriente Médio do Sul 13,3% 10,1% Nota 1. Considera China e Hong Kong TABELA 1- ABERTURA DO CPV 2T20 (%) Consolidado JBS Brasil Seara Bovinos USA Suínos USA PPC Matéria-Prima 72,7% 87,1% 68,2% 81,2% 70,8% 49,6% Processamento (incluindo 15,2% 7,1% 19,4% 8,2% 15,6% 32,7% insumos e embalagens) Mão-de-obra 12,1% 5,9% 12,4% 10,5% 13,6% 17,6% 16 PÁGINA: 37 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Balanço Patrimonial (Em milhares de reais) Controladora Consolidado Ativo Circulante 30/06/20 31/12/19 30/06/20 31/12/19 Caixa e equivalentes de caixa 4.289.449 1.883.135 22.675.561 10.033.967 Contas a receber de clientes 2.206.955 2.609.254 13.615.755 11.136.622 Estoques 3.195.136 2.575.154 17.671.404 13.439.591 Ativos biológicos - - 4.391.395 3.906.004 Impostos a recuperar 957.485 933.085 2.419.531 2.351.152 Derivativos a receber 22.543 - 433.972 62.053 Outros ativos circulantes 150.165 184.622 1.131.393 994.985 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 10.821.733 8.185.250 62.339.011 41.924.374 Ativo Não-Circulante 30/06/20 31/12/19 30/06/20 31/12/19 Ativos biológicos - - 1.761.876 1.382.559 Impostos a recuperar 4.743.276 4.821.787 6.857.601 7.001.480 Créditos com empresas ligadas 839.332 715.527 382.820 275.178 Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 1.640.224 1.506.129 Investimentos em controladas e joint ventures 38.875.250 29.455.450 98.167 93.633 Imobilizado 11.021.555 11.151.059 45.753.656 38.099.818 Direito de uso de arrendamentos 49.612 198.671 5.337.757 4.573.523 Intangível 58.058 76.663 7.925.785 6.052.954 Ágio 9.085.970 9.085.970 28.704.025 24.497.750 Outros ativos não circulantes 691.249 399.187 1.253.066 931.989 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 65.364.302 55.904.314 99.714.977 84.415.013 TOTAL DO ATIVO 76.186.035 64.089.564 162.053.988 126.339.387 17 PÁGINA: 38 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Balanço Patrimonial (Em milhares de reais) Controladora Consolidado Passivo Circulante 30/06/20 31/12/19 30/06/20 31/12/19 Fornecedores 2.712.004 3.009.662 17.633.576 15.438.843 Fornecedores risco sacado 415.600 557.031 1.829.590 2.011.463 Empréstimos e financiamentos 1.908.380 208.984 4.917.390 2.078.899 Imposto de renda e contribuição social a pagar - - 1.077.567 384.594 Obrigações fiscais 316.718 325.754 683.879 559.046 Obrigações trabalhistas e sociais 780.432 914.539 4.802.276 4.051.824 Arrendamentos a pagar 16.190 22.421 1.218.611 945.791 Dividendos declarados 82 1.441.259 121 1.442.581 Compromissos com terceiros para investimentos 22.193 22.193 45.742 45.709 Derivativos a pagar 87.150 22.194 1.043.319 251.964 Outros passivos circulantes 965.023 854.199 1.309.301 1.246.978 TOTAL DO CIRCULANTE 7.223.772 7.378.236 34.561.372 28.457.692 Passivo Não Circulante 30/06/20 31/12/19 30/06/20 31/12/19 Empréstimos e financiamentos 4.134.239 2.521.966 72.275.331 50.949.144 Obrigações fiscais 706.261 771.489 933.705 977.993 Obrigações trabalhistas e sociais 2.984.408 3.032.811 4.189.060 3.653.033 Arrendamentos a pagar 35.200 184.854 4.344.059 3.769.653 Compromissos com terceiros para investimentos 8.250 11.550 91.125 104.807 Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.043.307 2.416.149 4.091.934 4.093.599 Provisão para riscos processuais 517.371 489.143 1.414.339 1.315.826 Débito com empresas ligadas 23.514.156 17.641.379 - - Outros passivos não circulantes 7.314 5.021 686.824 535.591 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 32.950.506 27.074.362 88.026.377 65.399.646 Patrimônio Líquido 30/06/20 31/12/19 30/06/20 31/12/19 Capital social 23.576.206 23.576.206 23.576.206 23.576.206 Reservas de capital (378.184) (233.707) (378.184) (233.707) Reserva de reavaliação 51.866 54.374 51.866 54.374 Reserva de lucros 4.624.115 4.614.776 4.624.115 4.614.776 Outros resultados abrangentes 10.689.025 1.625.317 10.689.025 1.625.317 Prejuízos acumulados (2.551.271) - (2.551.271) - Atribuído à participação dos controladores 36.011.757 29.636.966 36.011.757 29.636.966 Participação dos não controladores - - 3.454.482 2.845.083 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 36.011.757 29.636.966 39.466.239 32.482.049 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 76.186.035 64.089.564 162.053.988 126.339.387 18 PÁGINA: 39 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Demonstrações do resultado para os trimestres findos em 30 de junho (Em milhares de reais) Controladora Consolidado 2020 2019 2020 2019 RECEITA LÍQUIDA 8.372.837 7.116.943 67.582.330 50.842.357 Custo dos produtos vendidos (6.333.509) (5.801.991) (53.052.106) (42.905.210) LUCRO BRUTO 2.039.328 1.314.952 14.530.224 7.937.147 Administrativas e gerais (621.580) (631.337) (2.523.243) (1.638.003) Com vendas (523.895) (535.365) (3.547.752) (2.810.492) Outras despesas (1.738) (15.853) (49.788) (51.714) Outras receitas 5.577 1.654 30.360 49.020 DESPESAS OPERACIONAIS (1.141.636) (1.180.901) (6.090.423) (4.451.189) RESULTADO OPERACIONAL 897.692 134.051 8.439.801 3.485.958 Receita financeira 70.067 356.666 100.639 558.408 Despesa financeira (1.409.302) (650.117) (3.330.160) (1.256.011) (1.339.235) (293.451) (3.229.521) (697.603) Resultado de equivalência patrimonial 3.707.260 2.299.716 4.929 7.004 RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE 3.265.717 2.140.316 5.215.209 2.795.359 RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Imposto de renda e contribuição social corrente - - (1.595.894) (726.381) Imposto de renda e contribuição social diferidos 113.519 43.164 (272.691) 259.968 113.519 43.164 (1.868.585) (466.413) LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) 3.379.236 2.183.480 3.346.624 2.328.946 ATRIBUÍDO A: Participação dos controladores 3.379.236 2.183.480 Participação dos não controladores (32.612) 145.466 3.346.624 2.328.946 Resultado por ação ordinária (básica) - em reais 1,27 0,82 1,27 0,82 Resultado por ação ordinária (diluída) - em reais 1,27 0,82 1,27 0,82 19 PÁGINA: 40 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Demonstrações dos fluxos de caixa para os trimestres findos em 30 de junho (Em milhares de reais) Controladora Consolidado Fluxo de caixa 2020 2019 2020 2019 Lucro líquido 3.379.236 2.183.480 3.346.624 2.328.946 Ajustes por: Depreciação e amortização 156.660 196.572 2.015.577 1.580.610 Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa 8.381 (11.704) 9.925 (11.009) Resultado de equivalência patrimonial (3.707.260) (2.299.716) (4.929) (7.004) Resultado na venda de imobilizado 886 14.200 (11.621) 9.367 Imposto de renda e contribuição social (113.519) (43.164) 1.868.585 466.413 Resultado financeiro líquido 1.339.235 293.451 3.229.521 697.603 Plano de opções de ações - 2.550 15.041 21.403 Provisão para riscos processuais 27.850 77.572 59.934 118.165 Provisões para obsolência e realização dos estoques (94) 1.178 29.635 24.325 Fair value (marcação a mercado) dos ativos biológicos - - 21.666 185.073 Impactos da atualização da investigação no âmbito do acordo de leniência - 5.945 - 5.945 1.091.375 420.364 10.579.958 5.419.837 Variação em: Contas a receber (161.610) 493.688 751.080 110.251 Estoques (128.177) (164.986) 569.002 (111.258) Impostos a recuperar 23.902 4.220 160.939 68.105 Outros ativos