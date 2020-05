05-14-2020 : DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM 0 05/15/2020 | 02:45pm EDT Send by mail :

Paris, May 14th 2020 DECLARATION OF TRANSACTIONS OF THE MANDATE FOR THE SHARE BUYBACK PROGRAM Total daily Average daily Transaction Financial instrument volume Issuer Name acquisition price Market day identifier code (in number of shares shares) Kaufman & Broad 05/14/2020 FR0004007813 8,153 29.82- XPAR This press release is available at www.kaufmanbroad.fr Contacts Chief Financial Officer Relations Presse Bruno Coche Media relations: Hopscotch Capital: Violaine Danet +(33)1 41 43 44 73 +(33) 1 58 65 00 77 / k&b@hopscotchcapital.fr infos-invest@ketb.com Kaufman & Broad: Emmeline Cacitti +(33) 6 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com About Kaufman & Broad - Kaufman & Broad has been designing, building, and selling single-family homes in communities, apartments, and offices on behalf of third parties for more than 50 years. Kaufman & Broad is one of the leading French developers-builders due to the combination of its size and profitability, and the strength of its brand. The Kaufman & Broad Universal Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority ("AMF") under No D.20-0231 on March 30, 2020. It is available on the AMF (www.amf-france.org) and Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr) websites. It contains a detailed description of Kaufman & Broad's business activities, results, and outlook, as well as the associated risk factors. Kaufman & Broad specifically draws attention to the risk factors set out in Chapter 1.2 of the Universal Registration Document. The occurrence of one or more of these risks may have a material adverse effect on the Kaufman & Broad Group's business activities, net assets, financial position, results, and outlook, as well as on the price of Kaufman & Broad's shares. This press release does not amount to, and cannot be construed as amounting to a public offering, a sale offer or a subscription offer, or as intended to seek a purchase or subscription order in any country. 