circulantes e não circulantes (254.382) (46.063) (255.539) 78.035 Ativos biológicos - - (485.219) (337.922) Fornecedores e fornecedores risco sacado (151.820) 122.186 (104.482) 670.225 Parcelamentos fiscais, trabalhistas e sociais (55.546) (113.879) (56.693) (114.159) Outros passivos circulantes e não circulantes (194.234) (18.404) 824.038 413.703 Imposto de renda e contribuição social pagos - - (574.061) (986.658) Variações em ativos e passivos operacionais (921.867) 276.762 829.065 (209.678) Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 169.508 697.126 11.409.023 5.210.159 Juros pagos (64.472) (295.223) (733.298) (845.463) Juros recebidos 20.250 40.524 48.865 64.378 Caixa líquido de juros gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 125.286 442.427 10.724.590 4.429.074 Fluxo de caixa das atividades de investimentos Adição de ativo imobilizado (225.512) (241.608) (1.238.658) (998.471) Adição de ativo intangível (6.122) (7.219) (8.741) (7.500) Recebimento na venda de ativo imobilizado 7.298 27.963 93.181 60.077 Adições nos investimentos em joint-ventures e controladas - (197.714) - - Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição - - (1.357.351) (4.486) Recebimento de dividendos 6.000 6.000 6.000 6.000 Transações com partes relacionadas 1.167.497 2.940.279 - 231.844 Caixa aplicado nas atividades de investimentos 949.161 2.527.701 (2.505.569) (712.536) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos Empréstimos e financiamentos captados 305.708 2.883.375 545.691 19.613.681 Pagamentos de empréstimos e financiamentos (274.231) (5.921.305) (3.134.679) (23.988.151) Derivativos pagos/recebidos (57.935) 33.337 22.227 41.149 Pagamento de dividendos (1.441.177) (5.983) (1.441.177) (5.983) Pagamentos de dividendos não-controladores - - - (3.884) Aquisição de ações em tesouraria PPC - - (258.316) (11.357) Pagamentos de arrendamento (5.153) (11.756) (395.884) (320.401) Outros - - (2.593) (8.782) Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (1.472.788) (3.022.332) (4.664.731) (4.683.728) Variação cambial sobre caixa e equivalentes 201.825 (40.941) 655.072 (153.871) Variação líquida (196.516) (93.145) 4.209.362 (1.121.061) Caixa e equivalentes de caixa inicial 4.485.965 1.326.337 18.466.199 7.413.150 Caixa e equivalentes de caixa final 4.289.449 1.233.192 22.675.561 6.292.089 20 PÁGINA: 41 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Relatório da Administração/Comentário do Desempenho DISCLAIMER Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. 21 PÁGINA: 42 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 1 Contexto operacional A JBS S.A. ("JBS" ou "Controladora"), é uma sociedade anônima de capital aberto listada no nível Novo Mercado da B3 - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sob o código "JBSS3", e no mercado de balcão dos Estados Unidos da América (ADR nível I) sob o código "JBSAY". A JBS em conjunto com suas controladas ("Companhia" ou "Consolidado") é líder global por faturamento no processamento de proteína animal. A aprovação destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ocorreu na reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2020. As demonstrações contábeis a seguir apresentadas, incluem além das operações individuais da JBS no Brasil, as atividades das suas controladas. Principais eventos operacionais ocorridos no período: a1. Análise dos impactos da pandemia de Covid-19: O segundo trimestre foi marcado por diversas ações de combate à proliferação do novo Coronavírus. No Brasil e nos Estados Unidos ocorreram suspensões temporárias de algumas unidades produtivas mas que não causaram impactos materiais em nossos resultados neste período. Nos demais mercados internacionais onde atua, a Companhia continuou operando normalmente, com pleno funcionamento de seus complexos industriais. Dadas as características de sua operação e diversidade geográfica fabril, a Companhia teve um reflexo de redirecionamento de parcela dos produtos que anteriormente atendiam o setor de food service (restaurantes, hotéis, etc) para o varejo, bem como nota um aumento nas vendas online, ambos canais de compra em crescente utilização pelos consumidores em quarentena. Todavia, vale ressaltar que interrupções na cadeia de suprimentos, assim como escassez de mão-de-obra podem, potencialmente, impactar as unidades produtivas, gerando redução no processamento de proteínas, bem como impactando o preço da matéria-prima. A Companhia reitera que manterá seus esforços para o atendimento contínuo da demanda por alimentos no mundo. Neste momento, não há como precisar os impactos a médio e longo prazo no cenário econômico e nas operações da Companhia. Adicionalmente, a JBS anunciou em 11 de maio de 2020 que seu Conselho de Administração aprovou por unanimidade, a doação de R$700.000 no âmbito do programa Fazer o Bem Faz Bem para contribuir com os esforços de enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19. No Brasil, o plano de doação de R$400.000 permitiu que a Companhia realizasse durante o segundo trimestre de 2020 a construção de 2 hospitais permanentes, com 131 leitos, além da doação de: 84 ambulâncias, 265 respiradores, 1.472 monitores multiparâmetros,1.865 camas de UTI, 416 mil máscaras de tecido, 546 mil cestas básicas, 1 milhão de litros de produtos de higiene e limpeza e 17 milhões de EPIs. Além disso, por meio do programa, 40 fisioterapeutas pulmonares foram contratados, 33 pesquisas cientificas e tecnológicas foram apoiadas e mais de 2 milhões de pessoas foram atendidas pelas ONGs beneficiadas. Todas as iniciativas no Brasil são coordenadas por Joanita Maestri Karoleski. No exterior, a JBS destinará R$300.000, principalmente nos Estados Unidos, em comunidades locais, para apoiar a assistência alimentar, infraestrutura crítica, como o fornecimento de equipamento de proteção individual EPIs para socorristas e esforços no combate da Covid-19. Em 13 de maio de 2020, a JBS USA, em conjunto com a Pilgrim's Pride Corporation ("PPC"), anunciou que está investindo mais de US$200 milhões (equivalente a R$1,095 bilhão em 30 de junho de 2020) em iniciativas de suporte aos seus colaboradores e comunidades onde está presente nos Estados Unidos, em conformidade com seus contínuos esforços em sustentabilidade e responsabilidade social. Ainda, a JBS USA e a PPC investiram mais de US$100 milhões (equivalente a R$547.600 em 30 de junho de 2020) em medidas de segurança e prevenção ao Covid-19 a fim de proteger seus colaboradores, incluindo maior higienização e desinfecção de escritórios e unidades, verificação de saúde e temperatura, treinamentos, distanciamento social, redução de velocidade das linhas de produção, entre outros. A Companhia também contratou no Brasil mais de 1.000 novos colaboradores que irão conduzir higienização e desinfecção adicionais e irão fornecer educação, treinamento e garantir que as medidas contra o Covid-19 sejam adotadas. A Companhia também está investindo nos EUA em tecnologias inovadoras para combater a propagação potencial do vírus em suas unidades, incluindo tecnologia ultravioleta e antibacteriana de purificação de ar nos sistemas de ventilação das unidades. No Brasil e no mundo foram decretadas diversas medidas econômicas (através de postergação de pagamentos) em função da Covid-19, o que permitiu uma economia de caixa no trimestre de aproximadamente R$1,89 bilhão, conforme: No Brasil, a JBS postergou o montante aproximado de R$165.000, referente à pagamentos de FGTS e determinados parcelamentos Federais e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aderidos no passado. Nos Estados Unidos, o montante postergado é de aproximadamente US$237,4 milhões (equivalente a R$1,3 bilhão em 30 de junho de 2020), em função do Cares Act, o qual prorrogou o pagamento de IRPJ no vencimento original e de impostos incidentes sobre a folha de pagamento. Ainda, houve aumento no limite de deduções fiscais que diminuiu a despesa de IRPJ corrente em US$77,100 milhões (equivalente a R$422.200 em 30 de junho de 2020) e em contrapartida houve uma redução de crédito de imposto diferido no mesmo montante, sem efeito na alíquota efetiva do período. A redução do imposto pago no exterior deverá entrar na apuração brasileira de tributação em bases universais, e eventualmente quitada com crédito tributário brasileiro. Esses pagamentos deixaram de ser efetuados em seu vencimento original, e deverão ser pagos até o final do exercício, com exceção dos impostos incidentes sobre a folha de pagamento dos Estados Unidos, que deverão ser pagos 50% até 31 de dezembro de 2021 e 50% até 31 de dezembro de 2022. Por fim, conforme destacado na nota 28 de instrumentos financeiros, no período houve maior volatilidade nas taxas de câmbio e preços de commodities, em parte devido às incertezas advindas do Covid-19, bem como em função das medidas tomadas por governos e bancos centrais. A Administração da Companhia espera que a volatilidade das taxas de câmbio e preços de commodities continue no decorrer do exercício de 2020, todavia não consegue estimar a duração, extensão ou impactos de tal volatilidade, cabendo ressaltar que a Companhia pode se utilizar de instrumentos financeiros afim de mitigar tais exposições à essas volatilidades. Ainda, considerando todos os eventos subsequentes ocorridos até a data de emissão destas demonstrações contábeis, não foram identificados efeitos significativos que pudessem afetar a recuperabilidade dos ativos, ou alterar a mensuração de perdas esperadas dessas demonstrações. a2. Em 1 de abril de 2020, a subsidiária indireta da Companhia PPC, adquiriu 100% da participação acionária da FAMPAT S.A. e Plan Restaurantes S.A. ("FAMPAT e Plan Pro") pelo montante pago em caixa de aproximadamente US$2,977 milhões (equivalente a R$15.600 na data da transação), sujeito a ajustes de capital de giro. A FAMPAT e Plan Pro expandem a oferta de diversas categorias de produtos. O ágio gerado na operação é de US$1,895 milhões (equivalente a R$9.930 na data da transação) e não é dedutível nos Estados Unidos da América. Essa aquisição não foi considerada material para maiores detalhamento em nota explicativa. a3. Em 6 de abril de 2020, a subsidiária indireta da Companhia JBS USA Food Company, adquiriu unidades produtivas de carne pré-embalada (case ready) e a marca Ledbetter da Empire Packing Company, L.P. ("Empire"), pelo montante pago em caixa de aproximadamente US$250,652 milhões (equivalente a R$1,315 bilhão na data da transação), sujeito a ajustes de capital de giro. A Empire expande a oferta de produtos "case-ready", prontos para venda, e outras diversas categorias. O ágio gerado na operação é de US$50,003 milhões (equivalente a R$262.340 na data da transação) e é parcialmente dedutível nos Estados Unidos da América, vide nota explicativa 4 com a apuração do ágio e respectivos valores justos dos ativos adquiridos/ passivos assumidos. a4. Em 7 de maio de 2020, a Companhia distribuiu dividendos a seus acionistas referente ao exercício de 2019. a5. Em 11 de maio de 2020, a subsidiária indireta da Companhia JBS Foods Canada ULC, adquiriu 100% da participação acionária da Vantage Foods Inc. (após a aquisição denominada "JBS Ontario"), pelo montante pago em caixa de US$10,413 milhões (equivalente a R$60.341 na data da transação), sujeito a ajustes de capital de giro. A JBS Ontario expande a oferta e produção de produtos "case-ready", prontos para venda. O ágio gerado na operação é de US$9,435 milhões (equivalente a R$54.674 na data da transação) e não é dedutível no Canadá. Essa aquisição não foi considerada material para maiores detalhamentos em nota explicativa. a6. Em 3 de junho de 2020, a PPC, subsidiária indireta da Companhia, tomou conhecimento de uma acusação formal no âmbito federal perante o U.S. District Court of Denver, Colorado, USA, Estados Unidos da América, contra o Sr. Jayson Penn (CEO licenciado), dois ex-funcionários e um funcionário de outra empresa não pertencente ao Grupo, em uma conspiração para suprimir e eliminar a concorrência, fraudando licitações, fixando preços e tomando outras condutas anticompetitivas na venda de frangos de corte nos Estados Unidos, violando a Section 1 do Sherman Act, 15 U.S.C. Em 4 de junho de 2020, a PPC tomou conhecimento que o Sr. Penn se declarou inocente das acusações e em 10 de junho de 2020, o Sr. Penn iniciou uma licença remunerada com vigência imediata, sendo Fabio Sandri, CFO da PPC, indicado como CEO interino pelo Conselho de Administração da PPC. A PPC continua a cooperar com o Departamento de Justiça Americano em relação à investigação federal antitruste em andamento sobre suposta fixação de preços e outras condutas anticompetitivas no setor de frangos de corte. PÁGINA: 43 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) a7. Em 16 de junho de 2020, a agência de rating Fitch Ratings elevou a classificação da JBS de 'BB' para 'BB+', com perspectiva estável de investimento. a8. Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía 187 mil créditos de descarbonização ("Cbios") dos quais aproximandamente 182 mil já estavam escriturados. A comercialização dos títulos escriturados deverá ocorrer principalmente com as distribuidoras de combustíveis, que possuem metas de aquisição estabelecidas pelo RenovaBio. Considerando que até a data de encerramento dessas demonstrações contábeis, não existia mercado ativo para a transação de Cbios, não foi possível mensurar e estimar o valor de mercado para estes ativos. O RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis, e que instituiu metas anuais de redução de emissão de gases do efeito estufa para distribuidores de combustíveis fósseis. O cumprimento de tais metas se dá pela aquisição de créditos de descarbonização. Eventos subsequentes:

b1. Em 10 de julho de 2020, a Companhia anunciou o resgate em dinheiro, (i) de US$425 milhões (equivalente a R$2,327 bilhões em 30 de junho de 2020), que representa 100% do saldo agregado de principal das Notas Sêniores com cupom de 6,250% e vencimento em 2023 emitidas pela JBS Investments GmbH; e (ii) de US$450 milhões (equivalente a R$2,464 bilhões em 30 de junho de 2020), que representa 50% da totalidade do saldo agregado de principal, das Notas Sêniores com cupom de 5,875% e vencimento em 2024 emitidas pela JBS USA Food Company, JBS USA Lux S.A. e JBS USA Finance, Inc. O valor do prêmio a ser pago é de aproximadamente US$13 milhões (equivalente a R$71.187 em 30 de junho de 2020).

b2. Em 16 de julho de 2020, a subsidiária indireta da Companhia JBS USA, recomprou uma planta de processamento de carne de cordeiro em Greeley, Colorado, no montante de US$13,5 milhões (equivalente a R$73.925 em 30 de junho de 2020). A planta havia sido vendida a terceiros durante o exercício de 2016. A JBS USA pretende transformar a unidade em uma planta de processamento de carne bovina futuramente.

b3. Em 4 de agosto de 2020, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") aprovou sem restrições a aquisição dos ativos de margarina e maionese da Bunge Alimentos através da subsidiária direta Seara Alimentos, no montante de R$700.000, sujeito a ajustes de capital de giro.

b4. Em 10 de agosto de 2020, a subsidiária indireta da Companhia Plumrose USA, anunciou planos para construir uma nova unidade de processamento de carne bovina e carne curada/cozida italiana nos Estados Unidos. A construção da unidade deverá custar US$200 milhões (equivalente a R$1,095 bilhão em 30 de junho de 2020) e irá expandir a oferta de produtos de valor agregado da JBS. Acordo de Colaboração Premiada, Acordo de Leniência e seus impactos nas demonstrações contábeis Como já divulgado anteriormente, em 2017 determinados executivos e ex-executivos da J&F Investimentos S.A. ("J&F") assumiram algumas obrigações no Acordo de Colaboração Premiada com a Procuradoria Geral da República ("PGR"). Ainda em 2017, a J&F celebrou Acordo de Leniência ("Acordo") com o Ministério Público Federal ("MPF") o qual foi homologado. No mesmo exercício, a Companhia e suas controladas brasileiras celebraram um termo de adesão ao referido Acordo. Para mais informações detalhadas vide demonstrações contábeis do exercício de 31 de dezembro de 2019 na nota 2 - Acordo de Colaboração Premiada, Acordo de Leniência e seus impactos nas demonstrações contábeis. A Administração da Companhia identificou e contabilizou os impactos dos fatos relacionados à JBS desde suas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2017 e, se necessário, atualizará eventuais impactos em suas demonstrações contábeis tempestivamente. A Companhia e suas subsidiárias seguem cumprindo as diretrizes estabelecidas no Acordo. Os procedimentos de investigações criminais, as ações populares, e as ações societárias (CVM) continuam em andamento e a Companhia vem colaborando com as investigações. Não ocorreram andamentos processuais relevantes desde as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019. O programa de compliance "Faça Sempre o Certo" continua em vigor. Maiores detalhes são encontrados em nossas demonstrações contábeis do exercício de 31 de dezembro de 2019. 3 Base de elaboração e apresentação As demonstrações contábeis intermediárias (individuais e consolidadas) foram preparadas de acordo com o IAS 34/CPC 21(R1) - Informações Intermediárias emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB") e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"). Essas informações não incluem todos os requerimentos de demonstrações contábeis anuais ou completas e dessa forma, devem ser lidas em conjunto com as demonstrações contábeis anuais individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, preparadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade ("IFRS") e práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo CPC e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). Portanto, estas demonstrações contábeis intermediárias de 30 de junho de 2020 não foram objeto de preenchimento completo por razão de redundância em relação ao apresentado nas demonstrações contábeis anuais individuais e consolidadas (31 de dezembro de 2019), aprovadas pelo Conselho de Administração em 25 de março de 2020. As notas explicativas listadas abaixo não são apresentadas ou não estão no mesmo grau de detalhamento das notas integrantes das demonstrações contábeis anuais: i. Contexto operacional Combinação de negócios Ativo biológico Impostos a recuperar Investimentos em controladas e empreendimento controlado em conjunto "Joint ventures" Imobilizado Arrendamentos Intangível Ágio Empréstimos e financiamentos Dividendos declarados Compromissos com terceiros para investimentos Cobertura de seguros Instrumentos financeiros e gestão de risco a. Moeda funcional e de apresentação A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. Essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Controladora. Todas as informações financeiras são apresentadas em milhares de reais e as divulgações de montantes em outras moedas, quando necessário, também foram efetuadas em milhares, exceto quando disposto o contrário. Novos pronunciamentos do IFRS, emissões, alterações e interpretações emitidas pelo IASB aplicável ao CPC Não há outras normas, interpretações e alterações às normas que não estão em vigor que a Companhia espera ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas demonstrações contábeis. PÁGINA: 44 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 4 Combinações de negócios A seguir estão apresentados os valores justos dos ativos adquiridos e passivos assumidos na combinação de negócio da Empire (nota explicativa 1 a3.): VALOR JUSTO Empire Caixa e equivalentes de caixa 65.849 Contas a receber de clientes 73.740 Estoques 28.300 Imobilizado 501.340 Direito de uso de arrendamentos 2.266 Intangível 461.575 Outros ativos 1.784 ATIVO 1.134.854 Fornecedores 71.945 Arrendamentos a pagar 2.266 Impostos correntes e diferidos 1.243 Outros passivos 6.695 PASSIVO 82.149 Ativos e passivos líquidos 1.052.705 Preço de aquisição 1.315.045 Ágio gerado na operação 262.340 5 Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Caixa e bancos 3.968.950 1.571.702 16.788.172 4.759.656 CDB e títulos públicos 320.499 311.433 5.887.389 5.274.311 4.289.449 1.883.135 22.675.561 10.033.967 6 Contas a receber de clientes Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Duplicatas a vencer 1.875.184 2.135.343 11.327.234 9.257.146 Duplicatas vencidas: De 1 a 30 dias 227.514 388.308 1.690.105 1.586.957 De 31 a 60 dias 63.815 59.907 311.317 153.964 De 61 a 90 dias 14.625 13.306 110.088 32.904 Acima de 90 dias 285.473 223.186 625.567 460.787 Perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa - PECLD (253.777) (204.601) (441.143) (345.473) Ajuste a valor presente - AVP (5.879) (6.195) (7.413) (9.663) 331.771 473.911 2.288.521 1.879.476 2.206.955 2.609.254 13.615.755 11.136.622 Movimentação PECLD: Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Saldo inicial (204.601) (204.719) (345.473) (316.987) Aquisição em combinações de negócios - - - (2.266) Adições (12.318) 6.440 (29.849) (70.723) Variação cambial (52.878) (25.520) (93.759) (2.924) Baixas 16.020 19.198 27.938 47.427 Saldo final (253.777) (204.601) (441.143) (345.473) PÁGINA: 45 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) Estoques Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Produtos acabados 2.547.616 2.000.285 11.688.326 8.816.177 Produtos em processo 205.735 196.259 1.178.008 1.003.454 Matéria-prima 240.912 204.710 2.033.960 1.597.514 Almoxarifado 200.873 173.900 2.771.110 2.022.446 3.195.136 2.575.154 17.671.404 13.439.591 8 Ativos biológicos Consolidado Movimentação do ativo biológico: Circulante Não Circulante Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.906.004 1.382.559 Aumento por nascimentos e absorção de custos 17.897.896 1.143.170 Redução por abate, venda ou consumo (18.880.489) (121.930) Aumento por aquisição de ativo biológico 640.392 399.486 Redução por morte (103.774) (21.063) Fair value (marcação a mercado) (265.022) - Transferência entre circulante e não circulante 420.595 (420.595) Variação cambial 775.793 347.203 Amortização - (946.954) Saldo em 30 de junho de 2020 4.391.395 1.761.876 9 Impostos a recuperar Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 ICMS e equivalentes (IVA / VAT/ GST) 1.288.226 1.198.703 3.118.447 2.933.404 PIS e COFINS 1.481.749 1.623.780 2.059.593 2.307.600 IRPJ e IRRF a recuperar 2.810.057 2.807.198 3.745.792 3.761.577 IPI 75.155 77.389 236.094 240.625 Reintegra 29.487 30.911 61.915 60.929 Outros 16.087 16.891 55.291 48.497 5.700.761 5.754.872 9.277.132 9.352.632 Ativo circulante 957.485 933.085 2.419.531 2.351.152 Ativo não circulante 4.743.276 4.821.787 6.857.601 7.001.480 5.700.761 5.754.872 9.277.132 9.352.632 10 Transações com partes relacionadas Os principais saldos de ativos e passivos, assim como as transações que influenciaram o resultado do período relativas a operações entre partes relacionadas decorrem de transações com a JBS e suas partes relacionadas em condições e preços de mercado. Nas operações de conta corrente incidem cobrança de custos administrativos, de captação e variação cambial, quando aplicável. O detalhamento dos saldos de créditos e débitos em aberto com partes relacionadas estão apresentados a seguir: Controladora 30.06.20 31.12.19 Crédito com empresas ligadas 839.332 715.527 Débito com empresas ligadas (23.514.156) (17.641.379) (22.674.824) (16.925.852) PÁGINA: 46 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) Saldos de balanço Efeito no resultado Moeda Repasse de custos (administrativos e captação) 30.06.20 31.12.19 2020 2019 Controladas diretas JBS Embalagens Metálicas Ltda. R$ CDI + 4% a.a. 203.242 193.202 10.032 12.044 Brazservice Ltda. R$ CDI + 4% a.a. 149.947 137.433 7.417 9.073 JBS Confinamento Ltda. R$ CDI + 4% a.a. 75.646 66.819 3.461 3.886 JBS Investments Luxembourg S.à.r.l US$ - 15.643 6.531 - - Enersea Ltda. R$ CDI + 4% a.a. 2.410 982 (2) (152) JBS Leather International N.V US$ - - 28.488 - - Conceria Priante S.p.a EUR - - - - 3.547 JBS Mendoza Ltda. US$ - - (15) - - Seara Alimentos Ltda. R$ CDI + 4% a.a. (3.285.664) (2.764.846) (169.053) (149.244) JBS Investments II GmbH (1) US$ 5,75% a 7,3% a.a. (16.166.915) (11.887.339) (334.395) (102.439) Controladas indiretas JBS Leather Paraguay Srl US$ 7,00% a.a. 9.624 6.894 232 - JBS USA Holding Lux S.à.r.l US$ 5,11% a.a. (4.061.577) (2.989.179) (77.350) (82.244) JBS Leather Asia Ltd. US$ - - - - 8.648 Zendaleather México S.A de C.V US$ - - - - 2.298 JBS Leather Uruguay S.A. US$ 8,375% a.a. - - - 210 Outras partes relacionadas J&F Oklahoma Holdings Inc (2) US$ 3,4% a.a. 382.820 275.178 8.034 - Total líquido (22.674.824) (16.925.852) (551.624) (294.373) Crédito com empresas ligadas - No Consolidado 30.06.20 31.12.19 J&F Oklahoma Holdings Inc (2) 382.820 275.178 382.820 275.178 As operações acima referem-se à remessas para capital de giro que serão e/ou foram liquidadas com aumento/ redução de capital ou distribuição de dividendos, com exceção das listadas a seguir: Durante os exercícios de 2018 e 2019, a subsidiária indireta JBS Investments II GmbH captou notas sêniores no montante de US$1,7 bilhão (equivalente a R$9,309 bilhões em 30 de junho de 2020) e recebeu uma remessa da JBS USA Holding Lux de US$1,155 bilhão (equivalente a R$6,325 bilhões em 30 de junho de 2020). Em dezembro de 2019 a JBS S.A. assumiu os créditos anteriormente detidos por sua controlada Moyer Distribution contra a J&F Oklahoma oriundos de linha de crédito concedida no contexto das operações de aquisição de gado nos EUA. A divulgação das principais transações operacionais com partes relacionadas segue os critérios definidos pela Administração de divulgar individualmente os saldos de operações iguais ou superiores a 2% do total dessas operações (receitas, custos, saldo de clientes e fornecedores), sendo essa análise efetuada para cada parte relacionada. Adicionalmente, são divulgadas operações inferiores a esse critério quando ocorrerem transações que representem uma informação relevante. Caso alguma parte relacionada que não tenha atingido tais critérios no passado, passem a atender no período corrente, será divulgado o saldo do ano anterior para fins de comparabilidade. PÁGINA: 47 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) Clientes Fornecedores Compras de mercadorias/ Receita de vendas/Serviços Serviços tomados prestados CONTROLADORA 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 2020 2019 2020 2019 Controladas diretas JBS Confinamento 1.630 976 38.185 41.779 335.852 64.446 5.814 2.880 Brazservice 4.278 5.947 2.084 1.401 12.236 12.649 41.778 60.342 Seara Alimentos 70.439 21.184 44.435 54.611 119.944 40.060 447.717 333.328 Conceria Priante 648 1.959 - - - - 4.080 78.139 Enersea - - - - 65.191 66.797 45.708 53.036 Controladas indiretas JBS Global UK 47.233 52.377 - - - - 118.136 110.205 Toledo 54.983 38.442 - - 8 41 148.171 96.449 JBS Aves 1.311 1.385 20.766 21.049 2.702 2.322 7.464 7.753 Weddel 16.759 11.253 - - - - 29.414 10.681 Sampco 175.172 92.168 - - - - 326.155 222.414 Meat Snacks Partners 31.147 2.174 2 - 172 80 177.044 137.759 JBS Leather Asia 44.062 26.424 - - - - 73.483 36.232 JBS USA 10.697 29 - - 989 803 16.214 - Seara Comércio de Alimentos 958 25 572 4.213 6.822 8.143 3.030 4.541 Swift & Company Trade Group 2.633 3.408 - - - 20 62.792 39.274 Outras partes relacionadas JBJ Agropecuária 1.345 999 2.515 - 193.847 242.683 6.358 5.229 Flora Produtos 16.999 12.774 - 3 367 39 93.738 57.567 Eldorado Celulose 627 809 - - 77 28 8.102 9.116 Banco Original - 17 - - - - 55 116 Mata Boi Alimentos - 183 2.293 49 3.520 1.463 5.670 7.976 480.921 272.533 110.852 123.105 741.727 439.574 1.620.923 1.273.037 Outras transações entre partes relacionadas registradas na Controladora A Companhia e algumas de suas subsidiárias firmaram junto ao Banco Original (Parte relacionada), um convênio segundo o qual o Banco Original adquire créditos detidos contra determinados clientes do mercado interno e externo. As cessões são efetuadas a valor de mercado e sem direito de regresso, mediante a transferência definitiva dos riscos e benefícios dos recebíveis ao Banco Original. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 a Companhia possui R$849.271 e R$594.424 na Controladora, e R$1.426.198 e R$1.500.494 no Consolidado de recebíveis cedidos, respectivamente. Durante os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, a Companhia possui registrado custos financeiros relativos a essa operação no montante de R$32.472 e R$40.426 na Controladora e R$56.471 e R$72.549 no Consolidado, respectivamente, registrados nas demonstrações contábeis como despesas financeiras. A Companhia possui vigente um contrato de compra de gado para entrega futura com determinados fornecedores, dentre eles a JBJ Agropecuária, conforme descrito na nota 17 - Fornecedores. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o montante dessa transação era de R$75.642 e R$30.000. Adicionalmente, em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 a Companhia possui saldos junto ao Banco Original, no montante de R$1.849.603 e R$93.760 na Controladora e R$1.945.204 e R$323.262 no Consolidado, respectivamente, registrados em caixa e equivalentes de caixa. As aplicações financeiras, CDB e similares possuem rendimentos equivalentes ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, a Companhia auferiu juros decorrentes dessas aplicações no valor de R$1.005 e R$1.654 na Controladora, e R$2.906 e R$3.805 no Consolidado, respectivamente, registrados nas demonstrações contábeis como receitas financeiras. A Companhia é a principal mantenedora do Instituto Germinare, escola de negócios voltada para jovens, cujo objetivo é formar futuros líderes, oferecendo educação gratuita e de alta qualidade. Durante os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, a JBS realizou doações nos montantes de R$11.630 e R$7.318, respectivamente, registradas nas demonstrações contábeis como despesas administrativas. Durante os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, não foram registradas quaisquer perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como não foram reconhecidas quaisquer despesas de dívidas incobráveis relacionadas às transações com partes relacionadas. Remuneração do pessoal chave da Administração O pessoal chave da Administração inclui a Diretoria Executiva e Conselho de Administração. O valor agregado das remunerações aprovadas para esses administradores por serviços nas respectivas áreas de competência nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 são apresentados abaixo: 2020 2019 Remuneração fixa 11.921 10.856 Participação de resultados 44.500 27.500 56.421 38.356 O Diretor Presidente, o Diretor de Administração e Controle, o Diretor de Relações com Investidores e os Diretores Executivos são parte de contrato de trabalho no regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), onde seguem todas as prerrogativas legais de remunerações e benefícios. Com exceção aos descritos acima, os membros do Conselho de Administração não são partes de contrato de trabalho ou outros contratos que prevejam benefícios corporativos adicionais, tais como benefício pós-emprego ou quaisquer outros benefícios de longo prazo, benefícios de rescisão de trabalho que não estejam de acordo com os requeridos pela CLT. PÁGINA: 48 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 11 Imposto de renda e contribuição social Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Imposto de renda e contribuição social diferidos ativo - - 1.640.224 1.506.129 Imposto de renda e contribuição social diferidos passivo (1.043.307) (2.416.149) (4.091.934) (4.093.599) (1.043.307) (2.416.149) (2.451.710) (2.587.470) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos Controladora 31.12.19 Reconhecido no 30.06.20 resultado Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social 35.643 1.405.897 1.441.540 Perda esperada de crédito em liquidação duvidosa 72.761 16.720 89.481 Provisão para contingência 164.253 11.653 175.906 Ajuste a valor presente - Clientes 2.106 (107) 1.999 Pagamento baseado em ações 6.708 (5.338) 1.370 Direito de uso de arrendamentos 2.925 (2.320) 605 Demais diferenças temporárias ativas 113.901 (57.005) 56.896 Amortização de ágio (2.552.929) - (2.552.929) Ajuste a valor presente - Fornecedores 1.504 (145) 1.359 Realização reserva de reavaliação/deemed cost (266.234) 1.292 (264.942) Demais diferenças temporárias passivas 3.213 2.195 5.408 Total líquido (2.416.149) 1.372.842 (1.043.307) Consolidado 31.12.19 Reconhecido no Variação cambial Demais ajustes 30.06.20 resultado Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social 1.851.565 1.383.016 106.244 (69) 3.340.756 Perda esperada de crédito em liquidação duvidosa 92.771 24.049 755 - 117.575 Provisão para contingência 451.491 29.030 - - 480.521 Ajuste a valor presente - Clientes 11.255 4 - - 11.259 Créditos tributários - Subsidiárias no exterior 47.893 163 17.191 - 65.247 Regras para criação de animais - Subsidiárias no exterior 43.333 (3.601) 15.680 - 55.412 Provisão para seguros de acidente de trabalho - Subsidiárias no exterior 153.142 23.107 57.728 - 233.977 Plano de pensão - Subsidiárias no exterior 109.666 31.516 41.856 - 183.038 Provisão de contas a pagar - Subsidiárias no exterior 392.804 (17.359) 132.095 - 507.540 Pagamento baseado em ações 6.708 (5.338) - - 1.370 Parcela de juros não dedutíveis - Subsidiárias no exterior 508.645 (664.934) 96.844 - (59.445) Direito de uso de arrendamentos 39.988 (33.143) 10.466 - 17.311 Demais diferenças temporárias ativas 429.121 (5.249) 39.038 - 462.910 Amortização de ágio (2.669.726) - - - (2.669.726) Ajuste a valor presente - Fornecedores (13.292) 518 - - (12.774) Combinações de negócios (2.852.745) (103.885) (966.882) - (3.923.512) Provisão de devolução de clientes - Subsidiárias no exterior (127.541) (2.409) (46.003) - (175.953) Valorização de estoques - Subsidiárias no exterior (241.102) (9.613) (76.246) - (326.961) Realização reserva de reavaliação/deemed cost (605.696) 7.998 - - (597.698) Demais diferenças temporárias passivas (215.750) 14.826 (11.669) 50.036 (162.557) Total líquido (2.587.470) 668.696 (582.903) 49.967 (2.451.710) PÁGINA: 49 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social: Controladora Semestres findos em 30 de junho de 20202019 Consolidado Semestres findos em 30 de junho de 2020 2019 Resultado antes da tributação Alíquota nominal Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição social Ajustes do imposto de renda e contribuição social sobre: Resultado de equivalência patrimonial Subvenções para investimentos Diferença de alíquotas sobre resultados de subsidiárias no exterior Imposto diferido não constituído Juros não tributados - Subsidiárias no exterior Tributação de empresas com dupla jurisdição - Subsidiárias no exterior Realização de imposto diferido sobre mais valia - Incorporação Pagamento de impostos sobre auto de infração Outras diferenças permanentes Receita (despesa) de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido Imposto de renda e contribuição social correntes Imposto de renda e contribuição social diferidos (3.926.621) 2.980.605 (34)% (34)% 1.335.051 (1.013.406) 115.748 1.299.194 (183) - - - (575) - - - - - - - - (75.181) (77.199) 85.016 1.372.842 295.623 - - 1.372.842 295.623 1.372.842 295.623 Alíquota efetiva 34,96 % 9,92 % (1.570.985) 3.179.645 (34)% (34)% 534.135 (1.081.079) 6.131 4.897 113.052 388.862 590.125 333.751 (2.247.433) 174.805 163.205 85.166 41.137 195.351 81 123.897 - (75.181) (169.915) 167.269 (969.482) 317.738 (1.638.178) (957.846) 668.696 1.275.584 (969.482) 317.738 (61,71)% 9,99 % Controladora Consolidado Semestres findos em 30 de junho de Semestres findos em 30 de junho de 2020 2019 2020 2019 Ajustes para conciliação da alíquota efetiva (1) Contabilização de imposto diferido do ano corrente - Prejuízo fiscal (1.405.897) (274.880) (1.383.016) (760.633) Imposto diferido não constituído 575 - 2.247.433 (174.805) Imposto de renda retido na fonte - Reestruturação Luxemburgo - - - 15.363 Realização de imposto diferido sobre mais valia - Incorporação - - (81) (123.897) IR/CS sobre realização da reserva de reavaliação (1.292) (2.660) (7.998) (15.712) Receita (despesa) de IRPJ e CSLL corrente e diferido - AJUSTADA (33.772) 18.083 (113.144) (741.946) Alíquota efetiva (0,86)% 0,61 % (7,20)% (23,33)% Controladora Consolidado Trimestres findos em 30 de junho de Trimestres findos em 30 de junho de 2020 2019 2020 2019 Resultado antes da tributação 3.265.717 2.140.316 5.215.209 2.795.359 Alíquota nominal (34)% (34)% (34)% (34)% Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição social (1.110.344) (727.707) (1.773.171) (950.422) Ajustes do imposto de renda e contribuição social sobre: Resultado de equivalência patrimonial 1.260.468 781.904 1.676 2.382 Subvenções para investimentos - - 46.720 74.665 Diferença de alíquotas sobre resultados de subsidiárias no exterior - - 459.118 206.390 Imposto diferido não constituído (241) - (659.695) 78.615 Juros não tributados - Subsidiárias no exterior - - 93.607 39.234 Tributação de empresas com dupla jurisdição - Subsidiárias no exterior - - 16 95.360 Realização de imposto diferido sobre mais valia - Incorporação - - 41 222 Outras diferenças permanentes (36.364) (11.033) (36.897) (12.859) Receita (despesa) de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 113.519 43.164 (1.868.585) (466.413) Imposto de renda e contribuição social correntes - - (1.595.894) (726.381) Imposto de renda e contribuição social diferidos 113.519 43.164 (272.691) 259.968 113.519 43.164 (1.868.585) (466.413) Alíquota efetiva 3,48 % 2,02 % (35,83)% (16,69)% PÁGINA: 50 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) Controladora Consolidado Trimestres findos em 30 de junho de Trimestres findos em 30 de junho de 2020 2019 2020 2019 Ajustes para conciliação da alíquota efetiva (1) Contabilização de imposto diferido do ano corrente - Prejuízo fiscal (101.866) 13.640 (67.791) (35.121) Imposto diferido não constituído 241 - 659.695 (78.615) Dividendos pagos no exterior - - - 6.417 Realização de imposto diferido sobre mais valia - Incorporação - - (41) (222) IR/CS sobre realização da reserva de reavaliação (638) (1.992) (3.593) (9.172) Receita (despesa) de IRPJ e CSLL corrente e diferido - AJUSTADA 11.256 54.812 (1.280.315) (583.126) Alíquota efetiva 0,34 % 2,56 % (24,55)% (20,86)% A Companhia entende que devido à origem e não recorrência de determinados eventos, para fins de cálculo e divulgação da alíquota efetiva, devem ser excluídos: i) contabilização de imposto diferido do ano corrente; ii) impostos diferidos não constituídos; iii) realização de imposto diferido sobre mais valia em incorporações; iv) imposto de renda retido na fonte de subsidiárias no exterior; e v) IR e CS sobre realização da reserva de reavaliação (pois este não tem relação com o lucro operacional). Subvenções governamentais A Companhia e suas controladas possuem subvenções para investimentos concedidos pelos governos estaduais, a título de créditos presumidos e/ou outorgados de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que são concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Em outras jurisdições, a Companhia recebe subvenções de energia e treinamentos. Quando a redução da despesa de imposto de renda reflete a dedutibilidade de tais incentivos, todas as condições relacionadas às subvenções governamentais foram cumpridas no semestre findo em 30 de junho de 2020. Impostos diferidos não constituídos A Companhia e suas subsidiárias possuem um montante de impostos diferidos não constituídos no semestre findo em 30 de junho de 2020, no montante de R$2.247.233 (imposto diferido ativo). A maior parte deste montante, R$1.705.766, refere-se à prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social não reconhecidos por subsidiárias que não possuem histórico de lucratividade ou projeções futuras de lucro. O imposto diferido ativo sobre tais valores será reconhecido somente na extensão em que seja provável que haja lucros tributáveis futuros. PÁGINA: 51 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 12 Investimentos em controladas e empreendimento controlado em conjunto "Joint venture" Movimentação dos investimentos da Controladora: Equivalência patrimonial Saldo em Adição Variação No Patrimônio No Resultado 31.12.19 (Baixa) Cambial Líquido do período JBS Embalagens Metálicas (112.272) - - - (10.095) JBS Confinamento 526.691 - - - (10.239) Conceria Priante 122.450 - 43.231 - (5.185) JBS Global Luxembourg 24.442.655 - 8.702.717 (743.738) 4.897.167 JBS Leather International (1) (165.443) 29.373 (52.912) (5.570) (25.973) Brazservice (90.543) - - - (8.841) Seara Alimentos 3.987.977 - - 901.399 (4.458.554) Meat Snack Partners (3) 93.633 (13.500) - - 18.034 Rigamonti (2) 174.238 33.145 70.481 - (20.354) Enersea (572) - - - (1.516) JBS Mendoza (4) 18 - 2 - (20) Midup Participações (5) 17.298 (17.075) - - (223) JBS Asset Management 86.461 - 30.491 - (4.418) JBS Investments II GmbH 3.780 - 575 - (5.914) JBS Investments Luxembourg (35.593) - (15.082) - (22.842) Swift Foods (2) 249 654 162 (6) (591) Subtotal 29.051.027 32.597 8.779.665 152.085 340.436 Provisão para perda de investimentos (*) 404.423 Total 29.455.450 Saldo em 30.06.20 (122.367) 516.452 160.496 37.298.801 (220.525) (99.384) 430.822 98.167 257.510 (2.088) - - 112.534 (1.559) (73.517) 468 38.355.810 519.440 38.875.250 (*) Transferência dos investimentos negativos para outros passivos circulantes. A Companhia aumentou capital na subsidiária direta JBS Leather International mediante quitação de conta corrente. A Companhia aumentou capital em caixa nas subsidiárias diretas Rigamonti e Swift Foods. A subsidiária indireta Meat Snack Partners do Brasil distribuiu dividendos à Companhia. A subsidiária direta JBS Mendoza entrou em fase de liquidação. A subsidiária direta Midup foi incorporada na Companhia em abril/2020. Movimentação dos investimentos da Consolidado: Saldo em Distribuição de 31.12.19 dividendos Meat Snack Partners 93.633 (13.500) Equivalência patrimonial No Resultado do período 18.034 Saldo em 30.06.20 98.167 13 Imobilizado Movimentação do ativo imobilizado: Controladora 31.12.19 Adições líquidas de Incorporações (2) Baixas (3) Depreciação 30.06.20 transferências (1) Imóveis 3.456.813 49.694 10.145 (94.175) (40.607) 3.381.870 Terra nua e terrenos 1.648.286 1.388 3.706 (4.850) - 1.648.530 Máquinas e equipamentos 3.421.953 67.063 - (82.225) (165.790) 3.241.001 Instalações 1.496.653 43.446 3.224 (318) (44.517) 1.498.488 Equipamentos de informática 43.417 8.170 - (9.320) (9.616) 32.651 Veículos 369.842 3.087 - (14.571) (31.114) 327.244 Obras em andamento 650.530 180.435 - - - 830.965 Outros 63.565 4.873 - (4.034) (3.598) 60.806 11.151.059 358.156 17.075 (209.493) (295.242) 11.021.555 PÁGINA: 52 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) Aquisição em Adições Ajuste de Consolidado 31.12.19 combinações de líquidas de combinação Baixas (3) Depreciação Variação Cambial 30.06.20 negócios (4) transferências (1) de negócios (5) Imóveis 13.636.835 327.225 580.492 5.153 (26.142) (411.212) 2.576.259 16.688.610 Terra nua e terrenos 4.605.363 27.988 36.760 7.114 (44.842) - 612.248 5.244.631 Máquinas e equipamentos 13.281.113 280.028 1.258.165 (850) (49.432) (1.151.685) 2.723.036 16.340.375 Instalações 2.131.205 - 145.834 (7.081) (2.562) (64.537) 3.091 2.205.950 Equipamentos de informática 360.956 3.923 130.123 88 (289) (86.321) 112.880 521.360 Veículos 559.199 5.933 71.441 1.065 (13.521) (63.361) 72.305 633.061 Obras em andamento 2.909.243 3.593 (168.905) - - - 566.952 3.310.883 Outros 615.904 16.791 64.999 1.692 (3.740) (62.498) 175.638 808.786 38.099.818 665.481 2.118.909 7.181 (140.528) (1.839.614) 6.842.409 45.753.656 As adições de cada linha são apresentadas líquidas de transferências de obras em andamento. A subsidiária indireta Midup foi incorporada na Companhia em abril/2020. Na Controladora, o montante de R$195.842 refere-se a transferência do Mercado da Carne ("MDC") da Controladora para a Seara, sendo esta transferência eliminada no Consolidado Refere-se as aquisições da FAMPAT/Plan Pro, Empire e JBS Ontario durante o segundo trimestre de 2020. Refere-se a conclusão da alocação de preço do Frigorífico Marba Ltda. ("Marba"), adquirido em dezembro/19, sendo uma redução no ágio de R$16.590, e ajuste de mais valias nas contas de estoques, ativo imobilizado e intangível. Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, os montantes de juros capitalizados em obras em andamento, compondo o montante das adições na Controladora eram de R$18.394 e R$13.318 e no Consolidado eram de R$54.358 e R$58.602, respectivamente. Anualmente, a Companhia testa a recuperabilidade de seus ativos, utilizando o conceito de valor em uso por meio de modelos de fluxos de caixa e no semestre findo em 30 de junho de 2020, não houve indícios de impairment. No Consolidado, no semestre findo em 30 de junho de 2020 a subsidiária indireta JBS USA reconheceu uma despesa de impairment no montante de US$4,4 milhões (equivalente a R$19.870 na data da transação). 14 Arrendamentos 14.1 Direito de uso do ativo de arrendamentos Movimentação do direito de uso: Controladora 31.12.19 Adições (1) Contratos Amortização 30.06.20 encerrados (2) Imóveis 184.657 8.809 (147.191) (9.607) 36.668 Plantas industriais 11.869 9.353 (10.825) (1.602) 8.795 Máquinas e equipamentos 1.464 4.857 (1.527) (938) 3.856 Outros 681 283 (558) (113) 293 198.671 23.302 (160.101) (12.260) 49.612 Aquisições em Contratos Variação Consolidado 31.12.19 combinações de Adições (1) Amortização 30.06.20 negócio (3) encerrados (2) cambial Unidades de confinamento 1.896.334 - 36.494 - (237.839) 463.515 2.158.504 Imóveis 1.236.127 1.794 94.652 (80.586) (122.205) 269.567 1.399.349 Veículos e aeronaves 668.777 472 175.785 (38.968) (161.513) 206.975 851.528 Máquinas e equipamentos 587.265 - 82.815 (1.748) (128.129) 184.895 725.098 Plantas industriais 111.461 - 13.972 (11.484) (9.360) 6.921 111.510 Terra nua e terrenos 69.905 - 191 (506) (4.127) 24.689 90.152 Equipamento de informática 3.590 - 37 (289) (1.861) 2 1.479 Móveis e utensílios 64 - 154 (51) (30) - 137 4.573.523 2.266 404.100 (133.632) (665.064) 1.156.564 5.337.757 As adições de cada linha são apresentadas líquidas de PIS e COFINS a realizar no montante de R$274 e R$5.430 na Controladora e no Consolidado, respectivamente. Na Controladora, o montante de R$140.696 refere-se a transferência do MDC da Controladora para a Seara, sendo esta transferência eliminada no Consolidado. Refere-se a aquisição da Empire durante o segundo trimestre de 2020. PÁGINA: 53 de 78 ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - JBS S.A. Versão : 1 Notas Explicativas JBS S.A. Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 14.2 Arrendamentos a pagar Controladora Consolidado 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 Provisão com arrendamento mercantil 63.739 339.000 6.778.513 5.766.584 Ajuste a valor presente (12.349) (131.725) (1.215.843) (1.051.140) 51.390 207.275 5.562.670 4.715.444 Desmembramento: Passivo circulante 16.190 22.421 1.218.611 945.791 Passivo não circulante 35.200 184.854 4.344.059 3.769.653 51.390 207.275 5.562.670 4.715.444 Movimentação dos arrendamentos a pagar: Controladora 31.12.19 Apropriação Pagamentos Contratos 30.06.20 Adições de juros encerrados (1) Arrendamentos a pagar 207.275 23.576 5.648 (13.860) (171.249) 51.390 Aquisições em Apropriação Contratos Variação Consolidado 31.12.19 combinações de Adições Pagamentos 30.06.20 negócios (2) de juros encerrados (1) cambial Arrendamentos a pagar 4.715.444 2.266 401.051 141.870 (753.786) (140.940) 1.196.765 5.562.670 Na Controladora, o montante de R$148.888 refere-se a transferência do MDC da Controladora para a Seara, sendo esta transferência eliminada no Consolidado. Refere-se a aquisição da Empire durante o segundo trimestre de 2020. O cronograma de pagamento das parcelas de longo prazo dos arrendamentos a pagar segue abaixo: 30.06.20 Controladora Consolidado 2021 10.519 1.147.858 2022 16.990 1.034.507 2023 3.749 766.999 2024 3.574 589.590 2025 1.658 401.184 Vencimentos após 2025 6.586 1.355.245 Ajuste a valor presente (7.876) (951.324) 35.200 4.344.059 15 Intangível Movimentação do Intangível: Controladora 31.12.19 Adição Baixas (1) Amortização 30.06.20 Amortizável: Marcas e patentes 46.081 - - (7.234) 38.847 Softwares 30.582 8.774 (16.277) (3.868) 19.211 76.663 8.774 (16.277) (11.102) 58.058